Reseña -Motorola Edge 40 Neo. Un nuevo competidor en la gama media

Las cámaras no son su fuerte

Motorola ha tenido un año especial en cuanto a lanzamientos de productos. En abril vimos el Motorola Edge 40 Pro, en mayo el Motorola Edge 40 y cuatro meses después, en septiembre, nos presentaron el Motorola Edge 40 Neo. Este último es el más barato de los tres y aún logra conservar la esencia de la serie Edge 40 con excelente resistencia al agua y al polvo, una pantalla con bordes inclinados y cámaras decentes (aunque no son su fuerte). ¿Es este el dispositivo perfecto de gama media o comete errores en alguna parte?

Motorola Edge 40 Neo: precio y disponibilidad

(Image credit: Future)

Disponible desde finales de septiembre de 2023.

Solo disponible con 256 GB de almacenamiento

Precio de venta recomendado de $7,699 pesos

Al igual que el Motorola Edge 40, el Motorola Edge 40 Neo tiene un almacenamiento base de 256 GB. Por este precio esperamos 128 GB y Motorola inmediatamente gana puntos al ofrecer el doble.

El Motorola Edge 40 Neo se encuentra en una categoría de precio muy concurrida. Los competidores fuertes incluyen OnePlus Nord 3 y Samsung Galaxy A54. El primero obtiene mejores resultados en términos de carga rápida y rendimiento, pero carece de una fuerte resistencia al agua y al polvo. El Galaxy A54 tiene una puntuación IP67, pero bordes de pantalla más gruesos que parecen menos premium. Tanto en OnePlus como en Samsung también pagas más si deseas actualizar a 256 GB de almacenamiento.

La mayor preocupación para Motorola sigue siendo la política de actualizaciones, especialmente frente a Samsung. Por esta cantidad de dinero, Samsung te ofrece cuatro actualizaciones de Android y cinco años de actualizaciones de seguridad, mientras que el Motorola Edge 40 Neo recibe dos actualizaciones de Android (hasta Android 15) y tres años de actualizaciones de seguridad (hasta septiembre de 2026).

Puntuación calidad-precio: 4.5/5

Motorola Edge 40 Neo review: Características

Swipe to scroll horizontally Motorola Edge 40 Neo Características Header Cell - Column 1 Dimensiones: 159,6 x 72 x 7,9 mm Peso: 170 gramos Pantalla: OLED FHD+ de 6,55 pulgadas con tasa de actualización de 144 Hz Chipset: MediaTek Dimesity 7030 RAM: 8GB RAM Almacenamiento: 256GB Sistema Operativo: Android 13 Cámara principal: 50MP (f/1,8) con OIS Ultrawide: 13MP (f/2,2) con ángulo de visión de 120° Cámara selfie: 32MP (f/2,4) Batería: 5.000mAh Carga Rápida: 68W con cable, no inalámbrico Colores: Black Beauty (plástico), Soothing Sea (cuero vegano), Caneel Bay (cuero vegano)

Motorola Edge 40 Neo: Diseño

Clasificación IP68 para resistencia al agua y al polvo.

Respaldo de plástico mate o cuero vegano.

Se adapta bien a la mano

El Motorola Edge 40 Neo se parece exactamente al Motorola Edge 40 y puedes verlo como un cumplido al primero o un insulto al segundo. Las versiones verde y azul del teléfono tienen cuero vegano en la parte posterior.

Los bordes inclinados de la pantalla brindan una sensación cómoda en la mano. Gracias a esos bordes inclinados, el Motorola Edge 40 Neo logra incluir una pantalla de 6,55 pulgadas en un dispositivo de solo 72 mm de ancho. Son exactamente las mismas cifras que el Motorola Edge 40 normal. A modo de comparación: el Samsung Galaxy S23 tiene una pantalla de 6.1 pulgadas y 70.9 mm de ancho. Ese milímetro extra en el Motorola Edge 40 Neo te brinda mucho espacio adicional en la pantalla.

(Image credit: Future)

Motorola suele cometer un error en términos de impermeabilidad al no dar una puntuación IP o una puntuación IP54 (a prueba de salpicaduras). Sorprendió a principios de este año el Edge 40 con una puntuación IP68 y ahora volvió a sorprender. Aunque el Edge 40 Neo es considerablemente más barato, tiene la misma clasificación IP68.

¿Dónde están exactamente los ahorros? Con los materiales utilizados. El marco está hecho de plástico y la pantalla está protegida por el antiguo Gorilla Glass 3. Tampoco hay protector de pantalla en la pantalla debido a los bordes inclinados y durante la configuración verás un mensaje que desaconseja el uso de un Protector de pantalla. Esto causaría problemas con el escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla.

Puntuación de diseño: 5/5

Motorola Edge 40 Neo: Pantalla

Pantalla OLED de 6.55 pulgadas con brillo de 1.300 nits

HDR10+ garantiza colores vibrantes

Los bordes inclinados no provocan falsos toques.

Motorola no ha escatimado en gastos para la pantalla del Edge 40 Neo. Obtiene una pantalla OLED de 6.55 pulgadas con una tasa de actualización de 144 Hz y un brillo máximo de 1300 nits. A menudo vemos que esto último sale mal con los dispositivos de gama media, pero en este caso Motorola incluso ha aumentado el brillo en 100 nits en comparación con el Motorola Edge 40, más caro.

Tanto la reproducción general del color como la vitalidad son excelentes. La configuración predeterminada de la pantalla es saturada e incluso la opción natural proporciona colores intensos. También es compatible con audio HDR10+ y Dolby Atmos, por lo que tienes un mini cine en tu bolsillo, por así decirlo. La desventaja de los bordes inclinados es que a veces terminas con toques falsos, pero eso nunca sucedió durante el periodo de prueba.

(Image credit: Future)

Normalmente nos quejaríamos de los bordes inclinados, pero esta vez sería más útil si se curvaran más en los lados. Motorola ha incorporado algunas funciones de software que se basan en los bordes biselados. Por ejemplo, hay una función donde los bordes se iluminan cuando recibes una notificación. Esto garantiza que puedas colocar la pantalla hacia abajo y seguir viendo notificaciones y llamadas entrantes a través de los bordes iluminados. Esa configuración estaba activada en nuestro caso, pero en combinación con el estuche suministrado no podíamos ver ninguno de los bordes brillantes.

Puntuación de la pantalla: 5/5

Motorola Edge 40 Neo: Cámaras

Cámara principal de 50MP con OIS, cámara gran angular de 13MP

El rango dinámico y el rendimiento con poca luz son buenos

A veces los colores se vuelven demasiado brillantes durante el posprocesamiento.

Basado en el Motorola Edge 30 Neo, comenzamos las pruebas de la cámara. Había muchas cosas buenas en ese teléfono. Una vez más, obtienes dos cámaras traseras: una cámara principal de 50MP con estabilización óptica de imagen y una cámara gran angular de 13MP. En la parte frontal tenemos una cámara para selfies de 32MP. Buenas noticias para los amantes de los videos: el Motorola Edge 40 Neo puede grabar videos 4K /30 fps tanto con la cámara principal como con la cámara selfie, mientras que el Edge 30 Neo no puede superar los 1080p.

¿Te suena familiar? Sí, porque esas cifras también las vimos con el Motorola Edge 40. Las cámaras principales son diferentes: el Motorola Edge 40 utiliza una cámara de 50MP con una apertura de f/1.4 y un sensor de 1/1.55 pulgadas, mientras que el Edge 40 Neo tiene una apertura de f/1.8 y un sensor de 1/1.5 pulgadas. En lenguaje humano, esto significa que el Edge 40 puede captar más luz que el Edge 40 Neo y, por tanto, debería tomar mejores fotografías.

(Image credit: Future)

La cámara principal de 50MP del Motorola Edge 40 Neo toma muy buenas fotografías y es un gran paso adelante en comparación con el Edge 30 Neo. Allí hubo que esperar mucho tiempo para obtener una fotografía potencialmente inutilizable en condiciones de poca luz. El Edge 40 Neo todavía tarda mucho en tomar una foto nocturna, pero al menos te da un resultado aceptable. Incluso la cámara gran angular de 13MP funciona con el modo nocturno y aún puedes tomar una foto decente según las circunstancias. Si realmente no hay ninguna fuente de luz, obtendrás una foto irrealmente brillante de la cámara principal y una foto oscura con mucho ruido de la cámara gran angular.

La reproducción del color y el rango dinámico de ambas cámaras son excelentes y están bastante cerca una de la otra a la luz del día. No hay más distorsión de la imagen en los laterales de la cámara gran angular. Lo que sí notamos es que el posprocesamiento suele ser demasiado entusiasta con los colores. Puedes indicar si las fotos deben mejorarse automáticamente o deben verse "naturales". Esa primera configuración a menudo me daba fotos con hierba químicamente verde o cielo azul irreal, mientras que las fotos "naturales" parecían demasiado aburridas.

Motorola intenta compensar la cámara más débil del Edge 40 Neo con un posprocesamiento ligeramente más agresivo. Desafortunadamente, eso no siempre termina bien y tuvimos que hacer ediciones para obtener una foto completamente correcta.

Puntuación de la cámara: 4/5

Fotos de muestra

Imágen 1 de 15 ultrawide (Crédito de la imagen: Future) hoofdcamera (Crédito de la imagen: Future) 2x zoom (Crédito de la imagen: Future) ultrawide (Crédito de la imagen: Future) hoofdcamera (Crédito de la imagen: Future) 2x zoom (Crédito de la imagen: Future) ultrawide (Crédito de la imagen: Future) hoofdcamera (Crédito de la imagen: Future) ultrawide nachtmodus (Crédito de la imagen: Future) hoofdcamera nachtmodus (Crédito de la imagen: Future) ultrawide (Crédito de la imagen: Future) hoofdcamera nachtmodus (Crédito de la imagen: Future) macromodus van ultrawide (Crédito de la imagen: Future) ultrawide (Crédito de la imagen: Future) hoofdcamera (Crédito de la imagen: Future)

Motorola Edge 40 Neo: rendimiento y software

MediaTek Dimensity 7030 está bien para todo, menos para juegos

No se calienta mucho y responde rápidamente

Android 13 listo para usar, solo 2 actualizaciones

El Motorola Edge 40 utilizó un MediaTek Dimensity 8020 y por un precio de venta recomendado de $7,699 pesos. Para el Motorola Edge 40 Neo, se ha elegido el chipset un escalón más bajo, el Dimensity 7030. Con un uso medio (redes sociales, Spotify, Netflix...) apenas notarás una diferencia en el rendimiento.

La mayor diferencia entre los dos conjuntos de chips es el rendimiento del juego y, por lo tanto, no debería sorprender que no juegues Genshin Impact en la configuración más alta. Los juegos más ligeros como Hearthstone y Pokémon Unite, por otro lado, no tienen ningún problema y el Motorola Edge 40 Neo incluso se mantiene frío durante un tiempo sorprendentemente largo. Solo después de aproximadamente una hora de Pokémon Unite comenzó a calentarse un poco y el juego a veces se trababa ligeramente.

(Image credit: Future)

Mientras no juegues juegos exigentes, hay poco que no puedas hacer con el Motorola Edge 40 Neo. La cámara se abre rápidamente, puedes cambiar fácilmente de una aplicación a otra y el hecho de que tengas 256 GB de almacenamiento significa que puedes guardar todo un arsenal de aplicaciones, fotos y videos localmente. Incluso hay soporte para Ready For, para que puedas conectar el teléfono a tu computadora, y Moto Connect, que se conecta a un televisor inteligente y muestra una interfaz personalizada.

Además, se ejecuta en Android 13 de fábrica, recibe dos actualizaciones de Android y tres años de actualizaciones de seguridad. Eso habría estado bien hace dos años, pero ahora que tanto Samsung como OnePlus ofrecen casi el doble, ya es hora de que Motorola se ponga al día. El punto positivo de Motorola es que aún obtienes una versión limpia de Android sin bloatware.

Puntuación de rendimiento y software: 3,5/5

Motorola Edge 40 Neo: Batería

(Image credit: Future)

Batería de 5.000 mAh con carga rápida de 68 W

Son posibles dos días de uso ligero.

Del 0 al 40 por ciento de batería en 15 minutos

La ventaja de este conjunto de chips un poco más lento es que la batería de 5000 mAh puede durar fácilmente un día entero y posiblemente dos días con un uso ligero. Incluso con un uso exigente con mucha fotografía y juegos, el día podría terminar con un 10 por ciento de batería restante, y con un uso promedio a veces queda un 40 por ciento. La pantalla siempre tuvo la frecuencia de actualización automática que alterna entre 60 y 120 Hz según el contenido. Si no te importa la frecuencia de actualización, puedes configurarla en 60 Hz y luego podrás obtener fácilmente dos días completos de uso ligero.

Puedes volver a cargar a 68W y Motorola simplemente te entrega el cargador en la caja. Sorprendentemente, la carga inalámbrica del año pasado ya no está disponible, pero de todos modos no la usamos porque es extremadamente lenta. Con el cargador rápido recuperamos alrededor del 40 por ciento de la batería después de quince minutos, por lo que está dentro de las expectativas. Ten en cuenta que el Motorola Edge 40 Neo puede calentarse mucho durante la carga rápida. Por lo tanto, es mejor dejarlo allí (preferiblemente sin funda) mientras se carga.

Puntuación de la batería: 5/5

¿DEBERÍAS COMPRAR EL MOTOROLA EDGE 40 NEO?