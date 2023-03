Lenovo muestra una visión increíble para el futuro de las computadoras

No podemos empezar esta nota sin aclarar algo, amo a Lenovo, así como a Asus, Acer y la mayoría de los fabricantes, pues cada uno de ellos entrega dispositivos realmente increíbles.

Ahora que me he librado de cualquier acusación de parcialidad periodística, permítanme decirles lo que no me gusta: la enorme variedad de diseños de portátiles en el stand de Lenovo en el MWC 2023 de Barcelona.

Sin embargo, no estoy aquí para desacreditar el valor de los sencillos portátiles profesionales que Lenovo tiene en exposición. Los modelos ThinkPad e IdeaPad convencionales tienen muy buena pinta, pero no son el centro de atención aquí; de hecho, ni siquiera estoy seguro de que Lenovo sepa cuál debería ser el centro de atención en su stand.

Un empleado dijo que lo más importante que Lenovo tenía que mostrar era sin duda el nuevo y revolucionario concepto de pantalla enrollable para portátiles. Otro dijo que su favorito personal era el Yoga Book 9i de doble pantalla totalmente rediseñado. Seguí dando vueltas y preguntando. Un tercero dijo que tenía que ser el nuevo Smart Paper de Lenovo, que difumina los límites entre las tabletas y los lectores electrónicos. El cuarto y último miembro del personal de Lenovo con el que hablé dijo que el ThinkPad X1 Fold Gen 2 de la empresa, que probé en la IFA 2022 de Berlín el año pasado, era el producto más interesante.

(Image credit: Future)

Innovación en todas direcciones

Lenovo ya fabrica algunos de los mejores portátiles del mercado, y me alegré mucho de ver cómo el fabricante presentaba un grupo de nuevos y potentes ThinkPads en el MWC. El stand de Lenovo tiene quizás la mejor variedad de portátiles de vanguardia del evento, y eso hace que me resulte difícil elegir qué productos merecen mi atención en primer lugar.

Los consumidores tendrán el mismo problema. Hay una gran cantidad de casos de uso que se solapan aquí; ¿por qué iba a comprar el ThinkPad X1 Fold, cuando la doble pantalla abatible del nuevo Yoga Book 9i puede hacer prácticamente todo lo que este puede hacer sin la ansiedad de doblar una pantalla por la mitad? ¿Por qué iba a necesitar una pantalla de portátil que se puede desenrollar para ser más grande cuando podría, ya sabes, comprar un portátil más grande?

Hay un montón de innovación aquí, lo que me hace dudar. El entusiasta de la tecnología que hay en mí dice: "Mira qué cosas tan geniales", y tengo que tomarme un respiro para asegurarme de que no ahogue la voz más tranquila y cerebral del periodista que tengo en la cabeza y que dice: "Vale, pero ¿quién va a comprarlo?

Paso mucho tiempo pensando en las necesidades y los deseos de los consumidores. A juzgar por el enorme éxito del MacBook Air de Apple, lo que la gente quiere ahora mismo son dispositivos compactos, potentes, ligeros y con buena autonomía de batería, de ahí la popularidad de los mejores ultrabooks. Éstos han sido siempre los principios de un buen portátil, y eso no va a cambiar pronto: muchos de estos diseños extravagantes y esotéricos van en contra de esos ideales fundamentales.

(Image credit: Future)

La variedad no es la sal de la vida

En última instancia, la innovación en la industria tecnológica es algo positivo, y soy muy consciente de que resistirse a la innovación suele ser una forma segura de acabar con un huevo en la cara. Hubo detractores cuando llegaron los smartphones, las tabletas y prácticamente todo lo demás.

Pero también he aprendido a andarme con cuidado. Cuando se presentó por primera vez, reservé una PS Vita con 3G, pensando que una consola portátil con LTE y un ingenioso panel táctil trasero supondría una revolución en el mundo de los videojuegos. Me reafirmo en mi compra y he disfrutado de muchas horas de uso de mi Vita, pero seamos sinceros: no fue la bomba y podría decirse que supuso la sentencia de muerte para los otrora exitosos productos portátiles de Sony. Innovar está muy bien, pero no todas las ideas innovadoras salen bien.

Eso me lleva a adivinar cuáles de las últimas ideas de Lenovo resultarán rentables y cuáles acabarán en el cementerio de la tecnología. Todavía no estoy convencido de que las pantallas plegables de los portátiles sean tan emocionantes como Lenovo quiere que sean (ni Asus, con su rival Zenbook 17 Fold OLED), sobre todo cuando existen alternativas más sensatas y duraderas. Lenovo también se ha centrado mucho en la tecnología de realidad aumentada en el MWC, que en mi opinión aún está a años de convertirse en algo remotamente generalizado. Aunque nunca digas nunca... quizá dentro de una década esté escribiendo mis artículos en unas gafas inteligentes.