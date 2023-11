Los mejores juegos crossplay: los mejores títulos multiplataforma para jugar con tus amigos

Si bien la palabra cross-gen suena similar a crossplay, no tiene mucho que ver con crossplay, pero puede ser útil si estás luchando por conseguir una consola de la generación actual.

Los juegos de generación cruzada son aquellos que se lanzan en más de una generación de consolas, como GTA 5 se lanzó tanto en PS4/Xbox One como en PS3/Xbox 360, o cómo The Legend of Zelda: Breath of the Wild se lanzó en Wii. U y Nintendo Switch.

A veces, los juegos entre generaciones admiten el crossplay; Call of Duty Warzone, por ejemplo, ofrece crossplay en consolas de última y actual generación, además de PC, lo que significa que, sea cual sea la plataforma en la que juegues, puedes unirte a tus amigos.