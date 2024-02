Las mejores mini PC en 2024

Puede que sean pequeños, pero los mejores mini PC ofrecen una potente alternativa a laptops y computadoras de escritorio.

A veces conocidos como NUC o thin client, estos discretos dispositivos son populares para el trabajo de oficina, las videoconferencias y el streaming, mientras que los mini PC más potentes pueden incluso manejar tareas que exigen muchos recursos, como la edición de vídeo y los juegos. Pero a medida que crece el mercado, y con tantos modelos y configuraciones, no siempre es fácil determinar qué mini PC es el más adecuado para ti.

Nuestro equipo de expertos analistas de hardware quería saber cuál era la mejor mini PC, así que los probamos todos a mano. Comparamos rigurosamente el rendimiento general, desde las especificaciones internas hasta la conectividad, para identificar las mejores minicomputadoras para juegos, trabajo y las más baratas para quienes trabajan con un presupuesto ajustado. Como parte de nuestro proceso de análisis, hemos clasificado las mini PC Windows y Mac para el hogar, la oficina y cualquier otro lugar.

Mejor mini PC en general

(Image credit: Future)

1. Apple Mac mini (M2, 2023) La pequeña PC de Apple recibe una gran actualización
Espeficicaciones CPU: Apple M2 (hasta 12 núcleos) Gráficas: GPU integrada (hasta 19 núcleos) RAM: Hasta 32GB Almacenamiento: 256GB SSD Conectividad: Up to 4x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, 3.5mm audio jack. Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth
Razones para comprar + Incluso más potente + Formato reducido + Precio reducido Razones para no comprar - No se puede actualizar después de la compra - Precio elevado

Puede que la Apple Mac mini no sea la más pequeña del mercado, pero por su potencia en relación con su tamaño, es nuestra elección como mejor mini PC. Equipado con los rapidísimos chips M2 y M2 Pro, el Mac mini ("mini" en minúsculas, para resaltar su forma compacta) es perfecto para ejecutar aplicaciones básicas de oficina, navegar y hasta tareas creativas intensivas como la edición de fotos y vídeo.

En cuanto al rendimiento, no tuvimos ningún problema con el Mac mini. Superó sin problemas todas las tareas y todas las pruebas comparativas, con unos resultados que lo sitúan no muy por detrás del MacBook Pro, portátil pero no tan mini. La máquina ofrece incluso una buena relación calidad-precio para un mini PC, con precios en torno a los 600 dólares. Si no te preocupan demasiado los mejores procesadores, aún puedes encontrar ocasionalmente el modelo M1, que es una muy buena alternativa a un precio más barato.

Sin embargo, se trata de un dispositivo Apple y un excelente punto de entrada a su ecosistema cerrado. Pero, a diferencia de la mayoría de las mini PC, aquí no hay opción de barebones, ni de actualizar el sistema, cambiar de distribuciones o cualquier otro retoque. Es para los que quieren un mini PC listo para funcionar desde el primer día.

Best mini PC por presupuesto

(Image credit: Mark Pickavance)

2. Beelink U59 Mini PC Un sistema mini bien hecho
Espeficicaciones CPU: Procesador Intel Celero Gráficos: Gráficos Intel UHDRAM RAM: 16GB Almacenaje: 512GB M.2 2280 SATA SSD Conectividad: 1x USB 3.1 Gen 1 USB-C, 4x USB3.1 Gen 1 Type-A, 2x HDMI 1.4, 1 x audio jack, Intel WiFi 6E, 2x Gigabit LAN adapter, Bluetooth v5.2
Razones para comprar + Tamaño superpequeño + Soporte VESA incluido + Almacenamiento y RAM ampliables + Muy asequible Razones para no comprar - La ranura M.2 es sólo SATA - Los puertos USB son todos de 5Gbps

La Beelink U59 es un PC de tamaño NUC construido en torno al procesador Intel Celeron N5105 (4C/4T, 4M de caché, 2,0GHz hasta 2,9GHz). Puede venir con 8 o 16 GB de RAM y hasta 512 GB de SSD SATA instalados.

Incluso con ese modesto chip, el U59 rinde bien en tareas básicas y tiene potencial como pequeña máquina de oficina o para aplicaciones integradas. Para los clientes de 8 GB, la RAM puede ampliarse a 16 GB, junto con el almacenamiento M.2 SATA. También hay una bahía en el interior para una unidad de 2,5 pulgadas para aún más opciones de almacenamiento.

Lo que cierra el trato es el precio relativamente bajo de los modelos de 8 y 16 GB y la instalación de Windows 11 sin bloatware. La inclusión de dos salidas HDMI y dos puertos LAN Gigabit sitúa al U59 en una posición ideal para su uso integrado, ideal para presentaciones de productos o como cortafuegos autónomo.

La Beelink U59 es sin duda una de las mejores máquinas de tamaño NUC que hemos visto, y es lo suficientemente barata incluso para los presupuestos más ajustados.

Mejor mini PC para la oficina

(Image credit: Mark Pickavance)

3. Geekom AS 6 Más potencia y ancho de banda que la AS 5
Espeficicaciones CPU: Hasta AMD Ryzen 9 6900HX Gráficos: AMD Radeon Graphics 680M RAM: 32GB DDR5 Almacenamiento: 1TB GB PCIe Gen 4 NVMe SSD,(ranura Gen 4 libre, bahía SATA 2.5 libre Conectividad: 2x USB4 Type-C, 5x USB 3.2 Gen1, 2x puerto HDMI 2.1, 1x Display Port 1.4, 1x LAN 2.5G RJ45, 1x DC-in,1x anillo de candado, 1x conector de audio, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2
Razones para comprar + CPU móvil Ryzen 9 + +Doble ranura M.2 2280 + USB 4.0 Razones para no comprar - Carcasa de plástico - Ventilador ruidoso - Cables flexibles

La AS 6 es una bestia diferente en comparación con la AS 5. Este sistema NUC puede parecer idéntico desde el exterior, pero el procesador Zen 3+ y la memoria DDR5 de este sistema pueden ofrecer un rendimiento drásticamente mejorado.

Combinando un mejor ancho de banda con la memoria DRR5, un procesador más eficiente energéticamente, una GPU superior y una infraestructura PCIe 4.0, el AS 6 lo tiene casi todo a su favor. Si tiene puntos débiles, éstos incluyen un sistema de refrigeración ruidoso, una construcción totalmente de plástico y la misma disposición interior diseñada por Asus en la que la placa base está en dos partes conectadas por un cable plano flexible.

Sin embargo, tiene USB 4.0, y las dos ranuras 2280 M.2 NVMe son ambas Gen 4, lo que permite añadir almacenamiento de alto rendimiento junto a un mecanismo SATA de 2,5 pulgadas. Lamentablemente, Geekom suministra la máquina solo con una unidad NVMe Gen 3, pero cambiarla por algo más rápido es un ejercicio relativamente barato y sencillo.

Con un precio de venta de entre 659 y 749 dólares, dependiendo de la SKU con procesador opcional, no se trata de un diseño barato, pero representa una buena relación calidad-precio para una máquina con 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento de serie. Para aquellos que deseen un sistema NUC de alto rendimiento capaz de enfrentarse a la mayoría de los retos de la oficina, el Geekom AS 6 es otra opción práctica.

Mejor mini PC como opción barebones

(Image credit: Mark Pickavance)

4. GMKtec NucBox K1 NUC pequeña y barata con un montón de potencia
Espeficicaciones CPU: AMD Ryzen 7 6800H Gráficas: AMD Radeon 680M RAM: 16GB DDR5 (expandable to 64GB) Almacenamiento: 512GB PCIe Gen 4 NVMe SSD Conectividad: 1x USB 4.0 PD+DP1.4, 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-A, 2x HDMI 2.0, 1x conector de audio, Ethernet 2.5GbE RJ45, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2
Razones para comprar + Procesador móvil AMD Ryzen 7 6800H + Diseño compacto de fácil acceso + Opción barebones Razones para no comprar - Sin puertos Thunderbolt - Error de 16 GB de un solo canal

Uno de los mejores aspectos de las mini PC es su capacidad de actualización: es una de las alegrías de tenerlas. Y aunque se pueden adquirir un gran número de mini PC "barebones", según nuestra experiencia, la GMKtec NucBox K1 destaca especialmente en este aspecto.

La opción "barebones" es barata, pero tendrás que proporcionar memoria DDR5, NVMe y sistema operativo, como era de esperar. Los modelos preconfigurados tienen hasta 32 GB de RAM y 1 TB de capacidad de almacenamiento. Así que hay muchas opciones disponibles, tanto si eres un aficionado a arreglar PCs como si solo necesitas algo que funcione (casi) nada más sacarlo de la caja.

Como todos los mejores mini PC, también es un dispositivo increíblemente compacto. Fácilmente uno de los NUC más pequeños que hemos probado, no es mucho más grande que la placa base que alberga, sin que ello afecte al rendimiento. Sin embargo, nos habría gustado ver una mayor selección de puertos: USB 4.0 está muy bien, pero ¿dónde está la compatibilidad con Thunderbolt?

Hablando de rendimiento, el K1 lo hizo bien, y mejoró enormemente cuando cambiamos el módulo de 16 GB de nuestro modelo de pruebas por un par de módulos SODIMM Crucial DDR5 4800. El rendimiento alcanzó los niveles del Ryzen 7 7735HS. Si no eliges las versiones 'barebones' o de 32 Gb, asegúrate de comprar un segundo módulo de memoria para obtener el mejor rendimiento.

Mejor mini PC para creadores

(Image credit: Future)

5. Apple Mac Studio A un lado Mac Pro
Espeficicaciones CPU: Apple M1 - M2 Gráficos: GPU de 24 - 60 núcleos RAM: 32 - 64GB Almacenamiento: 512GB - 1TB SSD Conectividad: Thunderbolt 4, USB-C, USB 4, USB 3.1, USB-A, HDMI, Ethernet, toma de audio
Razones para comprar + Compacto + Potente + Muchos puertos + Esencialmente silencioso Razones para no comprar - Cara - No actualizable - Ratón y teclado no incluidos

Si eres un profesional creativo, la Mac Studio de Apple es la mejor mini PC para ti. La Mac Studio, una versión mejorada del Mac mini, está construida a partir de una única extrusión de aluminio, con una superficie cuadrada de 7,7 pulgadas y una altura de 3,7 pulgadas.

En nuestras pruebas, la Mac Studio funcionó de maravilla. Manejó con facilidad la edición de vídeo 8K y las avanzadas herramientas de edición fotográfica basadas en IA de Adobe Photoshop. Incluso vimos cómo el Mac Studio cargaba una escena 3D detallada que ocupaba más memoria que la mayoría de las GPU discretas para PC profesionales. Y todo ello casi en silencio.

La conclusión es que no vas a encontrar otra PC de este nivel de rendimiento en un chasis tan compacto. Su enfoque centrado en los profesionales creativos significa que no será para todo el mundo, pero tiene muchos puertos y, si quieres una mini PC creativa potente y compacta, la Apple Mac Studio te encantará.