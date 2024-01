Todo sobre Suicide Squad: Kill the Justice League, fecha de lanzamiento y noticias

La fecha de lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League se retrasó poco después de la revelación completa del juego. Ahora se lanzará el próximo mes, ya que el desarrollador dedicó más tiempo a actualizarlo en función de los comentarios de los fans.

El juego se basa en Harley Quinn, el Capitán Boomerang, el Rey Tiburón y Deadshot, quienes tienen la tarea de eliminar a los héroes de la Liga de la Justicia a quienes les han lavado el cerebro. Esto incluye a Batman, Linterna Verde y Flash. Los jugadores podrán formar equipos de cuatro para enfrentarse a enemigos en un enorme entorno urbano de mundo abierto. Una cosa es segura: tendrá que perfeccionar su combate para ser considerado uno de los mejores juegos cooperativos.

Mientras esperamos más sobre Suicide Squad: Kill the Justice League, esto es lo que se ha revelado en el juego hasta ahora. Esto incluye todas las noticias y avances más recientes, así como un vistazo al juego. A medida que salgan a la luz más detalles, esta página se actualizará.

Suicide Squad: Kill the Justice League: directo al grano

¿Qué es? Un juego de Suicide Squad de Rocksteady

Un juego de Suicide Squad de Rocksteady ¿Cuándo sale? 2 de febrero de 2024

2 de febrero de 2024 ¿En qué puedo jugar? PS5, Xbox Series X|S y PC

Suicide Squad: Kill the Justice League fecha de lanzamiento y plataformas

Suicide Squad: Kill the Justice League se lanzará el 2 de febrero de 2024 para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Esto se debe a un retraso desde su ventana de lanzamiento de 2023. El retraso se produjo después de una reacción violenta en torno a una presentación del juego en un evento Sony State of Play.

Desafortunadamente, Suicide Squad: Kill the Justice League no llegará a consolas de pasada generación como PS4 y Xbox One.

Suicide Squad: Kill the Justice League avances

Rocksteady reveló un nuevo avance de la historia en The Game Awards 2023 que detalla la desalentadora misión que se avecina. El programa 'No more heroes' El tráiler se puede encontrar a continuación:

Hay otros avances de Suicide Squad: Kill the Justice League dispersos a lo largo de este artículo, pero si quieres echar un vistazo más de cerca a todo, Rocksteady tiene para ofrecer, consulta su canal oficial de YouTube.

Suicide Squad: Kill the Justice League historia

Suicide Squad continua en algún momento después de los eventos de Batman: Arkham Knight y tiene a Amanda Waller ( También conocido como "The Wall"), formando un grupo de trabajo de reclusos de Arkham, conocido como el Escuadrón Suicida. Su objetivo es emprender una misión encubierta en Metrópolis.

Cuando llega el heterogéneo equipo, rápidamente se dan cuenta de que el supervillano Brainiac está intentando invadir el planeta y le ha lavado el cerebro a la Liga de la Justicia (incluidos Flash, Superman, Batman y Linterna Verde). Para salvar el planeta, el Escuadrón Suicida necesita cazar a cada miembro de la Liga de la Justicia a quien le han lavado el cerebro y eliminarlos. Ah, y acabar con Brainiac.

Suicide Squad: Kill the Justice League gameplay

Suicide Squad: Kill the Justice League está ambientado en una representación de mundo abierto de Metrópolis, que será como una versión a mayor escala de Arkham City de Rocksteady. Este enfoque de mundo abierto debería significar que hay mucho que explorar.

También sabemos que tendrás la opción de jugar solo o multijugador. Los jugadores que opten por jugar en solitario pueden cambiar entre los miembros del equipo como quieran, y la IA se encargará de los miembros no controlados del equipo para que jueguen junto a ti. Sin embargo, necesitarás una conexión a internet para ello.

Si quieres que tus amigos se unan a ti en el modo multijugador, pueden ponerse en el lugar de los miembros del equipo que no quieras, con hasta cuatro jugadores disponibles a la vez. Según Rocksteady, esta será una experiencia de juego perfecta y la cooperativa será de entrada y salida. Por lo tanto, puedes tener amigos jugando contigo un minuto y jugar en solitaro al siguiente sin que eso afecte tu juego.

Los cuatro personajes jugables (Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Captain Boomerang) tienen cada uno su propio “conjunto de movimientos únicos” y “habilidades transversales mejoradas”. Si bien no se han especificado estas habilidades y movimientos exactos, sí echamos un vistazo a cada uno de los personajes de los antihéroes. estilos de juego únicos en el avance del juego lanzado en The Game Awards 2021.

Por lo que vimos, Harley es bastante ágil, puede realizar poderosos ataques cuerpo a cuerpo y tiene un gancho de agarre en su arsenal; King Shark tiene que ver con la fuerza bruta, pero puede sacar una ametralladora cuando la necesita; Deadshot aporta potencia de fuego al grupo (capaz de realizar ataques aéreos y de francotiradores). Finalmente, el Capitán Boomerang es extremadamente rápido y su boomerang acaba con enemigos a distancia con facilidad.

Suicide Squad: Kill the Justice League noticias

Suicide Squad: Kill the Justice League retrasado

Suicide Squad: Kill the Justice League se ha retrasado nuevamente, luego de la recepción por parte de los fanáticos del Estado de El juego se proyectará en febrero de 2023. Esto se anunció en el Tweet a continuación, que cita que el equipo necesita más tiempo como la razón principal del retraso.

Kevin Conroy es Batman

El fallecido Kevin Conroy ha sido confirmado como la voz de Batman en Suicide Squad: Kill the Justice League. Conroy prestó su voz a Batman en todos los juegos de Arkham, así como en Batman: The Animated Series y varias películas, por lo que es conmovedor ver que pudo prestar su voz a lo último de Rocksteady.