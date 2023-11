Left 4 Dead estaba tan bugeado al principio, que Gabe Newell prefería jugar Counter Strike

El codirector de Left 4 Dead, Chet Faliszek, recuerda los primeros días del shooter de zombis PvE cooperativo y lo que fue necesario para finalmente despegar.

A lo largo de los años, hemos podido descubrir poco a poco más sobre el icónico shooter de zombies de Turtle Rock Studios y Valve. Por ejemplo, ahora sabemos que Left 4 Dead comenzó durante la producción de Counter-Strike: Condition Zero, también pudimos escuchar cuán difícil fue el comienzo del desarrollo.

Gracias a la famosa estructura plana de Valve, donde cualquier empleado puede llamar la atención sobre un proyecto que le interesa, Left 4 Dead sus comienzos fueron algo inestables. En la entrevista, Faliszek recuerda haberse convertido en líder del proyecto casi por accidente.

El caos se produjo a partir de ahí, con Left 4 Dead inicialmente siguiendo una ruta PvP (jugador contra jugador) con cuatro supervivientes luchando contra cuatro infectados en una ciudad apocalíptica abandonada. Si bien esto volvería más adelante en el modo Versus, las interacciones iniciales con el PvP no fueron nada positivas.

"Gabe me acaba de preguntar muy seriamente: "¿Por qué no juego Counter-Strike?". Eso está funcionando”, afirmó Faliszek. "Pensé que estaba bromeando. Como, ja, ja, ja. Pero luego me hizo verlo jugar; Me hizo sentarme en su oficina a verlo y jugarlo”.

La comprensión de que había juegos PvP significativamente mejores disponibles para los jugadores, así como las dificultades de equilibrar dos clases completamente diferentes, los supervivientes y los zombis, es lo que finalmente empujó a Left 4 Muerto en el reino de PvE.

Si bien este no fue de ninguna manera el final de las luchas de Left 4 Dead, esta saga transformó el shooter de zombies en algo que sería más aceptable para los jugadores. Esta innovación luego daría forma a muchos de los mejores juegos de zombies que existen, incluido Left 4 Dead 2.