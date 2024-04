La aplicación Gemini AI de Google pronto podría permitirte sincronizar y controlar tu servicio de streaming de música favorito

No cabe duda que una nueva era ha comenzado con la inteligencia artificial, esta vez hablaremos puntualmente de Gemini, la última solución de Google.

La cual parece que está a punto de ser mucho más útil gracias a la compatibilidad con servicios de streaming de música de terceros como Spotify y Apple Music. Al parecer, esta novedad se ha encontrado en los ajustes de Gemini, y los usuarios podrán elegir su servicio de streaming preferido para utilizarlo dentro de Gemini.

Gemini ha estado funcionando por turnos en diferentes productos de Google, en particular como asistente digital a veces en lugar de y a veces en tándem con Google Assistant.

Todavía está algo limitado en comparación con Assistant y no está en la etapa en la que pueda reemplazar completamente a la grapa de Google. Una de estas limitaciones es que no puede alistar un servicio de streaming de la elección de un usuario para reproducir una canción u otra grabación de audio como muchos asistentes digitales populares (incluido Google Assistant) pueden. Sin embargo, esto podría no ser así por mucho tiempo.

El blog de tecnología PiunikaWeb y el usuario de X @AssembleDebug afirman que Gemini está recibiendo la función, y tienen capturas de pantalla para respaldar su afirmación.

Las capturas de pantalla del informante de PiunikaWeb muestran que los ajustes de la aplicación Gemini tienen ahora una nueva opción "Música", con el texto "Seleccionar los servicios preferidos utilizados para reproducir música" debajo. Esto permitirá a los usuarios elegir entre los servicios de streaming que Google considere compatibles.

Una vez elegido un servicio de streaming, Gemini funcionará sin problemas con ese servicio y te permitirá controlarlo mediante comandos de voz. PiunikaWeb sugiere que los usuarios podrán utilizar Gemini para identificar canciones, posiblemente dejando que Gemini escuche la canción, y luego interactuar con una aplicación de streaming para tratar de encontrar la canción que está sonando en su entorno, similar a la forma en que funciona Shazam. Si es así, necesitarás una aplicación menos.

Lo que aún no sabemos, pero esperamos saber pronto

(Image credit: Shutterstock/Dean Drobot)

Todo esto es muy emocionante y, por las capturas de pantalla, parece que la función está bastante avanzada.

No está claro si el informante de PiunikaWeb pudo conseguir que la función funcionara realmente o qué servicios de streaming funcionarán en sincronización con Gemini, y no sabemos cuándo Google lanzará esta función.

Aún así, es muy solicitada y una necesidad si Google tiene planes para que Géminis ocupe el lugar de Assistant, por lo que probablemente se desplegará en una futura actualización de Géminis. También me parece indicativo de que Google parece bastante decidido a ampliar el repertorio de Gemini para que se una a otros productos y servicios populares de Google.