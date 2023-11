Hoy 7 de noviembre se celebra el N7 Day de Mass Effect y hay novedades del nuevo juego

Seis años han pasado desde el estreno de Mass Effect: Andromeda. Un título sumamente criticado por varios errores y bugs que tenía el juego, y más también por el tema de haberse alejado tanto de la trilogía original y de lo que significa el Comandante Shepard para la saga.

Es preciso mencionar que Andromeda, no es un mal título, pero no estuvo a la altura ni siquiera de la tercera entrega, que su final no encantó a todo mundo, a tal grado que en su momento hubo una campaña en redes sociales parta exigir a Electronic Arts y a Bioware, cambiar el final (cosa que por supuesto, no ocurrió).

Ahora, la expecativa es alta y se espera muchísimo de la nueva entrega, además se especula que también habría una serie live-action que ya está siendo desarrollada para Prime Video, aunque aquí también la información es muy escasa.

Los nuevos teasers de Mass Effect

Cada 7 de noviembre, se celebra el N7 Day, que es el día de Mass Effect. Por supuesto que se esperaba algo de información al respecto de la nueva entrega, no solo un post sobre la celebración del mismo y efectivamente, al momento de redactar esta nota, ya se han liberado dos avances, que si bien, no podemos ver qué personaje es, suponemos que se trata de Liara T'soni, uno de los personajes más queridos de la saga. Recordemos que Liara, es de la raza Asari y los Asari pueden vivir cientos de años.

Mass Effect: Andromeda se lleva a cabo 600 años después de Mass Effect 3, por lo que por razones obvias, el personaje que vemos en estos teasers, no podría ser Shepard... ¿o sí? Bueno, a final de cuentas, los guionistas pueden sacarse cualquier historia, pero, habrá que esperar.

A continuación te dejamos los dos teasers que hasta el momento se han revelado de la nueva entrega de Mass Effect.