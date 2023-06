AMD Radeon RX 7600: ¿Gamer con resupuesto limitado? ¡No te preocupes! Esta es una gran opción para ti

AMD Radeon RX 7600: Reseña en dos minutos

La AMD Radeon RX 7600 es probablemente la mejor tarjeta gráfica de 1080p que puedes comprar en este momento y, con toda honestidad, debería ser la última de su tipo.

El Team Red (AMD) ha sido un poco tímido últimamente con sus ofertas de tarjetas gráficas, y la última tarjeta gráfica que vimos fue la AMD Radeon RX 7900 XT . Si bien esa fue una gran tarjeta, se lanzó hace casi medio año y no hemos sabido mucho de AMD desde entonces.

Mientras tanto, su rival ha lanzado un flujo constante de tarjetas y, a este ritmo, casi ha agotado su pila de GPU principal en este punto, por lo que es interesante que AMD haya elegido lanzar una tarjeta de rango medio muy económica en lugar de bajar la lista de ofertas de gama alta como lo ha hecho Nvidia.

De cierta forma, es una estrategia muy inteligente y con la Radeon RX 7600 a la venta el 25 de mayo de 2023 por solo $269 (poco menos de $5 mil pesos), AMD logra llegue al mercado con su importante oferta de rango medio al menos un mes antes que el RTX 4060 de la competencia de Nvidia y, al mismo tiempo, logre rebajar el precio de su rival.

En términos de rendimiento, la RX 7600 es una mejora importante con respecto a la AMD Radeon RX 6600 a la que reemplaza, mientras que, en general, también supera a la Intel Arc A750. En general, está por debajo del RTX 3060, pero no por mucho, y gran parte de eso está relacionado con el rendimiento del trazado de rayos, por lo que esta ventaja parece más grande de lo que realmente es en la en el funcionamiento

Si hay algo en contra de la RX 7600, es su consumo de energía, que reduce 165 W TGP, que es más que la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB y aproximadamente 33 W más que la RX 6600, por lo que esta es definitivamente la dirección equivocada para AMD entrará, en cuanto a potencia.

AMD también tiene que intensificar su juego cuando se trata de FSR. El lanzamiento más reciente de Nvidia, la RTX 4060 Ti, fue una tarjeta que no rindió tanto como se esperaba en a su rendimiento básico, pero no se puede negar que el DLSS 3, especialmente con Frame Generation, es un gran valor agregado para el Team Green. Y mientras que DLSS 3 solo está disponible en alrededor de 50 juegos, FSR 2 generalmente está más disponible con alrededor de 120 juegos con FSR 2, pero DLSS 2.0 está disponible en más de 200 juegos, por lo que AMD tiene que meterle velocidad.

Cuando finalmente lo haga, la RX 7600 será una compra aún mejor para los jugadores de rango medio, y aunque es una situación triste que $269 sea tan "económico" como esperamos ver por un tiempo, es un valor sustancialmente mejor que casi cualquier tarjeta en el mercado en este momento.

Eso podría cambiar cuando aterrice la RTX 4060, pero dado que se espera que el rendimiento de referencia de la RTX 4060 sea aproximadamente un 20% mejor que el de la RTX 3060, espero que caiga bastante cerca de donde está la RX. 7600 actualmente lo es, solo que con un MSRP más caro y sin Founders Edition para mantener la honestidad de los socios externos en términos de precio.

Entonces, a menos que el RTX 4060 se saque un conejo de la chistera, seguimos esperando que la AMD Radeon RX 7600 mantenga la ventaja sobre su rival en valor, que en este punto de precio es realmente lo único que realmente importa. Tal como está, es la mejor tarjeta gráfica barata que puede comprar en este momento, y espero que siga siendo así para el resto de esta generación.

AMD Radeon RX 7600: Precio y disponibilidad

(Image credit: Future / John Loeffler)

¿Cuánto cuesta? Precio retail en $269 (poco menos de $5 mil pesos)

Precio retail en $269 (poco menos de $5 mil pesos) ¿Cuándo sale? Sale a la venta el 25 de mayo de 2023

La AMD Radeon RX 7600 salió a la venta el 25 de mayo de 2023, con un precio de $269 (poco menos de $5 mil pesos), lo que la convierte en la tarjeta de lanzamiento más barata de esta generación. No solo eso, es una caída sustancial del precio de la Radeon RX 6600, que se lanzó a $329 (poco más de $5,500 pesos), por lo que obtienes una tarjeta gráfica mucho mejor por casi un 20% menos.

Aparentemente, el rival de la RX 7600 es la RTX 4060, pero dado que esa tarjeta aún no se ha lanzado, solo podemos compararla con las ofertas de gama media de última generación de Nvidia e Intel.

AMD Radeon RX 7600: Caractaerísticas y chipset

(Image credit: Future / John Loeffler)

Más núcleos de trazado de rayos y nuevos núcleos de IA

TGP más alto

Swipe to scroll horizontally AMD Radeon RX 7600 Process Node TSMC 6nm Transistor Count 13.3 billion Boost Clock Up to 2,625MHz VRAM 8GB GDDR6 Memory Bus 128-bit L2 Cache 32MB Memory Speed 2,250MHz (18 Gbps effective) Memory Bandwidth 288.0 GB/s Shader units 2,048 Ray Accelerators 32 AI Accelerators 64 TGP 165W Connector 1 x 8-pin Outputs 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1

Con el cambio a RDNA 3, la AMD Radeon RX 7600 comienza con un proceso TSMC de 6 nm sobre los 7 nm de la RX 6600, lo que le da a la RX 7600 un aumento de aproximadamente el 20 % en la cantidad de transistores con los que tiene que trabajar (13,3 mil millones a 11,1 mil millones). Y aunque la matriz de GPU real en la RX 7600 es aproximadamente un 14 % más pequeña que la de la RX 6600, logra incluir cuatro unidades de cómputo adicionales para un total de 32 en comparación con las 28 de la RX 6600.

Esta también es una arquitectura más madura, por lo que los 2048 procesadores de flujo (un aumento de aproximadamente el 14 % con respecto a la RX 6600) tienen un mayor rendimiento y los aceleradores de rayos de segunda generación son una gran mejora con respecto a los RA de primera generación de la RX 6600. .

La RX 7600 también tiene relojes más rápidos que la RX 6600, con una mejora del reloj de impulso de alrededor del 6 %, pero la gran mejora proviene de la velocidad del reloj de la memoria, que es de 2250 MHz para la RX 7600 y de 1750 MHz para la RX 6600. significa un aumento de casi el 30 % en la velocidad de la memoria, por lo que, aunque la RX 7600 sigue utilizando la misma VRAM GDDR6 de 8 GB en un bus de 128 bits que la RX 6600, tiene una velocidad de memoria efectiva de 18 Gbps en comparación con los 14 Gbps de la RX 6600.

También está la adición de 64 aceleradores AI para el RX 7600, que el RX 6600 simplemente no tenía. Esto significa que cosas como Radeon Super Resolution (RSR) funcionarán mejor que en la RX 6600 y permitirán cargas de trabajo avanzadas de IA, como la creación de contenido generativo de IA.

Sin embargo, todo esto tiene un costo de energía, ya que la RX 7600 tiene un TGP un 25 % más alto que la RX 6600. Esto no es bueno, y dado que las tarjetas de Nvidia generalmente obtienen un mejor rendimiento con menos energía de generación en generación. , esta es definitivamente la dirección equivocada para AMD. Todavía mantiene la tarjeta "razonable" cuando se trata de su fuente de alimentación, y AMD recomienda una fuente de alimentación de 550 W para el RX 7600 como mínimo, pero esto aún logra mantener las cosas menos de 600 W en general.

AMD Radeon RX 7600: Diseño

(Image credit: Future / John Loeffler)

La Radeon RX 7600 es una tarjeta compacta de dos ventiladores que encajará en casi cualquier caso. Esta es una tarjeta de dos ranuras, pero mide poco más de ocho pulgadas de largo y un poco más de cuatro pulgadas de alto, por lo que es ideal para construcciones de minitorres, y con solo un conector de alimentación de 8 pines, no tendrá ningún problema. con gestión de cables aquí.

En términos de salidas, tenemos tres puertos DisplayPort 2.1, con un solo puerto HDMI 2.1a, aunque sin salida USB-C. Honestamente, tener la salida DisplayPort 2.1 es bueno, pero realmente innecesario. Con solo 8 GB de VRAM, no hay un universo en el que esta tarjeta pueda generar video de 8K que no tenga una secuencia lenta de imágenes fijas, por lo que es bueno tenerlo y casi se garantiza que nunca lo usará. Sin embargo, estoy lejos de ser un aguafiestas, así que si quieres empujar esta tarjeta a 8K, házmelo saber cómo resulta.

En cuanto a la falta de USB-C, esta realmente no es una tarjeta creativa, por lo que no es algo de lo que deba preocuparse a menos que tenga uno de los mejores monitores USB-C y nada más. Incluso entonces, recomiendo buscar más arriba en la pila (como AMD Radeon RX 7900 XT ), ya que los monitores USB-C son casi universalmente para profesionales creativos y esta tarjeta no es suficiente para el tipo de trabajo que necesitará. hacer con eso

En cuanto a su estética real, al igual que las dos tarjetas RDNA 3 anteriores, la RX 7600 evita cualquier RGB y presenta un diseño en negro mate con algunos toques sutiles como las franjas rojas en las aletas del disipador de calor que serían visibles en un caso. En general, es una tarjeta atractiva, especialmente para aquellos que no buscan tener un exceso de RGB iluminando todo en su estuche.

AMD Radeon RX 7600: Rendimiento

(Image credit: Future / John Loeffler)

El mejor rendimiento de rasterización de 1080p de su clase

Rendimiento de trazado de rayos muy mejorado

Puede administrar un rendimiento decente de 1440p, especialmente sin trazado de rayos

Dados a algunos pasos en falso que Nvidia ha estado cometiendo últimamente, AMD tiene una oportunidad real de tomar parte del mercado si puede ofrecer un rendimiento atractivo para los jugadores. Afortunadamente para Team Red, la AMD Radeon RX 7600 logra dar un gran golpe en lo que respecta al rendimiento de los juegos.

En su mayor parte, la RTX 4060 es la principal competencia de la RX 7600, pero con el lanzamiento de la Nvidia RTX 4060 Ti, es la comparación natural en este momento. ¿Es esto necesariamente justo? No, no lo es, y la RX 7600 pierde ante la RTX 4060 Ti en casi todas las medidas, pero realmente no pierde tanto.

En cargas de trabajo rasterizadas a 1080p, la RX 7600 es solo un 12% más lenta que la RTX 4060 Ti, y solo un 13 % más lenta a 1440p. Esto cambia drásticamente tan pronto como comienzas a tener en cuenta el trazado de rayos y la mejora de escala, pero es algo que definitivamente no esperaba. Contra la RTX 3060 Ti, la RX 7600 tiene mejores resultados, obviamente, y en general supera a la RTX 3060 en cargas de trabajo de rasterización.

En términos de su predecesora, la RX 7600 es el tipo de mejora de generación en generación que realmente esperaba ver de la RTX 4060 Ti y no obtuve. El rendimiento de rasterización de la RX 7600 es excelente, pero sus aceleradores de rayos mejorados realmente eclipsan lo que la RX 6600 es capaz de hacer, y realmente hace que el trazado de rayos a este precio sea accesible para el rango medio.

Pruebas de Benchmarks

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Firestrike 31,837 24,190 22,732 Nightraid 125,313 112,034 108,208 Speedway 1,963 1,461 2,182 Port Royal 5,509 4,135 5,156 Time Spy 10,819 8,316 8,777 Firestrike Extreme 14,780 11,070 10,609 Time Spy Extreme 5,147 3,788 4,100 Firestrike Ultra 7,251 5,424 5,094 Wildlife Extreme 18,928 14,866 17,410 Wildlife Extreme Unlimited 19,119 14,900 17,330 PassMark 3D 22,008 20,084 20,786 Average 1080p Performance 78,575 68,112 65,470 Average 1440p Performance 8,268 6,245 6,681 Average 4K performance 12,611 9,744 10,983 Average Performance 23,879 20,024 20,216

En los puntos de referencia de benchmark, la RX 7600 supera rotundamente a su predecesora, así como a la RTX 3060. Contra la tarjeta que está reemplazando, la RX 7600 supera a la RX 6600 en aproximadamente un 19 %, mientras que la RX 7600 supera a la RTX 3060 en aproximadamente un 18 % en general .

Sin embargo, profundizando un poco más en los resultados, podemos ver que algunas de las mayores ganancias provienen de cargas de trabajo con trazado de rayos como Port Royal, donde el RX 7600 experimentó una mejora del 33% con respecto a la generación anterior.

El único punto de referencia en el que el RX 7600 se queda un poco corto es en el punto de referencia Speedway, que es un punto de referencia de trazado de rayos de 1440p. Aquí, el RTX 3060 apenas supera al RX 7600 por solo 219 puntos, lo que está lo suficientemente cerca como para ser un poco lavado.

Benchmarks de Gaming

Swipe to scroll horizontally 1080p, Highest, Max Ray Tracing & Upscaling Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 43 34 37 F1 2022 168 147 147 Total War: Warhammer III 82 58 72 Cyberpunk 2077 87 64 70 Returnal 81 68 70 CS:GO 482 479 498

Como puedes ver, cuando se trata del rendimiento de rasterización general a 1080p, la RX 7600 es la ganadora indiscutible, solo cayendo ante la RTX 3060 en Counterstrike: Global Offensive, y solo entonces por un margen mínimo. En cualquier otro lugar, puedes esperar aproximadamente un 15-20 % más de rendimiento de la RX 7600 en general.

Swipe to scroll horizontally 1080p, Highest, Max Ray Tracing Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 27 20 27 F1 2022 71 52 65 Cyberpunk 2077 8 8 30 Returnal 53 36 55

Las cosas cambian un poco cuando se trata del rendimiento del trazado de rayos, pero los resultados aquí son un poco engañosos por un par de razones. Primero, Cyberpunk 2077 es el principal juego de exhibición de Nvidia, y ese juego está muy bien optimizado para las tarjetas Nvidia, por lo que el rendimiento del trazado de rayos para el RTX 3060 es sustancialmente mejor que para cualquiera de las tarjetas AMD. Sin embargo, si eliminamos Cyberpunk 2077 de la mezcla y el RX 7600 realmente supera al RTX 3060 en el rendimiento del trazado de rayos.

Sin embargo, no todo es bueno para AMD, ya que los fps mínimos para el RX 7600 tanto en Returnal como en Cyberpunk 2077 son de un solo dígito, y no es solo por un breve momento, sino que se sumerge bastante regularmente en el territorio de la presentación de diapositivas, especialmente alrededor de la niebla volumétrica con Efectos de iluminación aplicados.

Swipe to scroll horizontally 1080p, Highest, Max Ray Tracing, Upscaling Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Cyberpunk 2077 (Quality) 19 18 48 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 49 39 90 Returnal (Quality) 76 53 73 Returnal (Ultra Performance) 98 72 95

Es una historia similar cuando aplica la mejora a Cyberpunk 2077 o Returnal, donde el DLSS 2.0 del RTX 3060 simplemente está mejor optimizado para el primero, y el AMD RX 7600 tiene problemas con los fps mínimos en el segundo, por lo que, aunque el fps promedio en Parece que el retorno está al norte de los 60 fps, descenderá hasta 6 fps en el preajuste Quality FSR o 15 fps en el preajuste Ultra Performance, y créame, se nota.

Por supuesto, apague el trazado de rayos y probablemente no tendrá este problema, pero eso será una serie de compromisos de configuración que tendrá que decidir por sí mismo. Sin embargo, en general, la AMD Radeon RX 7600 se las arregla para funcionar muy por encima de lo que cabría esperar de esta generación a este precio. Si está buscando una tarjeta gráfica de 1080p excepcional y razonablemente económica, no puede equivocarse con esta.

¿Debes comprar una AMD Radeon RX 7600?

(Image credit: Future / John Loeffler)

Swipe to scroll horizontally Precio Fenomenal 5 / 5 Características y chipset Con una mejor arquitectura, más núcleos, relojes más rápidos e incluso una memoria más rápida, debería obtener la máxima puntuación de la RX 7600, pero tengo que quitarle algo a la VRAM de 8 GB y el TGP más alto. 4 / 5 Diseño Si estás buscando RGB, no lo encontrarás aquí, pero obtendrás una tarjeta elegante y de construcción sólida que se adapta a casi cualquier lugar. 5 / 5 Performance Esta es casi la tarjeta perfecta de 1080p, y si no te importa el trazado de rayos, esta tarjeta es un sueño. Sin embargo, algunos contratiempos notables con su rendimiento visual de alta gama (FSR y trazado de rayos) dañan un poco esta tarjeta. 4.5 / 5 Total Esta es casi la tarjeta perfecta de 1080p, y si no te importa el trazado de rayos, esta tarjeta es un sueño. Sin embargo, algunos contratiempos notables con su rendimiento visual de alta gama (FSR y trazado de rayos) dañan un poco esta tarjeta. 4.625 / 5

Cómprala si…

Quieres un rendimiento excepcional de 1080p

En los juegos de 1080p, especialmente el rendimiento de rasterización directa, esta tarjeta es absolutamente fantástica.

Quieres incursionar en 1440p

Si bien habrá algunas cosas que no podrá hacer en 1440p, si mantiene su configuración bajo control, puede obtener excelentes juegos QHD con esta tarjeta.

Tienes un presupuesto limitado

Esta no es la tarjeta más barata que existe, pero definitivamente es la mejor tarjeta gráfica barata que puedes comprar.

No la compres si…

Deseas un trazado de rayos intenso en sus juegos

Si bien el rendimiento del trazado de rayos en el RX 7600 ha mejorado mucho en comparación con el RX 6600, aún tendrá problemas con la configuración máxima en algunos juegos.

Quieres una tarjeta gráfica creativa barata

Con 64 núcleos de IA y una arquitectura mejorada, es posible que tenga la tentación de usar esta tarjeta para uso profesional creativo, pero no elegiría nada por debajo de una RTX 4070 para uso creativo si pudiera evitarlo.

También considera

(Image credit: Future / John Loeffler)

Si nuestra reseña de la AMD Radeon RX 7600 lo hace considerar otras opciones, aquí hay otras dos tarjetas gráficas para considerar.

Swipe to scroll horizontally AMD Radeon RX 7600 Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6650 XT Price (US/UK/AU) $269 (about £215/AU$405) $399 (about £320/AU$600) $399 (about £320/AU$600) Process Node TSMC 6nm Samsung 8nm TSMC 7nm Boost Clock Up to 2,625MHz Up to 1,665MHz 2,635MHz VRAM 8GB GDDR6 8GB GDDR6 8GB GDDR6 Memory Bus 128-bit 256-bit 128-bit Cache 34MB 4MB 34MB Memory Speed 18 Gbps 14 Gbps 17.5 Gbps Memory Bandwidth 288.0 GB/s 448.0 GB/s 280.3 GB/s Shader units 2,048 4,864 2,048 RT Cores 32 38 32 AI/Tensor cores 64 152 0 TGP 165W 200W 176W

¿Cómo probamos las trajetas gráficas?

Pasamos varios días con la RX 7600 ejecutando pruebas comparativas, jugando juegos y, en general, midiendo su rendimiento frente a las tarjetas de la competencia.

Prestamos especial atención a su rendimiento de 1080p, ya que este es el público objetivo principal de esta tarjeta, mientras que también se extiende a los juegos de 1440p.

Habiendo cubierto y probado muchas tarjetas gráficas, sabemos cómo debería funcionar una tarjeta gráfica a este nivel y cuánto deberías gastar para este nivel de rendimiento.