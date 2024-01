La patente del Apple Vision Pro revela algunos usos menos espeluznantes de su pantalla externa

El auricular Apple Vision Pro está potencialmente a pocas semanas de su lanzamiento, si los últimos rumores son creíbles, pero algunos nuevos detalles sobre la pantalla externa pueden haber sido filtrados a través de una patente de Apple.

Según el documento (publicado por primera vez por Patently Apple), la pantalla externa de los auriculares no sólo será capaz de activar EyeSight -que muestra a los espectadores los ojos del usuario de una manera un poco espeluznante-, sino que también será capaz de mostrar una gama mucho más amplia de imágenes.

Una persona que lleva un Apple Vision Pro, puede ver sus ojos en la pantalla externa (Image credit: Apple)

Hasta ahora Apple sólo ha mostrado la pantalla externa del Vision Pro mostrando dos cosas: los ojos del usuario cuando está en realidad mixta, y un patrón de colores cuando está totalmente inmerso en la realidad virtual. Pero utilizar la pantalla para mostrar una combinación más amplia de iconos tiene mucho sentido y sería muy útil.

Una señal intermitente de "no molestar", por ejemplo, podría alertar a la gente que te rodea de que estás en una reunión virtual importante o intentando concentrarte en algo, mientras que mostrar una escena virtual en la pantalla externa daría a la gente de tu alrededor una idea de lo que estás mirando.

La patente también revela alternativas a la función realista EyeSight de Apple. En lugar de mostrar una imagen fotorrealista, los ojos del usuario podrían mostrarse como puntos y líneas digitales, al estilo de un robot expresivo: un aspecto un poco espeluznante, pero quizá no tan extraño en la práctica.

Ejemplos de la patente de Apple que muestran cómo podría utilizarse la pantalla externa (Image credit: Apple)

Otros ejemplos que aparecen en el documento de la patente, como el reloj o las condiciones meteorológicas actuales, no son de gran ayuda mientras se llevan puestos los auriculares, pero podrían ser útiles cuando no se llevan puestos. Mientras el Vision Pro se está cargando en tu escritorio, la pantalla externa podría configurarse para mostrarte información útil, como el calendario del día o simplemente la carga del auricular.

Como ocurre con todas las patentes tecnológicas, no hay garantías de que lleguemos a ver estas funciones en acción, e incluso si están de camino al Vision Pro, puede que no estén listas en el momento del lanzamiento o hasta dentro de un tiempo. Hasta que el casco no esté en las manos de los usuarios, no sabremos de qué es o no es capaz.

Sin embargo, si Apple está cerca de lanzar el casco, no debería pasar mucho tiempo antes de que todas nuestras preguntas sobre el Vision Pro tengan respuesta.