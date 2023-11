Dragon Age 4 - todo lo que sabemos acerca de Dreadwolf

Dragon Age: Dreadwolf, también conocido como Dragon Age 4, es el siguiente capítulo de la serie de fantasía Dragon Age BioWare. En 2009, Dragon Age: Origins inició la serie ofreciendo un juego de rol abierto e inmersivo que resonó entre los fanáticos, un legado que sus dos secuelas sostenido con aplomo.

Desafortunadamente para aquellos que se enamoraron de la serie, no ha habido un nuevo título de Dragon Age desde Inquisition. Como habrás adivinado, parece que el personaje Solas ocupará un lugar central en Dragon Age, es, de hecho, el Dreadwolf, un despiadado dios elfo disfrazado. Es más, Solas fue responsable de separar el mundo de los mortales del mundo de la magia, dando forma al universo entero en el que tiene lugar Inquisition lo dejó, abordando el legado de una de las series' personajes más divisivos. Resulta que Solas, un compañero jugable en en 2014. Sin embargo, se está preparando una secuela que busca continuar donde terminó Dragon Age Inquisition.

Dicho esto, todavía no tenemos muchos detalles sobre el juego más allá de un puñado de avances. A pesar de esto, en TRG hemos mantenido los oídos atentos y hemos discernido algunos datos interesantes sobre el juego que quizás aún no conozcas. Continúe leyendo para obtener más información sobre este próximo juego tan esperado.

Dragon Age 4: directo al grano

¿Qué es? La cuarta entrega de la influyente serie Dragon Age

La cuarta entrega de la influyente serie Dragon Age ¿Cuándo saldrá? Por confirmar (es probable que Xbox Series X, PS5 y PC)

Por confirmar (es probable que Xbox Series X, PS5 y PC) ¿Cuándo puedo jugarlo? TBC

Dragon Age 4: Dreadwolf RUMORES Y PLATAFORMAS SOBRE LA FECHA DE LANZAMIENTO

(Image credit: Bioware)

Dragon Age: Dreadwolf aún no ha recibido una fecha de lanzamiento. Recientemente, EA no incluyó el juego en su último informe de ganancias financieras (a través de Eurogamer). Se enumeraron muchos juegos y actualmente está previsto que todos se lancen antes de abril de 2024. Lamentablemente, esto significa que es muy poco probable que Dragon Age: Dreadwolf salga antes de abril de 2024.

Las plataformas aún no se han confirmado oficialmente. Dado que su fecha de lanzamiento parece tardar un poco y que un clip de Gamescom 2020 menciona la "tecnología de próxima generación", es probable que Dragon Age 4: Dreadwolf solo llegue a la nueva generación de consolas.

Dragon Age 4: Dreadwolf tráilers

En diciembre de 2022, BioWare lanzó una cinemática del juego de Dragon Age: Dreadwolf. En el tráiler, escuchamos al bardo favorito de los fanáticos, Varric Tethras, contar su relato de la historia del Dread Wolf o, para usar el nombre de su forma mortal: Solas. A lo largo de su historia, Varric nos cuenta cómo Solas separó el Velo (el reino de la magia) de la realidad creando un Velo entre los dos.



Los otros dos tráilers de Dragon Age: Dreadwolf se pueden encontrar en el canal oficial de Dragon Age en YouTube. presentado durante los Game Awards 2020. segundo avance de los Game Awards 2018, así como el avance.

Dragon Age 4: Dreadwolf historia y ambientación

(Image credit: BioWare)

BioWare no ha confirmado la historia exacta de Dragon Age: Dreadwolf todavía, pero el título y el avance del juego dejan una cosa clara. Solas va a estar involucrado a lo grande. Esta vez, parece que será el principal antagonista.

La descripción que BioWare hace de él pinta un cuadro interesante. “Solas, el lobo aterrador. Algunos dicen que podría ser un antiguo dios élfico, pero otros dicen que no. Otros dicen que es un traidor a su pueblo... o un salvador que ahora busca rescatarlos a costa de su mundo. Sus motivos son inescrutables y sus métodos a veces cuestionables, lo que le valió la reputación de ser una especie de deidad embaucadora, un jugador de juegos oscuros y peligrosos”.

El regreso de Solas, así como personajes como Varric, el ingenioso bardo enano de Dragon Age 2 e Inquisition, ciertamente sugiere que la historia de Dragon Age: Dreadwolf continuará no mucho después Dragon Age: Inquisición. Sin embargo, como todos los juegos anteriores de la serie, parece que los jugadores se pondrán en la piel de un nuevo protagonista y el sitio web oficial dice: “Thedas necesita un nuevo héroe; uno que nunca verán venir”.

Nuevos héroes y nuevos comienzos hacen que las secuelas sean accesibles y también sabemos que jugar Dragon Age: Inquisition no será un requisito previo para quedar atrapado en Dragon Age: Dreadwolf. BioWare ha confirmado que “si Eres nuevo en Dragon Age, no tienes por qué preocuparte por no haber conocido a nuestro antagonista todavía. Se presentará adecuadamente cuando sea el momento adecuado”.

Dragon Age: Dreadwolf gameplay

(Image credit: BioWare)

Aún no se sabe mucho sobre lo que podemos esperar de la mecánica de juego de Dragon Age: Dreadwolf. Sin embargo, una actualización de la comunidad BioWare de febrero de 2023 nos dio una indicación de lo que podemos esperar de la progresión y personalización de los personajes.

La publicación describe los planes para un árbol de habilidades no lineal, que permitirá a los jugadores personalizar la clase de su personaje. Luke Barrett, director de diseño de sistemas en Dragon Age: Dreadwolf esbozó un complejo árbol de habilidades lleno de "muchos nodos únicos", todos los cuales hacen crecer al personaje de múltiples maneras, no sólo estadísticas”.

Barrett continuó explicando: "Realmente queríamos tener algo que permitiera al jugador construir su personaje de una manera que le permitiera alcanzar su fantasía de jugador ". Y como admitimos tantas opciones, hemos diseñado algo que se puede personalizar ampliamente, en lugar de un sistema de progresión más lineal”.

Aunque no tenemos muchos detalles específicos, este enfoque contrasta con las ofertas más lineales de títulos anteriores de Dragon Age. , donde los jugadores se vieron obligados a especializarse en clases o subclases específicas.

Dragon Age: Dreadwolf noticias

(Image credit: Tor Books)

13 sindicalizados Dragon Age: Dreadwolf Probadores de control de calidad despedidos

Según se informó en octubre de 2023, 13 evaluadores de control de calidad (QA) fueron despedidos en Bioware. A los empleados se les ofreció una "indemnización mínima". Esto siguió a una ola anterior de despidos de BioWare en agosto, donde 50 miembros del personal fueron despedidos para "satisfacer las necesidades de próximos proyectos".

Los desarrolladores de Mass-Effect se unen al equipo

Según lo informado por GameBeat, varios desarrolladores de Mass Effect se unieron para ayudar al juego (Dragon Age 4) a cruzar la línea de meta. El ex productor ejecutivo de BioWare, Mark Darrah, también se unió para desempeñarse como consultor.

Hito alfa alcanzado

En la última actualización del blog de Dragon Age 4, publicada en octubre de 2022, GM Gary McKay reveló que el juego ha alcanzado su Alpha Milestone, lo que significa que ahora se puede jugar de principio a fin. Pero el juego "no está terminado de ninguna manera", y el estudio ahora se centra en pulir las características narrativas y de juego.

"En primer lugar, ahora podemos centrarnos en llevar la fidelidad visual a su forma final e iterar en las características del juego", dijo. McKay escribió en el blog. "La gran pregunta ahora es: “¿Dónde centramos nuestros esfuerzos?” Para responder a eso, solicitamos comentarios de varias fuentes, incluidos los miembros de nuestro Consejo Comunitario, cada uno de los cuales tiene perspectivas y experiencias únicas, nuestro equipo de verificación de calidad y extensas pruebas de juego internas. Recopilar comentarios de múltiples fuentes nos brinda una mayor comprensión sobre dónde debemos dedicar más tiempo a mejorar la experiencia.

"Además, ahora podemos evaluar el ritmo del juego, cómo evolucionan las relaciones con el tiempo y la progresión del jugador, así como la cohesión narrativa, esencialmente cómo se desarrolla la historia". Podemos tomar la historia que hemos escrito y ver si la estamos expresando bien a través de los personajes, el diálogo, las cinemáticas y, en última instancia, el viaje del jugador. Ahora que tenemos la capacidad de hacer una partida completa, podemos iterar y pulir las cosas que más les importan a nuestros fans”.