Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Una buena actualización de DLSS y trazado de rayos, y hasta ahí

La Nvidia GeForce RTX 4060 Ti tiene algunas características sobresalientes que la colocan por encima del rendimiento de la RTX 3060 Ti, pero su rendimiento básico no ha mejorado mucho con respecto a su predecesor, y las mejores funciones de la RTX 4060 no siempre están disponibles.

NVIDIA GEFORCE RTX 4060 TI: REVIEW EN DOS MINUTOS

La Nvidia GeForce RTX 4060 Ti es sin duda uno de los lanzamientos de tarjetas gráficas más esperados de esta generación, y ahora que está aquí, debería ser una victoria fácil para Nvidia sobre su archirrival AMD. Pero quizá no es este el caso tan esperado

Eso no quiere decir que la RTX 4060 Ti no resista bien las ofertas de gama media de AMD en este momento, lo hace absolutamente, y no hay duda de que las características que esta tarjeta trae a la mesa son impresionantes, especialmente DLSS 3, que es la primera vez que una GPU de rango medio (menos de $500 dólares, que se traducen en poco menos de $9 mil pesos) ve esta función.

No hace falta decir que Nvidia se está apoyando en DLSS 3 como su mayor punto de venta, y como comentaremos más adelante, definitivamente ofrece un rendimiento significativamente mejor del que debería ser capaz la RTX 4060 Ti dadas sus diversas especificaciones, incluso teniendo en cuenta el caché expandido que amplía el ancho de banda de la memoria de la tarjeta a pesar de tener solo 8 GB de VRAM GDDR6 para trabajar.

La decisión de optar por 8 GB de VRAM para esta tarjeta (una variante de 16 GB de VRAM se lanzará en julio de 2023 por un precio retail de $ 499 dólares es probablemente lo único que mantuvo el precio de esta tarjeta por debajo de los $400. Con un precio retail de de $399, la Nvidia Founders Edition RTX 4060 Ti 8GB tiene el mismo precio que la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti que está reemplazando y, en general, ofrece un valor bastante bueno por ese dinero, salvo agunas cuestiones.

En términos de rendimiento nativo, sin DLSS, no hay muchas mejoras con respecto a la generación anterior, lo que definitivamente decepcionará a algunos, si no es que a muchos. Dados los tipos de avances en el rendimiento que hemos visto con las tarjetas de gama alta, esperábamos ver que se extendieran hasta el corazón del rango medio, pero parece que esos beneficios generalmente se detienen en la Nvidia GeForce RTX 4070 .

En cambio, tenemos una tarjeta que depende en gran medida del DLSS para llevar su rendimiento al máximo, y donde funciona, generalmente es fenomenal, pues ofrece una experiencia de juego real y jugable de 1440p, e incluso roza un rendimiento 4K decente haciendo los ajustes correctos.

Esto es algo que AMD realmente ha tenido problemas para igualar con su FSR (Fidelity Super Resolution), por lo que Nvidia realmente tiene la oportunidad de darle un gran golpe a AMD, pero como veremos, la mejor tarjeta gráfica AMD en el rango medio de la última generación, la AMD Radeon RX. 6750 XT, en realidad supera al RTX 4060 Ti en cargas de trabajo que no son de trazado de rayos, incluidos los juegos, por lo que esto no es un buen augurio para Nvidia una vez que AMD lance sus tarjetas de gama media de generación actual.

Esto se ve un poco exacerbado por el hecho de que la capacidad del RTX 4060 Ti para usar sus nuevas funciones es bastante limitada, y mientras que funciones como DLSS 3 con Frame Generation están disponibles en los mejores juegos de PC como Cyberpunk 2077 y Returnal , a partir del lanzamiento del RTX 4060 Ti, solo hay 50 juegos que admiten DLSS 3.

Esta lista seguramente crecerá con el tiempo, pero ciertamente no obtendrá este tipo de soporte en juegos que pueden ser lo suficientemente recientes como para impulsar el RTX 4060 Ti en términos de rendimiento.

Podemos decir que si vienes de una RTX 2060 Super o anterior, entonces esta tarjeta te dejará boquiabierto. Es efectivamente la NG+ de la RTX 3060 Ti, así que si te perdiste la que consideroamos la mejor tarjeta gráfica de la última generación, obtendrás todo eso y más con la RTX 4060 Ti. Sin embargo, si vienes de una tarjeta Nvidia Ampere, especialmente de una superior a la RTX 3060 Ti, es probable que descubras que esto es realmente una degradación con algunas características interesantes para suavizar el golpe.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Precio y disponibilidad

(Image credit: Future / John Loeffler)

¿Cuánto cuesta? Precio retail listado en $399 (alrededor de $7,200 pesos)

¿Cuándo sale? Está disponible a partir del 24 de mayo de 2023

¿Dónde puedes conseguirlo? Pronto llegará a México de manera oficial

La Nvidia GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB estará disponible a partir del 24 de mayo de 2023, con un MSRP de $399 dólares (alrededor de $7,200 pesos). Este es el mismo precio de lanzamiento de la Nvidia RTX 3060 Ti que reemplaza esta tarjeta, por lo que nos complace ver que Nvidia no aumentó el precio de esta variante con esta generación.



Esto también lo pone a la par con AMD Radeon RX 6750 XT, que inicialmente se lanzó por $549 (casi $10,000 pesos), pero que puedes encontrar por menos de $400 dólares en este momento, incluso sin descuentos, en los principales minoristas. AMD aún no ha lanzado una RX 7700 XT, que sería la competencia más natural de esta tarjeta, por lo que comparar la RX 6750 XT y la RTX 4060 Ti no es justo, pero es todo lo que tenemos por ahora hasta que AMD lance la tarjeta que competirrá directamente con la RTX 4060 Ti .

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Características y chipset

(Image credit: Future / John Loeffler)

¿Solo usa uno de 8 pines... pero aún requiere un convertidor de 16 pines?

Trazado de rayos de tercera generación y núcleos tensoriales de cuarta generación

Ancho de banda de memoria de 288,0 GB/s, pero la memoria caché L2 de 32 MB aumenta el ancho de banda efectivo a 554,0 GB/s (según Nvidia)

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4060 Ti specs Component Nvidia GeForce RTX 4060 Ti GPU AD106 Recuento de transistores 22.9 billones TGP 160W Unidades de sombreado 4,352 Núcleos RT 34 Núcleos tensoriales 136 Reloj Base 2,310MHz Reloj de impulso 2,535MHz VRAM 8GB GDDR6 Reloj de la memoria 2,250MHz Bus 128-bit Memoria de ancho de banda 288.0 GB/s

La Nvidia RTX 4060 Ti es la primera tarjeta gráfica Nvidia Lovelace de gama media adecuada, por lo que se basa en el proceso de 5 nm de TSMC, con aproximadamente 22,9 mil millones de transistores en 34 multiprocesadores de transmisión (SM), que vienen con 128 núcleos de sombreado (CUDA), 4 cuartos núcleos de tensor de última generación y 1 núcleo de trazado de rayos de tercera generación por SM.

La velocidad del reloj es un reloj base sólido de 2310 MHz, que representa una mejora de aproximadamente el 64 % con respecto a los 1410 MHz de la RTX 3060 Ti, con un reloj de impulso de 2535 MHz, o aproximadamente un 52 % más rápido que los 1665 MHz de la RTX 3060 Ti.

La mayor diferencia entre las dos tarjetas es el bus de memoria. La Nvidia RTX 4060 Ti usa un bus de 128 bits para 8 GB de VRAM GDDR6, mientras que la RTX 3060 Ti usa un bus de 256 bits para la misma cantidad de VRAM. El RTX 4060 Ti tiene un reloj de memoria más rápido (2250 MHz), que combinado con la memoria caché L2 ampliada (32 MB), el RTX 4060 Ti tiene una velocidad de memoria efectiva ligeramente más rápida de 18 Gbps frente a los 15 Gbps del RTX 3060 Ti, mientras que tiene un ancho de banda de memoria efectivo mucho más rápido.

Aún así, esto realmente huele a exceso de ingeniería. El cambio a un bus de 128 bits no parece necesario, y dado lo que hemos visto de otras tarjetas Lovelace, como la Nvidia GeForce RTX 4070, definitivamente creemos que Nvidia podría haberse quedado con un ancho de bus más alto y no lo hizo.

Además, aunque el rendimiento de la RTX 4060 Ti es mejor que el de la RTX 3060 Ti, realmente creo que si esta tarjeta tuviera el mismo ancho de bus que la RTX 3060 Ti, esta tarjeta sería absolutamente cualquier cosa que se le acercara en el rango medio. Tal como está, el RTX 4060 Ti es excelente, pero no logra el golpe de gracia que realmente necesitaba.

Sin embargo, vale la pena mencionar que esta tarjeta también usa mucha menos energía que la RTX 3060 Ti. Esa tarjeta tenía un TGP de 200 W, mientras que la RTX 4060 Ti de 8 GB tiene 160 W, lo que supone una mejora del 20 % en la eficiencia. Esto es excelente para mantener su construcción por debajo de 600 W, y es un paso en la dirección correcta para todos y merece ser elogiado.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Diseño

(Image credit: Future / John Loeffler)

La Nvidia RTX 4060 Ti Founders Edition mantiene el mismo disipador de calor negro, con detalles cromados que las otras tarjetas Founders Edition de esta generación y, desafortunadamente, también se mantiene con el conector de alimentación de 16 pines 12VHPWR. Afortunadamente, solo necesitas enchufar un solo conector de 8 pines, por lo que es al menos un poco más fácil de manejar en un caso.

También es más fácil de administrar el tamaño de la tarjeta. Con el mismo diseño de doble ventilador que las tarjetas Founders Edition anteriores, la RTX 4060 Ti las reduce un poco. Si bien sigue siendo una tarjeta de doble ranura, tiene poco menos de 9,5 pulgadas de largo y 4,5 pulgadas de alto, lo que la convierte en el tipo de tarjeta que cabe fácilmente en su estuche.

No hay mucho RGB aquí, pues es una Founders Edition, por lo que si estás buscando luces y destellos o funciones súper geniales como un diseño de ventilador triple, querrás mejor ver cualquiera de las tarjetas de terceros que se lanzan junto con esta para ello.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Rendimiento

(Image credit: Future / John Loeffler)

El DLSS 3 es el verdadero atractivo aquí

Rendimiento mejorado del trazado de rayos

El rendimiento de referencia no ha mejorado mucho con respecto al RTX 3060 Ti

Cuando se trata de rendimiento, la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti realmente se apoya en DLSS 3 para la mayoría de sus principales ganancias de rendimiento y, si bien esto puede ser sustancial, algunos se sentirán algo decepcionados.

Esto se debe en gran parte a que, incluso con la introducción de una tecnología bastante avanzada, no hay muchos juegos en este momento que realmente puedan aprovechar las mejores características de esta tarjeta. Si bien tres de los juegos que usamos como puntos de referencia ( F1 2022 , Cyberpunk 2077 y Returnal ) cuentan con generación de marcos, estos también son tres de los juegos más recientes de los principales estudios que tienen el tiempo y el personal para implementar DLSS 3 con Frame Generation.

Hay un complemento DLSS 3 para Unreal Engine, que definitivamente debería expandir la cantidad de juegos que cuentan con la tecnología, eso todavía estará muy lejos en este punto antes de que comience a llegar a los jugadores que realmente serán utilizando esta tarjeta.

Nos adentrarremos más en DLSS 3 y en Frame Generation en un momento, pero un vistazo rápido a la arquitectura subyacente para el RTX 4060 Ti cuenta una historia aquí, como lo muestran los puntos de referencia sintéticos que usan 3DMark y Passmark 3D.

Synthetic Benchmarks

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Firestrike 34,182 30,396 38,270 Nightraid 159,733 143,001 157,899 Speedway 3,200 2,954 2,419 Port Royal 8,074 6,956 7,035 Time Spy 13,520 11,686 13,699 Firestrike Extreme 16,115 14,623 15,541 Time Spy Extreme 6,277 5,625 6,507 Firestrike Ultra 7,317 7,282 7,058 Wildlife Extreme 26,092 23,803 25,013 Wildlife Extreme Unlimited 25,950 23,757 25,300 PassMark 3D 28,965 26,959 25,869 Rendimiento promedio 1080p 96,958 86,699 98,085 Rendimiento promedio 1440p 10,227 9,055 9,673 Rendimiento promedio 4K 16,409 15,117 15,969 Total de Rendimiento promedio 29,947 27,004 29,510

Como puedes ver, la RTX 4060 Ti supera a la RTX 3060 Ti, pero por poco, obteniendo un 11 % más de rendimiento que la tarjeta que reemplaza.

Por ejemplo, la RTX 4070 ofrece un salto de aproximadamente el 21 % sobre la RTX 3070 en estos mismos puntos de referencia. De hecho, esto coloca a la RTX 4060 Ti justo por delante de la RX 6750 XT y, en última instancia, justo por detrás de la RTX 3070 en términos de rendimiento bruto.

Como tarjeta de juego, la perspectiva de rendimiento es mejor, pero no mucho en general.

Gaming Benchmarks

Swipe to scroll horizontally Gaming Benchmarks (1080p, Highest) Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 56 50 53 F1 2022 176 177 222 Total War: Warhammer III 102 96 100 Cyberpunk 2077 99 90 96 Returnal 99 92 101 CS:GO 540 580 675

En juegos con imágenes basadas en efectos intensos como Metro: Exodus y Cyberpunk 2077, donde se puede aprovechar la arquitectura avanzada de la RTX 4060 Ti, a veces supera a la competencia. La RX 6750 XT aún logra un cuadros por segundo ligeramente mejores en Returnal a 1080p, en promedio, cuando no usa trazado de rayos o tecnología de escalado, por ejemplo.

La RTX 4060 Ti también se aplasta en CS: GO a 1080p, en términos relativos, lo que atribuyo por completo a empujar texturas a través del bus de memoria más pequeño del RTX 4060 Ti. El bus de 192 bits en la VRAM GDDR6 de 12 GB de la RX 6750 XT y el bus de 256 bits en la GDDR6 de 8 GB de la RTX 3060 Ti realmente aparecen en casos como este.

Swipe to scroll horizontally Gaming Benchmarks (1080p, Highest, Max Ray Tracing) Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 43 36 31 F1 2022 91 81 80 Cyberpunk 2077 41 36 23 Returnal 83 72 61

Las cosas comienzan a cambiar a favor de la RTX 4060 Ti una vez que comienzas a jugar con el trazado de rayos. Los núcleos de trazado de rayos de tercera generación en la RTX 4060 Ti son definitivamente mucho más capaces que los de la RTX 3060 Ti y especialmente más que los de la RX 6750 XT, que son núcleos de segunda y primera generación, respectivamente.

La RTX 4060 Ti es la primera tarjeta de rango medio que probamos que te brindará juegos con trazado de rayos nativo jugables a 1080p de manera constante en la configuración máxima, aunque tendrá dificultades para llegar a 60 fps en títulos más exigentes como Cyberpunk 2077 .

Swipe to scroll horizontally 1080p, Highest, Max Ray Tracing, Upscaling Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Cyberpunk 2077 (Quality) 72 60 41 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 127 107 82 Returnal (Quality) 107 94 83 Returnal (Ultra Performance) 136 122 106

Pero seamos honestos, nadie está jugando ninguno de estos juegos con trazado de rayos de resolución nativa, vas a usar un escalador (y si no lo estás, entonces realmente necesitas comenzar a hacerlo).

Aquí, el rendimiento del DLSS de Nvidia realmente brilla sobre el FSR de AMD, incluso sin generación de cuadros. Tanto en Cyberpunk 2077 como en Returnal, el RTX 4060 Ti puede brindarte más de 120 fps en promedio cuando usas el ajuste preestablecido DLSS Ultra Performance, y si deseas que las cosas se vean lo mejor posible, puedes obtener fácilmente más de 60 fps en promedio con cada ajuste al máximo, incluso en el trazado de rayos.

Swipe to scroll horizontally Gaming Benchmarks (1440p, Highest) Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 43 38 40 F1 2022 136 142 168 Total War: Warhammer III 66 63 65 Cyberpunk 2077 60 57 61 Returnal 74 70 75 CS:GO 376 471 434

Ahora, una de las cosas que el bus de memoria más amplio en el RTX 3060 Ti le dio a esa tarjeta fue un rendimiento más rápido cuando se juega a 1440p. Ahora, no todos los juegos van a funcionar muy bien a 1440p, pero para muchos de ellos, podrás obtener una velocidad de fotogramas muy jugable.

La RTX 4060 Ti mejora con respecto al RTX 3060 Ti aquí, pero no tanto como debería, y en juegos como F1 2022 y CS:GO, donde la diferencia de ancho de banda de memoria se mostrará, bueno, aparece aquí a 1440p, también.

Swipe to scroll horizontally Gaming Benchmarks (1440p, Highest, Max Ray Tracing) Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 29 24 20 F1 2022 62 54 51 Cyberpunk 2077 22 22 14 Returnal 58 52 43

Por supuesto, una vez que activas el trazado de rayos, la mayoría de los juegos se convertirán en una presentación de diapositivas, pero, como era de esperarse, la RTX 4060 Ti logra obtener una victoria aquí en cada juego con trazado de rayos que probamos.

Dicho esto, realmente estarás llevando al límite la configuracipin, y es mejor que uses la mejora si vas a optar por 1440p, especialmente con la configuración activada.

Swipe to scroll horizontally Gaming Benchmarks (1440p, Highest, Max Ray Tracing, Upscaling) Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Cyberpunk 2077 (Quality) 45 40 27 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 94 83 62 Returnal (Quality) 82 73 81 Returnal (Ultra Performance) 120 103 98

La mayor victoria para la RTX 4060 Ti aquí es con Cyberpunk 2077, donde logra un rendimiento un 67 % mejor en la configuración de calidad máxima que la RX 6750 XT, pero, de manera enloquecedora, es solo un 13% mejor que la RTX 3060 Ti en el preajuste de calidad. En rendimiento ultra, la RTX 4060 Ti es aproximadamente un 52% mejor que la RX 6750 XT, pero nuevamente, solo un 13% mejor que la RTX 3060 Ti.

Cuando se trata de Returnal , la RX 6750 XT está esencialmente vinculada con la RTX 4060 Ti en el preajuste de calidad para FSR 2.1 y DLSS, respectivamente. Aumentamos esto a un rendimiento ultra, y la RTX 4060 Ti lo hace mejor, superando a la RX 6750 XT en aproximadamente un 22% y al RTX 3060 Ti en aproximadamente un 17%.

Quizá la RTX 4060 Ti funcionará más o menos igual en la mayoría de los juegos que todavía dependen de DLSS 2.0, que suman más de 200. Sin embargo, para aquellos juegos que realmente aprovechan DLSS 3 con Frame Generation, realmente es otra historia completamente diferente.

Swipe to scroll horizontally Nvidia RTX 4060 Ti DLSS 3 with Frame Generation, Max Settings, Max Ray Tracing Header Cell - Column 0 F1 2022 Cyberpunk 2077 1080p, Max Quality 171 114 1080p, Max Performance 224 185 1440p, Max Quality 118 68 1440p, Max Performance 173 130 2160p, Max Quality 43 29 2160p, Max Performance 71 62

Con Frame Generation, puedes obtener una mejora del rendimiento del 40-60% en los juegos que lo admiten. Esto no es nada, ya que incluso puede hacer que juegues Cyberpunk 2077 a una velocidad de fotogramas jugable en 4K con un rendimiento ultra. La RTX 3060 Ti y la RX 6750 XT realmente no tienen ninguna respuesta a esto, por lo que se quedarán atrás considerablemente en cualquier juego que tenga DLSS 3 con Frame Generation.

¿La generación de fotogramas aumenta la latencia en algunos títulos, además de otros problemas? Seguro. ¿Importará a los jugadores que pueden jugar Cyberpunk 2077, Returnal y otros títulos que se juegan como si fuera con la RTX 3080 Ti? Probablemente no.

Swipe to scroll horizontally Overall Gaming Performance Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Average 1080p FPS 99 94 106 Average 1080p FPS (Max RT) 65 56 49 Average 1080p FPS (Max RT, Upscaling) 111 96 78 Total Average 1080p Performance 91 82 78 Performance Improvement — 11% 17%

¿Algo de esto le importará a cualquiera que no juegue esos juegos? Obviamente no. Y ese es, en última instancia, el problema con esta tarjeta. Por lo que hace bien, no tiene igual a este precio, pero si ya tienes una RTX 3060 Ti, entonces hay muy pocas razones para actualizarse a esta tarjeta. Si tienes una RX 6750 XT, es posible que sientas que es mejor esperar a ver qué tiene AMD reservado para la RX 7700 XT, y no te culparíamos en lo más mínimo.

Esto no es un soplo del Team Green de ninguna manera, pero no se puede evitar el hecho de que el rendimiento de la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti deja absolutamente una gran oportunidad para que AMD la explote en los próximos meses con la RX 7700 XT, o incluso la RX 7650 XT.

¿Deberías comprar la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti?

(Image credit: Future / John Loeffler)

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Report Card Valor Es genial que Nvidia no haya subido el precio, pero con los 16 GB más caros que se avecinan, desinfla estos puntos que daría según el precio. 3.5 / 5 Características y chipset La VRAM de 8 GB y el bus de memoria más pequeño realmente perjudican a esta tarjeta, lo cual es una lástima, porque por lo demás es excelente en cuanto a especificaciones. 3.5 / 5 Diseño La Founders Edition es bonita y compacta, pero el cable de 12VHPWR me está matando. 3.5 / 5 Rendimiento La Nvidia RTX 4060 Ti 8GB es marginalmente mejor que su predecesora sin generación de marcos, lo cual apesta ya que la gran mayoría de los juegos no tienen generación de marcos. 3.5 / 5 Calificación final El rendimiento de esta tarjeta es excelente para los juegos que admiten sus funciones, pero esa lista aún es demasiado pequeña para justificar la actualización de una RTX 3060 Ti solo para DLSS 3. 3.5 / 5

Cómprala sólo si...

Está actualizando desde una RTX 2060 Super o más antigua.

La Nvidia RTX 4060 Ti será una gran mejora con respecto a laRTX 2060 Super.

Te importa la eficiencia energética

Esta tarjeta utiliza mucha menos energía que su predecesora o las tarjetas de la competencia de AMD.

Quieres DLSS 3 con Frame Generation a un precio medio

DLSS 3 con Frame Generation es una tecnología fantástica y finalmente puedes obtenerla por menos de $400 dólares.

No la compres si...

Tienes una RTX 3060 Ti o superior

Simplemente no hay suficiente salto de rendimiento para justificar la actualización a esta tarjeta.

No te importa el trazado de rayos

Si no te preocupa el trazado de rayos, AMD RX 6750 XT podría ofrecer un mejor rendimiento en muchos juegos.

¿Cómo probamos la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti?

Pasamos varios días con la RTX 4060 Ti ejecutando pruebas comparativas, jugando juegos y, en general, midiendo su rendimiento frente a las tarjetas de la competencia.

Prestamos especial atención a su tecnología DLSS 3 Frame Generation, ya que este es uno de los mayores puntos de venta de la tarjeta, y jugamos varios juegos con la tecnología encendida.