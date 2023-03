Sobrevivir el apocalipsis zombi en Dead Island 2, será posible solo con amigos

"Encuentra la tarjeta, lleve la tarjeta al checkpoint y pasa por el checkpoint". Estas palabras estas palabras son recurrentes y no dejan de merodear en mi mente mientras ataco sin piedad a las hordas de zombis con una cuchilla eléctrica especialmente diseñada.

A pesar de las constantes hordas que se aproximan en Dead Island 2 , empezamos a a entrar en el ritmo de esto; Somos los suficientemente inteligentes con los recursos, actualizamos el equipo y, de hecho, elegimos cartas de habilidades que ayudan bastante de manera individual. Las multitudes de zombis ni siquiera son tan peligrosas, siempre y cuando vayas directo a las rodillas primero. Pero luego mejor vale la pena recoger un tubo oxidado, solo para ver un par de sombras amenazantes acercándose a mí.

Doy la vuelta con temor y veo a dos gigantescos zombies dirigiéndose a mi. "Eres lo que comes", eso dice el refrán y estos dos muchachones claramente han estado comiendo "excavadoras" para el desayuno. Estos grandulones parecen haber hecho ejercicio todos los días antes de que comenzara este apocalipsis.

Así que ahora busco la tarjeta de acceso mientras lucho contra dos goliats y todos sus amiguitos no muertos; Me gustaría ser un pulpo porque no tengo suficientes manos para esto. Cada vez que me enfrento a un zombi en una pelea, más salen de las alcantarillas y los arbustos e inmediatamente saltan sobre mi espalda. A medida que mi salud se agota y mis armas se rompen, me han arrinconado o, en este caso, encima de una minivan.

Esto y mucho más es Dead Island 2.

Lo que pudo ser

(Image credit: Deep Silver)

Hoy en día, es bastante fácil para los cazadoresde zombis caer en una estructura repetitiva que consiste en derribar zombis para llegar al punto A y luego descubrir que necesitas llegar al punto B y repetir. Si bien indudablemente hubo un elemento de eso en el preview de Dead Island 2 de cinco horas que jugamos, estaba claro que Dambuster Studios, hizo un gran esfuerzo para evitar que todo esto fuera tedioso.

“El primer juego fue muy divertido, pero podía volverse repetitivo, así que intentamos crear situaciones en el juego que obligaran al jugador a reconsiderar su enfoque”, aseguró el director de arte técnico de Dead Island 2, Dan Evans-Lawes.

Esta creatividad se debió principalmente a que Dambuster introdujo "nuevas herramientas y enemigos que interactuaban con el mundo y entre ellos", dice Evans-Lawes. Con posibles muertes ambientales, zombis elementales, una mayor personalización de armas y el sangriento sistema FLESH que facilita piratear y cortar a los muertos vivientes con una precisión milimétrica.

Los seis supervivientes jugables también ayudaron a que Dead Island 2 siguiera siendo relativamente interesante. Cada personaje tenía una personalidad destacada e interactuaba con el mundo que los rodeaba de manera diferente; fue agradable ver cómo cada uno se enfrentó al apocalipsis, y a algunos les fue mejor que a otros.

La dura verdad

(Image credit: Deep Silver)

Sin embargo, a pesar del esfuerzo por hacer de Dead Island 2 un juego creativo de zombis, no puedo decir que el preview nos dejó boquiabiertos. Tiene todos los asesinatos grotescos y el escenario teatral del original, pero la esperada secuela no se destacó de juegos como Dying Light 2 , Back 4 Blood o incluso Left 4 Dead 2.

El preview fue una experiencia estrictamente en solitario, y en casi todos los encuentros, encontré que el combate estaba mal equilibrado para un jugador. Probabilidades abrumadoras, inundaciones de enemigos sin descanso y una gran cantidad de diferentes tipos de daños elementales para administrar para cada ola de atacantes me hicieron pensar que un grupo de amigos haría que este juego de muertos vivientes fuera 100% más divertido y manejable. Sin embargo, no puedo decir con certeza que el modo cooperativo hará que Dead Island 2 sea más divertido, solo puedo decir que el single player quizá no sea tan divertido.

Si Dead Island 2 llega a Game Pass y tu grupo de amigos no sabe qué jugar y son amantes del gore, vale la pena echarle un vistazo. Pero incluso entonces, hay un montón de juegos de zombis que ofrecen una visión más entretenida de lo que puede ser un juego de zombis.

(Image credit: Deep Silver)

Para nada odié ese gameplay de un ciudad de Los Ángeles totalmente destruida. Los nuevos modelos de zombis y sus habilidades elementales se sienten como un buen avance para la serie Dead Island, y los encuentros fueron lo suficientemente variados como para mantenerme adivinando, pero eso no fue suficiente. para calmar mi frustración.

Pasé demasiado tiempo encima de minivans o reproduciendo secciones solo porque un zombi había atravesado otro o había interrumpido una escena de muerte final solo para morderme la cabeza. Si bien puedo hacer un viaje de regreso con amigos que pueden apoyarme y utilizar los diversos personajes y sus habilidades, no estaré de vacaciones en Los Ángeles solo en el corto plazo.