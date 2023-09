La trilogía clásica de Tomb Raider 1-3 Remastered, llegará a PlayStation y Switch el próximo año

Nintendo ha anunciado que la trilogía Tomb Raider 1-3 Remastered llegará a PS5, PS4 y Nintendo Switch el 14 de febrero de 2024.

Revelados durante el Nintendo Direct del 14 de septiembre, los primeros tres juegos de Tomb Raider que se lanzaron originalmente en la década de 1990 y recibirán el tratamiento mejorado.

Cada juego contará con gráficos actualizados y vendrá con cada expansión, incluidas The Unfinished Business, The Gold Mask y The Lost Artifact, así como los respectivos niveles secretos del juego.

El avance mostró la comparación entre las versiones original y actualizada del juego, pero Nintendo reveló que los jugadores podrán alternar entre las nuevas imágenes y el aspecto poligonal clásico "en cualquier momento" durante el juego.

"Descubre tesoros del mundo antiguo resolviendo acertijos y desentrañando misterios perdidos por los estragos del tiempo", dijo Nintendo. "Sigue a la icónica Lara Croft por todo el mundo y enfréntate a enemigos mortales y mitos peligrosos".

La trilogía remasterizada ya está disponible para reservar en Switch, a un costo de $453.29 pesos.

Luego de un anuncio separado poco después, el blog oficial de PS declaró que los juegos también llegarán a PS5 y PS4, y que están disponibles para pedidos por adelantado para PS4 y PS5, pero aún no hemos encontrado los enlaces apropiados.

El primer juego de Tomb Raider se lanzó en 1996, seguido de la secuela en 1997 y Tomb Raider 3 en 1998; La franquicia verá muchas más secuelas, así como otra trilogía de reinicio moderna de Crystal Dynamics.

Amazon Games anunció el año pasado que trabajará junto con Crystal Dynamics en el próximo título de Tomb Raider . Según se informa, el nuevo juego será el título "más grande y expansivo" de la serie hasta el momento y utilizará Unreal Engine 5 para mejorar sus elementos narrativos.