La secadora de pelo Supersonic mejorada de Dyson promete un mejor cuidado del cuero cabelludo

Dyson ha estado ocupado ampliando su siempre popular gama de cuidado del cabello, lanzando Airstrait en mercados selectos en mayo del año pasado, seguido por el Supersonic r de calidad profesional a principios de este año.

Ahora hay una secadora de pelo más nueva en la gama Dyson con el anuncio de la Supersonic Nural. A diferencia de la Supersonic r, que se lanzó exclusivamente para estilistas profesionales, la Nural es para todos y promete ser el mejor y más inteligente secador de cabello de Dyson hasta el momento.

Está equipada con una tecnología de sensor inteligente que puede ayudar a proteger no solo el cabello del daño causado por el calor, sino también el cuero cabelludo. Dyson llama a estos sensores Nural, lo que explica el nombre del producto, y están programados para detectar calor extremo y reducir automáticamente la temperatura a solo 55 °C, al mismo tiempo que ajusta el flujo de aire. Según Dyson, esta es una temperatura cómoda para la mayoría de las personas y, sin embargo, es lo suficientemente cálida como para secar el cabello rápidamente.

La marca británica promete que a pesar de la temperatura más baja, Supersonic Nural producirá mechones brillantes y hará que que el peinado sea muy sencillo.

No pensé que 55ºC serían lo suficientemente cálidos para secar el cabello "rápidamente", pero Dyson ha descubierto cómo lograrlo.

En lo que la compañía llama Modo de Protección del Cuero Cabelludo, se proyecta un rayo infrarrojo invisible sobre el cuero cabelludo que permite que la secadora mida la distancia entre tu cabeza y la máquina, lo que permite que el dispositivo ajuste las temperaturas de tal manera que no importa cuán cerca esté o qué tan lejos sostengas el Supersonic Nural, sentirás el mismo calor. Esto te permite sostener la secadora más cerca de tu cabeza para aumentar los tiempos de secado sin quemarte.

La cápsula de Supersonic Nural también está equipada con pequeñas luces LED que cambian de color cuando está en modo Scalp Protect. Son azules para indicar que la secadora está fría, luego cambian a amarillo para fuego lento. Este cambia a naranja a fuego medio y, finalmente, a rojo cuando está más caliente.



Si bien creo que los sensores para el cuidado del cuero cabelludo son una adición bienvenida, hay otra característica que se destaca personalmente para mí: el Supersonic Nural ahora puede pausarse automáticamente cuando detecta que lo han dejado. Esto se debe a la adición de un acelerómetro con sensor de movimiento que detiene el calentador y reduce tanto el flujo de aire como el ruido. Como alguien que ha tenido algunos contratiempos al dejar un secador de pelo encendido, creo que esta característica por sí sola puede cambiar las reglas del juego para muchos usuarios.

Si bien la nueva secadora de pelo se parece a la antigua Supersonic en su forma, las luces y los sensores le dan una estética muy interesante que creo que a la mayoría de la gente le encantará. Y, para mantener las cosas frescas, Dyson ha lanzado una serie de nuevos accesorios magnéticos que se adaptan a todo tipo de cabello.

De hecho, Supersonic Nural es lo suficientemente inteligente como para reconocer qué accesorio se ha instalado y ajustará automáticamente la configuración en consecuencia.

Lo más destacado entre los nuevos accesorios es un difusor rediseñado. Llamado difusor Dyson Wave+Curl, funciona en dos modos: el modo cúpula invierte el flujo de aire y aspira el aire del cuero cabelludo para obtener ondas más suaves y largas, mientras que el modo difuso suministra aire a través de las puntas para obtener rizos voluminosos y apretados.

Dyson Supersonic Nural estará disponible para comprar directamente en Dyson y minoristas autorizados desde principios de abril, su precio en euros será de €399 (esto se podría traducir en pesos mexicanos a aproximadamente, menos de $10 mil). Hasta este momento no se ha revelado precio oficial para Norteamérica.

You might also like...