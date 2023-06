Honor se desvinculó de Huawei en 2020 y ha demostrado una asombrosa capacidad para encontrar su camino como una entidad independiente. Ha logrado desarrollar algunos de los teléfonos más avanzados y potentes del mercado.

A comienzos del año 2022, tuvimos el primer encuentro con la incursión de la compañía en el ámbito de los teléfonos plegables con el Honor Magic V, un dispositivo plegable tipo libro. El Magic V fue lanzado en enero de 2022 y demostró ser un sólido dispositivo de primera generación.

A finales de noviembre, la empresa presentó una versión actualizada del Honor Magic V, llamada Honor Magic Vs, que incluye un chipset más potente, mejoras en el diseño plegable y una revisión en el sistema de cámaras. A diferencia del modelo original, el Honor Magic Vs será lanzado en mercados internacionales, lo que hace aún más relevante nuestra oportunidad de probarlo.

Honor Magic Vs precio y disponibilidad

El Honor Magic V fue lanzado en China el 10 de enero y estuvo disponible para su compra una semana después, el 18 de enero. Diez meses más tarde, el 23 de noviembre, la compañía presentó el Honor Magic Vs, con disponibilidad inicialmente en regiones específicas a partir del 30 de noviembre.

Honor se mostró claramente animado por la respuesta inicial que recibió el Honor Magic V, lo cual se reflejó no solo en su decisión de lanzar una nueva versión tan pronto, sino también en sus planes de expandir la disponibilidad de este último dispositivo plegable a nivel internacional.

Aparte de las mejoras en el hardware, una de las diferencias más destacadas entre el Magic V y el Magic Vs es la reducción de precio, aunque esta reducción solo se aplica en China. El modelo base del Magic V con 256 GB tiene un costo de 9.999 CNY (aproximadamente 1.435 dólares), mientras que la versión de 512 GB tiene un precio de 10.999 CNY (unos 1.580 dólares).

Honor Magic Vs diseño y presentación

Honor está proporcionando exactamente lo que se podría esperar de un teléfono plegable de segunda generación: menor peso, biseles más reducidos y dimensiones más compactas, sin sacrificar el tamaño de la pantalla.

El Honor Magic Vs conserva la misma pantalla externa de 6,45 pulgadas en una proporción de aspecto 21,3:9, con una frecuencia de actualización de 120Hz, y la pantalla principal plegable de 7,9 pulgadas en una proporción de aspecto 10,3:9, con una frecuencia de actualización de 90Hz, que su predecesor. Sin embargo, se ha logrado reducir el tamaño y el peso del dispositivo de manera significativa, ya que pesa 261 gramos, lo que supone una disminución de 27 gramos con respecto al Honor Magic V.

A pesar de que la capacidad de la batería es mayor en el Honor Magic Vs en comparación con el Magic V, es indudable que la nueva bisagra de aleación de magnesio es la responsable de la notable reducción tanto en el peso como en el volumen del dispositivo.

A diferencia de su modelo anterior, el Honor Magic Vs presenta una bisagra sin engranajes, lo que ha permitido reducir el número de componentes de 92 a solo 4. Según Honor, este nuevo diseño de bisagra no solo es un 62% más ligero, sino que también puede resistir hasta 400,000 pliegues, equivalente a 100 pliegues diarios durante 10 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el dispositivo aún no cuenta con una certificación oficial de resistencia al agua y al polvo, por lo que los usuarios podrían enfrentar posibles problemas en ese aspecto.

En cuanto a la experiencia táctil en el uso diario, el Honor Magic Vs presenta una ligera holgura cuando se pliega parcialmente o se abre por completo, pero no al punto de afectar la experiencia del usuario de manera significativa. Sin embargo, esto plantea incertidumbres sobre cómo se comportará el mecanismo con el paso del tiempo y si mantendrá la misma tensión después de un uso prolongado. Es impresionante notar que cuando el teléfono está cerrado, su diseño sin espacios es notable.

Al igual que su modelo anterior, el Honor Magic Vs está disponible en varios acabados que presentan una parte trasera de cristal y un marco de metal pulido. El color plateado del Magic V ha sido reemplazado por la opción de color cian, que se une a las opciones de color naranja y negro. La edición Ultimate, por su parte, puede adquirirse en una variante dorada texturizada o en negro con detalles dorados. Además, el marco metálico del dispositivo oculta un rediseño de la antena envolvente, lo que se espera que mejore la conectividad de manera más sólida.

Similar a otros dispositivos plegables actuales, el Honor Magic Vs no cuenta con un sensor de huellas dactilares en la pantalla. En su lugar, se utiliza el botón de encendido ubicado en el lado derecho como método de autenticación biométrica. Sin embargo, una preocupación principal se refiere a la ubicación del control de volumen, que se encuentra por encima del botón de encendido. Esta disposición parece incómoda, ya sea que se esté utilizando el Vs con una sola mano o con ambas manos.

Hubiera sido deseable contar con una frecuencia de actualización de 120 Hz en la pantalla OLED principal plegable del teléfono. Sin embargo, el Honor Magic Vs sigue incluyendo tecnologías inteligentes, como la atenuación PWM a 1920 Hz en ambas pantallas, diseñada para reducir la fatiga ocular. Además, el dispositivo es compatible con el uso de un lápiz óptico, aunque esta característica se reserva para la edición Ultimate, que lamentablemente sospechamos que no estará disponible en los mercados internacionales.

El Honor Magic Vs se une a un grupo selecto de dispositivos, en su mayoría compuesto por otros teléfonos Honor, que ofrecen audio IMAX Enhanced a través de sus altavoces estéreo.

Honor Magic Vs rendimiento y software

El Honor Magic Vs se presenta con la última versión de MagicOS 7.0 de Honor, que sigue basándose en Android 12, al igual que la experiencia de usuario previa de la compañía. Esta versión incluye una serie de mejoras específicas para dispositivos plegables, diseñadas para aprovechar al máximo la pantalla adicional del teléfono. Compartiremos más detalles sobre esto en el futuro.

En términos de rendimiento interno, la memoria base del Honor Magic Vs ahora parte de los 8 GB de RAM y puede alcanzar los 16 GB en la edición Ultimate, en comparación con los 12 GB asignados a toda la gama de su predecesor. Además, el chipset ha experimentado una actualización oportuna, pasando del Snapdragon 8 Gen 1 al Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dado que el desarrollo del Magic Vs ya estaba en una etapa avanzada, no fue posible para Honor equiparlo con el recién lanzado Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Una vez más, Honor ha integrado un sistema de seguridad Dual TEE que incluye un chip dedicado, desarrollado en colaboración con Qualcomm.

A pesar de haber reducido su peso en comparación con el modelo anterior, el Honor Magic Vs presenta un diseño de batería dual con una capacidad total mayor. Aunque no cuenta con carga inalámbrica, la tecnología SuperCharge de 66W de Honor permite que la batería de 5.000mAh del teléfono se recargue completamente en tan solo 46 minutos.

Honor Magic Vs cámara

Al igual que su predecesor, el Honor Magic Vs presenta una configuración de cámara trasera triple con el característico diseño de "triple anillo de estrellas". Sin embargo, en comparación con el trío de sensores de 50MP de su predecesor, parece ser una bestia diferente en términos de calidad y características.

En lugar de la configuración de cámara del Honor Magic V con sensores de 50MP, el Honor Magic Vs ha optado por un sensor principal Sony IMX800 de 54MP, similar al que se encuentra en el Honor 70. También incluye una cámara ultra gran angular de 50MP que también funciona como cámara macro, con un campo de visión de 122 grados. El tercer sensor es ahora una unidad de teleobjetivo de 8MP con zoom óptico 3x, en lugar del sensor mejorado Spectra de 50MP del Magic V.

La cámara frontal del Honor Magic Vs ha experimentado un cambio en la resolución, pasando de 42MP a 16MP. Este cambio se ha realizado con la intención de mejorar la respuesta a la luz y el rango dinámico de los sensores utilizados.

Las cámaras del Honor Magic Vs son actualmente una incógnita destacada y será necesario esperar al lanzamiento del teléfono en 2023 para determinar si cumplen con los estándares de una cámara de gama alta y si realmente valen la pena.

Primer veredicto

Honor tiene la esperanza de que el Honor Magic Vs logre encontrar el equilibrio perfecto entre precio y rendimiento, convenciendo así a los compradores interesados de que este es el teléfono plegable con el que pueden vivir. Parece que el Magic Vs será más asequible en comparación con otros competidores disponibles a nivel internacional, sin comprometer su capacidad y funcionalidad.

Aunque el Honor Magic Vs muestra un margen claro para mejoras, como una frecuencia de actualización de 90 Hz en su pantalla principal, la falta de certificación IP para protección contra polvo y agua, y la disponibilidad limitada del soporte de lápiz táctil en una variante exclusiva que probablemente se mantendrá como un lanzamiento exclusivo en China en el futuro cercano.

En general, el primer vistazo al Honor Magic Vs es prometedor y muestra que la compañía no se conforma con simplemente existir en el mercado de dispositivos plegables, sino que está dispuesta a competir con los principales contendientes de este segmento.