Reseña. LG C3 OLED: televisor perfecto para gaming y películas

No hay soporte de transmisión de TV ATSC 3.0

La serie C2 de LG fue nuestra mejor elección de TV del año para 2022, por lo que la nueva serie C3 tiene un acto difícil de seguir. Pero llega con un nuevo procesamiento de imágenes que mejora el HDR, una apariencia agradable, una revisión de la interfaz de TV inteligente y una gran cantidad de características que atraerán tanto a los jugadores como a los fanáticos del cine. Con tamaños de pantalla que van desde las 42 pulgadas hasta las 83 pulgadas, la serie C3 está claramente diseñada para adaptarse a una amplia gama de espacios habitables y tiene un precio que, si bien no es económico, podría considerarse razonable para un alto espectáculo televisivo. Es un sucesor muy digno de la serie C2 y ya es un competidor para el mejor televisor de 2023.

TELEVISOR OLED LG C3: RESEÑA DE DOS MINUTOS

En 2022, el LG C2 OLED obtuvo el visto bueno como mejor televisor del año en los premios TechRadar Choice Awards , y esa designación se produjo después de estar durante muchos meses en la parte superior de nuestra lista de mejores televisores 4K. Fue la combinación de rendimiento, características y precio del C2 lo que selló el trato para nosotros, y terminó siendo una recomendación muy fácil para cualquiera que busque un televisor de alto rendimiento que no sea excesivamente caro.

Dado el éxito del C2, tenía grandes expectativas al entrar en esta revisión del televisor LG C3 OLED de 65 pulgadas. Tendrás que seguir leyendo para saber exactamente cómo le fue al nuevo modelo, pero no creo que esté arruinando mucho si digo que es tan impresionante como su predecesor, y algo más.

Los precios de la serie C3 son casi los mismos que los de la serie C2. Y aunque esperaba (¿esperaba?) que fueran más bajos, la serie C3, que está disponible en tamaños de pantalla que van desde 42 pulgadas hasta 83 pulgadas, sigue siendo una opción accesible y, en última instancia, un buen valor considerando todo lo que se ofrece.

El chip Alpha9 Gen6 de LG utilizado para el procesamiento de imágenes trae nuevas funciones de mejora de HDR, que incluyen OLED Dynamic Tone Mapping Pro y Expression Enhancer, que tienen un impacto en la calidad de la imagen. Y aunque el C3 ofrece aproximadamente el mismo brillo de imagen que el C2, el nivel de contraste, claridad y definición que ofrece es notable.

La interfaz de televisión inteligente webOS 23 utilizada en el C3 también está un paso por encima de la versión que se encuentra en los modelos LG del año pasado. Tiene una apariencia más optimizada y agradable, así como nuevas funciones como tarjetas rápidas para agrupar aplicaciones por tema y un menú rápido editable para acceder a la imagen, el sonido y otros ajustes. Como es habitual en los televisores LG, viene con el innovador control remoto mágico de la compañía.

El rendimiento del audio no es muy diferente en comparación con la serie C2, pero el C3 tiene una nueva función Wow Orchestra que le permite combinar la salida de los parlantes integrados del televisor con barras de sonido LG Dolby Atmos seleccionadas para un audio aún más inmersivo.

El C3 OLED de LG también tiene una apariencia agradable, con un marco delgado y un soporte central con frente de aluminio. Las opciones de conectividad son excelentes, aunque carece del sintonizador de TV digital ATSC 3.0 incorporado que se encuentra en los modelos mejorados de la serie G3 de LG, una característica que es importante para los espectadores en los EE. UU. Puede que no sea un avance espectacular con respecto al C2 del año pasado, pero LG ha entregado otro ganador con el C3 OLED.

RESEÑA TELEVISOR LG C3 OLED: PRECIO Y FECHA DE LANZAMIENTO

Fecha de lanzamiento: marzo de 2023

OLED83C3: $ 5,299 / alrededor de $100,000 pesos

OLED77C3: $ 3599 / alrededor de $65,000 pesos

OLED65C3: $ 2600 / alrededor de $47,000 pesos

OLED55C3: $ 1,899 / alrededor de $35,000 pesos

OLED48C3 $ 1499 / alrededor de $28,000 pesos

OLED42C3: $ 1399 / alrededor de $26,000 pesos

La serie LG C3 es el modelo de TV OLED 4K de nivel medio de la compañía, que se ubica entre la serie insignia G3 y la serie B3 de nivel de entrada . Los precios hasta ahora se han anunciado para los EE. UU. y el Reino Unido.

RESEÑA TELEVISOR LG C3 OLED: ESPECIFICACIONES

Swipe to scroll horizontally Tipo de pantalla: OLED Frecuencia de actualización: 120Hz Compatibilidad con HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG Soporte de sonido: Dolby Atmos, DTS Televisión inteligente: web OS 23 Puertos HDMI: 4 puertos HDMI 2.1 Sintonizador incorporado: ATSC 1.0

(Image credit: Future)

RESEÑa TELEVISOR LG C3 OLED: CARACTERÍSTICAS

interfaz de televisión inteligente webOS23

Alto rango dinámico Dolby Vision, HDR10 y HLG

Entradas HDMI 2.1 con compatibilidad con 4K 120 Hz, VRR y ALLM

La serie C3 es una opción de TV repleta de funciones, con una gran combinación de comodidades tanto para los fanáticos del cine como para los jugadores. La interfaz de TV inteligente webOS 23 patentada de LG ejecuta el programa aquí, y proporciona muchas de las mejores aplicaciones de transmisión, incluidas Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney Plus, Apple TV Plus, Hulu, Paramount Plus, Peacock, Youtube TV y Spotify .

Puede usar AirPlay 2 para transmitir video al LG C3 desde un dispositivo iOS, y cuenta con Alexa incorporado para control de voz manos libres y también funciona con Siri y Hey Google.

El nuevo chip Alpha9 Gen6 de LG se utiliza para el procesamiento de imágenes en los televisores de la serie C3, que tienen una frecuencia de actualización de 120 Hz. La compatibilidad con HDR se extiende a Dolby Vision (Dolby Vision IQ), HDR10 y HLG, pero no al formato HDR10+.

Los cuatro puertos HDMI 2.1 en los televisores de la serie C3 admiten entrada 4K 120 Hz, frecuencia de actualización variable (VRR), modo automático de baja latencia (ALLM) y canal de retorno de audio mejorado (en la entrada 2). Una nueva función HDMI llamada Quick Media Switching (QMS) también debuta en los modelos OLED 2023 de LG. Cuando se usa con una fuente que también es compatible con QMS, como un transmisor Apple TV 4K , esto permite que el C3 coincida sin problemas con los cambios en las velocidades de cuadros de video para evitar apagones momentáneos de la pantalla al cambiar de programa.

(Image credit: Future)

RESEÑA TELEVISOR LG C3 OLED: CALIDAD DE IMAGEN

Buen brillo

Negros profundos con sombras detalladas

Excelente detalle de imagen

Con el LG C3 en el modo Filmmaker HDR, la salida de luz máxima midió 830 nits y fue de 670 nits en el modo Estándar. Esa es una ligera mejora con respecto al C2 del año pasado, aunque definitivamente se ve eclipsada por el aumento de brillo del 70% que LG reclama para su nueva serie insignia G3 en comparación con los OLED más básicos como su serie B3. (La serie G3 usa un componente óptico llamado Micro Lens Array , junto con un nuevo algoritmo de aumento de brillo llamado META, para lograr esa alta salida de luz, que es una de las razones por las que los juegos G3 tienen un precio significativamente más alto que los modelos C3).

El balance de color de LG en su modo Filmmaker predeterminado fue muy preciso, con valores Delta-E (el margen de error entre la fuente del patrón de prueba y lo que se muestra en la pantalla) de 3 o menos para la mayor parte de su rango de brillo. La cobertura de DCI-P3 (el espacio de color utilizado para masterizar blu-rays 4K y lanzamientos de cine digital) fue del 98,9% y la cobertura de BT.2020 fue del 74,7%. Estos son excelentes resultados que son típicos de los mejores televisores OLED .

Hubo un poco de brillo en la pantalla de las luces del techo, pero no fue un gran problema en general para el C3. La uniformidad de la pantalla con patrones de prueba de campo completo blancos también fue excelente y el color permaneció completamente saturado en posiciones de visualización alejadas del centro. Encontré que el brillo del televisor era perfectamente adecuado incluso para ver durante el día, y con las luces atenuadas, la imagen tenía un contraste notablemente impactante.

Al ver la serie 1899 de Netflix con el televisor en el modo de imagen Dolby Vision Cinema Home, las escenas oscuras en la sala de calderas del barco mostraban negros infinitamente profundos, con muchos detalles en las sombras. Las escenas de arriba a bordo donde los pasajeros buscan al niño en el barco revelaron una imagen perfectamente nítida y sin ruido, con una excelente delineación de los tonos de piel entre la multitud inquieta.

Pasando a algo con más golpe Dolby Vision HDR, vi una escena de Elvis donde The King realiza su especial de Navidad de rueda libre. Las luces del escenario en el fondo estallaron de manera dramática y pude ver fácilmente el detalle en el traje negro de Elvis. Los amarillos y rojos de la ropa que usaban los fanáticos se veían brillantes sin ser llamativos, mientras que el rostro del Rey tenía el tono naranja artificial correcto que crea el maquillaje de los estudios de televisión.

Jugando GTA5 en Xbox Series X, la imagen se mantuvo extremadamente sólida mientras conducía por las calles de la ciudad. Los colores espeluznantes del interior de la casa de Michael resaltaron de manera atractiva, y las texturas y los patrones se exhibieron limpiamente.

Al revisar la sección de montaje del disco de prueba UHD HDR de Spears & Munsil, el alto contraste del televisor hizo que las imágenes con un fondo negro pareciera casi 3D. La visualización de los clips masterizados a 4000 nits mostró solo una pérdida menor de detalles destacados del mapeo de tonos HDR, mientras que la versión de 1000 nits se veía espectacularmente bien. OLED Dynamic Tone Mapping Pro, una característica del procesador Alpha9 Gen6 que divide las imágenes en 20 000 bloques y optimiza cada uno en tiempo real, claramente estaba haciendo algo de magia, y aunque no tenía un C2 OLED a mano para hacer una comparación, el C3 superó Mis recuerdos de ese modelo.

Aprovechamos la oportunidad aquí para jugar con la función HDR Expression Enhancer y, aunque funcionó como se anunciaba para aumentar dinámicamente el brillo y los detalles, nos sentimos perfectamente felices de dejarlo. Sí, el rendimiento básico de la imagen del LG C3 es tan bueno que no hay mucho con lo que tengas que jugar.

(Image credit: Future)

RESEÑA TELEVISOR LG C3 OLED: CALIDAD DE SONIDO

2.2 canales

Compatibilidad con Dolby Atmos y DTS

Vaya modo orquesta

El C3 tiene un sistema de bocinas incorporado de 2.2 canales junto con decodificación para formatos de banda sonora inmersiva Dolby Atmos y DTS. Una función de mezclador de sonido AI también mejora el audio estéreo para la salida Atmos.

Existe la gran cantidad habitual de modos de sonido, como Música, Cine, Deportes, etc., pero el que funciona mejor para la mayoría del contenido es AI Sound Pro. La calidad de audio del C3 es bastante promedio para un televisor: las voces tienen una calidad un tanto débil y no hay muchos graves. Sin embargo, el diálogo parece claro y el sonido puede alcanzar niveles altos si aumenta el volumen.

Una nueva función de LG, Wow Orchestra, te permite combinar la salida de los altavoces integrados del televisor con una barra de sonido Dolby Atmos de LG. La compañía me envió su nueva barra de sonido SC9 , un modelo que fue diseñado específicamente para el televisor C3, para probar, y esto me dio la oportunidad de probar Wow Orchestra. El SC9 de LG también viene con una combinación de soporte/base para TV que le permite montarlo directamente en televisores de la serie C3 de 55, 65 y 77 pulgadas (junto con los modelos de la serie C2 con el mismo tamaño de pantalla), y también lo usé para mi revisión.

Después de seleccionar la opción Wow Orchestra del menú rápido del televisor, pronto descubrí que no era plug-and-play, con un retraso de audio entre la barra de sonido y los parlantes integrados del televisor creando un efecto de eco. Sin embargo, hay un ajuste en el menú Configuración avanzada para solucionar esto y, una vez ajustado, el eco desapareció. También descubrí que con el modo AI Sound Pro seleccionado en el televisor, los parlantes integrados del equipo tenían una calidad metálica cuando se seleccionaba Wow Orchestra. En este caso, cambiar al modo de sonido estándar fue el remedio, y lo usé durante el resto de mi prueba.

Una vez que todo estuvo ordenado, Wow Orchestra funcionó muy bien para expandir el campo sonoro con bandas sonoras Dolby Atmos. La barra de sonido SC9 de 3.1.3 canales ya proporcionó una gran mejora en el audio integrado del televisor, pero la combinación de los dos lo hizo aún más inmersivo y notablemente más fuerte. También me gustó el aspecto del SC9 montado directamente en el C3, con el soporte de LG proporcionando una ligera elevación de la superficie de la base de mi televisor que hacía que pareciera que estaba levitando.

(Image credit: Future)

reseña TELEVISOR LG C3 OLED: DISEÑO

Nueva construcción de fibra compuesta más ligera

Soporte de aluminio con ubicación central

Mando a distancia mágico

La serie C3 tiene una construcción de fibra compuesta que es más liviana que los OLED C2 del año pasado. Su panel es delgado, aunque la sección de entrada integrada agrega un grado de volumen que no encontrará en la serie insignia G3. Un soporte de aluminio montado en el centro incluido tiene una buena apariencia y brinda un soporte sólido para el televisor, aunque preferí el diseño del soporte que vino con la barra de sonido SC9, que brindaba una opción de administración de cables.

Junto con sus cuatro entradas HDMI 2.1, el C3 cuenta con un conector RF para conectar una de las mejores antenas de TV para interiores, un puerto Ethernet, una entrada mini-jack RS-232 y tres puertos USB tipo A.

El control remoto mágico de LG controla un puntero en pantalla que puede hacer clic en aplicaciones y opciones de menú y puede usarlo para desplazarse por ellas. Tiene un micrófono incorporado para los comandos de voz de Alexa o Google, y hay botones de acceso rápido para Netlix, Prime Video, Disney Plus, Sling TV y las opciones de TV gratuitas de LG Channels. Usar el control remoto mágico es una experiencia muy diferente a la de un teléfono de TV típico, pero es algo a lo que te acostumbras rápidamente.

(Image credit: Future)

reseña TV LG C3 OLED: SMART TV Y MENÚS

interfaz de televisión inteligente webOS 23

Tarjetas rápidas temáticas

Quick Menu facilita el proceso de ajuste

La interfaz de TV inteligente webOS 23 de LG tiene una apariencia agradable y optimizada y ahora, afortunadamente, no tiene anuncios. Una tira de aplicaciones se alinea en la parte inferior de la pantalla y el orden de estas se puede editar o posicionar automáticamente seleccionando el modo de edición inteligente, que las ordena por frecuencia de uso.

Una nueva característica de la interfaz inteligente de LG son las tarjetas rápidas, con opciones para Home Office, Game, Music, Home Hub y Sports. Estos le permiten almacenar aplicaciones relevantes según el tema, con Home Hub que le permite configurar dispositivos domésticos inteligentes compatibles con LG o Matter para el control a través del televisor, y Game le brinda acceso a las selecciones de juegos en la nube Nvidia GeForce Now y Utomik del conjunto.

Aparece un menú rápido en el lado izquierdo de la pantalla cuando presiona el botón de asterisco en el control remoto. Esto le permite cambiar fácilmente los modos y la configuración de la imagen, cambiar la salida y la configuración del sonido y acceder al menú Game Optimizer. Las opciones que aparecen aquí también se pueden editar. Un modo de vista múltiple le permite mostrar dos fuentes una al lado de la otra o en formato de imagen en imagen, aunque existen limitaciones en el tipo de contenido que se puede mostrar simultáneamente.

Llegar a la configuración avanzada del televisor para la imagen y el sonido es fácil con el menú rápido: no tuve que soportar interminables pulsaciones de botones para hacer algo tan simple como aumentar el brillo. El menú de imagen avanzada tiene una opción de mejora de la expresión, y aunque ese es un nombre un tanto desconcertante, lo que hace básicamente es ajustar el brillo de forma dinámica para enfatizar las áreas de enfoque en la pantalla, o aplicar el mismo proceso para enfatizar los detalles.

(Image credit: Future)

RESEÑA TELEVISOR LG C3 OLED: JUEGOS

Amplio soporte para juegos

Juegos en la nube Nvidia GeForce Now y Utomik

Modo Game Optimizer con el menú Game Dashboard

La serie C3 está muy bien equipada para juegos, con 4K 120Hz, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro y compatibilidad con Nvidia G-Sync. Cuando su modo de imagen Game Optimizer está activo, se puede acceder a un menú transparente del Panel de control del juego que le permite ajustar configuraciones como preajustes de imagen de género de juego, VRR y Black Stabilizer, y también muestra datos de fotogramas por segundo para el juego que está jugando. .

Se puede acceder a los juegos en la nube Nvidia GeForce Now y Utomik desde la tarjeta de juego en la interfaz inteligente del C3, lo que le brinda acceso a una amplia gama de títulos para juegos basados en la nube.

Con el televisor en el modo Game Optimizer con la configuración de baja latencia activada, se midió un retraso de entrada de 9,2 ms (modo Boost), un gran resultado que ubica al C3 entre los mejores televisores para juegos .

(Image credit: Future)

reseña TELEVISOR LG C3 OLED: VALOR

Costo similar al C2 del año pasado

Gran rendimiento y características por precio.

Mejoras significativas en la interfaz de usuario inteligente

El valor del LG C3 depende en última instancia de lo que espera de un televisor y de cuánto está dispuesto a pagar por un modelo que cumpla con esas expectativas.

En cuanto al rendimiento, el C3 coincide aproximadamente con lo que vimos del C2 del año pasado. El procesamiento de imágenes ha mejorado y, como resultado, hay un ligero aumento en la salida de luz máxima y el contraste percibido. La interfaz de WebOS también ha recibido ajustes de diseño significativos para que sea más eficiente, y hay adiciones útiles como Quick Cards temáticas para acceder a juegos, control inteligente del hogar y más.

Cualquiera que busque un televisor con una calidad de imagen fantástica y una gama completa de características encontrará que el C3 es un buen valor, y si la trayectoria del precio del C2 del año pasado es una indicación, costará aún menos a medida que nos acerquemos al temporada de vacaciones. Pero cualquiera que busque ahorrar dinero encontrará que el C2 es una opción igualmente buena, aunque con una interfaz de usuario menos refinada y una imagen algo menos refinada.

(Image credit: Future)

¿Debo comprar un televisor LG OLED C3?

Swipe to scroll horizontally Televisor OLED serie LG C3 Atributos Notas Calificación Características Una gran combinación de funciones para mejorar tanto los juegos como la visualización de películas. 5/5 Calidad de imagen Excelente calidad de imagen general, aunque no tan brillante como los mejores modelos OLED 4.5/5 Calidad de sonido Calidad de sonido de TV promedio, pero con funciones útiles para expandir el sonido 3.5/5 Diseño Apariencia elegante con excelente control remoto y opciones de conectividad 4.5/5 Smart TV y menús La interfaz inteligente tiene buenas características y opciones de personalización. 4.5/5 Gaming Cuatro entradas HDMI 2.1 más todas las características importantes que buscan los jugadores 5/5 Valor Un valor general muy bueno dada la combinación de características y rendimiento 4.5/5

Cómpralo si...

Quieres un gran televisor para ver películas

Con negros profundos y detallados y colores vivos, los televisores OLED son perfectos para ver películas, y el LG C3 sobresale en ese sentido. Las nuevas mejoras de imagen introducidas en esta serie también sacan lo mejor de las películas 4K con HDR.

Quieres un gran televisor para jugar

Con soporte para entrada 4K 120 Hz, VRR y ALLM, junto con soporte para FreeSync Premium Pro y Nvidia G-Sync, los televisores OLED C3 son una opción perfecta para juegos de próxima generación. Aquí también obtienes opciones de juego basadas en la nube, cortesía de Nvidia GeForce Now y Utomik.

No querrás gastar demasiado.

La serie G3 de LG es su línea insignia de televisores OLED para 2023, y se dice que estos nuevos modelos ofrecen un brillo más alto que la serie C3. Pero dada la combinación de rendimiento, características y valor del C3, es una excelente opción de rango medio.

No lo compres si...

Deseas el televisor OLED más brillante posible

Es probable que la nueva serie insignia G3 de LG proporcione una salida de luz máxima más alta que la serie C3. Más brillante siempre es mejor en un televisor, especialmente para ver durante el día o ver películas con HDR, por lo que algunos pueden querer gastar el dinero extra en ese modelo insignia.

Quieres ahorrar dinero

El televisor OLED de la serie C2 de LG ofrece un rendimiento casi equivalente al del C3 en la mayoría de los aspectos, aunque tiene una interfaz de televisor inteligente menos refinada y un procesamiento de imágenes menos avanzado. Ahorrará mucho si elige un C2 y estamos seguros de que estará satisfecho con él.

Quieres un televisor compatible con ATSC 3.0

Ver programas transmitidos en los EE. UU. en el nuevo estándar de televisión digital ATSC 3.0 requiere un sintonizador compatible, y el sintonizador incorporado en los televisores de la serie LG C3 solo admite transmisiones ATSC 1.0.