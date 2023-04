Hands on: Oppo Find X6 Pro - Olvídate de su extraño aspecto, es un demonio de la carga

Oppo Find X6, un avance de dos minutos

Una cosa que se puede decir del grande y atrevido Oppo Find X6 Pro es que impresiona. Cualquiera que haya echado un vistazo a la parte trasera del teléfono de 6,82 pulgadas no ha podido evitar comentar el gigantesco conjunto de cámaras circulares. Tal y como yo lo veo, no se puede hablar del teléfono sin abordar esta pieza distintiva del hardware del teléfono.

La realidad en este momento es que es difícil escribir sobre mucho más del teléfono Android 13, que actualmente parece que sólo se venderá en China. Oppo me envió amablemente la versión china, que está repleta de texto en mandarín y actualmente no es capaz de aceptar aplicaciones en inglés, incluida la Google Play Store. Como resultado, aunque pude experimentar el robusto hardware y la gran pantalla, hacer innumerables fotos (y algún vídeo) y jugar con la versión china preinstalada de TikTok, no pude probar mucho más. No hay forma de hacer un benchmark del teléfono y ejecutar mis aplicaciones favoritas, al menos no ahora.

Esto es lo que puedo decirte Se trata de un teléfono grande y grueso con tres (¡cuenta tres!) sensores de 50 MP en la parte trasera, que incluyen un gran angular, un ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico (3x óptico). Todos ellos reciben ayuda para el procesamiento de imágenes del chipset móvil de última generación Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 y la NPU de imagen MariSilicon X de Oppo, así como algunos ajustes, cortesía de la actual colaboración de la empresa con Hasselblad.

En general, me gustaron las capacidades de captura de imágenes del teléfono, aunque lleva las cosas un poco lejos con un superzoom (digital) de 120x que básicamente convierte las fotos en pinturas impresionistas.

El otro aspecto destacado es la duración de la batería y la capacidad de carga ultrarrápida. Este es uno de los pocos teléfonos inteligentes que todavía se distribuyen con un adaptador de carga específico (curiosamente, sigue teniendo un puerto USB-A) y, en este caso, es una fuente de alimentación de 100 W que, según mi experiencia, puede cargar el teléfono de 0% a 100% en 30 minutos.

En China, el precio del teléfono comienza en 5.999 CNY (aproximadamente 870 $ / 15,767 MXN $ si se convierte directamente) y alcanza los 6.999 CNY (aproximadamente 1.020 $ / 18,485 $) en tres configuraciones de memoria y almacenamiento, y se informa de que los dispositivos se enviarán a partir del 24 de marzo.

Análisis práctico del Oppo Find X6 Pro: Precio y Disponibilidad

- Desde 5.999 CNY¥ (aproximadamente 870 $ / 15,767 MXN $)

- Sin confirmar para Estados Unidos o México

Oppo va a llevar su Oppo Find X6 Pro (y el Find X6) a China, anunciando los teléfonos el 21 de marzo y prometiendo una fecha de puesta a la venta el 24 de marzo. No hay detalles disponibles para el resto del mundo. Tanto el Find X6 como el Find X6 Pro estarán disponibles en diversos materiales y colores.

El teléfono se ofrece en los acabados marrón y piel sintética que he probado, así como verde y negro.

El modelo básico viene equipado con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por 5.999 CNYY (aproximadamente 870 $ / 15,767 MXN $), hay una opción de 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (lo que equivale aproximadamente a 945 $ / 17,126 MXN $) y un modelo superior de 16 GB y 512 GB (negro y verde, únicamente), que traduciendo directamente los precios sale a 1.020 $ / 18,485 MXN $.

Para contextualizar, el Oppo Find X5 Pro comenzó con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por 6.299 yenes (lo que equivale a 915 $ / 17,126 MXN $).

Análisis del Oppo Find X6 Pro: Especificaciones

Swipe to scroll horizontally Especificaciones del Oppo Find X6 Pro Dimensiones: 164,8 x 76,3 x 9,5 mm Peso: 218 gramos Pantalla principal: AMOLED de 6,82 pulgadas 21:9 (3168 x 1440) 120 Hz con LTPO3 Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12GB / 16GB (LPDDR5X) Almacenamiento: 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) SO: Android 13 con ColorOS 13.1 Cámara principal: 50 MP, f/1,8, 23 mm, (Sony IMX989) con OIS Cámara ultra gran angular: 50 MP, f/2,2, 15 mm, 112° FoV (Sony IMX890) con OIS Cámara teleobjetivo periscópica: 50 MP, f/2,2, 65 mm, (Sony IMX890) con OIS Cámara frontal: 32 MP, f/2,4, 21 mm, 90° FoV (Sony IMX709) Batería: 5.000 mAh Carga: 100 W (con cable), 50 W (inalámbrica), 10 W (inalámbrica inversa) Colores: Marrón, negro y verde

Análisis práctico del Oppo Find X6 Pro: Diseño

Es un gran conjunto de cámaras

Aspecto y tacto robustos

¿Esa curvatura de la pantalla es demasiado retro?

El Oppo Find X6 Pro es un estado de ánimo que probablemente amarás u odiarás. Dejando a un lado la suave parte trasera de piel sintética (Oppo la llama "Piel Vegana"), que añade una calidez que de otro modo falta en la mayoría de los smartphones, el conjunto de la cámara del Oppo Find X6 Pro, que está diseñado para parecer un objetivo de cámara profesional, es tan sorprendentemente grande que casi se puede utilizar como reposa-dedos (una auténtica ventaja, ergonómicamente hablando). El círculo, que alberga las tres cámaras de 50 MP del teléfono, el flash, el micrófono, un sensor y el nombre de la marca Hasselblad, fabricante de la cámara (y socio tecnológico de Oppo), ocupa la mayor parte del tercio superior de la parte trasera del teléfono.

Tras una semana jugando con el X6 Pro, estoy algo menos abrumado por el gigantesco círculo de la cámara como al principio, pero sigue sin gustarme. La mayor parte del cuerpo del Oppo Find X6 Pro mide 9,5 mm (sólo tiene 9,1 mm de grosor, si optas por uno de los acabados de cristal). Sin embargo, el conjunto de la cámara eleva esa circunferencia a unos 14 mm(!). Debido a esa considerable protuberancia, es imposible colocar el teléfono "plano" sobre cualquier superficie. Siempre estará en un ángulo notable, a menos, claro está, que le des la vuelta sobre su pantalla casi plana.

Imágen 1 de 5 Vista lateral del Oppo Find X6 Pro. Con su único botón, tiene un aspecto bastante limpio (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) No tiene entrada de auriculares de 3,5 mm, pero admite SIM dual, con una bandeja SIM física. Soporta 5G, por si te lo estabas preguntando (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) El Oppo Find X6 Pro tiene los botones de volumen independientes en su lado izquierdo (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) Hay ranuras para altavoces y micrófono en la parte superior del Oppo Find X6 Pro (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) A pesar del gran conjunto de cámaras, se trata de una pieza de hardware bastante equilibrada (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff)

Si puedes ignorar la protuberancia de la cámara, en realidad hay muchas cosas que te gustan de este robusto buque insignia. El cuerpo es una mezcla expertamente elaborada de aluminio cepillado y Corning Gorilla Glass Victus 2 (en la parte frontal) y, con 164,8 mm x 76,2 mm x 9,5 mm, el Oppo Find X6 Pro es en realidad ligeramente más pequeño y ligero que el Samsung Galaxy S23 Ultra a pesar de ofrecer una pantalla marginalmente mayor.

El tacto del teléfono es agradable, especialmente gracias al cuero de imitación. Los estrechamientos de la parte delantera y trasera hacen que el borde de aluminio sea más fino, lo que también hace que el teléfono sea un poco más cómodo de sujetar. Por otro lado, la pantalla curvada o "en cascada" parece un poco retro, como el diseño de un Samsung Galaxy de 2014. Sin embargo, creo que Oppo podría haber dividido la diferencia aquí y haber hecho la parte trasera curva y la pantalla completamente plana.

Por lo demás, es un diseño limpio y de aspecto sólido. No hay rejillas, sólo perforaciones agresivas para el puerto de carga USB-C, el altavoz, el micrófono y la ranura SIM, en el borde inferior y, en la parte superior, un altavoz, un micrófono y lo que creo que es un controlador de infrarrojos para utilizarlo con dispositivos electrónicos de consumo de terceros, como tu aparato de aire acondicionado o tu televisor. Los controles de volumen están a la izquierda y el botón de reposo/despertar, a la derecha.

El teléfono tiene clasificación IP68, lo que significa que puede soportar el polvo, las salpicaduras e incluso un chapuzón en el retrete (aunque no recomiendo probarlo).

Análisis práctico del Oppo Find X6 Pro: Pantalla

AMOLED de 6,82 pulgadas 19,9:8 1Hz a 120Hz con LTPO3

Suficientes nits para combatir el sol

LTPO significa que obtienes una actualización más rápida sin todo el consumo de batería

Aunque no me encanta el diseño, puedo reconocer que Oppo no escatima en lo que importa. La pantalla, por ejemplo, incorpora toda la tecnología de imagen más avanzada en una pantalla más grande de borde a borde. Sólo hay un pequeño recorte circular para la cámara selfie de 32 MP. Al utilizar una pantalla AMOLED LTPO3 (óxido policristalino de baja temperatura), el panel puede ahorrar energía, con un rango de frecuencia de actualización variable de 1 Hz a 120 Hz.

La pantalla tiene por defecto una resolución Full HD+ de 2376 x 1080 que ahorra energía, pero puede funcionar a 3168 x 1440 (Quad HD+); ambas se ven bien. Bajo la pantalla hay un eficaz lector óptico de huellas dactilares.

Aunque no pude probar ninguna de mis aplicaciones favoritas en el Oppo Find X6 Pro, disfruté mucho con los vídeos y trailers en chino de su versión de YouTube y del TikTok original chino. La pantalla también es un excelente visor para el potente conjunto de cámaras.

Está claramente preparada para manejar todos tus contenidos más exigentes, con soporte para Dolby Vision, HDR10 y HDR10+. Sin embargo, sin ninguna aplicación basada en las aplicaciones occidentales, me resultó un poco difícil presionar el terminal en algunas de estas capacidades.

Con 800 nits de brillo base, pero hasta 2.500 nits pico, la pantalla aguantó con creces la luz solar directa, superando el impresionante techo de brillo del iPhone 14 Pro.

Si tengo una crítica a la pantalla, son los bordes curvados. Creo que se parece demasiado a un Samsung antiguo. La próxima vez, Oppo debería apostar por una pantalla perfectamente plana; como la serie Oppo Reno 8, más asequible.

Análisis práctico del Oppo Find X6 Pro: Software

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

- Android 13 con ColorOS 13.1 de Oppo funcionando por encima

- Intuitivo, a pesar de ejecutar una versión china del SO

Aunque gran parte de la interfaz de mi unidad de pruebas estaba en chino, pude ver la utilidad de la plataforma ColorOS. Hay widgets personalizables, lugares para recopilar y organizar aplicaciones, acceso rápido a métricas de salud como "Pasos caminados" y numerosas aplicaciones reconocibles como Vídeos (una especie de YouTube), un navegador web, una galería de fotos, juegos y redes sociales. Puedo acceder a funciones rápidas (algunas de ellas en inglés) deslizando el dedo hacia la derecha en la pantalla de inicio o utilizar un solo toque para optimizar el sistema.

Análisis práctico del Oppo Find X6 Pro: Cámaras

Tres cámaras de 50 MP, todas con OIS

Grandes sensores Sony

Cámara selfie de 32 MP

Una vez que echas un buen vistazo a todas las cámaras del Oppo Find X6 Pro, empiezas a entender por qué Oppo consideró necesario alojarlas en una protuberancia tan ostentosa. Se trata de algunos de los mejores sensores móviles emparejados con unas lentes muy buenas. Además, las capacidades de captura de imágenes resultantes son casi uniformemente excelentes.

Esto es lo que tenemos:

Cámara principal Sony IMX989 f/1,8 de 50 MP y 23 mm

50 MP Sony IMX890 f/2,2, cámara ultra gran angular de 15 mm

50MP Sony IMX890 f/2,6 zoom óptico 3x, cámara teleobjetivo periscópica de 65mm

Cámara frontal Sony IMX709 f/2,4 de 32 MP

En general, me impresionaron las cuatro cámaras. Los colores y la nitidez de prácticamente todas las tomas están por encima de la media en el espacio de los buques insignia, con una tremenda verosimilitud cromática y una claridad impresionante.

Hice fotos en modo retrato tanto con la cámara selfie como con la cámara principal trasera y quedé satisfecho con el efecto bokeh, que pude editar después de hacer la foto.

El zoom óptico 3x de la cámara periscópica es útil y está a la altura, por ejemplo, del iPhone 14 Pro de Apple. También hay un zoom híbrido 6x efectivo, que combina digital y óptico para lo que parece un zoom totalmente óptico. Oppo optó por incluir un zoom digital que llega hasta 120x, pero no recomendaría utilizarlo. A diferencia del Zoom Espacial del Samsung Galaxy S23 Ultra, que utiliza una controvertida magia para crear imágenes asombrosas de, por ejemplo, la luna, el superzoom de Oppo convierte las imágenes en pinturas impresionistas. Son divertidas de ver, pero por lo demás inútiles.

Imágen 1 de 2 Una foto tomada con los controles de nivel profesional de Hasselblad (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) La misma foto sin esos controles. Definitivamente ya no es una foto artística (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff)

Como era de esperar, la ultrawide de 50 MP puede crear algunas imágenes impresionantes, especialmente cuando la utilizas en una ciudad llena de rascacielos.

Con el modo Pro de la marca Hasselblad (en "Más" en la aplicación de la cámara) obtienes el control de la ISO (básicamente la sensibilidad a la luz del sensor), la velocidad de obturación, el enfoque y el balance de blancos. No muchos profundizarán en estos ajustes, pero si te gusta tener un control más artístico sobre tus fotos y la posibilidad de separar el enfoque y la medición de la luz, son controles útiles y potentes.

El Oppo Find X6 también puede grabar vídeo de hasta 4K a 60FPS (en Dolby Vision, si lo eliges) para conseguir un vídeo extra nítido.

Por la noche, coloqué el teléfono en un trípode, seleccioné Toma nocturna y luego el "modo trípode" en la aplicación de la cámara. El teléfono hizo un buen trabajo con la astrofotografía, aunque creo que puede haber sobrecompensado un poco el ajuste automático del contraste.

En más de una ocasión, los controles en pantalla del teléfono dejaron de responder a mi tacto, como si el teléfono estuviera ocupado de otra forma; sin embargo, pude poner el teléfono en reposo y recuperar el control al instante.

Muestras de la cámara del Oppo Find X6 Pro

Imágen 1 de 12 Toma ultra gran angular (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) Gran angular (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) Zoom 6x (Crédito de la imagen: Future/ Lance Ulanoff) Más diversión con el zoom 120x (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) Zoom 1x (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) zoom periscópico 3x (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) Zoom híbrido 6x (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) Toma ultra gran angular (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) Gran angular (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) La cámara principal hace aquí un buen trabajo con los colores (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) El superzoom de este teléfono convierte a los pájaros en cuadros (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) Toma nocturna con el modo trípode (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff)

Análisis práctico Oppo Find X6 Pro: Rendimiento

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

NPU de imagen MariSilicon

Almacenamiento UFS 4.0 y RAM rápida LPDDR5X

No he podido instalar Geekbench para realizar pruebas de rendimiento adecuadas, pero anecdóticamente, se trata de un teléfono que responde bien, lo que no debería sorprender teniendo en cuenta su chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de primer nivel.

También debería realizar diversas tareas de forma más eficiente, gracias al uso del último estándar de almacenamiento flash, UFS 4.0.

Se trata, por cierto, de un teléfono 5G, aunque no pude probar las velocidades de conexión en una red celular estadounidense. Quizás lo más interesante es que es uno de los pocos teléfonos que ya es compatible con Wi-Fi 7.

Análisis práctico del Oppo Find X6 Pro: Batería

Batería de 5.000 mAh

Incluye un cargador rápido de 100 W

Gran duración de la batería

Una batería de 5.000 mAh significa que el Oppo Find X6 Pro está preparado para trabajar todo el día y más. En mis pruebas anecdóticas, no tuve ningún problema en utilizar el teléfono durante todo el día para hacer fotos y vídeos y ver un montón de vídeos chinos de TikTok. De hecho, una sola carga me duró dos días. Pero eso no es lo más emocionante del rendimiento de la batería de este teléfono.

Oppo sigue incluyendo un adaptador de corriente con el Find X6 Pro, y no un adaptador cualquiera. Es un cargador rápido de 100 W que, en mis pruebas, recargó el teléfono desde el 0% en 30 minutos. Fue increíblemente rápido y básicamente establece un nuevo punto de referencia, al menos con la mayoría de los demás teléfonos en EE.UU., al otro lado del charco y más allá 100W está lejos de ser el techo, con el Realme GT 3 lanzado recientemente con velocidades inigualables de 240W.

El teléfono también admite carga inalámbrica de 50W (con un prometido 100% en 50 minutos) e incluso carga inversa de 10W. Lo he utilizado para cargar un par de AirPods Pro de Apple.

Oppo Find X6 Pro: Veredicto Preliminar

Si puedes superar el extraño diseño que grita "¡Mira mis cámaras!", este es un teléfono potente que, al ser de Oppo, podría rebajar el precio de muchos de los equipos insignia de la competencia.

No escatima en procesador, pantalla, memoria ni almacenamiento. Las cámaras están por encima de la media (incluso con el superzoom exagerado). La batería es grande y duradera, y la carga rápida con cable es la mejor que he visto hasta ahora.

No sé si el Oppo Find X6 Pro saldrá algún día a la venta fuera de China, pero si lo hace, deberías echarle un vistazo.

(Image credit: Samsung)

