Laptops súper delgadas y con IA, podrían llegar gracias a las nuevas memorias RAM de Samsung, tan delgadas como una uña

Samsung ha puesto en marcha las líneas de producción para fabricar su nueva memoria LPDDR5X de tamaño súper delgado que tiene el potencial de dar lugar a computadoras portátiles (o teléfonos inteligentes y tabletas) más delgadas en el futuro.

En un comunicado de prensa, Samsung anunció que ha iniciado la producción en masa de lo que llama la DRAM LPDDR5X de 12 nm más delgada de la industria ( RAM de bajo consumo para dispositivos móviles) en módulos de 12 GB y 16 GB.

Samsung presume : “Con los nuevos paquetes DRAM LPDDR5X, Samsung ofrece la DRAM LPDDR de 12 nm más delgada de la industria en una estructura de 4 pilas, reduciendo el grosor aproximadamente en un 9% y mejorando la resistencia al calor en aproximadamente un 21,2%, en comparación con el producto de la generación anterior”.

Un poco menos del 10% más delgado puede no parecer gran cosa, pero cuando se trata del espacio interior reducido de una computadora portátil, en particular un dispositivo delgado y liviano, cada pequeña medida para ahorrar espacio realmente importa.

Han dicho que el módulo de RAM tiene un grosor de 0.65 mm para ser precisos, aproximadamente el mismo ancho que una uña. Además, Samsung señala que en el futuro llegarán módulos de memoria LPDDR de 24 GB (6 capas) y 32 GB (8 capas).

Por lo tanto, es posible que pronto aparezcan laptops con IA más delgados (y otras laptops además de las PC Copilot+), ya que esta memoria DRAM LPDDR5X se está produciendo en grandes cantidades. Aunque, obviamente, todavía pasará un tiempo antes de que se distribuya ampliamente, se integre en los portátiles y esos dispositivos estén en las estanterías.

Por supuesto, en última instancia, también depende de los fabricantes de laptops lo que hagan con el ahorro de espacio que ofrecen los nuevos módulos de memoria. Un fabricante de laptops podría utilizarlo para hacer que cualquier dispositivo sea más delgado, como se mencionó, aunque el ángulo que adopta Samsung es que el espacio ayude con el flujo de aire. Como señala Samsung, un flujo de aire mejorado, lo que significa un mejor rendimiento térmico, se está volviendo "cada vez más crítico, especialmente para aplicaciones de alto rendimiento con funciones avanzadas como la inteligencia artificial en el dispositivo".

Es un argumento justo y, de hecho, otra táctica común es utilizar cualquier espacio extra ahorrado para otros componentes, el más obvio de los cuales es la batería: una batería más grande para una mayor longevidad, un camino igualmente válido para tomar con una laptop.

En realidad, hay toda una serie de factores de diseño interrelacionados que podrían entrar en juego, equilibrados entre sí, pero, no obstante, se trata de una innovación en componentes que tiene el potencial de permitir laptops más delgadas. Y eso bien podría significar PCs Copilot+ más delgados que se beneficiarían de un solo módulo de 16 GB de la nueva memoria LPDDR5X de Samsung.

Después de todo, en la batalla de las mejores laptops, las PC con IA y Windows 11 podrían competir contra MacBooks aún más delgadas en poco tiempo. Se rumorea que Apple está buscando reducir el tamaño de su MacBook Pro para empezar, y otros dispositivos además, en su búsqueda de lo "delgado posible" que comenzó con el iPad Pro a principios de este año.

