Los mejores plegables de 2023: los mejores smartphones del momento

Included in this guide:

Es una realidad, los smartphones plegables llegaron para quedarse, pero ¿cuáles son los mejores del mercado?

Los mejores teléfonos plegables son algo más que una novedad: te dan dos dispositivos por el precio de... bueno, dos dispositivos. Por un precio superior, tienes el dispositivo más atractivo, un teléfono único. Tienes un teléfono y una tableta, o un comunicador compacto que no se parece a nada que hayas usado antes.

Hay dos tipos de teléfonos plegables: los "flip" y los "fold". No es casualidad que Samsung, la empresa que más tiempo lleva en el mercado de los teléfonos plegables, haya acuñado los nombres que han sentado las bases para todos los teléfonos plegables que están por venir.

Los últimos teléfonos plegables de Samsung por fin han llegado, y no es de extrañar que merezcan un puesto en nuestra lista de los mejores plegables. De hecho, el Galaxy Z Fold 5 es tan potente, con una velocidad vertiginosa y la mejor experiencia de software entre todos los teléfonos plegables, que lo nombramos el mejor teléfono plegable que puedes comprar.

En cuanto a los teléfonos plegables tipo concha, el Galaxy Z Flip 5 es un dispositivo excelente, pero preferimos el estilo y las opciones más versátiles del Motorola Razr Plus. Es una carrera reñida, y ambos son grandes compras de teléfonos plegables, así que si tienes curiosidad por un compacto y encuentras una buena oferta, no puedes equivocarte con cualquiera que te resulte atractivo.

El Google Pixel Fold también es una gran elección si quieres un Fold más sencillo o prefieres el estilo de Android de Google a los diseños más llamativos y repletos de funciones de Samsung. No puede igualar la velocidad vertiginosa de Samsung ni las cámaras recién mejoradas del Fold 5, pero obtendrás imágenes fantásticas y una edición de fotos maravillosa en la gran pantalla del Pixel Fold.

Es posible que esta lista cambie pronto. Esperamos un nuevo teléfono plegable de OnePlus, el llamado OnePlus Open, aunque los rumores sugieren ahora que OnePlus podría estar retrasando el teléfono para mejorar la calidad de la pantalla. No hay prisa, la competencia es dura y sólo queremos que lleguen al mercado los mejores teléfonos plegables.

Editor's Note: septiembre 2023 Hemos pasado tiempo de calidad con los últimos teléfonos plegables de Samsung, el gran Galaxy Z Fold 5 y el compacto Galaxy Z Flip 5, y estos teléfonos son definitivamente ganadores. Puede que no parezcan muy diferentes, pero el diseño es más plano y elegante, la velocidad es vertiginosa y la durabilidad se ha mejorado este año en ambos modelos. De hecho, nos gusta tanto el Galaxy Z Fold 5 que lo recomendamos como el mejor teléfono plegable que puedes comprar en general. Philip Berne, redactor jefe, US Mobiles

Los mejores smartphones plegables 2023

¿Por qué puedes confiar en TechRadar? Nuestros revisores expertos pasan horas probando y comparando productos y servicios para que pueda elegir el mejor. Obtenga más información sobre cómo probamos.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

1. Samsung Galaxy Z Fold 5 El mejor plegable para usuarios avanzados Our expert review: Espeficicaciones Disponibilidad: Ya está disponible Peso: 253g Dimensiones: Abiert: 154.9 x 129.9 x 6.1mm / Plegado/doblado: 154.9 x 67.1 x 13.4mm OS: One UI 5.1.1 con Android 13 Tamaño de las pantallas: 6.2 / 7.6 pulgadas Resolution: 904 x 2316 / 1812 x 2176 CPU: Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12GB Almacenamiento interno: 256GB / 512GB / 1TB Batería: 4,400mAh Cámara principal/trasera: 50MP + 12MP + 10MP Cámara frontal: 10MP / 4MP Today's Best Deals View at Amazon View at Amazon View at Amazon Razones para comprar + Impresionantes pantallas + Diseñado para ser multitarea Razones para no comprar - La pantalla secundaria es muy pequeña - Las cámaras no son las mejores de Samsung

El Galaxy Z Fold 5 está en una clase por sí mismo, con una enorme potencia, una enorme pantalla interna, y más características que usted sabrá qué hacer. Samsung lleva fabricando teléfonos plegables más tiempo que ningún otro fabricante de esta lista, y eso se nota en el refinamiento y el pulido del último Fold 5.

El Samsung Galaxy Z Fold 5 sorprende cada vez que desplegamos su enorme pantalla. Sus 7,6 pulgadas lo convierten más en una pequeña tableta que en un teléfono, y probablemente utilizarás más la gran pantalla interior que la estrecha pantalla de la cubierta. Esa es toda la idea del teléfono plegable, y una vez que disfrutes jugando o incluso escribiendo notas en la pantalla interior, no volverás a los teléfonos planos.

El software del Google Pixel Fold es un poco más sencillo, pero el Galaxy Z Fold 5 sigue manteniendo su posición gracias a la compatibilidad con el lápiz óptico S Pen, mejores opciones de color y montones de añadidos de Samsung como DeX, que te permite convertir tu smartphone en un ordenador de sobremesa con teclado, ratón y monitor.

El Z Fold 5 prioriza ser una tableta, así que si buscas una pantalla grande que puedas llevar a cualquier parte, este es tu teléfono.

Aquí la reseña completa: Samsung Galaxy Z Fold 5

(Image credit: Future / Philip Berne)

2. Motorola Razr Ultra 2023 ¡El Razr está de vuelta! Our expert review: Espeficicaciones Disponibilidad: Disponible Peso: 188.5g (184.5 para la versión de cuero vegano magenta) Dimensiones: Abierto: 73.95mm x 170.83mm x 6.99mm, Cerrado: 73.95mm x 88.42mm x 15.1mm OS: Android 13 Tamaño de las pantallas: 6.9 / 3.6 pulgadas Resolución: 2640 x 1080 / 1066 x 1056 CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8GB (LPDDR5) Almacenamiento interno: 256GB (UFS 3.1) Batería: 3,800mAh Cámara principal: 12MP (main) + 13MP (ultrawide) Cámara frontal: 32MP Today's Best Deals View at Amazon View at Amazon View at Amazon Razones para comprar + Más estilizados que la mayoría de opciones en el mercado + Versión de cuero y colores únicos Razones para no comprar - Un poco caro - No tiene las mejores cámaras ni de la marca ni del mercado

El Motorola Razr Ultra es algo más que el mejor teléfono plegable que se puede comprar: es una categoría completamente nueva de smartphone, que ofrece más que cualquier otro teléfono anterior. Con el teléfono cerrado, es un comunicador compacto en miniatura, un espejo de bolsillo y un mapa del tamaño de la palma de la mano.

La pantalla externa no es un truco ni es de baja calidad. Es grande: lo suficiente para escribir en el teclado con facilidad. Lo suficientemente grande como para que no sólo recibas indicaciones, sino que leas los nombres de las calles en el mapa.

El Razr Plus es el teléfono más divertido que puedes comprar ahora mismo; es la experiencia más única que tendrás con cualquier smartphone. Al igual que el Razr original, va a redefinir el diseño de los smartphones y va a desatar un aluvión de copias. Los teléfonos plegables están a punto de vivir un gran momento.

Incluso cuando el Razr Plus es malo, es bueno. Las cámaras no son geniales, pero se pueden crear ángulos y tomas tan únicos que se puede perdonar la borrosidad. La duración de la batería podría ser mejor, pero eso se debe a que la pantalla adicional va a consumir más energía. Es un cambio que merece la pena.

Si estás aburrido de las actualizaciones graduales y los pequeños retoques de tu último teléfono nuevo, el Razr Plus cambiará tus expectativas sobre lo que puede llegar a ser un smartphone.

Aquí la reseña completa: Motorola Razr Ultra



Samsung Galaxy Z Flip 5 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

3. Samsung Galaxy Z Flip 5 El rey de los "flips" Our expert review: Espeficicaciones Disponibilidad: Ya disponible Peso: 187g Dimensiones: Abierto: 165.1 x 71.9 x 6.9mm / Doblado: 85.1 x 71.9 x 15.1mm OS: One UI 5.1.1 con Android 13 Tamaño de pantalla: 3.4 / 6.7 pulgadas Resolución: 720 x 748 / 1080 x 2640 CPU: Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8GB Almacenamiento interno: 256GB / 512GB Batería: 3,700mAh Cámara principal: 12MP + 12MP Cámara frontal: 10MP Today's Best Deals View at Amazon View at Amazon Razones para comprar + Pliegues más planos + Cubierta más grande Razones para no comprar - Inconsistencias en la cámara - Mínimas mejoras en relación con generaciones anteriores

No es una sorpresa, Samsung dio en el clavo con el lanzamiento del Galaxy Flip, creando un mercado de smartphones completamente nuevo.

En realidad, sólo había un defecto evidente en el antiguo Flip 4, y era la diminuta pantalla de la cubierta, pero Samsung ha añadido, afortunadamente, una nueva pantalla brillante en el exterior para que disfrutes viéndola.

Si necesitas un teléfono de alto rendimiento que se pueda plegar de forma compacta, no encontrarás otro más rápido que el Galaxy Z Flip 5. Puede que el Razr Plus de Motorola sea más elegante, pero sigue usando el chipset del año pasado en su interior, y no el más reciente Snapdragon 8 Gen 2 ('para Galaxy', claro).

Desearíamos que el Galaxy Z Flip 5 tuviera mejores cámaras y una batería más duradera, pero sigue superando a la competencia en ambos aspectos, y Samsung es el fabricante con más experiencia en teléfonos plegables, así que el software está pulido y listo para la diversión.

Aquí la reseña completa: Samsung Galaxy Z Flip 5

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

4. Google Pixel Fold El primer smartphone plegable de Google es increíble Our expert review: Espeficicaciones Disponibilidad: Disponible Peso: 283g Dimensiones: 139.7 x 79.5 x 12.1mm / 139.7 x 158.7 x 5.8mm OS: Android 13 Tamaño de pantalla: 7.6 / 5.8 pulgadas Resolución: 2208 x 1840 / 2092 x 1080 CPU: Google Tensor G2 RAM: 12GB (LPDDR 5) Almacenamiento interno: 256GB / 512GB Batería: 4,727mAh Cámara principal: 48MP (main) + 10.8MP (ultrawide) + 10.8MP (5X telephoto) Cámara frontal: 8MP Today's Best Deals View at Amazon Razones para comprar + Pantalla frontal sin concesiones + Excelente construcción + Cámaras de calidad y trucos de fotografía Razones para no comprar - Bisel de gran tamaño - El precio podría ser elevado

Sí lo sabemos, para muchos puede que Google se haya tardado en entrar al mercado de los smartphone plegables. Sin embargo, al conocer el Google Pixel Fold sabrán que la espera valió la pena.

Desde su construcción, incluyendo su bisagra de precisión, hasta sus pantallas de alta resolución, el Pixel Fold es un teléfono Android bien pensado que está igualmente en casa como un teléfono de pantalla pequeña, pero gruesa, de 5,8 pulgadas o, desplegado, como una mini tableta de 7,6 pulgadas.

El gran bisel alrededor de la pantalla principal puede dar que pensar, pero rápidamente pasa a un segundo plano. Incluso el inevitable pliegue en el centro es algo menos prominente que el de los teléfonos plegables de la competencia. Cuando pliegas el Pixel Fold, los dos lados se juntan sin apenas espacio visible entre ellos.

El software Android de Google es más simple y elegante que la piel One UI rellena de Samsung, pero las aplicaciones generalmente se ven mejor en los plegables de Samsung. Google tiene que actualizar Android para que se adapte mejor a las pantallas grandes.

Google también tropieza cuando se trata de la fijación de precios, y $ 1,799 / £ 1,749 es mucho que pagar. Básicamente, te llevas dos dispositivos premium en uno, y Google te pide que pagues por ello.

Aquí la reseña completa: Google Pixel Fold

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

5. Oppo Find N2 Flip Diseñado para mejorar el Z Flip 4 Our expert review: Espeficicaciones Disponibilidad: Ya disponible Peso: 191g Dimensiones: 85.5 x 75.2 x 16.02mm / 166.2 x 75.2 x 7.45mm OS: Android 13 Tamaño de pantalla: 3.26 / 6.8 pulgadas Resolución: 720 x 382 / 2520 x 1080 CPU: MediaTek Dimensity 9000 Plus RAM: 8GB Almacenamiento interno: 256GB Batería: 4,300mAh Cámara principal: 50MP (main) + 8MP (ultrawide) Cámara frontal: 32MP Today's Best Deals View at Amazon View at Amazon View at Amazon Razones para comprar + Sin huecos y casi sin arrugas en la pantalla + Potencia + Precio "asequible" dentro del segmento Razones para no comprar - No tiene certificación IP - La pantalla secundaría podría ser más funcional

Oppo lanzó internacionalmente su primer móvil plegable tipo concha, el Oppo Find N2 Flip, que parece diseñado para superar al Z Flip 4 en casi todos los aspectos. Samsung respondió con el Z Flip 5, pero el teléfono de Oppo sigue siendo un dispositivo sólido a buen precio.

El Find N2 Flip cuenta con un diseño plegable sin huecos capaz de soportar el doble de pliegues que las alternativas de Samsung, una batería significativamente mayor con carga más rápida, una pantalla de mayor tamaño, un rendimiento equivalente al de un buque insignia y, quizás lo más importante, un precio de salida más bajo.

Las dos cámaras traseras, con un sensor de 50 megapíxeles, se pueden utilizar para hacer selfies gracias a la enorme pantalla vertical de 3,26 pulgadas del N2 Flip, mientras que la batería de 4.300 mAh mantiene el teléfono encendido durante un día sin preocupaciones y se recarga rápidamente gracias a la carga rápida de 44 W.

Además de rebajar el precio de Samsung, el primer plegable clamshell de Oppo también iguala a su rival en unos impresionantes cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad.

Aquí la reseña completa: Oppo Find N2 Flip