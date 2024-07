Dragon Age: The Veilguard cuenta con 140,000 líneas de diálogo

BioWare ha revelado que Dragon Age: The Veilguard tiene más líneas de diálogo que Dragon Age: Inquisition.

En una entrevista reciente con GamesRadar, el director creativo John Elper y la directora de desempeño creativo Ashley Barlow discutieron el motivo detrás del desarrollo de una década de The Veilguard y confirmaron que una de las principales razones se debió a la abrumadora cantidad de diálogo incluido en el juego.

"Teníamos otros proyectos en marcha en BioWare también. Queríamos asegurarnos de que este saliera bien", dijo Elper antes de calificar el próximo juego de rol como "la mejor versión" que el juego "podría ser".

Barlow continuó explicando que ha estado trabajando en el juego durante cinco años con el elenco principal y reveló que el juego tiene unas asombrosas 140.000 líneas de diálogo.

Para ponerlo en perspectiva, Dragon Age: Inquisition ostentaba el récord de la serie de mayor cantidad de líneas registradas, con 88.000 .

"Se necesita mucho tiempo para grabar 700 caracteres, ya sabes, 80.000 líneas o 140.000 líneas con todos los Rooks (el protagonista del juego). Simplemente lleva tiempo hacerlo bien", añadió Barlow.

BioWare ha presentado recientemente el reparto de los siete compañeros de The Veilguard y las cuatro voces del héroe jugable, Rook. El estudio también asistió a la Comic Con de San Diego (SDCC), donde los asistentes pudieron conocer a algunos de los actores y también ver un nuevo adelanto del juego que muestra "cómo se desarrollarán los vínculos y las conexiones a través del sistema de conversación dinámico de BioWare".

The Veilguard aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero BioWare ha confirmado que se lanzará en PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC en "otoño de 2024".

No hemos visto mucho más del juego desde su presentación oficial el mes pasado , pero sí sabemos que tendrá lugar 10 años después de Dragon Age: Inquisition y también contará con cuatro opciones de dificultad como "estilos de juego".

You might also like...