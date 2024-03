Las mejores laptops para edición de video de 2024

Las mejores computadoras portátiles para edición de video le permiten cortar clips y crear contenido en cualquier lugar donde le llegue la inspiración, y hemos puesto a prueba los modelos mejor calificados.

¿Alguna vez te has preguntado si puedes usar una computadora portátil para editar videos? Lo bueno es que puedes, pero para disfrutar de la experiencia más fluida (y sin ralentizaciones), querrás una computadora portátil con altas especificaciones, un diseño elegante, una construcción sólida y una pantalla con una excelente cobertura del espacio de color (100% DCI-P3, si es posible). Esto se debe a que el mejor software de edición de video exige mucha potencia para ejecutarse sin interrumpir su flujo de trabajo, y por eso muchos en las industrias creativas optan por las mejores PC de edición de video. Estas máquinas son ideales para pura potencia, pero no exactamente portátiles.

¿Pero cuál es la mejor computadora portátil para editar videos? Nuestro equipo de revisores expertos ha probado cientos de las mejores computadoras portátiles para descubrir cuáles destacan en la producción de contenido de video. Como parte de nuestro proceso de revisión, evaluamos el rendimiento, comparamos dimensiones, características, cobertura de color y resolución de pantalla en una variedad de computadoras portátiles de edición de video profesionales y económicas.

La mejor laptop para edición de video en general 2024

1. Apple MacBook Pro 14-inch M3 Max El sueño de los creadores de contenido Our expert review: Espeficicaciones CPU: Apple M3 - M3 Max Gráficos: GPU de hasta 30 núcleos RAM: Hasta 36GB (configurable hasta 128GB) Pantalla: 14.2-pulgadas Liquid Retina XDR, 3024x1964, 1600 nits pico con contenido en HDR Almacenamiento: Hasta 1TB (configurable hasta 8TB) Today's Best Deals View at Amazon (512GB) View at Amazon (512GB) View at Amazon (1TB) Razones para comprar + Hermoso diseño y calidad de construcción. + Gran rendimiento + Pantalla deslumbrante + Batería de larga duración + Todavía tiene conector de audio de 3,5 mm. Razones para no comprar - Cara - Puede volverse ruidosa

La Apple MacBook Pro M3 Max es nuestra mejor computadora portátil para edición de video en general, gracias a un rendimiento rápido y una pantalla vívida envuelta en un chasis de aluminio altamente portátil.

Populares en toda la comunidad creativa, las MacBook Pro han sido durante mucho tiempo nuestra mejor opción para las mejores computadoras portátiles para edición de video y, francamente, los últimos modelos con tecnología M3 son únicos en su clase. Si deseas un rendimiento absoluto aquí, opta por la CPU M3 Max: trabaja y juega duro.

Esto se debe a que, en cierto sentido, descubrimos que la MacBook Pro M3 Max de 14 pulgadas es efectivamente una plataforma de juegos Mac. Es rápida, potente, nunca pierde el ritmo: el rendimiento fue impecable durante nuestro tiempo con la máquina. Capaz de jugar juegos triple A sin problemas, es más que capaz de ejecutar software de edición de video de alta gama. Durante nuestras pruebas, ejecutamos video 4K a 30 fps y contenido ProRes HDR 4K a 24 fps en Final Cut Pro, y nos resultó extremadamente fácil editar el metraje. Mejor aún, la computadora portátil todavía tiene, al menos por ahora, un conector de audio de 3,5 mm, lo que la hace ideal para creadores de contenido de video.

La estética clásica de Apple permanece, sólidamente construida y hermosa desde todos los ángulos. Elegimos el modelo de 14 pulgadas aquí por su portabilidad general y potencia por el precio. Hay disponible una versión de 16 pulgadas si necesitas una pantalla más grande para tus proyectos de video (lamentablemente, Apple ha descontinuado la de 13 pulgadas en la línea M3). El único inconveniente real, más allá de que los ventiladores se vuelven ruidosos bajo cargas de trabajo más pesadas, es el alto precio. Como la mayoría de los productos Apple, el MacBook Pro M3 Max de 14 pulgadas es una inversión para los editores de vídeo.

Mejor laptop para edición de video con un presupuesto

2. HP Envy x360 Una laptop para edición de video que no costará una fortuna Our expert review: Espeficicaciones CPU: AMD Ryzen 7 5700U - 8 Npucleos Gráficos: Radeon Vega 8 (APU) RAM: 16GB Pantalla: 13.3 pulgadas, pantalla táctil FHD WLED-retroiluminada (1920 x 1080) Almacenamiento: 1 TB PCIe SSD Today's Best Deals View at Amazon (Black) View at Amazon (15.6-inch) View at Amazon (15.6-inch) Razones para comprar + El mejor rendimiento de su clase + Duración excepcional de la batería + Gran exhibición Razones para no comprar - Carece de GPU discreta - RAM no actualizable - Sin lápiz óptico acoplado

Si estás buscando la mejor computadora portátil para edición de video con un presupuesto limitado, la HP Envy x360 es una buena opción. Cuando editas videos mientras viajas, una "computadora portátil convertible" o una computadora portátil 2 en 1 puede ser útil para impulsar tu proceso creativo. Puedes usarla como una tableta para obtener una vista previa de tu material fuente o explorar transiciones con la pantalla táctil, luego, al minuto siguiente, carga tu complejo editor de video no lineal y úsalo con el teclado.

Después de probar la HP Envy, podemos afirmar con confianza que su pantalla WLED Full HD 1080P de 15,6 pulgadas se ve magnífica y es más que adecuada para editar videos mientras viajas. Si es necesario, puedes conectarla a un monitor externo o televisor de pantalla grande a través de HDMI o DisplayPort a través de USB-C. Si bien este no es un reemplazo de una laptop con pantalla 4K de 17 pulgadas, lo que pierdes al no tener una pantalla extra grande y una resolución 4K lo compensa en términos de duración de la batería.

En su interior hay un AMD Ryzen 7 5700U de ocho núcleos con gráficos Vega, una CPU rápida que compensa la falta de una GPU discreta. En nuestras pruebas, el Ryzen 7 5500U obtuvo puntuaciones de referencia impresionantes. Se mantuvo firme frente a los 2 en 1 más caros con un Intel Core i7-1165G7. La Envy x360 15 también superó rápidamente nuestros puntos de referencia de Blender, renderizando en menos de la mitad del tiempo que la ThinkBook 14s Yoga. En base a eso, la Envy x360 15 es una buena opción para los creativos que trabajan con un presupuesto limitado.

Para una laptop económica alternativa, recomendamos buscar una MacBook Pro o MacBook Air M1. Ahora puedes adquirir modelos con el chipset más antiguo a precios más baratos y siguen siendo potencias creativas para la edición de vídeo.

Mejor laptop para edición de video para 4K

Grande y audaz, con una pantalla vibrante, GPU discreta y un rendimiento excepcional, la XPS 17 es una de las principales candidatas a la mejor laptop de edición de video en general, especialmente si prefieres usar Windows. Pero lo que realmente la distingue es esa gloriosa pantalla 4K UHD+ que ofrece detalles impresionantes.

Con una relación de aspecto de 16:10, el panel IPS cuenta con algunas especificaciones impresionantes para los editores que buscan una computadora portátil con precisión de color. Está el 0,24 Delta-E y los espacios de color están bien representados con 188,8% sRGB y 133,7% DCI-P3. Es una máquina elegante, con un chasis bellamente diseñado en aluminio mecanizado y un teclado rodeado por una fibra de carbono que resultará muy cómodo durante esos largos proyectos de edición.

No es perfecta. La XPS 17 es grande, pesada (2,44 kg) y la duración de la batería no es la mejor: la registramos en poco más de nueve horas. Por lo tanto, no es algo que quieras cargar con demasiada frecuencia y, por el precio premium, esperamos más que la mediocre cámara web de 720p. Es más brillante que muchas laptops para edición de video, pero con alrededor de 500 nits, no es mucho. Con el contenido adecuado, la MacBook Pro puede alcanzar los 1600 nits.

Pero cuando incluso la configuración básica (pantalla no táctil FHD, Intel i7, 16 GB de RAM) te brindará suficiente potencia para proyectos básicos, es difícil no quedar impresionado con el rendimiento de esta laptop para la edición de video.

Mejor laptop para edición de video para llevar

Muchas de las mejores laptops para edición de video son extremadamente portátiles, pero con 1,24 kg, la MacBook Air ofrece una potente combinación de portabilidad y rendimiento que otras, como la HP Spectre x360, no pueden igualar.

Pero claro, esta es una laptop diseñada para editores de video, fotógrafos y diseñadores en movimiento. Es elegante, delgada, hermosa a la vista y lo suficientemente pequeña como para guardarla en tu mochila y llevarla consigo a todas partes. Habrá concesiones para una laptop tan compacta. Principalmente, el tamaño de la pantalla, que es de sólo 13,6 pulgadas con una resolución de 2560x1664. Si necesitas un lienzo amplio para editar videos, esta computadora portátil no es para ti.

Si eso no es una preocupación, el rendimiento del MacBook Air M2 es una delicia. En nuestras propias pruebas, editamos películas 4K con facilidad y la laptop permaneció casi en silencio durante todo el funcionamiento. Sin embargo, diremos que para trabajos de edición de video de nivel profesional, recomendamos optar por uno de los modelos actualizados en lugar de la configuración básica, lo que aumentará el precio. Si tienes un presupuesto limitado pero no quieres escatimar en rendimiento, la antigua MacBook Air M1 sigue siendo una excelente laptop para edición de video por el precio.

Mejor laptop gama media para edición de video

5. HP Envy 16 Una laptop para edición de video que no asaltará tu cuenta bancaria Our expert review: Espeficicaciones CPU: Intel Core i9-12900H Graphics: Nvidia GeForce RTX 3060 RAM: 32GB DDR5 Screen: 16-inch 16:10 UHD+ (3,840 x 2,400) OLED touch Storage: 2TB PCIe Gen4 SSD Today's Best Deals Check Amazon Razones para comprar + Hermosa pantalla OLED 4K + Sólido rendimiento en creación de contenido y juegos + Fantástica cámara web + Gran calidad de audio Razones para no comprar - La duración de la batería no es la mejor - Puede ser un poco ruidosa y calentarse bajo carga.

¿Buscas una computadora portátil con Windows de gama media para edición de video? Diseñada para edición de video, edición de fotografías e incluso desarrollo de juegos, la HP Envy 16 es suficientemente potente por su precio.

El rendimiento de esta computadora portátil para tareas creativas resultó excelente en nuestras pruebas. Ejecutamos Premiere Pro y Photoshop y no tuvimos problemas con ninguno de los dos, incluso con medios de alta resolución y múltiples capas. Siempre y cuando no planees hacer juegos pesados triple A, no tendrás problemas para ejecutar software creativo en la máquina.

La pantalla puede hacer o condenar a una laptop de edición de video, y no hay quejas aquí. La Envy 16 tiene un panel 4K 16:10 que cuenta con 100% sRGB, 100% Adobe RGB y un Delta E bajo para precisión del color. No hay DCI-P3, que normalmente se usa en la edición de video, pero no debería afectar la mayoría de los flujos de trabajo generales.

Descubrimos que la duración de la batería no era excelente: en nuestra prueba comparativa, duró casi 6,5 horas y será menos si estás editando muchos videos complejos. Y no es la laptop de edición de video más genial ni más silenciosa que hemos probado. Pero para una todoterreno que no es del todo económica ni del todo premium, encontramos que la HP Envy 16 es ideal.

La mejor estación de trabajo para editar video

Es posible que la estación de trabajo móvil ThinkPad P17 de Lenovo no sea la mejor opción si solo deseas tomar su computadora portátil y trabajar en la cafetería durante un par de horas. Pero si necesitas configurar y realizar un trabajo creativo serio, esta estación de trabajo móvil maneja fácilmente todo, desde la edición de video hasta el modelado 3D.

Fuerte, robusta y potente bajo el chasis, no es la más rápida de la lista, pero es lo suficientemente rápida. Nuestra Lenovo ThinkPad P16 presentaba una CPU i9 de 2,30 GHz, una GPU Nvidia RTX A5500 y 64 GB de RAM que se pueden intercambiar, más que suficiente para proyectos de vídeo. La pantalla multitáctil de 16 pulgadas muestra una resolución de 3840x2400. 2 TB de almacenamiento deberían permitir a la mayoría de los editores realizar fácilmente el siguiente proyecto.

Durante nuestras pruebas de PCMark, la P16 obtuvo una puntuación de 7651 en la prueba extendida, lo que significa que, en comparación con otras estaciones de trabajo portátiles, se compara bien: no es la más rápida, pero está cerca. La atención se centra aquí en la potencia bruta bajo el chasis. No es de extrañar que la clasifiquemos como una de las mejores laptops para edición de video, edición de fotografías y casi cualquier otra tarea creativa que necesites realizar.

Mejor laptop para edición de video para principiantes

7. Apple MacBook Air (M1, 2020) Puede ser vieja, pero sigue siendo una excelente laptop para editar vídeos Our expert review: Espeficicaciones CPU: Apple M1 Gráficos: GPU integrada de hasta 8GB RAM: 8GB (configurable hasta 16GB) Pantalla: 13.3 pulgadas, IPS LED-retroiluminado, 2560x1600, 400nits Almacenamiento: 256GB SSD (configurable hasta 2TB) Today's Best Deals View at Amazon (256GB) View at Amazon (256GB) View at Amazon (13.3-inch) Razones para comprar + Rendimiento rápido + Funcionamiento silencioso + Excelente duración de la batería Razones para no comprar - Ya es un modelo antiguo - El diseño sin ventilador puede causar problemas de calor al editar videos

Puede que ya tenga varios años, pero la MacBook Air M1 sigue siendo una de las mejores laptops para edición de video. Esta es una buena elección si buscas una máquina de nivel básico. Puede que no sea tan potente como la nueva máquina M2 de Apple, pero como modelo más antiguo, ahora es más barata que la línea actual de Apple.

El rendimiento, en nuestras pruebas, fue excelente, acercándose a los resultados de las pruebas comparativas de la MacBook Pro M1 con mejores especificaciones (otra excelente opción de laptop para edición de video). Aunque Apple dice que la MacBook Air M1 puede manejar la edición de video hasta 4K, en realidad intentamos editar videos en 8K usando Final Cut Pro. Afortunadamente, la Mac hizo un trabajo fantástico aquí.

Como era de esperar de los dispositivos Apple, la pantalla es una delicia vibrante, con una resolución nítida de 2560x1600 y tecnología True Tone para combinar con la luz ambiental de tu entorno. No es la más brillante (solo 400 nits), pero es aceptable si recién estás comenzando. Y apreciamos especialmente la cobertura de color 100% DCI-P3, compatible con el editor de vídeo.

También le damos puntos extra por la duración extralarga de la batería y el funcionamiento casi silencioso gracias a su diseño sin ventilador. Nos preocupa cómo la laptop maneja el calor excesivo sin el ventilador, con el potencial de afectar el rendimiento del software de edición de video que consume muchos recursos, aunque no podemos decir que hayamos experimentado ningún problema durante nuestro proceso de revisión, y probablemente no será una preocupación si eres un principiante.

Cómo escoger la mejor laptop para edición de video para ti

A la hora de elegir qué laptop de edición de vídeo es mejor, hay varios factores a tener en cuenta. Como dijimos antes, no se trata simplemente de que el más caro y el más potente sea el adecuado para la posproducción. En general, aquellos en las industrias creativas prefieren los dispositivos Apple, razón por la cual el Apple MacBook Pro de 16" tiene una alta calificación, pero encontrará muchas de las mejores computadoras portátiles con Windows para edición de video. Consulte su software preferido para ver qué sistemas operativos son compatibles. .

La mayoría del software de edición de video depende de la CPU: mantiene el motor funcionando a las velocidades que los mejores editores de video encuentran más cómodos. así que opta por la mejor CPU que se ajuste a tu presupuesto.

Las aplicaciones de edición de vídeo también son pesadas en términos de uso de memoria, así que busca portátiles con la mejor RAM. Para trabajar con editores de vídeo pesados como Adobe Premiere Pro, necesitarás 16 GB de RAM para funcionar cómodamente, aunque técnicamente puede funcionar con sólo 8 GB.

Una GPU rápida también te ayudará una vez que dejes de cortar el metraje y comiences a agregar transiciones, superposiciones y otros efectos sofisticados. Encontrar la mejor GPU solía ser menos importante, pero se está volviendo más popular, especialmente para los creativos que trabajan con editores de video específicos, el mejor software VFX y el mejor software de modelado 3D.

El sistema operativo debe tener un disco de estado sólido bastante grande para que tanto él como las aplicaciones se carguen y ejecuten rápidamente con suficiente espacio libre. Sin embargo, en última instancia, será la resolución de tu producción de vídeo la que le guiará hacia los requisitos finales del sistema, siendo el tamaño de la pantalla uno de los más importantes.

Por lo general, si tu producción de vídeo es full HD o 1080p, cualquier laptop será adecuada. Sin embargo, una vez que pase a 2K o superior, preferirás una resolución de pantalla "superior a Full HD" en tu sistema; estamos hablando de QHD y UHD para trabajar con video 2K y 4K, respectivamente. Para los profesionales, se recomienda buscar paneles con colores precisos. Estas pantallas producen una precisión de color superior, por lo que las imágenes en la pantalla coinciden perfectamente con la exportación final, ya sea para la pantalla grande o pequeña.

Otros buenos factores a considerar son elegir un dispositivo que sea ampliable (para que puedas agregar más memoria o un SSD adicional si es necesario), uno que venga con garantía al siguiente día hábil (o al menos la ofrezca como opción) y un dispositivo que presenta una amplia conectividad, ya que es probable que los usuarios transfieran archivos a través de cualquiera de los mejores servicios de almacenamiento en la nube o mediante almacenamiento externo como los mejores SSD portátiles.

Mejores laptops para edición de video: FAQs

¿Qué especificaciones necesita mi computadora portátil de edición de video?

¿Por qué puedes confiar en TechRadar? Nuestros revisores expertos pasan horas probando y comparando productos y servicios para que pueda elegir el mejor. Obtenga más información sobre cómo probamos.

Swipe to scroll horizontally Especificaciones Mínimas Recomendadas Ideal Resolución para edición 1080p (1920 x 1080) 4K (3840 x 2160) 4K (3840 x 2160) Procesador Core i5 de 8va generación o su equivalente en AMD Ryzen Intel CPU de 8 núcleos o su equivalente en AMD Intel Xeon o mejor Memoria 16GB 32GB 64GB Almacenamiento 256GB SSD 256GB NVMe PCIe SSD 1TB NVMe PCIe SSD (RAID-0) Pantalla Full HD 4K 8K Tarjeta de video Integrada Discreta Nvidia RTX o AMD Radeon Pro

¿Es mejor Mac o PC para editar vídeos? Generalmente, las Mac y MacBooks se consideran las mejores laptops para edición de video. Populares en toda la industria creativa, y un pilar de muchas bahías de edición, las MacBooks cuentan con una increíble tecnología de pantalla, precisión de color y velocidades de rendimiento increíblemente rápidas. Todo lo cual hace que la mayoría de la línea de portátiles, desde MacBook Air hasta MacBook Pro, sean adecuadas para editar vídeos. Pero eso no quiere decir que no puedas usar una computadora portátil con Windows para editar videos, pero con tantas más en el mercado, querrás verificar las especificaciones para asegurarte de que pueda manejar software de edición de videos que consume muchos recursos y que tenga una pantalla con colores precisos.

¿Se puede utilizar cualquier laptop para editar videos? No todas las computadoras portátiles se pueden usar para editar videos; debe ser la laptop adecuada con las especificaciones adecuadas. Nos comunicamos con Michel Yavercovski, director sénior de gestión de productos de productos de vídeo Corel, para obtener sus opiniones expertas sobre la elección de una computadora creativa. "Hay algunas cosas clave que se deben tener en cuenta al comprar una computadora portátil para edición de video y, por supuesto, cuando se habla de video, cuanto mejor sea el hardware, más fluida y con mayor capacidad de respuesta será su experiencia de edición. Ya sea que esté hablando sobre nuestros productos Pinnacle Studio o VideoStudio, ambos han sido diseñados para aprovechar al máximo su hardware y hacer que la edición de vídeo sea lo más rápida y eficiente posible", afirmó Michel. Procesadores "En primer lugar, querrá buscar un sistema con un potente procesador multinúcleo (la línea de productos Intel Core i7 es una buena opción para comenzar) y nuestro software ha sido optimizado para aprovechar el multiproceso para que pueda obtener Aprovecha al máximo estos impresionantes chips. Un potente procesador también te brindará una experiencia perfecta al trabajar con los formatos populares de hoy en día y funciones creativas como compatibilidad con múltiples cámaras y video de 360°. El video 4K puede crear archivos de gran tamaño, por lo que también podrás Quiero asegurarme de que el dispositivo tenga una unidad de almacenamiento SSD grande y rápida que pueda leer y escribir archivos de video de gran tamaño sin interrupciones". Memoria "La edición de vídeo consume mucha memoria, así que compre un sistema que tenga entre 16 GB y 32 GB de RAM para que todo funcione sin problemas. Y, por supuesto, es imprescindible una versión de 64 bits de Windows 10". Tarjeta grafica "Luego, al considerar las tarjetas gráficas, busque las últimas series NVIDIA GeForce RTX o GTX, así como Intel Iris o HD Graphics para un procesamiento y edición más rápidos. La mayoría de las tarjetas gráficas avanzadas también tendrán soporte HEVC, lo que permitirá el uso de este vídeo avanzado. formato en tus producciones." Pantalla "Dado que trabajará principalmente en una pantalla cuando esté en movimiento, asegúrese de que el monitor incorporado de la computadora portátil produzca imágenes nítidas y tenga una reproducción cromática precisa. También es ideal tener un sistema que admita múltiples pantallas para cuando estás de vuelta en tu espacio de trabajo principal". Batería "Por último, siempre recomiendo a los usuarios que conecten sus computadoras portátiles o ajusten la configuración de energía para obtener un alto rendimiento, ya que muchas computadoras portátiles tienen de forma predeterminada funciones de ahorro de energía cuando funcionan con batería, lo que puede afectar el rendimiento. Es posible que deba aceptar una batería más corta. vida, pero garantizará un procesamiento más rápido para una excelente experiencia de edición".

¿Las Chromebooks son buenas laptops para editar videos? No. Incluso las mejores Chromebooks no son una buena opción para editar videos. Estas laptops carecen de grandes instalaciones de almacenamiento y de las especificaciones necesarias para ejecutar un software de edición de vídeo; la mayoría del software requiere una buena CPU, GPU y RAM para funcionar sin problemas. Sin embargo, es posible que tengas algo de suerte utilizando los mejores creadores de videos para crear contenido simple en tu navegador en una Chromebook. Las mejores aplicaciones de edición de video son una buena alternativa a la edición de video en Chromebooks. Estas aplicaciones accesibles se ejecutan en dispositivos Android, iPhone y iPad y ofrecen herramientas sorprendentemente poderosas para cortar contenido fácilmente.