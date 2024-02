Los mejores monitores para edición de fotografía en 2024

Los mejores monitores para la edición de fotografías tienen colores precisos, con altas resoluciones, tiempos de respuesta y cobertura de color. ¿Pero cuáles merecen tu tiempo? Nuestros revisores expertos ponen a prueba los mejores modelos para encontrar los mejores monitores para fotógrafos, diseñadores y artistas.

Si bien puedes usar casi cualquier monitor para editar fotografías, no todas las pantallas están construidas de la misma manera. Por lo tanto, ya sea que esté trabajando en formato impreso o digital, es posible que la imagen que vea en su pantalla no coincida con la exportación final, y ahí es donde los monitores de edición de fotografías son esenciales. Con precisión de color y espacios de color Adobe RGB y DCI-P3, y mejores paneles, estas pantallas ayudan a que las fotos e imágenes realmente destaquen.

Nuestro equipo de expertos en revisión ha probado cientos de pantallas, y estas son las que recomendamos para editar fotografías. Al combinar estas pantallas con algunas de las mejores computadoras de edición de fotografías y las mejores computadoras portátiles para la edición de fotografías, analizamos el rendimiento de cada pantalla, la calidad de construcción, la precisión del color y la luminancia para encontrar los mejores monitores para la edición de fotografías para cada esfuerzo creativo.

Mejor monitor para edición de fotografía en general

1. Dell U3224KB UltraSharp 6K Monitor Una obra de arte en 6K Our expert review: Espeficicaciones Tamaño de la pantalla: 32-pulgadas Aspect ratio: 16:9 Resolución: 6144 x 3456 Brillo: HDR apagado - 450 nits (SDR) HDR encendido - 750 nits Tiempo de respuesta: 5ms Ángulo de visión: 178/178 Contraste: 2000:1 Cobertura de color: sRGB 100% Peso: 13.3kg Today's Best Deals View at Amazon (LED) Razones para comprar + Hermosa pantalla 6K + Cámara web 4K HDR integrada + Conexión Thunderbolt 4 + Gran colección de puertos de conectividad. Razones para no comprar - Mismos soportes con paso de cable bajo. - El sonido del micrófono es ligeramente metálico. - Caro

Con su impresionante resolución de 6K y una cobertura de color sRGB del 100%, el Dell U3224KB UltraSharp es posiblemente el mejor monitor de edición de fotografías para casi todos.

Bellamente diseñada, la pantalla cuenta con un concentrador Thunderbolt, una cámara web 4K y una barra de sonido, todo integrado en un paquete limpio. El único otro monitor que hemos probado que se acerca a esta combinación es el Apple Studio Display; En términos de calidad y tamaño de imagen, el Dell U3224KB UltraSharp se parece más al Apple Pro Display XDR. Ambas son excelentes opciones para fotógrafos y creativos, pero aquí obtienes lo mejor de ambos mundos en una sola pantalla de 32 pulgadas (y también es más barata y tiene mejor conectividad).

Ese espacio de color sRGB, aunque amplio, puede ser un factor decisivo para algunos usuarios profesionales que prefieren Adobe RGB, y la relación 16:9 ha caído en desgracia en los últimos años. Pero para la mayoría, estas especificaciones serán absolutamente geniales. Y con una calidad de imagen sorprendente y una resolución extraalta. tiene todas las demás bases cubiertas, independientemente de las fotos en las que estés trabajando.

Mejor monitor para edición de fotografía con un presupuesto

2. Asus ProArt PA279CRV Una experiencia cercana a lo profesional menos el precio Our expert review: Espeficicaciones Tamaño de pantalla: 27 pulgadas Aspect ratio: 16:9 Resolución: 3840 x 2160 Tiempo de respuesta: 2ms ángulo de visión: 178/178 Contraste: 1000:1 Cobertura de color: 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3 Peso: 8.69kg Today's Best Deals View at Amazon Razones para comprar + Magnífico panel IPS 4K + Muy bien calibrado + Excelente relación calidad-precio Razones para no comprar - Soporte HDR limitado - Construcción ligeramente pegajosa

No hay muchos monitores de edición de fotografías económicos que cuenten con 99% Adobe RGB y 99% DCI-P3, pero el Asus ProArt PA279CRV es uno de ellos.

Esta pantalla asequible ofrece una experiencia de nivel casi profesional sin gastar mucho dinero. Mejor aún, se ve fantástico nada más sacarlo de la caja, incluso antes de sumergirse en la amplia configuración de calibración del monitor.

El panel IPS de 27 pulgadas presenta una resolución completa de 4K para imágenes más nítidas, una excelente cobertura del espacio de color y una luminancia decente de 400 nits. También nos gustaron mucho las características y la conectividad de esta pantalla, que incluye conectividad USB-C con 96 W de suministro de energía y conexión en serie de pantallas.

Sin embargo, es una pantalla económica, por lo que aquí hay que hacer algunas concesiones. Descubrimos que el contraste es relativamente débil en 1000:1, y el ProArt PA279CRV solo tiene certificación básica DisplayHDR 400. Pero cuando se trata de calidad de imagen, precisión del color y abundante conectividad, aquí es difícil superar la relación calidad-precio.

Mejor monitor 4K para edición de fotografía

3. BenQ PD3220U Monitor 4K UHD de grado profesional con conectividad Thunderbolt 3 Our expert review: Espeficicaciones Tamaño de pantalla: 32 pulgadas Aspect ratio: 16:9 Resolución: 3840 x 2160 Brillo: 350 cd/m2 Tiempo de respuesta: 4ms Ángulo de visión: 178/178 Contraste: 1000:1 Cobertura de color: sRGB 100%, 95% Display P3/DCI-P3 Peso: 8.5kg Today's Best Deals View at Amazon Razones para comprar + Construcción de alta calidad y diseño atractivo. + Excelente rendimiento de pantalla con resolución 4K, alta densidad de píxeles y capacidad HDR + Amplia gama de opciones de conectividad Razones para no comprar - Los altavoces integrados no son de lo mejor

El BenQ PD3220U es una buena opción si desea un monitor de edición de fotografías 4K repleto de funciones. Su amplia pantalla de 32 pulgadas, alta resolución y conectividad para velocidades de transferencia de datos rápidas lo hacen ideal para edición de imágenes, diseño gráfico y producción de video. y creación de contenidos.

En nuestras pruebas, el PD3220U demostró ofrecer una calidad de imagen nítida, con imágenes que realmente se destacan en la pantalla. Y la gama de colores 100% sRGB y la profundidad de color de 10 bits lo convierten en un monitor de edición de fotografías vibrante y con colores precisos. Aún más útil para los fotógrafos que trabajan con una amplia gama de colores, las impresionantes capacidades HDR del monitor muestran un mayor rango de contraste entre las áreas claras y oscuras de una imagen.

La conectividad es excelente, incluidos múltiples puertos HDMI y DisplayPort, esenciales para muchos en el campo fotográfico, así como un puerto USB-C para transferencia de datos y suministro de energía. El conmutador KVM incorporado también es una característica útil para quienes trabajan en la edición de proyectos en varias computadoras.

Mejor monitor mini LED para edición de fotografía

4. InnoCN 27M2U Un monitor fantástico que llamará la atención de creativos y creadores Our expert review: Espeficicaciones Tamaño de pantalla: 27 pulgadas Resolución: 3840 x 2160 Brillo: 1000 cd/m2 Tiempo de respuesta: 8ms Ángulo de visión: 178/178 Contraste: 1220:1 Cobertura de color: 99% DCI-P3, 99% Adobe RGB Today's Best Deals Check Amazon Razones para comprar + Entrega de energía tipo C de 90 W + Excelente reproducción del color + Impresionante brillo máximo + Embalaje bien pensado + Sensor de brillo Razones para no comprar - Los controles OSD podrían ser mejores - Sin puertos USB adicionales ni funciones KVM - Acabado plástico de aspecto económico - Luces en la parte trasera

¿Estás cansado de los mismos viejos paneles OLED en tu monitor de edición de fotografías? El InnoCN 27M2U intenta algo diferente: una mini pantalla LED 4K de 27 pulgadas con un rendimiento visual excepcional, controles OSD sólidos y una calidad de construcción excelente. Sin embargo, no es más barato y lo recomendamos para profesionales creativos y prosumidores con buen ojo para la reproducción del color.

Con soporte para espacios de color 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3 y 100% sRGB, este monitor ciertamente obtiene una puntuación alta en reproducción y fidelidad del color. Eso se traduce en blancos limpios y nítidos, excelentes ángulos de visión, saturación de color y vitalidad gracias a la tecnología central de esta pantalla: mini LED. Es la misma tecnología utilizada en las computadoras portátiles Apple, populares en toda la comunidad creativa. Estos diodos emisores de luz más pequeños se utilizan para iluminar literalmente el panel LCD.

Más allá de esto, el 27M2U tiene un sensor de iluminación automático incorporado que, cuando se enciende, ajusta el brillo de la pantalla según la iluminación ambiental. Otro sensor de gravedad incorporado cambia la orientación de la pantalla dependiendo de si estás editando fotos en modo horizontal o vertical.

El mejor monitor todo-en-uno para edición de fotografía

5. Dell UltraSharp U2723QE Diseñado para ser tu solución de trabajo todo-en-uno Our expert review: Espeficicaciones Tamaño de pantalla: 27 pulgadas Aspect ratio: 16:9 Resolución: 3840 x 2160 Brillo: 400 cd/m² Tiempo de respuesta: 5ms Ángulo de visión: 178/178 Contraste: 2000:1 Cobertura de color: 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 Peso: 4.5kg Today's Best Deals View at Amazon (Black) View at Amazon (Gold) View at Amazon (Black) Razones para comprar + Centro de conectividad incorporado con muchos puertos USB + Amplia gama de opciones de configuración de color (sRGB, Rec. 709, DCI-P3, HDR) + Alta calidad de imagen, configuración Low Blue Light y acabado antirreflejo Razones para no comprar - Al conectarse a través de USB-C, debe elegir entre Alta resolución o Alta velocidad de datos - El cable USB-C proporcionado es demasiado corto - El panel de visualización tenía una sombra tenue a lo largo del borde superior e inferior.

Una amplia gama de espacios de color (100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3) marcan al Dell U2723QE de 27 pulgadas como uno de los mejores monitores para edición de fotografías si desea un centro de trabajo todo en uno.

Esta pantalla LED 4K UHD 3840 x 2160 ofrece colores reales y, aunque no es el monitor más brillante, descubrimos que la relación de contraste de 2000:1 y las funciones HDR ayudaron a crear una imagen hermosa y equilibrada con colores precisos al editar. fotos. Esos ajustes preestablecidos de espacio de color hacen más que solo verse geniales. Son excelentes para aumentar la productividad. La capacidad de elegir diferentes ajustes preestablecidos significaba que podíamos cambiar de aplicaciones de datos a navegación web, diseño gráfico y flujos de trabajo de edición de fotografías de forma rápida y sencilla con excelentes resultados.

Para aquellos que pasan largas horas frente a la pantalla, también descubrimos que las bajas emisiones de luz azul significaban que también podíamos usar el monitor durante períodos más prolongados sin experimentar fatiga ocular.

En cuanto a la conectividad, el U2723QE proporciona puertos adicionales para conectar en cadena un segundo monitor mediante USB-C o DisplayPort. También puede configurar KVM, Imagen en imagen e Imagen por imagen si necesita ver o controlar varias computadoras simultáneamente. Puede que sea más de lo que necesita y no es barato, pero como centro todo en uno para cualquier espacio de trabajo importante, sobresale.

Mejor monitor para edición de fotografía para creativos profesionales

6. BenQ PD2725U Un monitor 4K lleno de características para los creativos profesionales Our expert review: Espeficicaciones Tamaño de pantalla: 27pulgadas Aspect Ratio: 16:9 Resolución: 3840 x 2160 Brillo: 400 nits Tiempo de respuesta: 5ms Ángulo de visión: 178/178 Contraste: 1200:1 Soporte de color: 100% Rec.709, 100% sRGB, 95% P3 Peso: 8.3kg Today's Best Deals View at Amazon (HDR) Razones para comprar + Excelente precisión del color + Una amplia gama de opciones de conectividad + Diseño elegante con biseles finos y soporte ajustable + Visualización en pantalla y teclas de acceso directo Razones para no comprar - Caro en comparación con otros monitores 4K del mercado - Altavoces integrados deficientes en comparación con los rivales

El BenQ PD2725U es una pantalla 4K de alta calidad dirigida a profesionales creativos, que ofrece una variedad de funciones y un rendimiento impresionante.

Con su notable precisión de color, una gama de opciones de conectividad que incluyen Thunderbolt y USB-C, y un diseño elegante con biseles delgados y un soporte ajustable, el BenQ PD2725U es una excelente opción para quienes necesitan una pantalla confiable para trabajar. Sin embargo, tiene un precio superior que puede no ser razonable para todos los usuarios.

Este monitor puede mostrar una amplia gama de colores (100% Rec.709, 100% sRGB, 95% P3), lo que lo hace ideal para la edición de fotografías, donde la precisión del color es fundamental. El monitor también tiene un tiempo de respuesta relativamente rápido de 4 ms, lo que minimiza las imágenes fantasma, las imprecisiones y otros artefactos visuales.

El BenQ PD2725U funcionó excepcionalmente bien en nuestras pruebas, con imágenes claras y nítidas y una excelente precisión del color. Su gama de opciones de conectividad, visualización en pantalla y teclas de acceso directo lo hacen cómodo de usar, y los modos Imagen por imagen e Imagen en imagen son útiles para realizar múltiples tareas.

Si bien el BenQ PD2725U tiene un precio relativamente alto en comparación con otros monitores 4K del mercado, es un producto premium que vale la pena considerar si eres un profesional que necesita una pantalla de alta calidad con una variedad de funciones.

Mejor monitor para edición de fotografía para retratos

7. LG DualUp El monitor que no sabías que estabas esperando Our expert review: Espeficicaciones Tamaño de pantalla: 28 pulgadas Aspect ratio: 16:18 Resolución: 2560 x 2880 Brillo: 300 cd/m2 Tiempo de respuesta: 5ms Ángulo de visión: 178/178 Contraste: 1000:1 Cobertura de color: 98% DCI-P3 Peso: 9kg Today's Best Deals View at Amazon (Black) View at Buydig.com (HDR) View at Amazon (Black) Razones para comprar + Espacio de pantalla expansivo + Fantástico brazo ergonómico + Gran selección de puertos + Relación de aspecto 16:18 Razones para no comprar - Frecuencia de actualización de 60 Hz - Sólo es QHD

El LG DualUp es lo mejor de ambos mundos. Un monitor clásico de 16:9 con la opción de girarlo verticalmente para editar fotografías de retrato. Mejor aún, obtienes todo esto mientras solo necesitas una entrada, una fuente de alimentación y un fantástico brazo ergonómico para monitor.

El producto está fabricado con materiales de alta calidad. Los puertos son resistentes y están bien ubicados, y el brazo ergonómico es altamente ajustable pero sigue siendo resistente y seguro.

La mejor parte de este monitor de edición de fotografías, incluso mejor que el excelente brazo ergonómico, es la facilidad de uso de la pantalla. LG lo ha hecho para que la pantalla se pueda usar como una sola pantalla, mostrando contenido desde una entrada, o puede ejecutar imagen-0por imagen e imagen-en=imagen, lo cual es muy útil si necesita hacer referencia a una pantalla durante su último proyecto. Ambas son características familiares, pero imagen por imagen en un monitor como este se obtienen dos monitores 16:9 uno encima del otro.

Este monitor es único. Si es un simple usuario de computadora, es posible que no disfrute el cambio en la relación de aspecto. Sin embargo, si es un usuario avanzado y desea aprovechar al máximo su computadora brindándole acceso a un espacio de pantalla más utilizable, este monitor podría convertirse en su nuevo accesorio favorito.

Mejor monitor con precisión de color para edición de fotografía

8. BenQ PD3205U Un gran monitor con un enfoque en la precisión de color y la facilidad de uso Our expert review: Espeficicaciones Tamaño de la pantalla: 31.5 pulgadas Aspect ratio: 21:9 Resolución: 3840 x 2160 Brillo: 350 nits Tiempo de respuesta: 5ms Ángulo de visión: 178/178 Contraste: 1000:1 Cobertura de color: 99% Rec.709, 99% sRGB Peso: 9.4kg Today's Best Deals View at Amazon (32-inch) Razones para comprar + Color brillante + Alta resolución + Gran selección de puertos + Disco de hockey BenQ Razones para no comprar - Marco voluminoso - No es la pantalla más brillante

El monitor BenQ PD3205U USB-C Designer es una hermosa pantalla que realmente nos impresiona. Esperábamos una buena pantalla con buena precisión de color, pero el PD3205U superó esas expectativas sin esfuerzo.

La precisión del color es vital para que los editores de fotografías y videos garanticen que los colores permanezcan fieles a cualquier medio para el que se utilice la imagen o cómo la audiencia mostrará el video. Y es aquí donde realmente brilla el monitor de edición de fotografías. Al usar esta pantalla, descubrimos que la imagen en pantalla se veía nítida, la interfaz de usuario parecía amplia gracias a la alta resolución y el menú de la interfaz es fácil de navegar con el "disco de hockey" de BenQ.

Como monitor que se centra en la calidad de la imagen, sabíamos que teníamos que probar algunos vídeos y fotos. Las imágenes que utilizamos parecían impecables y, para el ojo inexperto, parecerán casi perfectas. El BenQ PD3205U cubre el 99% de sRGB y Rec. 709 espacios de color, lo que garantiza imágenes notablemente precisas teniendo en cuenta el buen precio de este monitor.

El BenQ PD3205U es un gran monitor para casi cualquier tarea. Es una pantalla fenomenal por su precio, independientemente de para qué planee usarla. La calidad-precio es excepcional y las funciones integradas lo hacen notablemente productivo. Para aquellos que usarán esta pantalla para editar fotos o videos, con solo tocar un botón en el disco de hockey, pueden cambiar entre perfiles de color para asegurarse de tener el perfil de color perfecto.

Mejores monitores para edición de fotografía: FAQs

¿Cuáles son las mejores especificaciones en un monitor para edición de fotografías? ¿Te preguntas cuáles son las mejores especificaciones para un monitor de edición de fotografías? Nuestro editor de hardware, Collin Probst, nos explica las especificaciones más importantes a la hora de elegir tu próxima pantalla. Panel: IPS u OLED: ambos ofrecen excelentes ángulos de visión y reproducción del color Espacio de color: Adobe RGB o DCI-P3 Precisión del color: Delta E bajo (por debajo de 2) Resolución: 1080p mínimo, pero cuanto más alta mejor. El 4K ya es estándar para la edición de fotografías Relación de aspecto: 16:9 es común para la edición de fotografías en este momento, pero se puede hacer en muchas otras. A algunos les encanta el LG DualUp por esto, ya que tienen una relación de aspecto única. Algunos colocan sus pantallas verticales si crean contenido vertical. Luminancia: brillo de 300 nits o más, y asegúrese de que tenga buen contraste Calibración: busca la calibración de fábrica y de hardware: algunos monitores tienen software para ayudar a calibrar, otros te permiten cambiar entre modos de color. Conectividad: USB-C es una opción popular para la conectividad de monitores desde una computadora portátil. Pero puede ser beneficioso tener otros, no hay un estándar establecido al respecto en este momento, solo alta resolución como puedas. Configuraciones adicionales: Ciertos monitores de edición de fotografías de alta gama, como BenQ, tienen sombras y configuraciones locas como el modo papel, que muestra cómo se verá una imagen impresa en papel. Por lo tanto, siempre verifica las funciones, herramientas y configuraciones que te ayuden a obtener una vista previa de los proyectos tanto como sea posible durante la edición.

¿Por qué necesito el mejor monitor para editar fotografías? Si estás editando fotografías o usándolos para fotografía, los mejores monitores capturan un nivel de detalle que a veces puede faltar en los monitores estándar diseñados para uso general. Los monitores para fotógrafos y otros creadores de contenido ofrecen mayor claridad gracias a resoluciones nítidas y una precisión de color perfecta. Por lo tanto, incluso si tus clientes no pueden ver en sus monitores estándar, si la imagen se usa en otros lugares (desde anuncios gráficos hasta recursos impresos), puede estar seguro de que se verán exactamente como se esperaba.

¿Necesito un monitor 4K para editar fotografías? No necesariamente necesitas el mejor monitor 4K para la edición básica de fotografías, pero si eres fotógrafo profesional o creativo, es la resolución ideal. Un monitor de edición de fotografías 4K ofrece mucha más claridad que los monitores estándar de 1080p. Esto te brinda aún más control sobre los detalles más finos de cada imagen que edites, produciendo resultados sobresalientes. Para la edición de fotografías, los mejores monitores 5K y 8K son aún mejores y muestran aún más detalles. Sin embargo, todavía no se han generalizado, por lo que incluso si editas imágenes en un monitor 8K, es posible que otros no aprecien tu trabajo (al menos hasta que obtengan una pantalla con especificaciones similares). Opta por 4K si está dentro de tu presupuesto.

¿Debo elegir sRGB o DCI-P3? Si estás buscando un monitor de edición de fotografías, o incluso el mejor monitor para diseño gráfico, es posible que te hayas encontrado con espacios de color sRGB y DCI-P3. Estos son importantes, ya que te indican qué parte del espectro está representado en la pantalla e, idealmente, querrás que lo que veas mientras trabajas sea lo más preciso posible con respecto al producto terminado. Por lo general, estos van acompañados de un porcentaje; por lo tanto, si su monitor de edición de fotografías tiene 100 % sRGB o 100 % DCI-P3, mantiene una cobertura completa del espectro de color: es un color preciso. Efectivamente, se verá igual en la pantalla que cuando, por ejemplo, se imprime ese recurso. sRGB es el más común de los dos. Sin embargo, para monitores con colores precisos, DCI-P3 es lo mejor. Dado que este último se desarrolló por primera vez para la industria cinematográfica, ofrece colores reales, con negros más profundos y mejores contrastes. Sin embargo, DCI-P3 se utiliza principalmente en la edición de vídeo y es posible que encuentres otros espacios de color más adecuados para editar fotografías.

¿Cuál es la diferencia entre OLED y QLED? Cuando busques un nuevo monitor para complementar la mejor aplicación de edición de fotografías que utilizas, es probable que te encuentres con los términos OLED y QLED. Pero, ¿cuál deberías elegir para tus esfuerzos creativos? Las pantallas OLED (diodo emisor de luz orgánico) son las mejores para la calidad de imagen. Los contrastes son mejores, con negros más profundos, mejor contraste y mejores ángulos de visión, mientras consumen menos energía. Las pantallas QLED (diodo emisor de luz cuántico) son mejores cuando se trabaja con un presupuesto limitado. Estas pantallas suelen ser más brillantes y con buena visualización de colores, pero carecen de autenticidad cuando se trata de mostrar, por ejemplo, negros profundos en la pantalla.

¿Debo elegir un monitor curvo para editar fotografías? TechRadar Pro habló con Brett Barbour, vicepresidente del proveedor de monitores estadounidense Viotek, para averiguar si tiene sentido comercial optar por un monitor no plano para la edición de fotografías. Cuando piensas en el tipo de personas que usan (y aman) los mejores monitores curvos, te vienen a la mente tres tipos de personas: jugadores, jugadores y jugadores. Pero ¿por qué los jugadores deberían tener toda la diversión? Los monitores curvos también podrían aportar bastantes beneficios ergonómicos a los trabajadores de oficina. Después de todo, nuestros ojos tienen una bonita curva. También podríamos tener un monitor que venga con una bonita curva a juego, ¿verdad? Especialmente si se espera que los utilicemos al menos entre 6 y 8 horas al día. La ergonomía no es el único beneficio de los monitores curvos para la oficina. La mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo mirando una pantalla, ya sea por trabajo o por juego. Y esto conlleva riesgos adicionales para la salud de nuestros ojos. Dolores de cabeza. Fatiga visual. Fatiga ocular. Pero las investigaciones han demostrado que los paneles curvos producen menos fatiga visual que los paneles planos. Por lo tanto, son más agradables a la vista, especialmente útiles si pasa la mayor parte del día frente a un monitor (o espera que sus empleados lo hagan). Este beneficio también puede aprovecharse aún más mediante el software integrado en el monitor. Por ejemplo, ASUS tiene su tecnología Eye Care; Viotek tiene su “Viotek Protect”; y Samsung cuenta con un "Modo de ahorro de ojos" patentado. Todos estos brindan una variedad de beneficios para proteger los ojos, incluida la reducción de la cantidad de radiación de luz azul dañina que llega a los ojos, lo que es particularmente útil cuando miras la pantalla durante mucho tiempo todo el día. Puede esperar menos reflejos y distorsiones con un monitor curvo. Sus esquinas están más cerca de usted, replicando la curvatura natural del ojo humano. En la mayoría de las configuraciones de espacios de trabajo, el monitor curvo no reflejará la luz en absoluto, lo que reduce eficazmente el resplandor de otras fuentes de luz. La única excepción es si hay una ventana directamente detrás de usted en un ángulo determinado. Esto es una rareza, pero ciertamente puede suceder. Pero eso no es todo; Normalmente, el aspecto bonito de un monitor es puramente una cuestión de preferencia personal. Te gusta lo que te gusta, tan simple como. Pero la realidad es que un monitor curvo puede ocupar menos espacio en el escritorio que su contraparte plana. Puede que sea nominal dependiendo del soporte que utilice, pero los extremos curvos definitivamente le darán algo de espacio adicional para colocar cosas en su escritorio, desde plataformas de carga de teléfonos, portalápices o lo que sea. Sin embargo, vale la pena analizar los posibles problemas que podrían derivar de ellos. En la mayoría de los casos, un monitor curvo sigue costando un poco más que su homólogo de pantalla plana. Un LG 34WK650-W es un monitor IPS de pantalla plana de 34 pulgadas con resolución de 2560x1080p que cuesta alrededor de $ 396,99. O puede adquirir un monitor curvo LG 34GL750-B de 34 pulgadas con la misma resolución y una frecuencia de actualización más rápida por alrededor de $ 449,99. La diferencia puede ser tan pequeña como entre 50 y 75 dólares por monitor. Aún así, si estás intentando llenar una oficina entera, eso puede sumar. ¿Pero es realmente una estafa? Bueno, por ahora, tal vez. Pero la brecha de costos se está cerrando rápidamente, ya que los costos de fabricación están cayendo rápidamente y ciertas marcas (Samsung, ASUS, Viotek, et al.) encuentran formas de incluir muchas funciones en monitores de calidad sin disparar el precio. También se habla de que los monitores curvos podrían dificultar la percepción en línea recta. Este es otro posible inconveniente de los monitores curvos. Ciertamente no se aplicará a todas las oficinas. Los profesionales de las industrias de ingeniería, dibujo o dibujo pueden encontrar que su percepción de la línea recta está ligeramente sesgada debido a la curvatura de un monitor. Existe software que puede “solucionar” este problema, pero si pertenece a una de estas industrias, es mejor que se quede con un monitor de pantalla plana por ahora.

Como elegir el mejor monitor para edición de fotografía para ti

La calidad de la visualización es absolutamente fundamental a la hora de elegir qué monitor de edición de fotografías es mejor. Ya sea que esté ejecutando el mejor software de diseño gráfico o los mejores editores de fotografías que existen, puede usar prácticamente cualquier pantalla para editar fotografías. Sin embargo, la calidad variará y es probable que las imágenes se muestren de manera muy diferente en diferentes dispositivos.

La precisión del color es un buen punto de partida. Los paneles IPS tienen la mejor precisión de color, aunque existe una variación significativa de un modelo de monitor a otro. Descubrirá que algunos de los mejores monitores comerciales tienen especificaciones similares para la edición de fotografías. Muchos profesionales con flujos de trabajo digitales o de impresión muy específicos sabrán exactamente lo que necesitan en términos de cobertura de gama. Pero si no está seguro de lo que necesita, busque al menos una cobertura del 95% de las gamas DCI-P3 o Adobe RGB en las especificaciones.

Esa no es una cobertura de color de calidad profesional. Pero hoy en día se puede conseguir de forma bastante económica y es un buen punto de partida para la edición de fotografías para web y otros flujos de trabajo de nivel básico o semiprofesional. La verdadera cobertura de color de 8 bits sin tramado es otro buen requisito mínimo, aunque nuevamente las pantallas de nivel profesional serán de 10 bits.

La resolución es el siguiente punto importante de especificación. Más píxeles le permiten ver imágenes con mayor detalle y más cerca de su resolución real. Hoy en día, no hay necesidad de conformarse con menos de 4K, dado que las pantallas 4K de nivel básico ahora son realmente asequibles. Sólo recuerde que perderá densidad de píxeles a medida que aumenta el tamaño de la pantalla si la resolución sigue siendo la misma. Un monitor 4K de 40 pulgadas suena genial, pero en realidad no tiene la densidad de píxeles necesaria para generar imágenes realmente nítidas.

También tiene la opción de paneles ultraanchos de formato más grande, incluidos monitores 5K2K, que permiten más espacio mientras realizan múltiples tareas al mismo tiempo que muestran muchos detalles para la edición de imágenes.

En cuanto a la compatibilidad con HDR, ese es otro aspecto que puede ser necesario o no para su flujo de trabajo. Pero tenga en cuenta que pocos monitores que afirman tener capacidades HDR son realmente monitores HDR. Si desea fidelidad HDR total, es muy, muy caro. En caso de duda, no se preocupe por la compatibilidad con HDR, probablemente no sea necesaria y es casi seguro que no quiera gastar dinero para lograr el rendimiento real de la pantalla HDR.

En cuanto a la conectividad, recomendamos pantallas con tomas USB-C que admitan una entrega de energía de al menos 65 W, especialmente si usa una computadora portátil o MacBook. USB-C solía aumentar significativamente el precio de un monitor. Pero más recientemente, las pantallas 4K con conectividad USB-C tienen precios mucho más razonables.

Cómo probamos los mejores monitores para edición de fotografía

Hemos probado cientos de pantallas para creativos, incluidos los mejores monitores para edición de video y los mejores monitores para Mac mini.

Al probar qué monitor es mejor para la edición de fotografías, comenzamos mirando el tamaño y la resolución de la pantalla. El tamaño de la pantalla se mide diagonalmente en pulgadas, mientras que la resolución mide la cantidad de píxeles que componen la pantalla. Pero un monitor más grande no significa necesariamente una mayor resolución; El Eizo de 24 pulgadas tiene una resolución mayor que, por ejemplo, el NEC de 27 pulgadas.

En cambio, una medida más útil de la "nitidez" de una pantalla es la densidad de píxeles, medida en píxeles por pulgada (ppi). El NEC tiene 82ppi, el Eizo 94ppi, mientras que Samsung y Dell pesan 109ppi.

Los monitores ofrecen cada vez más algo más que una simple pantalla para su computadora, y también hemos analizado características adicionales que incluyen parlantes integrados, concentradores USB, lectores de tarjetas y múltiples entradas, como HDMI, para usar con una variedad de dispositivos.

Si bien la reproducción de colores realistas es muy importante en la edición de imágenes, es posible que deba hacer concesiones para obtener todas las funciones que desea dentro del presupuesto. La retroiluminación LED permite pantallas más delgadas, mientras que IPS (o PLS de Samsung) permite mayores ángulos de visión.

Siempre recomendamos usar una interfaz digital como DVI o HDMI, pero depende de lo que tenga su computadora. ¿Quieres conectar varios dispositivos? ¡Asegúrese de que su nuevo monitor tenga la misma entrada que la salida de su computadora!

Varias de estas pantallas le permiten girar el monitor de un lado a otro y girar la pantalla 90 grados en modo vertical.

La mayoría de los monitores ahora tienen capacidad para resolución Full HD (1920x1080), pero cada vez más pueden alcanzar resoluciones más altas; muchos aquí son capaces de 2560x1440, por ejemplo.

Con tantos dispositivos conectados a nuestras computadoras hoy en día, un concentrador USB es realmente algo sin lo que te preguntarás cómo vivías.

Muchos monitores, incluidos varios de estos, son sencillamente feos. Vea también lo que dice la gente sobre los controles de botones y el sistema de menús. Asegúrese de que sea utilizable.