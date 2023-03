La serie de Scott Pilgrim en Netflix reúne al elenco de la película para darle voz

Es hora de sacar nuestras camisetas de Sex Bob-omb del armario, porque las novelas gráficas favoritas de los fans se van a convertir en una serie de anime de Netflix. Y sí, nos referimos a Scoot Pelgrim vs The Word.

La adorada serie de cómics de Bryan Lee O'Malley, que se convirtió en un clásico de culto en una película live-action en 2010, será adaptada una vez más.

Si bien ya conocíamos que Scott Pilgrim se iba a convertir en anime, no teníamos muchos detalles sobre ello. Al menos hasta su último anuncio, pues, Netflix ha confirmado que ha convertido las novelas gráficas en una serie de televisión anime junto a Universal Content Productions (UCP), una división de Universal Studios Group, que también coprodujo la serie de live-action de Netflix sobre The Umbrella Academy. O'Malley y BenDavid Grabinski (Are You Afraid of the Dark?) también están a bordo como co-showrunners y co-guionistas.

Pero esa no es la noticia que nos llena de emoción, pues el reparto de la película Scott Pilgrim vs The World volverá a poner voz a sus personajes en la serie de Netflix. Entre ellos se encuentran Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, la estrella de Marvel Chris Evans y Brie Larson, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Anna Kendrick, Ellen Wong, Brandon Routh y Alison Pill, entre muchos otros.

🚨🚨THIS IS NOT A DRILL!🚨🚨Announcing Scott Pilgrim, an anime series voiced by the cast of the 2010 film!It comes from executive producers Edgar Wright, Bryan Lee O’Malley, and BenDavid Grabinski and is animated by Science Saru. pic.twitter.com/8iyZuaj6eLMarch 30, 2023 See more

La serie Scott Pilgrim de Netflix no tiene título oficial (al menos públicamente), ni se ha anunciado una fecha de estreno. En un comunicado de prensa, el mejor servicio de streaming global se limitó a revelar que las novedades en ambos frentes llegarían "muy pronto". ¿Tardaremos en ver el anime de Scott Pilgrim en nuestras pantallas? Esperemos que no. Ya informé de que la serie de anime de Netflix estaba en desarrollo en enero de 2022 (véase el enlace anterior), así que lleva más de un año en marcha. Crucemos los dedos para que llegue más rápido de lo que puedo decir "estoy en lesbianas contigo".

En cualquier caso, estoy encantado de que vayamos a tener más contenido de Scott Pilgrim. Las novelas gráficas de O'Malley son eternas. Capturan la incomodidad de ser un adolescente que intenta navegar por esta cosa mágica que llamamos vida, y actúan como una cápsula del tiempo nostálgica de una época en la que el rock indie era grande y los videojuegos estaban empezando a ser vistos públicamente como algo guay, entre otros hitos culturalmente significativos. Basta decir que veré la serie el primer día.

Parece que el equipo ejecutivo de la serie está encantado de volver a adaptar Scott Pilgrim. En un comunicado publicado junto con el anuncio, O'Malley y Grabinski se entusiasmaron: "¡Estamos reuniendo a la banda de nuevo! Y, con Science SARU al frente de la fenomenal animación, no podríamos pedir un equipo mejor para esta aventura. Estamos impacientes por que tanto los fans como los recién llegados vean lo que nosotros y nuestros socios de Science SARU hemos estado preparando. Va a ser un viaje salvaje".

Edgar Wright, que dirigió y co-escribió la película de 2010, y que regresa como productor ejecutivo en la adaptación de Netflix, añadió: "Uno de los logros más orgullosos y agradables de mi carrera fue reunir y trabajar con el reparto de dinamita de Scott Pilgrim. Desde el estreno de la película en 2010, hemos hecho sesiones de preguntas y respuestas, hemos recordado la película y hemos hecho lecturas benéficas, pero nunca habíamos tenido la ocasión de reunir a toda la pandilla en un proyecto real. Hasta ahora.

"El creador original, Bryan Lee O'Malley, y el guionista BenDavid Grabinski han creado una serie de anime de Scott Pilgrim que no sólo amplía el universo, sino que también... bueno, basta con verlo. Me complace anunciar que he ayudado a convencer a todo el reparto original para que vuelva a poner voz a sus personajes en esta nueva y épica aventura. Vais a disfrutar de lo lindo".

Scott Pilgrim recibió una adaptación de videojuego para coincidir con el lanzamiento de la película de 2010. (Image credit: Ubisoft)

Curiosamente, no parece que la serie de anime de Netflix vaya a ser una adaptación directa de la obra de O'Malley. En un artículo de Netflix Tudum posterior a la revelación, Wright dijo: "Nuestro brillante creador Bryan Lee O'Malley tuvo una idea mucho más aventurera que una adaptación directa de los libros originales".

¿Qué tienen preparado O'Malley, Wright, el reparto y todos los demás? No tengo ni idea, pero estoy ansioso por ver qué cambios podrían hacer para envalentonar una de mis series de cómics favoritas. Quizá veamos algunos elementos de Scott Pilgrim contra el mundo: The Game -como el conjunto de movimientos exclusivos de cada personaje- trasladados al anime, o una ligera reelaboración de algún elemento obsoleto de los propios libros.

Confío igualmente en que Science Saru, el estudio de animación japonés antes mencionado, hará un magnífico trabajo recreando en forma de anime el glorioso universo de Scott Pilgrim y su disparatada sensibilidad. La compañía ha trabajado en numerosas series anime de gran éxito, como Hora de Aventuras y Star Wars: Visions, así que sé que la serie tendrá un aspecto visual impresionante y captará la esencia de lo que hace tan grande a Scott Pilgrim.

Ah, y una noticia aún más fantástica: Anamanaguchi, autor de la música de Scott Pilgrim contra el mundo: The Game, y Joseph Trapanese (Straight Outta Compton) están componiendo canciones originales y la banda sonora de la serie. En resumen: estoy entusiasmado.

No olviden estar al pendiente de cualquier novedad, estaremos actualizando este y más artículos sobre Scott Pelgrim.