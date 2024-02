Los remakes de videojuegos se han vuelto cada vez más populares a lo largo de los años, a medida que nuevos jugadores se unen a la escena en busca de formas modernas de experimentar los clásicos. Algunos de estos juegos estaban encerrados en plataformas antiguas y a menudo difíciles de encontrar antes de ser rehechos, mientras que otros ofrecen versiones más pequeñas, pero sin duda mejoradas, de títulos venerados que se lanzaron más recientemente.

Ya sea que juegues en PS5 , PC, Xbox Series X o Nintendo Switch , la cantidad de títulos que compiten por estar entre los mejores remakes de videojuegos para probar es mayor que nunca. Los juegos de terror parecen estar liderando el camino a seguir, y Capcom está invirtiendo importantes recursos en revivir la serie Resident Evil con actualizaciones muy pulidas de los favoritos de los fanáticos.

Aquí están los mejores remakes de videojuegos para jugar en 2024, incluidos juegos de acción como The Last of Us Part I, formas revitalizadas de clásicos como Link's Awakening y títulos de lanzamiento de sistema como Demon's Souls

Los mejores remakes de videojuegos 2024

(Image credit: Capcom)

9. Resident Evil 2 Remake Una trepidante nueva versión de uno de los clásicos más innovadores del terror.

¿Por qué nos encanta? Ya seas un recién llegado a la serie Resident Evil o un veterano canoso, Resident Evil 2 Remake es quizás el pináculo del género y ofrece una forma moderna de experimentar un verdadero favorito de culto.

Si bien muchos dudaban sobre los planes de Capcom de hacer remakes de juegos antiguos de Resident Evil, todos los temores se disiparon una vez que vimos las primeras capturas de pantalla. Resident Evil 2 Remake es uno de los remakes de videojuegos más atractivos jamás creados, con iluminación dinámica y efectos sangrientos que realmente elevan el horror. Puedes jugar como Leon o Claire, mientras luchas en Raccoon City infestada de zombis, perseguido por el implacable Sr. X.

En muchos sentidos, Resident Evil 2 Remake es muy diferente de su tema original, con un sistema de combate completamente muy diferente al original, una nueva historia e incluso cambios en el diseño del enemigo y la siempre complicada historia de la serie. Es un juego de terror que fomenta las repeticiones, lo que lo convierte en una excelente relación calidad-precio, ya que intentas completar la historia de formas más rápidas y experimentales.

Prueba Resident Evil 2 Remake si eres un fanático del terror o quieres experimentar por qué la serie es tan venerada hasta el día de hoy. Es realmente aterrador, asombrosamente hermoso y genuinamente innovador en la forma en que desafía a sus jugadores.

(Image credit: Nintendo)

8. Link's Awakening Un encantador estilo artístico le da un nuevo brillo a esta joya a menudo olvidada.

¿Por qué nos encanta? Link's Awakening finalmente recibe el amor que se merece con una nueva versión de Switch que le da un nuevo estilo artístico. El mapa y las mazmorras son familiares, pero refinados, y ¿a quién no le encantaría esa carita de Link, verdad?

The Legend of Zelda Link's Awakening es fácilmente uno de los mejores de la serie, pero a menudo se pasa por alto dado que se lanzó para GameBoy. Esta nueva versión de Switch le da el amor que se merece, con mazmorras rediseñadas y un estilo artístico completamente nuevo, lo que garantiza que se ubique entre los mejores remakes de videojuegos en 2024.

Golpeado por una tormenta, Link llega a la costa en una misteriosa isla tropical con muchos habitantes extraños. En lo que es fácilmente una de las historias más experimentales y francamente extrañas de la línea temporal de Zelda , Link debe alcanzar la cima de una montaña para despertar a un ser extraño. En el camino, conocerás a los lugareños de Koholint como Tarin, Marin y Owl.

Prueba Link's Awakening si te encanta el diseño de Zelda en 2D pero con un ligero toque 3D. Mazmorras, contenedores de salud y mucha magia.

(Image credit: Sony)

7. Shadow of the Colossus Uno de los mejores juegos de aventuras de todos los tiempos, modernizado por PlayStation

¿Por qué nos encanta? Shadow of the Colossus fue uno de los juegos más innovadores cuando se lanzó originalmente y continúa inspirando juegos modernos hasta el día de hoy. La nueva versión lo convierte en una bestia más accesible y un juego imprescindible para aquellos que buscan conocer su historia de juego.

Shadow of the Colossus fue bastante futurista cuando se lanzó, brindando a los jugadores la oportunidad de escalar bestias gigantes en una narrativa moralmente gris. El mundo es aún más bonito y sombrío en este remake del videojuego, que también actualiza los controles para que sean un poco más amigables para el público moderno.

Explorarás un vasto paisaje de ensueño lleno de misterio y secretos. Tu objetivo es derribar colosos gigantes mientras trabajas para resucitar a un querido amigo en el proceso. Hay batallas épicas que surcan los cielos, momentos de horror genuino, así como una narrativa desafiante y subversiva a medida que la historia llega a su fin.

Originalmente concebido como exclusivo de PS4, ahora también puedes jugar Shadow of the Colossus en PS5 gracias a la compatibilidad con versiones anteriores. Aún no ha llegado a PC, pero vale la pena adquirirlo en PlayStation.

(Image credit: Nintendo)

6. Pokémon HeartGold and SoulSilver Potencialmente el mejor juego de Pokémon jamás creado

¿Por qué nos encanta? Pregúntale a cualquiera cuáles son sus juegos Pokémon favoritos y probablemente escucharás alguna variación de Oro y Plata. HeartGold y SoulSilver son las versiones definitivas de estos queridos juegos, que se pueden jugar en Nintendo DS.

Pokémon HeartGold y SoulSilver toman los juegos originales de GameBoy Color y los trasladan a Nintendo DS en un remake de videojuego muy logrado. Si bien esto puede hacer que sean difíciles de encontrar, por no decir caros, vale la pena buscarlos. En muchos sentidos, son quizás la mejor versión 2D de la serie principal de juegos de rol, con ajustes inteligentes a la fórmula original.

Ya sea que estés entusiasmado por buscar personajes legendarios, volver a visitar un juego de tu infancia o experimentar el Oro y la Plata por primera vez, obtendrás mucho provecho al visitar la versión de Nintendo DS. Aquí se incluyen elementos de la trama de Pokémon Cristal , y puedes hacer que Pokémon te sigan a lo largo de tu aventura.

Las cinco Kimono Girls en Ecruteak City ahora juegan un papel más importante, y la historia en su conjunto se centra más en el remake. Vale la pena participar, ya sea que hayas jugado los juegos originales o no. Con suerte, veremos a Nintendo ofrecer formas más fáciles de jugar Pokémon HeartGold y SoulSilver en el futuro.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

¿Por qué nos encanta? Demon's Souls, un título de lanzamiento para PS5, sigue siendo uno de los juegos visualmente más impresionantes de la plataforma. Es tan desafiante como siempre, pero imprescindible para los fans de Soulslike.

Demon's Souls es el precursor de la serie Dark Souls y, en muchos sentidos, puedes verlo como un banco de pruebas para muchas de las ideas que se convertirían en un elemento básico del género de acción RPG en el futuro.

Si bien este remake del videojuego es sin duda diferente del original en términos de estilo visual, la mayoría de los diseños de los enemigos permanecen sin cambios. Hay algunas funciones de incorporación para facilitar la entrada de los jugadores, pero desde el principio, te verás sumergido en el fondo. Enormes jefes, enemigos duros y la amenaza de trampas omnipresentes intentarán impedirte abrirte camino a través de los cambiantes pero hermosos paisajes de Demon's Souls .

Si eres fanático de los mejores juegos tipo soul , Demon's Souls está absolutamente a la altura de los mejores. Una vez más, este es exclusivo de PS5 , pero puedes adquirirlo como parte de PS Plus para ahorrar un poco de dinero.

(Image credit: Insomniac Games)

4. Ratchet & Clank Un juego de plataformas en 3D perfecto ideal para familias

¿Por qué nos encanta? Ratchet & Clank han desempeñado un papel importante en el éxito de PlayStation como lo es hoy en día. En esta nueva versión de Ratchet & Clank , regresan, en una versión revisada de la historia del primer juego. Las armas extravagantes deleitan mientras las escenas deslumbran.

Ratchet & Clank fue muy popular entre principios y mediados de la década de 2000, antes de perder el favor tanto de los jugadores como de los críticos. Esto se debía en gran medida a que había demasiados juegos, de calidad mediocre y que cubrían una enorme variedad de géneros y mecánicas. El remake del videojuego para PS4 vuelve a lo básico y revisa la historia del primer juego.

La atención se centra aquí en las extravagantes armas y plataformas que hicieron que los primeros juegos de la serie fueran tan queridos. También se hace un trabajo real en las escenas, que extraen escenas de la película del mismo nombre. Una excelente actuación de voz y una narrativa realmente encantadora sobre un niño que intenta encontrar su lugar en el Universo hacen de Ratchet & Clank una excelente opción para familias, aunque las personas de todas las edades seguramente también encontrarán mucho que amar.

Curiosamente, si bien puedes jugar su secuela, Ratchet & Clank: Rift Apart, en PC, este remake solo está disponible en plataformas PlayStation. Aun así, es un gran juego en sí mismo y el retroceso perfecto a cuando las juegos de plataforma en 3D reinaban.

(Image credit: Activision)

3. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Un recordatorio de lo fantásticos que pueden ser los juegos de patinaje

¿Por qué nos encanta? Esta excelente explosión del pasado combina perfectamente los dos primeros juegos de la icónica franquicia. Regresa a mapas como Hangar y School II mientras acumulas puntos de trucos, recopilas secretos y personalizas a tu propia superestrella del patinaje.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 es una nueva versión del videojuego de los dos primeros de la serie, pero que introduce mecánicas de juegos posteriores para ayudar a llevarlos a la actualidad. Por lo tanto, este monstruo de Frankenstein representa lo mejor de la serie, con los mejores mapas y la mejor jugabilidad que hemos visto en un juego de patinaje hasta ahora.

La personalización es un enfoque importante en el último juego de Pro Skater, lo que te permite desbloquear lentamente más y más estilos para tu patinador. Sin embargo, todos los jugadores importantes siguen involucrados, desde el propio Tony Hawk hasta nuevos patinadores como Leo Baker.

Hay pocos géneros que evoquen la nostalgia que evocan los juegos de patinaje. Durante mucho tiempo, fueron un elemento básico de los juegos, ayudaron a continuar la popularidad de las experiencias basadas en puntajes y marcaron el comienzo de una era en la que la música con licencia se convirtió en un punto de venta vital para los juegos deportivos y de carreras. ¿Qué es lo mejor de todo? Puedes jugar este remake en prácticamente cualquier plataforma, incluso en Nintendo Switch y PC.

(Image credit: Square Enix)

¿Por qué nos encanta? Final Fantasy 7 Remake brinda a los jugadores la oportunidad de pasar un tiempo con personajes icónicos como Cloud, Tifa y Aerith, mientras brinda una nueva perspectiva de una historia de décadas de antigüedad. El combate es rápido, fluido y complejo, y tiene como telón de fondo un mundo verdaderamente hermoso.

Final Fantasy 7 es un pilar de la historia de los videojuegos y, con el remake ya disponible, es fácil ver por qué. Este es definitivamente más que un remake, dado que remezcla algunos puntos clave de la trama mientras configura un juego completamente nuevo, pero hay muchas cosas que resultarán familiares para quienes jugaron el original.

Dadas las altas expectativas que tuvo que alcanzar cuando se lanzó en 2020, Final Fantasy 7 Remake realmente dio en el blanco. No sólo es uno de los mejores juegos de rol que puedes jugar ahora mismo, sino que es uno de los mejores de la serie en años. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que Final Fantasy 7 Remake sólo trata aproximadamente un tercio de la historia del original. Configura una nueva secuela de maneras muy interesantes, y estamos ansiosos por tener en nuestras manos Final Fantasy 7 Rebirth este año.

Necesitarás una PS4, PS5 o PC para jugarlo y, si lo haces, considera adquirir la versión que incluye Integrade , ya que obtendrás contenido adicional, incluyendo a Yuffie Kisaragi.

(Image credit: Naughty Dog)

1. The Last of Us Part I La versión definitiva de un clásico moderno.

¿Por qué nos encanta? Mucho se ha hablado de la obra maestra de Naughty Dog, así que solo diremos esto, The Last of Us Part I es la mejor manera de jugar al que probablemente sea considerado uno de los juegos más importantes de los últimos 20 años.

The Last of Us Part I ofrece una nueva versión del videojuego desde cero exclusivo de PS3. Esta vez, hay pequeños ajustes en la elaboración, el uso de armas e incluso los modelos de personajes. Es algo realmente impresionante de ver, que fácilmente demuestra ser una de las mejores exclusivas de PS5 que puedes jugar en 2024.

Si has jugado The Last of Us o su versión remasterizada para PS4, aún obtendrás algo de este remake reciente. Si nunca lo has jugado antes, esta es la mejor manera de hacerlo, una que te lleva muy bien a la reciente remasterización de la secuela.

Afortunadamente, puedes jugar The Last of Us Part I en PS5 y PC, y la versión para PC realmente supera el nivel en términos de gráficos. Independientemente de cómo elijas jugar, estarás en manos muy seguras.