Los mejores auriculares con cancelación de ruido de 2024: los mejores auriculares ANC para todos los bolsillos

Para los amantes de la música que quieren el sonido más claro y puro, sin interrupciones constantes de bajo nivel, los mejores auriculares con cancelación de ruido son esenciales. Ya no es necesario invertir en grandes auriculares de botón para bloquear el ruido no deseado y disfrutar de una experiencia sonora envolvente que le hará olvidarse del mundo; ahora puede conseguirlo con unos auriculares más pequeños y cómodos. Y puede volver a meterlos en su estuche de carga de bolsillo cuando necesite volver a la habitación.

Algunos de los mejores auriculares con cancelación de ruido de esta guía rivalizan incluso con los modelos de nuestro resumen de mejores auriculares con cancelación de ruido en cuanto a rendimiento y funciones. Varios de ellos también figuran en nuestra guía de los mejores auriculares, nuestra lista definitiva de los mejores auriculares actuales. Hemos probado un montón de auriculares inalámbricos de verdad y, por calidad de sonido, prestaciones y comodidad, sólo los mejores están aquí.

Aquí encontrarás nuestras recomendaciones para los mejores auriculares ANC, desde los más asequibles para llevar en el bolsillo hasta los más sofisticados. Si buscas unos auriculares totalmente inalámbricos, consulta también nuestra guía de los mejores auriculares inalámbricos de verdad. Y buen viaje, amigo.

La lista rápida

¿Quieres saber cuáles son los mejores auriculares con cancelación de ruido? A continuación encontrarás un resumen de nuestras mejores opciones. También puedes acceder a un análisis más detallado de cada una de ellas, así como a nuestra herramienta de comparación de precios, que te ayudará a encontrar las mejores ofertas.

Los mejores earbuds con cancelación de ruido de 2024

Los mejores earbuds con cancelación de ruido en general

1. Bose QuietComfort Earbuds 2 Los mejores earbuds con cancelación de ruido en general Our expert review: Espeficicaciones Diseño acústico: Cerrados Peso: 6.2g (por bud); 59.8g (Estuche de carga) Frecuencia de respuesta: No especificada Drivers: Rango dinámico completo de 9.3mm Duración de la batería: 6 horas (buds); 3 extra (estuche de carga) Today's Best Deals View at Amazon View at Amazon View at Amazon Razones para comprar + Diseño más pequeño y cómodo + La mejor cancelación de ruido de su clase + Sonido espectacular Razones para no comprar - La calidad de las llamadas podría ser mejor - No es compatible con códecs inalámbricos de alta definición - Sin carga inalámbrica

Cómpralos si ✅ La cancelación de ruido te importa de verdad: Estos auriculares son los mejores del mercado en cancelación de ruido, y eso sin comprometer la calidad del sonido. ✅ Quieres un sonido equilibrado: CustomTune funciona extraordinariamente bien, con una gran cantidad de detalles y texturas.

No los compres si ❌ Prefieres una calidad de sonido inalámbrico de alta definición: Como sólo admite códecs inalámbricos de baja definición, puede que QCE II no sea para todo el mundo. ❌ El tamaño y la carga inalámbrica te importan: A pesar de que Bose ha conseguido reducir el tamaño de sus auriculares ANC más emblemáticos, los QCE II no son los auriculares inalámbricos más pequeños que puedes encontrar.

Los auriculares QuietComfort 2 de Bose son nuestra mejor elección por su potencia ANC y son una mejora de los ya fantásticos auriculares QuietComfort originales de Bose. La mayor mejora es el audio CustomTune. Bose ha encontrado una forma de personalizar tanto la respuesta de audio como la cancelación de ruido de los QCE II según el canal auditivo de cada usuario. El resultado es un fantástico ANC que supone una gran mejora incluso con respecto a los originales, que fueron nuestra mejor elección durante algún tiempo.

Sin embargo, las mejoras en el ANC no van en detrimento de la calidad del sonido. En nuestro análisis, escribimos: "No nos cansaremos de repetirlo: el sonido está muy bien equilibrado, con una gran cantidad de detalles y texturas. Y si aún así necesitas retocarlo, puedes hacerlo a través del ecualizador de la aplicación".

Bose también ha mejorado esta vez el diseño de los auriculares QuietComfort. Pesan 6,2 g por botón, lo que, según Bose, supone un 30% menos que los originales y, por lo tanto, resultan mucho más cómodos de llevar durante largos periodos de tiempo. También vienen con una gama de almohadillas y bandas de estabilidad para garantizar el ajuste perfecto. Nos costó un poco darnos cuenta durante nuestras pruebas, pero una vez que lo hicimos mereció la pena.

Puede que estos nuevos auriculares no sean los más baratos de esta guía y la duración de la batería deja mucho que desear: sólo 6 horas con los auriculares y 3 horas con el estuche de carga. Pero, si puedes permitirte el lujo, estos son sin duda los mejores auriculares inalámbricos con cancelación de ruido que puedes conseguir por tu dinero hoy en día.

Los mejores earbuds económicos con cancelación de ruido

2. EarFun Air Pro 3 Los mejores earbuds económicos con cancelación de ruido Our expert review: Espeficicaciones Diseño acústico: Cerrados Peso: 52g Frecuencia de respuesta: N/A Drivers: No especificado Duración de la batería: Con ANC apagado: 9 horas (buds) 36 horas (estuche); Con ANC encendido: 7 horas (buds) 37 horas (estuche) Today's Best Deals View at Amazon (Black) Razones para comprar + Gran versatilidad + Excelente duración de la batería + Sólida cancelación de ruido Razones para no comprar - No hay detección de uso - El sonido es divertido pero no fantástico - El diseño del tallo no es para todos

Cómpralos si ✅ Te gusta el diseño de tallo largo: Hoy en día, muchos buds tienen tallo, pero estos son más largos. ✅ Quieres unos auriculares versátiles por menos: Pocos auriculares cumplen los requisitos de diseño cómodo, buen ANC, sonido sólido y gran autonomía por menos de 100

No los compres si ❌ Necesitas un ANC que te sumerja en un capullo de silencio: El ANC es bueno, pero no ofrece ese silencio casi espeluznante que consigues con los auriculares de gama alta. ❌ Quieres buds compactos: El diseño del tallo destaca literalmente y el acabado de espejo llama la atención sobre los buds, los rivales son más sutiles.

Si tienes un presupuesto limitado, los auriculares EarFun Air Pro 3 son nuestra mejor recomendación. El ANC no proporciona el silencio que se espera de los auriculares de gama alta, pero nos pareció bueno, sobre todo teniendo en cuenta su precio. Los auriculares bloquean una buena cantidad de sonidos graves, como el ruido del tráfico. Otras características incluyen una impresionante autonomía de 45 horas en total, incluida la funda, así como emparejamiento multipunto, que nos pareció que funcionaba bien.

Los Earfun Air Pro 3 vienen con unas buenas especificaciones de audio. Y, aunque estos auriculares con cancelación de ruido puede que no ganen premios en calidad de sonido, esas especificaciones ofrecen un rendimiento de audio que está muy bien para su precio, aunque no es perfecto.

En cuanto al diseño, parecen un poco aburridos con las patillas largas. Cuando los cojas por primera vez, notarás que parecen de plástico, es decir, baratos, pero eso es una buena noticia, ya que también son increíblemente ligeros: 52 gramos, tanto los auriculares como la carcasa. Cuanto más ligeros son los auriculares, más cómodos resultan, pero no siempre es así.

Los Earfun Air Pro 3 están muy logrados, sobre todo teniendo en cuenta su precio. En medio de un mar de productos de precio similar en Amazon, destacan por su diseño superior y un sonido sólido, que demuestra un alto nivel de competencia y una excelente calidad de sonido.

Los mejores earbuds con cancelación de ruido de gama media

3. Sony WF-C700N Los mejores earbuds con cancelación de ruido de gama media Our expert review: Espeficicaciones Diseño acústico: Cerrados Peso: 4.6g por earbud Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz Drivers: 5mm Duración de la batería: 7.5 horas (buds) 15 horas total (Con estuche) con ANC encendido Today's Best Deals View at Amazon (Black) View at Buydig.com View at Amazon (White) Razones para comprar + El audio más detallado y envolvente del nivel + Increíblemente cómodos y seguros + Gran app y compatibilidad con 360 Reality Audio Razones para no comprar - Sin control de volumen en el oído - No es compatible con LDAC

Cómpralos si ✅ Tienes las orejas muy pequeñas: Estos auriculares son de los más seguros y cómodos que hemos probado. ✅ Quieres el mejor sonido por peso del mercado: Obtendrás un ANC eficaz junto con el audio más emocionante y divertido de este nivel.

No los compres si ❌ Tus orejas son grandes: Hay muchas posibilidades de que estas preciosas unidades sean demasiado pequeñas para ti. ❌ Quieres que la pista se detenga cuando te los quites: Esta no es una característica de la WF-C700N. Pequeña queja para algunos, potencial cambio de juego para otros.

Los Sony WF-C700N son nuestros mejores auriculares con cancelación de ruido si quieres gastarte un dinero de gama media en torno a los 100 dólares. La conectividad multipunto y el control de sonido adaptativo también están aquí (puedes seleccionar "Caminando", "Esperando", "Viajando" o "Lugares registrados" en la aplicación, lo cual es francamente increíble a este nivel).

Sus talentos van más allá de su ANC Adaptativo, también, en el 360 Reality Audio de Sony, guiado por la excelente aplicación Sony Headphones Connect. Además, cuentan con el motor DSEE de escalado de audio de Sony. Los que tengan una cuenta en Tidal disfrutarán de lo lindo, pero incluso cuando transmito canciones con pérdidas de Spotify o transmisiones mucho mejores de Apple Music, los WF-C700N ofrecen un rendimiento rotundamente ágil, carnoso y entusiasta.

La calidad de construcción es buena y son un 37% más ligeros y un 38% más pequeños que los Sony WF-1000XM4 de gama alta. Por esa razón, son unos de los auriculares más cómodos y fáciles de llevar que hemos tenido el placer de usar. Aunque tienen un poco más de cuerpo, se ajustan sin tener que atornillarlos, de ninguna manera. Y gracias al nuevo material (que, según Sony, "se adhiere a la cavidad interna de la oreja") se mantienen en su sitio durante horas y horas.

Sí, los auriculares Sony WF-C700N pueden ser superados por sus rivales. Pero no por este precio. Tendrás que poner tus miras mucho más arriba en la cadena alimentaria si quieres superar este conjunto de características y calidad de sonido.

Los mejores auriculares para todo uso con cancelación de ruido

4. Sony WF-1000XM4 Los mejores auriculares para todo uso con cancelación de ruido Our expert review: Espeficicaciones Diseño acústico: Cerrados Peso: 7.3g Frecuencia de respuesta: 20-40,000Hz Drivers: 6mm Duración de la batería: 8 horas (earbuds) 16 horas (estuche) Today's Best Deals View at Amazon (Silver) View at Amazon (Silver) Razones para comprar + Sonido rápido, con cuerpo y elocuente + Funciones realmente útiles + Calidad de llamada impresionante Razones para no comprar - Duración de la batería poco destacable - No es compatible con aptX

Cómpralos si ✅ Necesitas los mejores auriculares para todo: el sonido, el ANC y la comodidad: Pueden ser superados en sonido, ANC y comodidad, pero sólo por una combinación de modelos alternativos. ✅ Reconoces una gran aplicación de control cuando la usas: La aplicación Sony Headphone es una auténtica proeza en cuanto a estabilidad, funcionalidad y utilidad general.

No los compres si ❌ El ANC es más importante que la calidad del sonido: Cancelan bien el ruido. Pero los Bose QuietComfort Earbuds 2 lo hacen mejor. ❌ Crees que aptX es el pináculo de la calidad de sonido: Sony no está de acuerdo, pero LDAC es una buena alternativa y es compatible con la mayoría de los nuevos teléfonos Android.

Los auriculares QuietComfort de Bose superan a los WF-1000XM4 de Sony en eficacia de cancelación de ruido. Sin embargo, ningún otro modelo se acerca a ofrecer una calidad tan excelente en todos los aspectos como estos auriculares con cancelación de ruido de Sony. Además, son más baratos, por lo que creemos que son una buena opción para la mayoría de la gente. Entre sus características se incluyen Speak-To-Chat, DSEE Extreme audio upscaling y cancelación de ruido adaptativa. Además, los auriculares ofrecen 8 horas de batería y 16 horas más con el estuche de carga.

En cuanto a la calidad del sonido, estos auriculares nos parecieron vigorosos y entusiastas en su presentación durante nuestras pruebas, templados por un control indiscutible. Mientras tanto, en las frecuencias más bajas, transmiten sonidos graves con sustancia, textura y una pila absoluta de detalles. Dinámicamente, también, hay poco que criticar. Los WF-1000XM4 son capaces de pasar de "chirriantes" a "casi silenciosos" y viceversa en un instante.

Estos auriculares pesan 7,3 g cada uno, lo que significa que son bastante más pequeños que sus predecesores, pero no son las opciones más compactas de esta lista. Dicho esto, son increíblemente cómodos de llevar, aunque al principio nos costó un poco acostumbrarnos a ellos.

Los Sony WF-1000XM4 ofrecen un impresionante rendimiento ANC con un gran sonido, ergonomía y calidad de construcción. Aunque encontrarás mejores auriculares con cancelación de ruido en esta lista (te estamos mirando a ti, Bose), si quieres el paquete completo a un precio ligeramente mejor, no puedes equivocarte con los Sony WF-1000XM4; por algo han permanecido en el primer puesto de nuestra guía de los mejores auriculares inalámbricos verdaderos durante años.

Los mejores auriculares con cancelación de ruido para Apple

5. Apple AirPods Pro 2 Los mejores auriculares con cancelación de ruido para Apple Our expert review: Espeficicaciones Diseño acústico: Cerrados Peso: 5.3g Frecuencia de respuests: No especificada Drivers: Diseño propierario de Apple Duración de la batería: 6 horas (earbuds) 30 horas (estuche) Today's Best Deals View at Amazon View at Amazon (White) Razones para comprar + Sorprendente potencia antirruido + Muy buena calidad de sonido + Pequeño y muy ligero Razones para no comprar - Duración media de la batería - No es compatible con aptX ni LDAC

Cómpralos si ✅ Quieres un gran sonido: Los AirPods Pro 2 suenan genial y apagan muy bien el mundo real. ✅ Tienes todo tipo de cosas de Apple: Si tienes un iPad, Apple TV, Apple Watch o similar, estos auriculares te vendrán de perlas.

No los compres si ❌ Quieres ahorrar dinero: No son los earbuds más caros, pero puedes encontrar opciones más baratas que hacen algo similar - pero, fundamentalmente, no mejor. ❌ No tienes un iPhone: Si perteneces al mundo Android, no sacarás tanto partido a estos auriculares.

Puede que los AirPods Pro 2 no estén tan logrados como los Bose QuietComfort Earbuds 2 que encabezan nuestra lista en términos de ANC, pero no están muy lejos. La cancelación de ruido de los Pro 2 es tan buena que resulta casi inquietante. Al igual que otros auriculares con ANC, ofrecen un modo de transparencia para las conversaciones, que ahora se ha mejorado para adaptarse a ellas y hacerlas más naturales. En cuanto a funciones, estos auriculares tienen mucho que ofrecer, pero les sacarás el máximo partido, como la función "Buscar mi", si tienes un iPhone.

En nuestras pruebas, hemos comprobado que el rendimiento de audio es asombroso, con un sonido rico independientemente del género y una escena sonora amplia y expansiva, gracias a los nuevos transductores y amplificadores. Una de las características clave es la posibilidad de configurar el Audio Espacial Personalizado, que permite recalibrar el rendimiento sonoro de los AirPods Pro 2 mediante un escaneo de la cara y las orejas.

En cuanto al diseño, son similares al modelo Pro anterior. Presentan las líneas limpias y la sólida calidad de fabricación que han hecho famosa a Apple, así como unas varillas ligeramente más pequeñas que sobresalen de las orejas. Disfrutamos llevándolos y nos gustó la incorporación del control de volumen en las varillas.

Como siempre ocurre con los productos de Apple, los AirPods Pro 2 son más adecuados para quienes tienen un iPhone y un presupuesto elevado. Si ese es tu caso, estos son unos de los auriculares con cancelación de ruido más impresionantes que puedes comprar hoy en día y bien valen su precio superior a la media.

Los mejores auriculares con cancelación de ruido para Samsung

6. Samsung Galaxy Buds 2 Pro Los mejores auriculares con cancelación de ruido para Samsung Our expert review: Espeficicaciones Diseño acústico: Cerrados Peso: 5.5g Frecuencia de respuesta: 20 - 20,000 Hz Drivers: Coaxial 2-vías personalizados Vida de la batería: Hasta 5 horas (buds) y 18 horas (con estuche) Today's Best Deals View at Amazon View at Amazon View at Amazon Razones para comprar + Calidad de sonido de alta resolución muy mejorada + Sólido ANC + Diseño y acabado elegantes y cómodos Razones para no comprar - La duración de la batería es sólo promedio

Cómpralos si ✅ Tienes un smartphone Samsung Galaxy: Estos auriculares se presentan en tu dispositivo para facilitar el emparejamiento y te ofrecen prácticos widgets en la pantalla de inicio. ✅ Quieres la mejor calidad de sonido por peso de Samsung: No esperábamos disfrutar tanto del sonido envolvente, expresivo y de 24 bits de Samsung.

No los compres si ❌ Priorizas una batería de larga duración: Cinco horas con el ANC activado (u ocho sin él) no te bastarán para un vuelo de larga distancia sin cargar. ❌ Tienes un iPhone: Tendrás que buscar unos auriculares que ofrezcan una aplicación específica para iOS.

Si tienes un móvil Samsung y quieres los mejores auriculares con cancelación de ruido, los Galaxy Buds 2 Pro son para ti. Estos auriculares están repletos de ventajas útiles, como un excelente ANC, detección de voz, detección de usuario y controles personalizables en la oreja, que funcionan muy bien, además de protección IPX7 contra la entrada de agua. El único inconveniente es que la duración de la batería es ligeramente decepcionante: 5 horas y hasta 18 horas con la funda, que es pequeña y fácil de llevar en el bolsillo.

Si tienes un dispositivo Samsung Galaxy (y, por tanto, acceso a la aplicación Samsung Wearable Companion y al widget de la pantalla de inicio), dispondrás de audio 360 con seguimiento opcional de la cabeza, lo que te permitirá utilizar el teléfono como punto focal para dirigir más audio de alta resolución de 24 bits de extremo a extremo a la oreja que prefieras. Soak Up the Sun, de Sheryl Crow, nos hace asentir felices mientras buscamos los coros que otros auriculares no pueden ofrecer de forma tan limpia o con tanto espacio alrededor de cada cantante.

Con un peso de 5,5 g por botón, los Galaxy Buds 2 Pro son más pequeños, más cómodos y menos arrogantes que muchos de los que Samsung ha lanzado anteriormente (¿recuerdas los Galaxy Buds Live?). En nuestra Reseña escribimos: "El resultado es un ajuste elegante, minimalista, seguro y ergonómico que casi da la sensación de no llevar auriculares."

Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro priorizan un gran sonido de 24 bits y audio espacial con seguimiento en la cabeza en un diseño que se ajusta cómodamente y una cancelación de ruido que ofrece lo mejor y más. Si tienes un teléfono Samsung para aprovechar al máximo las funciones adicionales, estos auriculares ofrecen una excelente relación calidad-precio.

Los mejores auriculares con cancelación de ruido por sonido

7. Bowers & Wilkins Pi7 S2 The best noise-cancelling earbuds for sound Our expert review: Espeficicaciones Diseño acústico: Cerrados Peso: Earbuds: 7g (cada uno) estuche de carga: 47g Frecuencia de respuesta: No especificado Drivers: 9.2mm Dynamic Drive with Balanced Armature Duración de batería: 5 horas para los earbuds (ANC apagado) 16 horas adicionales del estuche de carga. 15 minutos de carga = 2hrs de reproducción Today's Best Deals View at Amazon (Black) View at Amazon (White) Razones para comprar + Deliciosa claridad y percepción sonora + La aplicación de música de B&W es un placer de usar + El soporte de alta resolución añade valor Razones para no comprar - La duración de la batería sólo ha mejorado ligeramente - El ANC no es muy eficaz - Los usuarios con orejas pequeñas pueden tener problemas

Cómpralos si ✅ Quieres lo mejor en música: En cuanto a claridad, amplitud, profundidad e impacto musical, los Pi7 S2 son insuperables. Pero tendrás que pagar por ello. ✅ Ya has pagado por Tidal: Si utilizas un servicio de streaming de alta resolución, estos auriculares sacarán el máximo partido a todos los archivos MQA o FLAC que tengas.

No los compres si ❌ Tienes un presupuesto ajustado: En pocas palabras, no es una propuesta que se ajuste a tu bolsillo. Al fin y al cabo, se trata de Bowers & Wilkins... ❌ Quieres los mejores perfiles ANC y passthrough: Mejor invierte tu dinero en los auriculares insignia de Bose o Apple.

Los auriculares Bowers & Wilkins Pi7 S2 no ofrecen el mejor ANC del grupo, pero si quieres una buena inmersión y un sonido realmente excelente, estos son para ti. Aquí encontrarás las funciones habituales, así como la transmisión de audio: conecta el puerto USB-C de la carcasa a un ordenador o a una fuente de audio analógica y el sonido se transmitirá con calidad aptX a los auriculares. Sin embargo, B&W ha evitado las pruebas de ajuste al oído, los preajustes de ecualización y los perfiles de audición; cuando suenan tan bien, no nos importa. Pero, si eres de los que les gusta subir los graves de sus auriculares, aquí no podrás hacerlo. Dicho esto, la aplicación de música de B&W es un auténtico placer.

En nuestra Reseña, dijimos que estos auriculares son "sónicamente excepcionales" y "prácticamente perfectos en todos los sentidos". Proporcionan una claridad y un sonido deliciosos, y el soporte de alta resolución que ofrecen añade un valor inmenso. Durante nuestras pruebas, descubrimos que la remasterización de 2001 de Wake Up de XTC en Tidal era nítida y francamente alegre, ya que las guitarras dentadas atacan cada oído en una mezcla cohesiva y bien equilibrada. Escribimos: "Two Weeks de FKA twigs celebra cada gota de bajo y ruido sordo de la pista de acompañamiento, pero nunca a expensas de la etérea y jadeante voz de Tahliah Debrett Barnett".

Los buds tienen una construcción y un acabado de joya, que nos parecieron bastante hermosos. Pero esto es Bowers & Wilkins, por lo que el acabado aquí siempre estaba destinado a ser elegante. El estuche también se puede llevar en el bolsillo, y cada milímetro parece un producto de primera calidad. Nuestro único problema con el diseño es el tamaño. Con 7 gramos por auricular, son un poco más pesados que sus rivales, por lo que puede que no sean la mejor opción para oídos pequeños.

Sí, estos auriculares ofrecen una escucha de mejor calidad que cualquier otro diseño inalámbrico similar del mercado. Así que si buscas un sonido fantástico y un buen ANC, hazte con ellos, pero prepárate para pagar un precio de gama alta.

Los mejores auriculares con cancelación de ruido por características

