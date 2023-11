Reseña. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His name - Un spin-off necesario

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es un título convincente lleno de combates interesantes, distracciones bienvenidas y una historia intensa y emotiva. Aunque es un poco corto, es un juego imprescindible para los fans de Yakuza.

Información de la reseña: Plataforma en que se reseñó: PS5

Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Fecha de lanzamiento: 9 de noviembre de 2023

Los letreros de neón bañan las bulliciosas calles de la ciudad de Osaka, Japón. Acabamos de salir del Club Sega arcade y nos dirjimos a un bar cuando unos matones caricaturescos nos confrontan. Nuestra breve batalla concluye después de que desatamos puñetazos, patadas, explosiones y un ejército de drones. Nos tomamos un trago, Macallan, y decididmos que es hora de ir al karaoke. Ese es Kazuma Kiryu y este es el juego de acción y aventuras Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, del desarrollador Ryu Ga Gotoku Studio.

Ambientado en 2019, Like a Dragon Gaiden tiene lugar tres años después de Yakuza 6: The Song of Life de 2016 , el juego en el que Kiryu se despide emotivo de la serie fingiendo su muerte para proteger a sus seres queridos. Ahora con el nombre de Joryu, nuestro héroe trabaja para la Facción Daidoji, una organización misteriosa con dedos en muchos asuntos dudosos, y desde el principio queda claro que esta no es una existencia feliz.



Kiryu mantiene un perfil bajo, trabajando como guardaespaldas para Daidoji, pero esta vida simple en las sombras pronto se ve interrumpida cuando un trato poco fiable sale mal, lo que resulta en que el manejador de Kiryu, Hanawa, sea atacado y casi secuestrado. Una cosa lleva a la otra y Kiryu es enviado a Sotenbori, la versión en el universo del distrito Dōtonbori de Osaka, en un esfuerzo por descubrir quién estaba detrás de este acto.

El resto está en gran medida en territorio de spoiler, pero puedo decir que es una experiencia mucho más corta de lo que estamos acostumbrados en la serie Yakuza/Like a Dragon . Incluso al profundizar en las misiones secundarias y los minijuegos, obtuve créditos en 15 horas, mucho más corto que la aventura habitual dirigida por Kiryu. En otras palabras, este Dragón nunca se prolonga (lo siento).

Nuevas habilidades

(Image credit: SEGA)

Una nueva cara de la serie es Akame, una "experta en todo", para usar sus palabras, que dirige Akame Network en Sotenbori. De manera similar a la aplicación Friendly Neighborhood Spider-Man en los juegos Marvel 's Spider-Man de Insomniac, las personas pueden informar problemas a través de ella y Akame recluta a Kiryu para resolverlos.

Desde la entrega de comida y la búsqueda de artículos perdidos hasta, por supuesto, dejar sin aliento a los villanos, hay mucho trabajo que hacer en Osaka. Sin embargo, a pesar de la abrumadora cantidad de tareas, es difícil resistirse a realizarlas porque cada tarea completada se siente gratificante ya que ganas dinero y puntos Akame, una moneda que se puede cambiar por artículos y potenciadores, administrando dulces dosis de dopamina más rápido que videos de algunos juegos en TikTok.

Vale la pena señalar que las tareas de Akame Network son fundamentales para avanzar en la trama principal, junto con otra característica nueva: el Coliseo. Este es un campo de batalla en el que te abres camino a través de una variedad de desafíos. Hay combates uno a uno, partidos en los que luchas contra varios enemigos seguidos y un modo de batalla grupal en el que reclutas aliados de la IA para peleas masivas, que es tan caótico como divertido. Necesitarás reclutar compañeros de equipo para este último, con algunas caras conocidas disponibles para entrar al ring con Kiryu.

Siempre es tu turno

(Image credit: SEGA)

Hablando de combate, Like a Dragon Gaiden no utiliza el sistema por turnos introducido en Yakuza: Like a Dragon , el juego principal con un nombre confuso que en realidad es ' Yakuza 7 ', y que tiene lugar canónicamente después de Gaiden. En cambio, la última aventura de Kiryu sigue la misma fórmula que los juegos principales anteriores y ofrece acción de lucha pura.

En general, es sencillo de realizar: en PS5, por ejemplo, el botón de cuadro es un ataque básico que puedes combinar para crear un combo, y el triángulo ofrece un movimiento fuerte y finalizador. Sin embargo, hay más dependiendo de cuál de los dos estilos de lucha, Yakuza y Agente.

La mejor parte (Image credit: SEGA) Jugar de nuevo como Kiryu es un sueño hecho realidad. Extrañaba su combate de lucha, su personalidad sana y su voz relajante.

El primero es un territorio familiar para los fanáticos de la serie, con fuertes golpes, movimientos estilo lucha libre y la capacidad de empuñar elementos aleatorios a tu alrededor, desde conos de tráfico hasta bicicletas. El estilo Agente es completamente nuevo en Like a Dragon Gaiden , lo que le permite a Kiryu administrar golpes más rápidos y utilizar una variedad de armas. Siguiendo con los paralelos del juego de Spider-Man , nuestro héroe tiene una herramienta llamada Spider Gadget que puede usar para atar a los enemigos desde lejos y arrojarlos.



Kiryu también tiene zapatos propulsados por cohetes que le permiten moverse rápidamente en la batalla, derribando a cualquier malo que se atreva a interponerse en tu camino. También hay un cigarrillo explosivo para un ataque explosivo al estilo de James Bond y puedes llamar a varios drones para molestar a tus oponentes. Todo esto se combina para crear un estilo de combate que no sólo se adapta al nuevo estilo de vida de Kiryu, sino que también ofrece una eficiencia despiadada para derribar enemigos que mantiene el ritmo del juego alto.

Viviendo en la ciudad

(Image credit: SEGA)

Cuando no estás en combate, el mundo del juego está lleno de multitud de pasatiempos cautivadores. Los juegos Yakuza/Like a Dragon son bien conocidos por sus minijuegos, y Like a Dragon Gaiden no es una excepción. Hay karaoke, dardos, billar, shogi, póquer, blackjack, cazadores de ovnis, juegos arcade clásicos de Sega como Sonic the Fighters y más.

Si puedes alejarte de estas distracciones, hay muchos lugares para ver alrededor de Sotenbori, incluidos carteles extravagantes y hermosas vistas de la orilla del río. También hay bares y restaurantes para visitar que convierten a Gaiden en un encantador simulador de vida, aunque sólo sea por un tiempo. También puedes explorar una versión restringida de Ijincho, el distrito de Yakuza: Like a Dragon que se basa en Isezakichō de Yokohama, pero lo encontrarás menos vivo y atractivo que Osaka.

Lágrimas de dragón

(Image credit: SEGA)

Como si la mayor fortaleza de un Dragon Gaiden estuviera en su sentimentalismo. Si bien el juego se apresura atrozmente sobre los eventos de Yakuza 7, lo que presenta un obstáculo potencial para los recién llegados, es algo comprensible ya que Like a Dragon Gaiden es la historia de Kiryu, y él no estuvo presente durante la mayor parte del juego anterior. En cambio, obtenemos un resumen bastante básico de la trama principal de Yakuza, pero eso nos da más tiempo para explorar la vida y la época de Joryu, es decir, la historia de Kiryu después de Yakuza 6.

Cuando Kiryu desapareció al final del juego de 2016, fue, en el mejor de los casos, un final agridulce. Kiryu fingió su muerte para que su hija adoptiva Haruka y su familia pudieran vivir en paz, junto con los niños del orfanato que dirigía Kiryu. Entonces, cuando vemos a Kiryu viviendo una existencia vacía bajo la mirada siempre atenta de Daidoji, los fanáticos de toda la vida inmediatamente simpatizan con el alguna vez legendario ex hombre yakuza.

A medida que avanza la historia en Like a Dragon Gaiden , vemos a Kiryu sufrir como nunca antes. Este es un tipo que ha pasado por tiempos difíciles , pero algunas escenas de este juego realmente reflejan cuánto ha sacrificado Kiryu. En un momento me puse a llorar porque finalmente vi a este icónico tipo duro derrumbarse en una escena verdaderamente magistralmente elaborada. Sin embargo, por más sorprendentes que hayan sido la dirección y la interpretación del actor de voz, espero no volver a ver a Kiryu llorar nunca más.

En general, Like a Dragon Gaiden es una entrada relativamente corta pero satisfactoria en esta serie icónica. El regreso de Kiryu como protagonista es un regalo exquisito y efectivamente establece su papel destacado en el próximo juego principal, Like a Dragon: Infinite Wealth. Si bien parece un poco apresurado en algunas partes de la historia principal, es un juego imprescindible para los fanáticos.

Funciones de accesibilidad

(Image credit: SEGA)

Like a Dragon Gaiden ofrece tres opciones de dificultad: principiante, estándar y profesional, y puedes cambiar entre ellas en cualquier momento. La principal diferencia es la cantidad de daño que infligen los enemigos, pero el principiante también agrega una función de asistencia de combate de forma predeterminada, que se puede desactivar sin cambiar de modo.

Dentro del menú de configuración, puede reasignar cada botón. También puede cambiar el tamaño y el color de los subtítulos y agregarles un fondo en las escenas. Por último, hay asistencia de visión del color para Deuteranopia, Protanopia y Tritanopia, incluido un control deslizante para agregar/reducir el nivel de aplicación.