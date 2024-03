iOS 18 podría romper la icónica cuadrícula de aplicaciones del iPhone, pero es un cambio que nadie pidió

¿Un iPhone desorganizado? A lo largo de sus casi 20 años de vida han encarnado la precisión y la coherencia, sin dejar ningún elemento de diseño al azar. Nunca hay un detalle sin explicar o sin explicar; y una cosa que no encontrarás en absoluto, ni en el propio teléfono ni en su sistema operativo, es espacio desaprovechado.

Por eso me preocupa que iOS 18 pueda introducir, a falta de una palabra mejor, una dejadez intencionada.

Según los nuevos rumores del adivino de Apple Mark Gurman de Bloomberg, la esperada actualización de iOS, que esperamos que Apple desvele en junio en la WWDC 2024, eliminará los grilletes de la conformidad rígida y permitirá a los propietarios de iPhone mover los iconos de las aplicaciones donde quieran, e incluso introducir espacios en blanco.

No es la primera vez que Apple se mete con uno de los espacios vitales de su mejor iPhone. Hace dos años, Apple rediseñó la pantalla de bloqueo, llamándola "Acto de amor". Fue una buena actualización porque introdujo información, innovación y flexibilidad a lo primero que ves cuando coges tu iPhone, pero sin romper el molde que hace especial a la pantalla del iPhone.

La fantástica función de Apple de levantar al sujeto del fondo añade un toque de dramatismo incluso al retrato familiar más mundano, ya que permite colocar una o dos cabezas encima de la lectura del reloj del iPhone. También he apreciado la introducción de widgets personalizables, una función que se encuentra en los mejores teléfonos Android y que tardó demasiado en llegar a iOS.

Descuidos intencionados

Estos cambios rumoreados en iOS 18 no parecen ofrecer ninguna de esas ventajas. Se trata más o menos de opciones, aunque yo diría que con los widgets personalizables de tu pantalla de inicio de iOS 17 ya tienes más que suficientes opciones de personalización.

Si prefieres no ver un muro cuadriculado de iconos, o incluso algún tipo de organización tranquilizadora, con el rumoreado iOS 18 podrías introducir vastas franjas de espacio en blanco. Tal vez coloques unas pocas aplicaciones en la parte inferior de la pantalla (justo encima del dock), unas pocas en la parte superior y una flotante al azar en el centro. Es algo que puedes hacer ahora mismo con, por ejemplo, el Samsung Galaxy S24. Acabo de probarlo en un Samsung Galaxy S23 Ultra, pero no me gusta mucho su aspecto.

¿Sabes a quién más podría no gustarle? Jony Ive. Así es, el genial diseñador industrial responsable de la mayoría de los diseños de productos icónicos de Apple (iPod, iPhone, iMac, iPad, Apple Pencil original... vale, no pueden ser todos ganadores), puede que no le guste mucho que Apple descarte por completo la icónica cuadrícula del iPhone.

Puede que Ive estuviera un poco obsesionado con las cuadrículas. Ya en 2013. John Gruber, de Daring Fireball, se dio cuenta de que se podían superponer los iconos de las apps de iOS 7 de Apple, entonces recién diseñados por Ive, sobre algunos productos de hardware de Apple, como el Apple TV, la papelera del Mac Pro y la parte inferior del Mac mini. Los efectos visuales que ofrecía eran asombrosos. Nunca lo había admitido, pero teniendo en cuenta su afinidad por la uniformidad y el diseño limpio, un enfoque así no sería sorprendente. Aunque fuera casualidad (no lo era), la salsa secreta de Apple fue, durante décadas, el ojo de Ive.

Ningún espacio es bueno

No cabe duda de que la razón por la que las aplicaciones del iPhone no están desordenadas en la pantalla de inicio (ni en ninguna otra página del dispositivo) es la estricta adhesión de Ive a la estética de cuadrícula. No se trata sólo de que los elementos vivan en una cuadrícula, sino de que ocupen espacios muertos. Si coges el icono de una aplicación de una página y lo mueves a otra pantalla, nunca deja espacio. En lugar de eso, las aplicaciones circundantes se ponen en marcha para llenar el hueco. El iPhone es el rey de la limpieza, al menos en lo que respecta a la ubicación de las aplicaciones.

La obsesión de Ives por eliminar los espacios muertos podría deberse a la opinión del difunto Steve Job sobre el espacio o el aire innecesarios en cualquier producto de Apple. Al parecer, el cofundador y ex consejero delegado de Apple lanzó una vez un prototipo de iPod a un acuario para demostrar a sus diseñadores que el dispositivo seguía teniendo demasiado espacio y demasiado aire; aunque el reproductor de música no flotó, sí soltó burbujas de aire delatoras.

El espacio innecesario era el enemigo de la tecnología, y Jobs e Ive trabajaron en tándem para eliminarlo, junto con cualquier desorganización que pudiera derivarse de él.

Ive dejó Apple en 2019 y, según los informes, terminó su relación de consultoría con la empresa en 2022. Desde entonces, cualquier influencia que Ive haya tenido en la estética de Apple es probable que esté disminuyendo. Si tuviera que encontrar un ejemplo, sería el encantador cable de alimentación MagSafe gris tejido del MacBook Air M3 Midnight, que de alguna manera termina en plástico blanco en el lado donde se conecta a un adaptador de corriente blanco. Eso, para mí, es desordenado y muy poco propio de Ive.

Para ser justos, no hay confirmación por parte de Apple de que planee ofrecer a los propietarios de iPhone un control casi ilimitado de la pantalla de inicio en iOS 18, pero me lo imagino.

La personalización no es algo malo; pero para todos los que se alegran de que Apple se esté poniendo al nivel de Android desde hace años, yo sugeriría que este es un cambio retrógrado que, aunque posiblemente alinee más al iPhone con sus competidores de Android, lo hará algo inferior a lo que esperamos de lo mejor de iOS y Apple.

También creo que Jony Ive lo odiaría.