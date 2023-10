Los mejores televisores de 55 pulgadas 2023

¿Están en busca del televisor perfecto, pero no quieren que sea ni extremadamente grande ni pequeño, es decir de unas 55 pulgadas? De ser así, llegaron al lugar indicado.

Sabemos que elegir entre todas las opciones en el mercado se puede convertir en una tarea sumamente difícil, por ello, nos hemos dado a la tarea de reunir a algunos de los mejores televisores vistos desde distintas necesidades. De esta forma nos aseguramos que sin importar si quieren un televisor para videojuegos, películas o contenido en plataformas digitales, encuentren el que más se acerque a sus requerimientos.

Sin mayor introducción comencemos con los los mejores televisores de 55 pulgadas de 2023.

Lista rápida

El mejor televisor en general LG OLED C3 Check Amazon LG lleva tiempo ofreciendo productos sumamente completos, los cuales han revolucionado la forma en la que disfrutamos de nuestro contenido favorito, y justamente ese es el caso de la LG C3, pues ofrece grandes prestaciones, las cuales se adaptan a diferentes necesidades. El mejor televisor para ver deportes TCL Sabemos que muchos de ustedes disfrutan de ver todo tipo de deportes en su televisor, en este aspecto, el TCL QLED Google TV Q650G es una de las mejores opciones, pues gracias a tecnologías como Quantum Dot, la cual permite mostrar una gama hasta 94% más amplia de tonos, según el estándar DCI-P3 y explora un mundo infinito de colores. El mejor televisor para contenido musical LG QNED ¿Cuántos de ustedes aman disfrutar de conciertos en vivo en la comodidad de su hogar? Con la LG QNED estarán muy cerca de sentirse en primera fila, además, siempre tendrán la opción de complementarlo con una barra de sonido. El mejor televisor para gamers Samsung OLED 4K S95C 2023 El Samsung OLED 4K S95C 2023 es una de las mejores opciones para los amantes de los videojuegos, pues ofrece Gaming Hub que permite el acceso instantáneo a los mejores servicios de streaming y a tus consolas favoritas. El mejor televisor Mini-Led Hisense Mini-Led U8K Muchos de ustedes se dejan guiar por las prestaciones que puede ofrecer cierta tecnología, algo que si bien no es lo normal, se puede entender. Por ello, decidimos incluir el mejor televisor con tecnología Mini-Led.

Los mejores televisores de 55 pulgadas 2023 a fondo

El mejor televisor en general

1. LG OLED C3 El mejor televisor en general, videojuegos, películas y mucho más Espeficicaciones Tipo de pantalla: OLED Tamaño de pantalla: 55 pulgadas Frecuencia de actualización: 120Hz Resolución: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Razones para comprar + Tecnología OLED Razones para no comprar - Costo

LG lleva tiempo ofreciendo productos sumamente completos, los cuales han revolucionado la forma en la que disfrutamos de nuestro contenido favorito, y justamente ese es el caso de la LG C3, pues ofrece grandes prestaciones, las cuales se adaptan a diferentes necesidades.

Como saben, los icónicos píxeles Auto Iluminados de LG OLED brillan más 2,3 que antes con el algoritmo de aumento de luz, Arquitectura de Control de Luz y otras mejoras impulsadas por el Procesador α9 AI 4K Gen6. Por lo que este televisor nos entrega la mejor experiencia de entretenimiento posible.

Por si fuera poco, está muy bien equipada para juegos, con 4K 120Hz, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro y compatibilidad con Nvidia G-Sync.

El mejor televisor para ver deportes

2. TCL QLED Google TV Q650G Disfruta del partido de tu equipo favorito como si estuvieras en el estadio Espeficicaciones Tipo de pantalla: QLED Tamaño de pantalla: 55 pulgadas Frecuencia de actualización: 120 HZ Resolución: QLED 4K HDR Razones para comprar + Imágenes brillantes + Colores precisos y negros profundos

Sabemos que muchos de ustedes disfrutan de ver todo tipo de deportes en su televisor, en este aspecto, el TCL QLED Google TV Q650G es una de las mejores opciones, pues gracias a tecnologías como Quantum Dot, la cual permite mostrar una gama hasta 94% más amplia de tonos, según el estándar DCI-P3 y explora un mundo infinito de colores.

Además, con la tecnología del Asistente de Google, el control de voz manos libres te libera del control remoto. De esta forma podrás mostrar el apoyo a tu equipo favorito sin preocuparte por tus manos.

Por si fuera poco, el sistema operativo Google TV se encuentra presente en este modelo abriendo la puerta a un catálogo de más de mil aplicaciones y 700 mil programas y películas con lo que tu entretenimiento estará asegurado. Así que estamos seguros de que encontrarás hasta el partido más raro.

El mejor televisor para contenido musical

3. LG QNED Sumérgete en tu concierto favorito Espeficicaciones Tipo de pantalla: QNED Tamaño de pantalla: 55 pulgadas Frecuencia de actualización: 60 HZ Resolución: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Razones para no comprar - La experiencia mejora en gran medida en combinación con una barra de sonido

¿Cuántos de ustedes aman disfrutar de conciertos en vivo en la comodidad de su hogar? Con la LG QNED estarán muy cerca de sentirse en primera fila, además, siempre tendrán la opción de complementarlo con una barra de sonido.

Además, el LG nos invita a experimentar colores fuera de este mundo con QNED Color reforzado con la tecnología Quantum Dot y NanoCell.

Pero entrando de lleno con el contenido musical, este televisor ofrece diferentes ajustes de sonido. Los cuales se expanden aún más cuando se conecta una barra de sonido compatible.

Por último, pero no menos importante, ofrece mayor comodidad con las alertas y recomendaciones personalizadas. Además, las funciones inteligentes como All New Home te brindan una experiencia más rápida e intuitiva.

La mejor para gamers

4. Samsung OLED 4K S95C 2023 Samsung consiente a los gamers en México con la llegada de Gaming Hub Espeficicaciones Tipo de pantalla: 13th Gen Intel Core i9-13980HX Tamaño de pantalla: NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU Frecuencia de actualización: 32 GB DDR5 Resolución: 18 pulgadas ROG Nebula Display QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), 240Hz, Dolby Vision HDR, Pantone Validation Razones para comprar + Acceso a Gaming Hub + Compatibilidad con Dolby Atmos Razones para no comprar - Podría salir del presupuesto

El Samsung OLED 4K S95C 2023 es una de las mejores opciones para los amantes de los videojuegos, pues ofrece Gaming Hub que permite el acceso instantáneo a los mejores servicios de streaming y a tus consolas favoritas.

Pero eso no es todo, también cuenta con otras tecnologías que maximizarán la experiencia de juego. Por ejemplo, los altavoces superiores de Samsung ayudan con una experiencia con calidad Dolby Atmos que te sumergirá dentro de la acción con un sonido multidimensional.

Eso si mencionar las mejoras de movimiento excepciones con 4K y 144 HZ, y claro, FreeSync Premium Pro que nos permite disfrutar de nuestros juegos sin interrupciones y así experimentar todas las ventajas del HDR.

El mejor televisor Mini-Led

5. Hisense Mini-LED U8K Lo mejor de esta tecnología Our expert review: Espeficicaciones Tipo de pantalla: Mini-LED Tamaño de pantalla: 55 pulgadas Frecuencia de actualización: 144 HZ Resolución: 4K Razones para comprar + Tecnología Mini-LED Pro, exclusiva de la serie + Compatibilidad con IMAX Enhaced, Dolby Vision IQ, HDR 10+ y Filmmaker Mode Razones para no comprar - La resolución solamente es 4K

Muchos de ustedes se dejan guiar por las prestaciones que puede ofrecer cierta tecnología, algo que si bien no es lo normal, se puede entender. Por ello, decidimos incluir el mejor televisor con tecnología Mini-Led.

Con el Hisense Mini-LED U8K podrán disfrutar de todo tipo de contenido, desde películas, deportes hasta jugar sus títulos favoritos.

Una de las grandes ventajas de este televisor es la Mini-LED Pro de Hisense. La cual es aún más detallada para definir claramente en donde terminaría la luz y donde comienza la obscuridad. Hasta 1300 zonas de iluminación para que las sombras destaquen y veas detalles como nunca antes.

Por si fuera poco, la pantalla posee funciones dignas de un cine en casa y aprobadas por los especialistas de Hollywood para los cinéfilos, como IMAX Enhaced, Dolby Vision IQ, HDR 10+ y Filmmaker Mode.

Los mejores televisores de 55 pulgadas: FAQs

¿Es suficientemente grande un televisor de 55 pulgadas? Los televisores de 55 pulgadas son el tamaño estrella de los televisores actuales. Por eso es la opción de tamaño más común. Es una especie de término medio entre los televisores pequeños de 32 pulgadas y los enormes de 75 pulgadas. Sin embargo, merece la pena pensar detenidamente en lo importante que es para ti el tamaño de la pantalla. Es probable que pagues menos por pantallas más pequeñas, como ocurre con los televisores OLED de 48 pulgadas, que suelen ofrecer la mejor tecnología por menos dinero, o los modelos con menos especificaciones de 40 pulgadas. Sin embargo, las pantallas más grandes se están convirtiendo cada vez más en la norma para aquellos que pueden acomodarlas en su casa, y la producción en masa significa que una pantalla grande no es tan costosa como solía ser. Una pantalla más grande significa más detalle que es más fácilmente visible a una mayor distancia - ideal para noches de cine en familia o aquellos que buscan un cine en casa verdaderamente impactante. Sin embargo, tenga en cuenta que los defectos de imagen también son más visibles a mayor tamaño, por lo que debe asegurarse de que está adquiriendo un televisor lo suficientemente bueno como para justificar un aumento de tamaño de pantalla.