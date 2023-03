Far Cry 5 acaba de recibir una actualización para PS5 y Xbox Series X

Far Cry 5 es ahora mucho más fácil de jugar en hardware moderno, gracias a un parche de rendimiento lanzado por Ubisoft para celebrar el quinto aniversario del juego.

La actualización ya está disponible para Far Cry 5, lo que significa que los propietarios de PS5 y Xbox Series X|S pueden beneficiarse de un rendimiento de 60 fps en todos los modos del juego.

Esto incluye la campaña individual y los componentes multijugador. Incluso el editor de mapas del juego ha recibido la mejora de rendimiento, lo cual es un buen detalle. Es probable que la actualización sea bien recibida por muchos fans de la serie.

Far Cry 5 sigue siendo una entrada controvertida en la serie, ya que muchos consideran que su ambientación en el corazón de Estados Unidos es un paso atrás con respecto a los lugares más exóticos del pasado de la serie.

(Image credit: Ubisoft)

Aunque siempre es agradable ver que los juegos de una generación anterior reciben actualizaciones gratuitas de la actual para darles nueva vida, dudo que muchos, aparte de sus fans más incondicionales, vayan a aprovechar la oportunidad de volver a jugar a Far Cry 5. Creo que Far Cry 6 fue un paso en la dirección correcta gracias a su ambientación y a sus armas especiales absurdamente divertidas, también padece los mismos problemas que Far Cry 5, con un mundo abierto demasiado grande e inundado de tareas repetitivas.

Para el próximo juego, me encantaría volver a un mundo abierto más significativo. Los elementos de supervivencia de Far Cry 2, por ejemplo, aunque controvertidos, otorgaban una desgarradora capa de vulnerabilidad al personaje. Tener que usar pastillas para evitar la amenaza de la malaria resultaba aterrador e intenso, sobre todo en medio de un tiroteo. Era un juego especialmente duro, en el que cada victoria parecía merecida y las recompensas eran estrictamente temporales.

No cabe duda de que hay elementos de diversión en estas últimas fantasías de poder manifiesto de Far Cry. Y Far Cry 5, en particular, se jugará mejor que nunca en PS5 y Xbox Series X gracias a su nuevo parche de rendimiento. Aunque espero que Ubisoft esté planeando un enfoque significativamente diferente para su próximo título de Far Cry. Uno que te convierta en la presa, no en el depredador.

Assassin's Creed Valhalla simplificó elementos de su mundo abierto, reduciendo las tareas repetitivas y haciendo que el botín encontrado tuviera más sentido. Creo que el próximo juego de Far Cry podría beneficiarse mucho de este enfoque.