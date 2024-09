Retrasan lanzamiento de Assassin's Creed Shadows, hasta febrero de 2025

Ubisoft ha anunciado que Assassin's Creed Shadows se retrasará hasta 2025.

Después de cancelar un evento de prensa para el juego Assassin's Creed a principios de esta semana sin comentarios, Ubisoft ahora ha confirmado que Shadows se ha retrasado de su fecha de lanzamiento original del 12 de noviembre al 14 de febrero de 2025.

Ubisoft compartió una declaración en X/Twitter, explicando que el equipo de desarrollo necesita tiempo adicional para pulir el juego antes de que esté listo para su lanzamiento.

"Esta es una incorporación ambiciosa a la franquicia, una experiencia rica que se puede vivir a través de los ojos de dos protagonistas únicos, pero nos damos cuenta de que necesitamos más tiempo para pulir y refinar la experiencia, impulsando aún más algunas de nuestras características clave", se lee en la publicación.

Ubisoft también confirmó que, a diferencia de las entregas recientes de Assassin's Creed , Shadows se lanzará el primer día en Steam junto con PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y Amazon Luna .

Además, todos los pedidos anticipados existentes serán cancelados y reembolsados

a medida que Ubisoft se aleja de su modelo tradicional de pase de temporada.

En su lugar, a todos los futuros pedidos anticipados se les otorgará la primera expansión Assassin's Creed Shadows de forma gratuita.

Assassin's Creed Shadows will now release February 14, 2025. pic.twitter.com/J2ah7kkytW September 25, 2024

En una carta separada a los inversores, el vicepresidente de Ubisoft y productor ejecutivo de la franquicia Assassin's Creed, Marc-Alexis Côté, explicó además que el retraso se produce después de enterarse del reciente lanzamiento de Star Wars Outlaws.

"Si bien el juego cuenta con todas las características, los aprendizajes del lanzamiento de Star Wars Outlaws nos llevaron a dedicar tiempo adicional para pulir aún más el título", afirmó Côté.

"Esto permitirá que la mayor entrega de la franquicia cumpla plenamente su ambición, en particular al cumplir la promesa de nuestra aventura con dos protagonistas, con Naoe y Yasuke aportando dos estilos de juego muy diferentes".

Aunque el título de Star Wars de mundo abierto de Massive Entertainment tuvo una buena acogida, el juego tuvo un rendimiento inferior en ventas. El desarrollador reveló recientemente sus planes de actualizar y perfeccionar el juego, y también anunció una fecha de lanzamiento para el 21 de noviembre en Steam.

"En respuesta a los comentarios de los jugadores, los equipos de desarrollo de Ubisoft están actualmente completamente movilizados para implementar rápidamente una serie de actualizaciones para pulir y mejorar la experiencia del jugador con el fin de involucrar a una gran audiencia durante la temporada navideña y posicionar a Star Wars Outlaws como un sólido juego a largo plazo", agregó Côté.

You might also like...