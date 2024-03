¡Fatal Fury regresa! Ahora con su nueva entrega City of Wolves busca innovar los juegos de peleas

Luego de esperar largos 26 años, la icónica serie Fatal Fury de SNK hace su triunfal regreso con Fatal Fury: City of the Wolves, prometiendo revolucionar una vez más el género de los juegos de pelea. Desde su debut en 1991, Fatal Fury se ha consolidado como una de las franquicias más queridas y emblemáticas del mundo de los videojuegos, marcando el apogeo de los juegos de lucha en la década de los 90. La última entrega, Garou: Mark of the Wolves lanzada en 1999, dejó a los fans anhelando más. Ahora, la espera ha terminado.

Un estilo artístico único y el sistema REV para una experiencia única

Fatal Fury: City of the Wolves no solo captura la esencia de la serie con su estilo artístico único y estimulante, sino que también introduce el revolucionario Sistema REV. Este nuevo sistema promete elevar la emoción de la batalla a niveles sin precedentes, ofreciendo a los jugadores herramientas ofensivas únicas y la posibilidad de ejecutar movimientos espectaculares como las REV Arts, REV Accel y REV Blows. Con dos esquemas de control distintos, el juego garantiza diversión y desafíos tanto para los recién llegados como para los veteranos de la serie.

La Acción se enciende en las calles de South Town

La escena está ambientada en las vibrantes y peligrosas calles de South Town, donde los sueños salvajes y las ambiciones se cruzan. En este entorno, una nueva leyenda está a punto de surgir, invitando a los jugadores a sumergirse en una narrativa rica y emocionante. Los sistemas de combate clásicos de Fatal Fury han sido evolucionados para adaptarse a los tiempos modernos, ofreciendo una experiencia de juego más rica y dinámica.

Un elenco de personajes clásicos

El juego presenta un elenco diverso de personajes, desde favoritos de los fans hasta caras nuevas, cada uno con su propia historia y motivaciones. Desde Rock Howard, el hijo de Geese Howard criado por Terry Bogard, hasta Hotaru Futaba en su búsqueda incansable, y Tizoc, el símbolo invencible de justicia. Fatal Fury: City of the Wolves promete combates intensos y emocionantes que dejarán a los jugadores al borde de sus asientos.

La acción iniciará en EVO Japón 2024

Los fans tendrán la oportunidad de experimentar Fatal Fury: City of the Wolves por primera vez en el booth de SNK durante EVO Japón 2024, el mayor torneo de juegos de lucha del país. Este evento, que se celebrará en Tokio del 27 al 29 de abril de 2024, será una oportunidad única para sumergirse en el mundo de Fatal Fury y experimentar de primera mano el emocionante nuevo Sistema REV.