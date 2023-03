Google IO 2023: fechas, todas las novedades de Android 14, Pixel e IA que esperamos

Google IO 2023 es la versión de este año de la conferencia de desarrolladores del gigante de las búsquedas, en la que probablemente se hagan grandes anuncios tecnológicos, como la llegada de Android 14 y la presentación pública de su chatbot Bard, rival de Bing.

Ya sabemos que la keynote de Google IO 2023 tendrá lugar el 10 de mayo, así que los aficionados a la tecnología deben apuntar esa fecha en sus calendarios de eventos de Google. Este año, la keynote se celebrará ante un público limitado, pero también habrá la habitual retransmisión en directo para aquellos que no puedan desplazarse a California.

¿Qué es exactamente lo que esperamos ver en Google IO 2023 y cómo puedes asistir? Hemos reunido toda la información clave sobre el equivalente de Google a la WWDC de Apple (que suele celebrarse en junio) en este práctico resumen.

Dado el aumento de los chatbots de IA, como el nuevo Bing de Microsoft con ChatGPT, es comprensible que los rumores apunten a que Google incorporará aún más la inteligencia artificial a la mayoría de sus servicios este año.

¿Cuáles son las fechas del Google IO 2023?

Google ha anunciado que su conferencia de desarrolladores y su keynote tendrán lugar el miércoles 10 de mayo. A diferencia del año pasado, está previsto que sea un evento de un solo día.

Cómo inscribirse en Google IO 2023

Aunque no es posible solicitar una entrada en persona para Google IO 2023, puedes registrarte en línea para acceder a todas las sesiones virtuales, keynotes y noticias. Para registrarte, solo tienes que dirigirte a la página del evento Google IO e iniciar sesión con tu cuenta estándar de Google.

(Image credit: Google)

No tienes que registrarte para ver todas las sesiones, pero tienes la ventaja de recibir las últimas noticias de los desarrolladores a través de lo que Google llama "correo electrónico no spam". También obtendrás un perfil de desarrollador que te permitirá guardar y volver a ver más tarde cualquier vídeo relevante, algo que no podrás hacer sin registrarte.

Se espera que las sesiones de Google IO 2023 abarquen todo, desde Android hasta la IA y el aprendizaje automático, por lo que merece la pena inscribirse si tienes aspiraciones de desarrollador (o simplemente te interesan los entresijos de las aplicaciones de Google).

Qué esperar de Google IO 2023

Aún es muy pronto para los rumores de Google IO, pero basándonos en una combinación de filtraciones recientes y ediciones anteriores de la conferencia, podemos hacernos una buena idea del tipo de anuncios que es probable que veamos.

Así que aquí están, en orden aproximado de probabilidad, las principales cosas que esperamos ver en Google IO 2023 - y si conseguimos otra "cosa más" extra como las gafas de traducción en vivo AR de Google, tanto mejor.

1. Anuncios de Google Bard y AI

Google se encuentra en una especie de aprieto con los chatbots de inteligencia artificial. Por un lado, tiene que demostrar que cuenta con la tecnología necesaria para competir con Bing, impulsado por ChatGPT, razón por la cual anunció Google Bard en febrero y dijo que el chatbot se abriría al público en "las próximas semanas".

Pero, según CNBC, en una reciente reunión interna de Google quedó muy claro que "Bard no es una herramienta de búsqueda". Por eso, es probable que en Google IO 2023 sigamos viendo el chatbot de IA presentado como un "servicio experimental de IA conversacional", y no como una versión de próxima generación de Google Search. Queda por ver si Bard se presentará al público antes o durante la conferencia.

(Image credit: Google)

Los chatbots también son solo una pequeña parte de la tecnología de IA, y la conferencia IO de Google ha visto tradicionalmente avances de inteligencia artificial y aprendizaje automático que funcionan en todas sus aplicaciones. Por ejemplo, en Google IO 2018 pudimos echar un vistazo a Google Duplex, un asistente virtual que podía hacer llamadas telefónicas por ti, mientras que en Google IO 2022 vimos cómo la IA se incorporaba sutilmente a productos como Google Docs.

Es de esperarse que veamos más de lo mismo en Google IO 2023, pero con un tema de IA mucho más fuerte que en la conferencia de desarrolladores del año pasado. Por ejemplo, según un informe del New York Times, podríamos ver funciones como "Shopping Try-on" (una función de YouTube que te ayuda a probarte ropa virtual en casa) y un rival de Dall-E que te ayuda a crear y editar imágenes.

2. Un vistazo a Android 14

El último sistema operativo Android ya está en su fase de vista previa para desarrolladores y se lanzará en forma de beta entre mediados de marzo y abril. Sin embargo, Android 14 no se lanzará al público hasta agosto, por lo que esperamos que Google dedique mucho tiempo a explicar los nuevos trucos del software en Google IO 2023.

(Image credit: Tayfun Mehmed / Shutterstock.com)

Algunas de las novedades que se esperan son la compatibilidad con las comunicaciones por satélite y la posibilidad de manejar passkeys, que podrían sustituir por fin a las contraseñas y se consideran más seguras y fáciles de usar.

Naturalmente, también esperamos que Android 14 traiga algunas mejoras en la calidad de vida, como una mayor eficiencia, mejoras en la duración de la batería y algunas funciones de accesibilidad mejoradas. También es probable que haya algún impulso a la seguridad del sistema operativo, pero, naturalmente, algunos teléfonos se perderán la actualización de Android 14 - incluyendo el Google Pixel 4a.

3. La llegada del Google Pixel 7a

Google no ha sido constante con los lanzamientos de sus Pixel modelo A de gama media, pero sigue siendo bastante probable que veamos el Google Pixel 7a.

Al igual que el Google Pixel 6a, esperamos que el próximo mes de mayo se anuncie su sucesor, por lo que el Google IO 2023 sería el lugar más adecuado para darlo a conocer. Pero es posible que se presente más tarde: el Pixel 6a, por ejemplo, no se pudo comprar hasta dos meses después de su anuncio en julio de 2022.

Some unofficial renders of the Pixel 7a, courtesy of @OnLeaks / SmartPrix. (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Hasta ahora, no ha habido una gran cantidad de filtraciones del Pixel 7a, pero se espera que tenga el último chipset Tensor G2 de Google y un diseño que se parece mucho al Google Pixel 7 (lo que de nuevo significa que no hay conector para auriculares).

En enero, un par de vídeos prácticos también sugirieron que el Pixel 7a podría tener una pantalla de 90 Hz, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero ahora mismo todo son especulaciones. Es de esperar que Google nos revele la información oficial en el escenario del Google IO 2023.

4. Fecha de lanzamiento del Google Pixel Tablet (por fin)

El Google Pixel Tablet se presentó al mundo en Google IO 2022, pero increíblemente todavía no ha llegado a las tiendas. Esto podría cambiar en el Google IO 2023.

La compañía ha confirmado que su objetivo es lanzar la Pixel Tablet en algún momento de año 2023.

(Image credit: Google)

Creemos que un lanzamiento en el tradicional evento Pixel de Google en octubre es más probable, pero parece probable que la compañía al menos mencione la tableta en su conferencia de desarrolladores en mayo.

Después de todo, se espera que ejecute Android 12L, que está diseñado para dispositivos con pantallas más grandes, y también tendrá el último chipset Tensor G2 de Google. Todo ello la convierte en candidata a ocupar un puesto en nuestra guía de las mejores tabletas Android, así que esperamos tener pronto más noticias sobre ella.

5. Un debut para el Google Pixel Fold

Otro que hay que archivar en la categoría de "tal vez" para Google IO 2023 es un anuncio muy esperado para el Google Pixel Fold.

Llevamos esperando la llegada del teléfono plegable de Google desde finales de 2022. Pero ahora los últimos rumores apuntan a un lanzamiento en mayo, que coincidiría perfectamente con la conferencia de desarrolladores de Google.

(Image credit: FrontPageTech)

6. Nuevos trucos para Google Maps, Google Lens y más

A staple of Google IO conferences is fancy new tricks for services like Google Maps, Google Translate, and Google Lens that then disappear for several months before eventually launching.

For example, at Google IO 2022 we saw Google Maps' Immersive View for the first time, which looked super-handy for everything from vibe-checking neighborhoods to becoming our favorite new photography sidekick.

(Image credit: Google)

Pero la función no se lanzó realmente en cinco ciudades (Londres, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Tokio) hasta febrero en el evento de Google "Live from Paris". Así que, sea lo que sea lo que se anuncie en Google IO 2023, habrá que esperar un poco para verlo en el teléfono o el portátil.

Aún así, se espera que la IA sea uno de los temas principales de la conferencia, por lo que podría haber algunas actualizaciones impresionantes en Google Translate, Google Maps, Google Docs, Google Lens, etc.

7. Un cambio de imagen para Wear OS

El año pasado fue un gran año para los smartwatches impulsados por Google: en Google IO 2022, vimos cómo se anunciaba finalmente el Google Pixel Watch con Wear OS 3.

Desde entonces, la plataforma rival del Apple Watch no ha dejado de crecer, gracias a la llegada de Wear OS 3.5 y algunos de los mejores relojes Wear OS que hemos visto hasta ahora, como el Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

(Image credit: Google)

¿Qué veremos en Google IO 2023? Hasta ahora, no ha habido ningún rumor importante, pero algunas de las nuevas directrices de diseño de Wear OS sugieren que Google está impulsando realmente la consistencia y el perfeccionamiento de la experiencia de software, y se han escuchado fuertes rumores sobre nuevos protagonistas de Wear OS, como Xiaomi.

Puede que sea demasiado pronto para un avance de Watch OS 4 en Google IO 2023, pero esperamos escuchar algunos anuncios que den otro fuerte impulso al creciente ímpetu de la plataforma de smartwatches.