¿Qué es la carga lateral de aplicaciones? Explicación de la función de iOS 17

An app asking permission to sideload another app on Android

Recientemente ha salido a la luz que la próxima gran versión de iOS podría incluir la posibilidad de cargar aplicaciones de forma lateral, algo que los usuarios de Android han podido hacer durante un tiempo, pero una práctica que formalmente se ha encontrado con mucha resistencia por parte de Apple en el pasado. Entonces, ¿qué es la carga lateral de aplicaciones y es algo bueno o malo para los usuarios de iOS?

Hace poco informamos de que iOS 17 podría permitir a los usuarios la carga lateral de aplicaciones. Esto tiene el potencial de abrir los mejores iPhones a una selección mucho mayor de aplicaciones, de más fuentes de lo que nunca ha sido posible, pero hay riesgos asociados que vienen con la descarga e instalación de aplicaciones en su iPhone (o iPad) que no han sido examinados por Apple.

Nos sumergimos en el qué y el por qué la carga lateral de aplicaciones podría aparecer en la próxima versión de iOS.

App sideloading en iOS: ¿Qué es?

En el contexto de los smartphones, el sideloading es el acto de instalar una aplicación (o app) compatible con la plataforma de tu dispositivo (por "plataforma" se entiende Android o, en este caso, iOS), pero que no está necesariamente disponible, aprobada o, al menos, supervisada y mantenida por la tienda oficial de aplicaciones de la plataforma de tu dispositivo.

Tomemos un teléfono como el Samsung Galaxy S23 como ejemplo: viene con dos tiendas de aplicaciones de forma nativa: Google Play Store (que se encuentra en prácticamente todos los teléfonos inteligentes y tabletas Android) y la propia Galaxy Store de Samsung (que se encuentra en prácticamente todos los teléfonos inteligentes y tabletas Samsung Galaxy). En ambos casos, las aplicaciones descargadas de cualquiera de las dos fuentes deberían instalarse sin problemas y, aparte de pedir ciertos permisos al usuario durante la configuración, estas aplicaciones deberían ejecutarse sin problemas y actualizarse automáticamente.

Puede que te interese cargar una aplicación desde el lateral si quieres ejecutar una versión anterior de una aplicación disponible que ya no está disponible en la tienda de aplicaciones nativa de tu dispositivo, quizás porque no sufre una actualización mal optimizada u ofrece un diseño o unas funciones diferentes a las de la última versión.

La carga lateral también te permite instalar más fácilmente aplicaciones que no están disponibles en la región geográfica de tu tienda de aplicaciones, ya sean aplicaciones escritas en otro idioma o que no están pensadas para tu mercado (Facebook Lite no estaba disponible en Europa, pero sí en la India, por ejemplo).

En iOS, aún no sabemos cómo será la carga lateral de una aplicación, pero la experiencia más parecida de la que disponen actualmente los usuarios de iPhone es la instalación de versiones de desarrollo de aplicaciones con la ayuda de la aplicación oficial de Apple TestFlight.

Para los ejemplos actuales en Android, los usuarios pueden descargar una tienda de aplicaciones alternativa a la que viene preinstalada en su dispositivo, con ofertas como Huawei AppGallery y Amazon Appstore. Las aplicaciones con las extensiones de archivo .apk o .apkx también pueden descargarse directamente de los sitios web que las alojan. Sólo tienes que comprobar la validez y autenticidad de lo que estás descargando antes de intentar instalarlo.

App sideloading en iOS: ¿Por qué ahora?

En el pasado, Apple ha sido muy clara sobre su resistencia a permitir el sideloading en iOS. A mediados de octubre de 2021, la compañía publicó un documento de 30 páginas con el subtítulo "un análisis de las amenazas del sideloading". Más tarde, en abril del año pasado, el consejero delegado Tim Cook subió al podio en la Cumbre Global de Privacidad de la IAPP para hablar sobre el daño que podría causar permitir el sideloading en iOS, incluidos los riesgos a los que expondría a los usuarios.

En ambos casos, las protestas de Apple respondían a lo que ahora se ha convertido en la Ley de Mercados Digitales (la DMA), impuesta por la Comisión Europea y que entrará en vigor en 2024.

A pesar del desdén de Apple por la sentencia, parece que la compañía ya está en proceso de hacer cambios en iOS para permitir la carga lateral de aplicaciones (entre otros ajustes de cumplimiento de la DMA), de la misma manera que los rumores apuntan a que la serie iPhone 15 de este año lucirá USB-C en lugar del conector Lightning propietario de Apple, otro cambio que parece ser el resultado directo de la intervención de la UE.

App sideloading en iOS: ¿Cuáles son las ventajas?

Según Andreas Schwab, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, "los consumidores tendrán la opción de utilizar los servicios básicos de las grandes empresas tecnológicas, como navegadores, motores de búsqueda o mensajería, y todo ello sin perder el control sobre sus datos". Sobre todo, la ley evita cualquier forma de sobrerregulación para las pequeñas empresas. Los desarrolladores de aplicaciones obtendrán oportunidades completamente nuevas, las pequeñas empresas tendrán más acceso a datos relevantes para sus negocios y el mercado de la publicidad en línea será más justo."

Fairness and better opportunities for smaller business and app developers sounds good to us but in terms of the end-user (i.e. you) there are more tangible benefits to consider.

Más opciones: Aquellos que hayan desistido de desarrollar sus propias aplicaciones ya no tendrán que tener en cuenta la App Store de Apple ni los costes de desarrollo, lo que significa que habrá más aplicaciones de terceros entre las que elegir.

Aquellos que hayan desistido de desarrollar sus propias aplicaciones ya no tendrán que tener en cuenta la App Store de Apple ni los costes de desarrollo, lo que significa que habrá más aplicaciones de terceros entre las que elegir. Aplicaciones más baratas: Apple se lleva un 30%, no sólo del precio de las aplicaciones de pago, sino también de cualquier transacción dentro de la aplicación. Esta es una de las razones por las que Fornite fue expulsado de la App Store (Epic no quería subir sus precios o perder dinero a través de iOS/iPad OS) y por qué no puedes renovar tu suscripción a Disney Plus in-app en tu iPhone. En el caso de las aplicaciones que se cargan desde otras fuentes y que cuestan dinero o facilitan las transacciones dentro de la aplicación, no tendrán que tener en cuenta el recorte del 30% de Apple en sus precios.

Apple se lleva un 30%, no sólo del precio de las aplicaciones de pago, sino también de cualquier transacción dentro de la aplicación. Esta es una de las razones por las que Fornite fue expulsado de la App Store (Epic no quería subir sus precios o perder dinero a través de iOS/iPad OS) y por qué no puedes renovar tu suscripción a Disney Plus in-app en tu iPhone. En el caso de las aplicaciones que se cargan desde otras fuentes y que cuestan dinero o facilitan las transacciones dentro de la aplicación, no tendrán que tener en cuenta el recorte del 30% de Apple en sus precios. Mayor personalización: Muchas aplicaciones de iOS vienen con widget, más aplicaciones de más fuentes también significa que hay potencial para más widgets para personalizar mejor tu pantalla de inicio con la información que quieres tener a mano.

Muchas aplicaciones de iOS vienen con widget, más aplicaciones de más fuentes también significa que hay potencial para más widgets para personalizar mejor tu pantalla de inicio con la información que quieres tener a mano. Reinstalación de aplicaciones previamente incompatibles o prohibidas: Hablando de Fortnite, es posible que la carga lateral permita a los usuarios volver a tener en sus dispositivos aplicaciones que antes solo estaban disponibles a través de la App Store, siempre y cuando los desarrolladores hagan que sus aplicaciones estén disponibles para la carga lateral.

App sideloading en iOS: ¿Cuáles son los inconvenientes?

Por supuesto, aunque es fácil ver las ventajas de abrir iOS a nuevas fuentes de aplicaciones, los riesgos y peligros son igualmente visibles. Algunos de los riesgos que se exponen a continuación están expresados mediante citas directas del informe 2021 de Apple, mencionado anteriormente.