The Game Awards 2023. Acá la lista de nominados

Llegó el momento: se anunciaron todos los nominados a The Game Awards 2023, incluidos los seis juegos que compiten por el codiciado título de Juego del año. La votación pública está disponible ahora mismo para que todos puedan opinar sobre el resultado final.

Como se reveló en el sitio web de The Game Awards , los seis contendientes de GOTY son Baldur's Gate 3 de Larian Studios (que recientemente ganó el premio al Mejor Juego del Año en The Golden Joysticks ), Marvel's Spider-Man 2 de Insomniac Games, Alan Wake 2 de Remedy Entertainment , el remake de Capcom de Resident Evil 4 y Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo.

No hay duda de que cada juego tiene un duro competidor. Varios de estos títulos ya los hemos jugado en TRG y la decisión seguramente será muy complicado. Pero sea quien sea, será un justo ganador.

Curiosamente, como se destacó en una publicación de Twitter , Baldur's Gate 3 y Alan Wake 2 están empatados con la mayor cantidad de nominaciones en The Game Awards: ambos han sido nominados a ocho, por lo que tendremos que esperar y ver cuál gana más. Marvel 's Spider-Man 2 recibió siete nominaciones, mientras que Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder y Hi-Fi Rush obtuvieron cinco cada una.

La transmisión en vivo de Game Awards está programada para el 7 de diciembre; asegúrate de marcarla en stu calendario para no perdérterla, a las 6:30 pm, tiempo de la Ciudad de México.