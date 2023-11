Avatar: Frontiers of Pandora hands on - El paraíso de Pandora

El mundo abiertode Avatar: Frontiers of Pandora cuenta con un paisaje delicioso y vibrante, lleno de misiones que completar y materiales que recolectar. Sin embargo, las vistas que verás en el camino son igualmente gratificantes. El planeta Pandora está repleto de flora y fauna fantásticas, ofreciendo viajes que asombran y deleitan tanto como cualquiera de los destinos del juego.

Avatar: Frontiers of Pandora es una deliciosa aventura en primera persona de Massive Entertainment. Ambientado en el futuro lejano pero familiar de las películas Avatar de James Cameron, Ubisoft nos invitó a probar una versión inicial antes de su lanzamiento el 7 de diciembre.

Tu protagonista Na'vi, no sólo parece un extraterrestre sino que también se mueve como tal. En Frontiers of Pandora, tu personaje puede realizar saltos precisos y carreras aéreas rápidas, dando a tus movimientos una sensación de fluidez y capacidad de respuesta que rivaliza incluso con algunos de los mejores juegos de Mario.

Tú personaje se mueve libremente, hace brincos impresionantes y su velocidad es impresionante

Siguiendo el ejemplo del libro de Far Cry, Frontiers of Pandora no te da tus objetivos a cucharadas. Tendrás que marcar manualmente los puntos de referencia en el mapa antes de dirigirte hacia tu objetivo. Sin rutas establecidas, esto se convierte en una especie de desafío de plataformas, donde brillan las generosas mecánicas de salto y carrera del juego. Una de las primeras misiones nos hizo escalar un árbol para realizar ese vínculo con un Ikran (las aves de Pandora), tal y como lo hace Sully, en la primer cinta de Avatar. Esto definitivamente es muy gratificante, ya que no será una tarea fácil establecer esa confianza entre tu Na'vi y el Ikran, pero una vez que lo logras, tendrás una nueva y hermosa perspectiva de todo lo que es Pandora.

(Image credit: Ubisoft)

Una llamativa variedad de formas de vida locales. La vibrante vida vegetal distrae y deleita, capturando con entusiasmo el espectáculo visual de las películas de James Cameron. Los fanáticos de las películas reconocerán la flora bioluminiscente distintiva de Pandora y los helicoradianos anaranjados, plantas en forma de espiral que se esconden en el suelo con un satisfactorio "pop" cuando se les acerca.

Todo esto se combina con una partitura inmersiva que prescinde de las típicas orquestas occidentales, y en su lugar ofrece coros armónicos y ritmos de tambores que se superponen maravillosamente uno encima del otro para crear una sensación de profundidad. Además, en determinadas misiones la banda sonora responderá a tus acciones, lo que permitirá que la puntuación aumente e se intensifique a medida que alcances tu objetivo. Son este tipo de características las que ayudan a Frontiers a capturar ingeniosamente las ambiciones cinematográficas de las películas de Avatar .

Te recordará a FarCry

(Image credit: Ubisoft)

Frontiers of Pandora se construye alrededor de una fuerte presunción central. Tu personaje, un Na'vi nativo de Pandora, fue secuestrado cuando era niño y criado por la explotadora y despiadada Administración de Desarrollo de Recursos (RDA) dirigida por humanos. Ahora, después de haber escapado de la prisión, nuestro héroe emprende una búsqueda para reconectarse con su herencia, al mismo tiempo que posee un conocimiento único de cómo opera la RDA.

En una escena particularmente llamativa, el ataque a un puesto avanzado de la RDA, esta combinación de conocimiento interno humano y destreza de combate Na'vi realmente brilló. Patrullado por imponentes caminantes y soldados enemigos, tenía mucho trabajo por delante. Aunque el sistema de sigilo del juego es relativamente simple, Frontiers captura hábilmente una sensación de guerra asimétrica cuando el silencio se torna en forma de pera. Por ejemplo, tiende una emboscada a tus enemigos y caerán como moscas; Golpea los puntos débiles de los caminantes enemigos y serás recompensado con explosiones devastadoras. Sin embargo, si el enemigo te ataca, tu elegante atuendo tribal hará poco para repeler las balas y morirás rápidamente.

Aquí mi estrategia fue una y otra vez estar huyendo hasta encontrar los recobecos perfectos para volver a ingresar a esta base militar y destruirla por completo.

Esto no quiere decir que tus Na'vi sean frágiles en combate; más bien, esa supervivencia se basa en la agilidad y la inteligencia en lugar de la fuerza bruta. Al utilizar la cobertura y aprovechar los generosos sistemas de movimiento del juego, puedes evitar la peor parte del fuego enemigo y al mismo tiempo devolver el tuyo. Tus flechas también son poderosas: suficientes para abrir las cabinas de los caminantes de la RDA, permitiéndote disparar a los pilotos que están dentro.

Si quieres hacer todo lo posible, puedes cambiar a tu rifle de asalto, abandonando cualquier pretensión de sigilo por pura potencia de fuego. Aunque es un contraataque eficaz para gran parte del arsenal de la RDA, tendrás que mantener saciada tu arma hambrienta de munición saqueando a los humanos caídos.

Esto se vuelve aún más atractivo cuando agregas la verticalidad que brinda tu Ikran, una montura voladora reptil que puedes usar para luchar contra el enemigo. El Ikran se inclina y se zambulle con un peso agradable, conservando el impulso de una manera que se siente orgánica y creíble. Bajar en picado sobre los helicópteros de la RDA resulta inmensamente satisfactorio. Incluso puedes llamar a tu montura en el aire, una red de seguridad vital en caso de que estropees una de las secciones de plataformas de gran altitud del juego.

¡Es nuestra tierra!

(Image credit: Ubisoft)

Lo que sí llama la atención, sin embargo, es el intento del juego de abordar los difíciles temas del colonialismo y el imperialismo cultural. Avatar es, en esencia, una alegoría de los excesos y atrocidades de las potencias coloniales históricas en su búsqueda de riqueza. Frontiers of Pandora comienza en un lugar ambicioso, haciéndote asumir el papel de un "niño de dos mundos" con un pie en la cultura Na'vi y el otro en la sociedad humana. Esto requerirá un toque delicado por parte del desarrollador Massive Entertainment.

Como solo he visto un vistazo de la historia principal del juego, el jurado aún no sabe si Frontiers of Pandora hará justicia a estos importantes temas. Aunque el enfoque matizado de Frontiers hacia la guerra asimétrica sugiere que Massive podría tener una comprensión decente de la compleja dinámica de poder en juego, tendremos que ver si el juego puede reunir los matices necesarios para lograr el aterrizaje, especialmente cuando se empiezan a considerar las preocupaciones de apropiación cultural .

(Image credit: Ubisoft)

De hecho, la franquicia Avatar ha sido criticada a menudo por voces indígenas. Como escribe Jeff Yang en CNN , los símbolos culturales de los Na'vi, inspirados como están en las culturas indígenas del mundo real, son "extraídos de sus contextos, triturados en fragmentos y tamizados al azar", borrando su "significado original".

Dicho esto, Frontiers of Pandora presenta una oportunidad para que la franquicia cambie todo esto. Al centrarse en un personaje Na'vi en lugar de un invasor caminando con un cuerpo Na'vi como en las películas, Frontiers tiene la oportunidad de buscar la autenticidad y alejarse de la lucha de la serie con las narrativas del “salvador blanco”. Si Frontiers se acerca a la cultura Na'vi desde un ángulo más considerado, la novedosa mecánica del juego y su impresionante espectáculo visual podrían llevarlo a convertirse en la aventura Avatar más estimulante, emocionante y mejor realizada jamás creada.