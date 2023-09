El mejor teléfono 2023: los mejores smartphones del momento en México

El mejor teléfono de 2023 es un multiusos y un maestro en todo. No se aceptará nada menos que la excelencia, porque la competencia es feroz, y puedes encontrar un gran rendimiento, una fotografía increíble y un diseño de primera categoría en todos los precios y plataformas.

Ya hemos visto algunos teléfonos nuevos y emocionantes en la primera mitad de 2023, y los teléfonos plegables están teniendo un momento real con el nuevo Motorola Razr Plus 2023 y el Google Pixel Fold mostrándose temprano para eclipsar el próximo anuncio plegable de Samsung, que se espera pronto.

Aun así, aunque esos teléfonos son emocionantes y nuevos, todavía no pueden superar al Samsung Galaxy S23 Ultra y todo lo que puede hacer. Con las cámaras más versátiles, un rendimiento de primera clase y un conjunto de características sin igual, no hay un teléfono mejor que puedas comprar. Comparado con los grandes teléfonos plegables, el S23 Ultra parece incluso una ganga.

Hemos desplazado el Apple iPhone 14 Pro al segundo puesto porque estamos entusiasmados con iOS 17 y todo lo que va a aportar al iPhone. Apple está añadiendo un montón de características, algunas increíbles y nuevas y otras que llevamos años deseando. Si quieres una ganga de iPhone, más abajo en la lista te recomendamos el iPhone 13, la mejor oferta de iPhone que puedes encontrar ahora mismo para un teléfono nuevo.

Una vez que hayas terminado de leer esta lista general, puedes profundizar en las mejores marcas de smartphones. Hemos revisado todos los mejores teléfonos y reunido los mejores teléfonos Samsung, los mejores iPhones y los mejores teléfonos Google Pixel que puedes comprar.

La lista rápida

Aquí están, los mejores smartphones que puedes comprar, sin importar tus necesidades, tu presupuesto o tu imaginación. Puedes ver cada teléfono, por qué nos gusta, nuestra valoración y dónde comprarlo. Sigue desplazándote (o utiliza los enlaces de salto) para encontrar más detalles sobre cada uno.

Los mejores smartphones de 2023

A continuación, encontrarás todos los detalles y las razones de cada uno de los mejores smartphones de nuestra lista. Hemos analizado cada uno de ellos en profundidad, por lo que puedes estar seguro de confiar en nuestros análisis y en la opinión de nuestros expertos.

El mejor teléfono en general

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Future | Alex Walker-Todd) (Crédito de la imagen: Future | Alex Walker-Todd) (Crédito de la imagen: Future | Alex Walker-Todd) (Crédito de la imagen: Future | Alex Walker-Todd) (Crédito de la imagen: Peer Hoffmann)

1. Samsung Galaxy S23 Ultra El mejor teléfono en general Our expert review: Espeficicaciones Fecha de lanzamiento: Febrero 2023 Peso: 234g Dimensiones: 163.4 x 78.1 x 8.9mm OS: Android 13 c/ One UI 5.1 Tamaño de pantalla: 6,8 pulgadas Resolución: 1440 x 3088 CPU: Snapdragon 8 Gen 2 Plataforma móvil para Galaxy RAM: 8GB / 12GB Almacenamiento: 256GB / 512GB / 1TB Batería: 5,000mAh Cámara trasera: 200MP (wide) + 10MP (telephoto, 3x optical) + 10MP (telephoto, 10x optical) + 12MP (ultrawide, 120-degree) Cámara frontal: 12MP Today's Best Deals View at Amazon View at Amazon View at Amazon Razones para comprar + Cámaras fenomenales + Chipset Snapdragon 8 Gen 2 a medida Razones para no comprar - Una carga más rápida habría estado bien - Seriamente caro

Cómpralo si... ✅ Quieres un teléfono que pueda hacerlo todo: El Galaxy S23 Ultra incluye todas las funciones de la historia de los dispositivos móviles, como carga inalámbrica, resistencia al agua e incluso un lápiz óptico.



✅ Necesitas fotografiar la luna: No hay un zoom óptico más largo en un teléfono ahora mismo, pero el S23 Ultra no se detiene en 10X. Puede mejorar la astrofotografía y también añadir detalles a las tomas de la luna.



✅ Quieres una computadora de bolsillo: El Ultra puede manejar un monitor y un teclado en un entorno de escritorio, o simplemente ejecutar varias aplicaciones en ventanas paralelas

No lo compres si: ❌ Tienes un presupuesto limitado: Es el teléfono más caro que no se dobla por la mitad, pero Samsung no te deja con ganas de más y se pueden encontrar grandes ofertas



❌ No te gustan los teléfonos grandes: El S23 Ultra es suave, y curvo, y también muy, muy grande. Es tan grande que puede esconder un lápiz óptico completo y una batería enorme en su interior y seguir siendo resistente al agua. Con una funda, es un behemoth.



❌ Odias One UI: Samsung se mete con Android, y aunque One UI mejora cada vez que la usamos, la propia versión Pixel de Google sigue siendo más simple y refinada, y nos atreveríamos a decir que un mejor competidor de iOS.

En resumen 📱 El Samsung Galaxy S23 Ultra es tanto smartphone, que apenas merece estar en la misma categoría que rivales mucho más sencillos, pero Samsung no da un paso atrás, y nunca renuncia a una característica que le guste. Obtendrás el mejor rendimiento, montones de funciones de cámara, un stylus oculto y una de las mejores pantallas que verás en un smartphone. Pagarás por el privilegio, pero menudo privilegio. ★★★★½

Lo que debes saber

Las diferencias entre el Galaxy S23 Ultra y su predecesor, el Galaxy S22 Ultra, pueden parecer mínimas, pero el nuevo teléfono mejora al modelo del año pasado en muchos aspectos. Incorpora un chipset más rápido, materiales más resistentes y un nuevo sensor de cámara con más megapíxeles de los que jamás hubiéramos imaginado en un teléfono.

Diseño: El Galaxy S23 Ultra es un plano liso de cristal en la parte delantera y trasera, con una pantalla suavemente curvada que conduce al marco. No es tan fluido como el S22 Ultra del año pasado, pero sigue siendo precioso. Los nuevos tonos de color, más naturales, también son especialmente encantadores en persona, incluso mejores que en las fotos del producto.

Pantalla: No encontrarás una pantalla mucho mejor que la gran y brillante pantalla AMOLED del Galaxy S23 Ultra. No es la más brillante y no es compatible con Dolby Vision, pero sigue siendo fluida, con un rápido refresco de 120 Hz que se ve fantástico viendo películas o jugando.

Cámara: El Galaxy S23 Ultra es como llevar toda una bolsa de cámara llena de objetivos. Su versatilidad lo convierte en el mejor teléfono con cámara que el dinero puede comprar. Hay un montón de lentes, modos de disparo grandes, y ahora incluso una aplicación de nivel experto, por lo que este es el mejor teléfono para la fotografía seria.

Rendimiento: Con un chipset Snapdragon 8 Gen 2 hecho a medida y overclockeado que es más rápido que el Snapdragon de los teléfonos de la competencia, el Galaxy S23 Ultra es el campeón de los benchmarks. También rinde igual de bien en la vida real, jugando a juegos de alta resolución o grabando vídeo en 8K.

Duración de la batería: Claro, siempre podemos pedir más batería (¿tal vez en lugar del lápiz la próxima vez?), pero el Galaxy S23 Ultra duró increíblemente en nuestras pruebas de Reseña, más que la mayoría de los dispositivos que hemos probado recientemente. Mantiene la misma batería de 5.000 mAh que su predecesor (y que la mayoría de teléfonos insignia actuales), pero gestiona bien la energía.

Relación calidad-precio: Sáltate esta sección y vuelve al principio para que puedas leer sobre todo el increíble hardware y características que obtienes por un montón de dinero. Sí, el Galaxy S23 Ultra es un teléfono de cuatro cifras en todas las regiones, aunque los teléfonos Samsung son famosos por las ofertas de canje y las relacionadas con los operadores.

Reseña completa: Reseña del Samsung Galaxy S23 Ultra

Swipe to scroll horizontally Puntuación del Samsung Galaxy S23 Ultra Atributos Notas Valoración Precio Es quizás el teléfono más caro que puedes comprar, pero no escatima en gastos ★★★☆☆ Diseño Elegante y profesional, con grandes colores, aunque es innegablemente enorme ★★★★☆ Pantalla Una pantalla deslumbrante que se curva suavemente. No es la mejor en absoluto, pero está cerca ★★★★★ Cámara Opciones de cámara increíblemente versátiles, incluyendo zoom 10X real y vídeo HDR10+ ★★★★★ Desempeño Rendimiento asombroso de un chipset que fue overclockeado en nombre de Samsung ★★★★★ Duración de batería Una batería enorme proporciona una larga duración, incluso con el increíble rendimiento y las cámaras ★★★★★

El mejor iPhone

Imágen 1 de 6 (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff)

2. Apple iPhone 14 Pro El mejor iPhone Our expert review: Espeficicaciones Fecha de lanzamiento: Septiembre 2022 Peso: 206g Dimensiones: 147.5 x 71.5 x 7.9mm OS: iOS 16.3 Tamaño de pantalla: 6,1 pulgadas Resolución: 1179 x 2556 CPU: Apple A16 Bionic RAM: 6GB Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB/1TB Batería: 3,200mAh Cámara trasera: 48MP (gran angular) + 12MP (teleobjetivo, 3x óptico) + 12MP (ultra gran angular, 120 grados) Cámara frontal: 12MP Today's Best Deals Check Amazon Razones para comprar + Cámaras y zoom increíbles + Excelente pequeño S Pen Razones para no comprar - No tiene ranura microSD - La duración de la batería podría ser mejor

Cómpralo si ✅ Quieres estar en el mundo de Apple: Si quieres iMessage, Apple Home y copias de seguridad en iCloud, el iPhone 14 Pro es el mejor punto de partida.



✅ Quieres juegos y apps exclusivas: Aunque la Play Store de Google ofrece casi de todo, hay exclusivas y títulos que llegan antes al iPhone.



✅ Quieres fotos con menos trabajo: El iPhone 14 Pro no tiene las funciones de cámara de sus rivales, pero Apple tampoco te hace complicarte con los ajustes.

No lo compres si: ❌ Quieres más potencia de zoom: El zoom óptico máximo de 3 aumentos de Apple empieza a parecer más pintoresco que útil. Samsung (y Xiaomi) son los dueños del espacio superzoom.



❌ Quieres una tecnología de carga mejor: El iPhone de Apple sigue inexplicablemente atascado en el puerto Lightning cuando el USB-C funcionará con muchos de los cables que ya tienes, incluidos algunos de Apple.



❌ Quieres más tecnología por menos: El iPhone 14 Pro te da menos RAM y almacenamiento que sus rivales Android por la mitad.

En resumen 📱 Hay una razón por la que el iPhone 14 Pro es tan popular: simplemente lo hace todo bien. No incluye demasiadas funciones ni te pide que ajustes montones de parámetros, lo que lo hace más fácil de usar para la mayoría de la gente. Es un iPhone, así que sabes que es un teléfono que puedes conservar durante muchos años. ★★★★½

Lo que debes saber

Puede que el Apple iPhone 14 Pro se parezca al iPhone 13 Pro por fuera (es verdad, prácticamente necesitas una lupa para diferenciarlos), pero por dentro hay grandes diferencias que empujan a Apple a la siguiente generación. Tiene más píxeles en el sensor de la cámara, el último chipset Bionic de Apple y comunicaciones por satélite para emergencias.

Diseño: Si quieres que alguien sepa que has comprado un iPhone 14 Pro y no el modelo del año pasado, tienes que elegir un color nuevo, porque de lo contrario los teléfonos parecen idénticos. Eso no es malo, y el diseño de Apple es limpio y de joyería, con una atención perfecta a los detalles.

Pantalla: La pantalla del iPhone 14 Pro es la más brillante que se puede comprar en la mayoría de las regiones (algunos teléfonos chinos la superan), y se ve muy bien, incluso en el modo siempre encendido de bajo refresco. El recorte de la cámara en Dynamic Island es discutible; no somos fans de la insípida pastilla, pero quizá Apple se acuerde de que existe en algún momento.

Cámara: El Apple iPhone 14 Pro recibe por fin una importante actualización de la cámara, cuadruplicando los píxeles del sensor de la cámara principal. Por supuesto, la mayoría de las imágenes se siguen revelando a 12MP, no a los 48MP completos, pero esa técnica de pixel-binning permite obtener imágenes magníficas en cualquier condición de luz.

Rendimiento: En las pruebas comparativas, el chipset A16 Bionic de Apple no puede ser superado, ni siquiera por los teléfonos Android más rápidos que puedas comprar. En la práctica, Apple mantiene las cosas sencillas restringiendo la multitarea, y todo funciona tan rápido como cabría esperar. No encontrarás mejor rendimiento para juegos, grabación de vídeo o cualquier tarea móvil.

Duración de la batería: Siempre queremos una mayor duración de la batería, pero el iPhone 14 Pro durará un día entero, y puede que más si eres cuidadoso. El iPhone 14 Pro Max esconde una batería más grande detrás de su pantalla más grande, así que si la resistencia es realmente importante, esa es una razón para ir a por el modelo más grande.

Relación calidad-precio: Ningún iPhone es barato, y el iPhone 14 Pro es un dispositivo muy caro. También recomendamos una ampliación de almacenamiento, por lo que el precio de partida puede ser un poco más alto para el teléfono que realmente quieres. Si te pasas al Pro Max, te estarás gastando unas cuatro cifras por un smartphone. El mejor de Samsung es más caro, pero ofrece más prestaciones.

Reseña completa: Reseña del Apple iPhone 14 Pro

Swipe to scroll horizontally Valoración del Apple iPhone 14 Pro Atributos Notas Valoración Precio Un teléfono muy caro, y recomendamos una ampliación de almacenamiento sobre la base ★★★☆☆ Diseño Idéntico al del año pasado, el iPhone 14 Pro mantiene el diseño limpio y fluido ★★★★☆ Pantalla Una pantalla brillante y nítida que se ve empañada por el molesto recorte Dynamic Island ★★★★★ Desempeño El chipset A16 Bionic de Apple es la plataforma móvil más rápida de cualquier smartphone ★★★★★ Cámaras Más megapíxeles significa que Apple puede emplear técnicas de pixel binning para obtener mejores fotos ★★★★☆ Duración de batería Mayor variación de la duración de la batería en función del uso en comparación con la mayoría de los teléfonos ★★★★☆

La mejor ganga ultraphone

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne)

3. Google Pixel 7 Pro La mejor ganga ultraphone Our expert review: Espeficicaciones Fecha de lanzamiento: Octubre de 2022 Peso: 212g Dimensiones: 162.9 x 76.6 x 8.9mm OS: Android 13 Tamaño de pantalla: 6,7 pulgadas Resolución: 1440 x 3120 CPU: Google Tensor G2 RAM: 12GB Almacenamiento: 128GB / 256GB / 512GB Batería: 5,000mAh Cámara trasera: 50MP (gran angular) + 48MP (teleobjetivo, 5x óptico) + 12MP (ultra gran angular, 126 grados) Cámara frontal: 10.8MP Today's Best Deals View at Amazon View at Amazon View at Amazon Razones para comprar + Intuitivo y fácil de usar + Interfaz ágil y sensible Razones para no comprar - La batería y el tiempo de carga podrían ser mejores - Carece de las prestaciones de la competencia

Cómpralo si ✅ Quieres ahorrar dinero pero sigues queriendo lo mejor: No se puede negar que el Pixel 7 Pro está a la altura de los mejores teléfonos que puedes comprar, aunque cueste menos. Además, los teléfonos Pixel suelen salir mucho de oferta.



✅ Quieres un teléfono más completo: El Pixel 7 Pro simplemente funciona bien, no importa lo que estés haciendo con él. Hace fotos geniales con facilidad y acierta en muchas cosas que otros fabricantes de teléfonos han ignorado.



✅ Quieres arreglar tus fotos antiguas: Comprar un Pixel 7 Pro te permite arreglar todas las fotos terribles de tu biblioteca. Si esas instantáneas del iPhone 4 no envejecieron tan bien, el Pixel las modernizará. No hay otro dispositivo que pueda hacer esto... al menos por ahora.

No lo compres si: ❌ Quieres un teléfono que haga literalmente de todo: No tiene un lápiz óptico, ni un zoom poderoso, ni carga de alta velocidad, ni la pantalla más rápida que puedas comprar. Si eres un fanático de las hojas de especificaciones, revisa la parte superior de la lista.



❌ Quieres un teléfono que se doble por la mitad: Los teléfonos planos se están convirtiendo en cosa del pasado. Lo último y más novedoso son los teléfonos que se pliegan. Algunos como el enorme Samsung Galaxy Z Fold 4 también ofrecen un enorme espacio de pantalla en su interior.



❌ Vas a conservar este teléfono para siempre: Google fabrica el Pixel 7 Pro y el sistema operativo Android 13 que ejecuta, pero eso no significa que Google vaya a seguir dando soporte a este teléfono para siempre. Apple sigue actualizando teléfonos que tienen cinco años.

En resumen 📱 El Google Pixel 7 Pro es tan bueno como los mejores smartphones de Apple y Samsung. Se ve genial, hace fotos increíbles y destaca entre la multitud. Google implementa funciones de software como arte, y el Pixel 7 Pro mejora el smartphone en áreas que habíamos olvidado que necesitaban mejoras. ★★★★½

Lo que necesitas saber

Con el Pixel 7 Pro, Google da un gran paso hacia la cima de los smartphones. Tiene un buen rendimiento y grandes funciones limitadas a los teléfonos con el chipset Tensor de Google, como el increíble Photo Unblur y las llamadas nítidas. No está tan repleto de funciones como algunos rivales, pero el software es elegante y pulido.

Diseño: El Google Pixel 7 Pro tiene un diseño distintivo en comparación con el resto del mercado de teléfonos inteligentes, y nos gusta el aspecto general; pero no es nuestro teléfono favorito para llevar y presumir. La banda de la cámara hace que el teléfono parezca más equilibrado y simétrico, pero el acabado brillante es propenso a las huellas dactilares, y los colores parecen un poco de antaño.

Pantalla: Nos ha impresionado mucho la pantalla del Google Pixel 7 Pro. Utiliza una pantalla LTPO OLED, similar a la tecnología que encontrarás en el iPhone 14 Pro, y tiene una resolución súper nítida de 3120 x 1440. Siempre encontramos el Pixel 7 Pro excesivamente brillante y colorido. Es una delicia para leer, y fácil de usar para las fotografías, incluso a plena luz del sol.

Cámara: Las fotos que tomamos con el Google Pixel 7 Pro siempre se veían como queríamos que se vieran, y eso es un gran elogio. Nunca pareció enfocar la parte equivocada de la escena, o subexponer nuestro sujeto en favor de un fondo más brillante. Nuestras imágenes parecían cálidas y dinámicas, a diferencia de las imágenes planas y más frías que la cámara del iPhone a veces hace pasar por "precisas".

Rendimiento: Nunca sentimos que el Pixel 7 Pro careciera de rendimiento puro de una manera que afectara nuestro uso. Tal vez esto se deba a que Google tiene una sincronización tan estrecha entre el sistema operativo y el hardware, pero sentimos que la interfaz era mucho más ágil que otros dispositivos que usamos. Simplemente encontrar nuestras aplicaciones o navegar por nuestras pantallas de inicio se sentía más rápido.

Duración de la batería: La duración de la batería en el Pixel 7 Pro es buena, más de un día de uso completo, pero terminamos cada día con solo entre 10-20% de jugo restante. El Pixel 7 Pro también es compatible con la carga inalámbrica en ambas direcciones.

Relación calidad-precio: A Google le gusta poner un precio a sus teléfonos un poco más barato que sus rivales, y el Pixel 7 Pro y el Pixel 7 continúan esta tendencia. El iPhone 14 Pro comienza en cientos más fuera de Estados Unidos, lo que significa que el Pixel 7 Pro no solo es más barato, sino que los compradores del Reino Unido y Australia no verán el mismo aumento de precios que los fanáticos del iPhone vieron en comparación con el año pasado.

Lee la Reseña completa: Reseña del Google Pixel 7 Pro

Swipe to scroll horizontally Tarjeta de puntuación del Google Pixel 7 Pro Atributos Notas Puntuación Precio Menos caro que los mejores teléfonos de la competencia ★★★★★ Diseño Barra de cámara única, pero no hay suficientes opciones de color ★★★★☆ Pántalla Grande y brillante con un gran tiempo de respuesta ★★★★★ Cámara Fotos increíbles en todo momento, pero no un gran paso adelante ★★★★☆ Desempeño Una mejora gráfica hace que todo funcione rápido ★★★★★ Duración de batería Alcanzará para un día, pero nada impresionante ★★★★☆

El mejor teléfono compacto

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne)

4. Motorola Razr Plus 2023 El mejor teléfono compacto Our expert review: Espeficicaciones Fecha de lanzamiento: Junio 2023 Peso: 188.5g (184,5 para el Magenta de cuero vegano) Dimensiones: Abierto: 73.95mm x 170.83mm x 6.99mm, Cerrado: 73.95mm x 88.42mm x 15.1mm OS: Android 13 Tamaño de pantalla: 6,9 pulgadas / 3,6 pulgadas Resolución: 2640 x 1080 / 1066 x 1056 CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8GB (LPDDR5) Almacenamiento: 256GB (UFS 3.1) Batería: 3,800mAh Cámara trasera: 12MP (f/1.5, 1.4μm); 13MP (f/2.2, 1.12μm) Cámara frontal: 32MP (f/2.4, 0.7μm) (binned: 8MP, 1.4um) Today's Best Deals View at Amazon View at Amazon View at Amazon Razones para comprar + Enorme pantalla de cubierta es realmente útil + Cuero vegano genial y colores únicos Razones para no comprar - Las cámaras son pésimas - No es suficientemente resistente al agua

Cómpralo si ✅ Has estado esperando a que los teléfonos vuelvan a ser cool: Si te has estado diciendo a ti mismo "compraré un nuevo teléfono cuando haya una razón para comprar algo nuevo", ahora tienes esa razón.



✅ Quieres un teléfono pequeño pero necesitas una pantalla grande: El Motorola Razr Plus es el teléfono plegable más delgado cuando está cerrado, y tiene la pantalla más grande cuando está abierto. Es más grande por dentro que los demás, y no hace falta ser un Señor del Tiempo para apreciar su magia.



✅ No eres adicto a tu iPhone: En serio, ¿qué te impide comprarte un teléfono cool? ¿De verdad eres adicto a las burbujas azules y a la Isla Dinámica? Prueba algo más genial, te prometemos que te gustará.

No lo compres si: ❌ Necesitas un teléfono con una gran cámara: El Motorola Razr Plus tiene defectos perdonables, pero las cámaras no están entre ellos. Son bastante pésimas para fotos normales, aunque los selfies se benefician del uso de la lente principal.



❌ Lo vas a mojar: El Moto Razr Plus es más resistente al polvo que otros teléfonos plegables, pero menos resistente al agua que los dispositivos de la familia Galaxy Z, que pueden aguantar un chapuzón.



❌ Quieres desconectarte totalmente y colgar: A diferencia de otros teléfonos plegables, el Razr Plus no se queda en reposo cuando cuelgas. A menudo es incluso más divertido cuando está cerrado, pero espera al Razr modelo base si aprecias la alegría de desconectarte.

En resumen 📱 El Motorola Razr Plus / Razr 40 Ultra es un gran paso evolutivo para los smartphones, que va más allá de lo que ha ofrecido cualquier flip o plegable anterior. No es perfecto, pero está tan por delante de lo que ofrecen otros teléfonos que apenas hay un defecto que no sea perdonable. Este teléfono plegable es un ganador, y si quieres volver a entusiasmarte con los teléfonos, tienes que echarle un vistazo. ★★★★½

Lo que debes saber

Después de que el último Razr no cumpliera las expectativas, Motorola volvió a la mesa de dibujo y creó algo totalmente nuevo. Lo que se le ocurrió parece sencillo a primera vista: una pantalla más grande en un teléfono plegable de mejor diseño. Lo que se obtiene es un smartphone en miniatura, un teléfono más compacto y usable que nunca.

Diseño: El Motorola Razr Plus se parece más a un Samsung Galaxy Z Fold 4 que a los teléfonos plegables Razr más feos que vinieron antes, y eso está bien. Se cierra herméticamente, es más cómodo gracias a sus bordes redondeados y queda genial en los colores de Moto, especialmente el Viva Magenta con la parte trasera de cuero vegano.

Pantalla: Las dos pantallas del Motorola Razr Plus 2023 son igualmente impresionantes. La pantalla interna es una enorme pantalla de 6,9 pulgadas, más grande que otros teléfonos plegables. La pantalla de la cubierta externa es un cuadrado de 3,6 pulgadas, y ofrece más área de pantalla que el iPhone original, Usted obtiene más de dos teléfonos en uno.

Cámara: Ojalá hubiera mejores noticias sobre las cámaras del Motorola Razr Plus. Sacan buenos selfies, mejor de lo que esperas porque puedes usar la cámara principal. También es divertido hacer fotos usando la pantalla externa como visor con una multitud. Por desgracia, esas fotos no son muy buenas. También echamos mucho de menos un zoom de verdad.

Rendimiento: Aunque el Motorola Razr Plus 2023 utiliza el mismo chipset que el último Razr, Motorola ha conseguido que este teléfono sea más rápido y fluido que antes. No tuvimos tartamudeos ni parones, incluso cambiando rápidamente de aplicación entre la pantalla externa y la gran pantalla interna.

Duración de la batería: La duración de la batería podría ser mejor en el Motorola Razr Plus 2023, pero no fue terrible. Usamos bastante la pantalla interna, lo que probablemente agotó la batería más rápido que si la hubiéramos dejado sola. Para ser un teléfono plegable, la duración de la batería era competitiva.

Relación calidad-precio: Hay que reconocer que el Motorola Razr Plus es caro, ya que cuesta lo mismo que el modelo del año pasado sin grandes mejoras internas, salvo por la enorme pantalla de protección, que ofrece media segunda pantalla por el mismo precio. Si te parece demasiado, hay un modelo más barato en camino sin pantalla externa.

Reseña completa: Reseña del Motorola Razr Plus 2023

Swipe to scroll horizontally Tarjeta de puntuación del Motorola Razr Plus 2023 Atributos Notas Puntuación Precio Mismo precio que el modelo del año pasado, con media pantalla extra más ★★★★☆ Diseño El teléfono plegable más refinado y estilizado de la historia, con una pantalla externa revolucionaria ★★★★★ Pantalla Grande por fuera, más grande por dentro, y la pantalla externa es mucho más que una idea de última hora ★★★★★ Cámara No es la mejor cámara, pero su gran diseño hace que sea fácil conseguir fotos únicas que otros teléfonos no pueden lograr ★★★☆☆ Desempeño Suficientemente bueno para seguir el ritmo de cada tarea, pero podría calentarse cuando se le presiona con grabación de vídeo o juegos ★★★★☆ Duración de batería La duración de la batería podría ser mejor, y usar esa pantalla externa (¡o las dos a la vez!) significa usar más energía ★★★★☆

El mejor teléfono plegable