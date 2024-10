La MacBook Pro M4 podría haber sido filtrada en YouTube

Apple es una empresa conocida por su secrecía, así que cuando alguien afirma no solo tener en su poder una MacBook Pro M4 lista para usar y aún no lanzada , sino que luego procede a mostrarla en un video de desempaquetado completo en YouTube, la gente tiende a prestar atención.

Y eso es exactamente lo que parece haber sucedido durante el fin de semana, cuando el YouTuber ruso Wylsacom publicó un video que supuestamente mostraba una MacBook Pro M4 genuina antes de que el dispositivo fuera anunciado. El YouTuber procedió a desempaquetar el dispositivo y compartir sus impresiones iniciales sobre el producto, así como también algunas puntuaciones de evaluación comparativa comparándolo con dispositivos Apple anteriores.

Pero, ¿es realmente legítimo el MacBook en cuestión? Bueno, hay algunas señales que sugieren que podría serlo. Wylsacom mostró la parte posterior de la caja del portátil (ocultando el número de serie en el proceso), que reveló que contenía un MacBook Pro de 14 pulgadas con un chip M4, 16 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento. Tenía un CPU de 10 núcleos (en comparación con el M3 de 8 núcleos y en línea con lo que tiene el M4 del iPad Pro) y una GPU de 10 núcleos. Todo eso parece razonable, al igual que el tamaño y el peso indicados, que son los mismos que los del modelo M3 existente. No está claro si los 16 GB de memoria son una nueva configuración básica (como afirman algunos rumores ) o si es un modelo fabricado a pedido.

Мировая премьера раньше Apple! МНЕ ПОДКИНУЛИ MACBOOK PRO НА M4! - YouTube Watch On

Wylsacom también compartió una puntuación de Geekbench que, según afirman, corresponde al chip M4 que se encuentra en esta MacBook filtrada. El benchmark sugiere que el M4 es hasta un 25 % más rápido que el chip M3 de Apple, y que coincide con el tipo de rendimiento que hemos visto en el último iPad Pro, que también viene con un chip M4 de 10 núcleos.

Sin embargo, no todo es tan convincente. Por un lado, esta MacBook aparentemente usa exactamente el mismo diseño en la parte frontal de su caja que la serie anterior de portátiles MacBook Pro con procesador M3. Eso es sospechoso: Apple actualiza casi infaliblemente los fondos de pantalla que usan sus MacBooks cada vez que se lanza uno nuevo, por lo que tener un nuevo modelo que aparentemente reutilice un diseño antiguo es sospechoso. Este es el mismo problema que planteamos cuando supuestamente se filtró el MacBook Pro con procesador M4 la semana pasada.

Además de eso, la caja indica que el MacBook viene con tres puertos Thunderbolt 4. Eso es extraño porque en la generación M3, todos los MacBook Pro con el chip M3 venían con dos puertos Thunderbolt 3 (un número menor y uno de la generación anterior) y solo las versiones M3 Pro y M3 Max tenían tres ranuras Thunderbolt 4. Sin embargo, la filtración de Wylsacom muestra un MacBook Pro M4 de nivel básico que tiene tres puertos Thunderbolt 4. ¿Es esto una pista de que la filtración no es genuina o Apple ha decidido aumentar el número y la generación de ranuras Thunderbolt en el MacBook Pro de nivel de entrada? No podemos saberlo con certeza hasta que se anuncie el producto.

(Image credit: Wylsacom)

Hay algunas otras cosas que no podemos confirmar de ninguna manera por ahora. La caja revela un número de modelo de A3112 y un SKU de MW2U3LL/A, que no coinciden con ningún dispositivo MacBook existente. De manera similar, la puntuación de Geekbench usa el identificador de modelo Mac16,1, que no se ha usado antes. Estas cosas podrían ser falsas, o podrían ser reales; no podemos saberlo por ahora. De manera similar, este MacBook Pro de nivel básico está disponible en negro espacial, que anteriormente estaba reservado para los modelos M3 Pro y M3 Max. Tendremos que ver si eso es un indicio de que es falso o si Apple ha cambiado su política sobre los colores de MacBook.

La filtración también plantea interrogantes sobre cómo Wylsacom consiguió exactamente el MacBook Pro. Rusia se enfrenta actualmente a sanciones por su guerra en Ucrania, y Apple se ha retirado oficialmente del país en respuesta, lo que hace que obtener los productos de la empresa sea muy difícil. Hay formas en que los ciudadanos rusos pueden obtener artículos como este a pesar de las sanciones, pero la posesión por parte de Wylsacom de un MacBook Pro inédito de una empresa que está obsesionada con la seguridad de los productos (a pesar de que no hay formas oficiales de obtener uno) podría dar que pensar.

Es increíblemente raro que se filtre un producto de Apple en pleno funcionamiento antes de que se anuncie, y que haya sucedido en Rusia (donde conseguir productos oficiales de Apple es bastante difícil, y ni hablar de los que se lanzan antes del lanzamiento) sugiere que puede ser prudente ser escéptico ante esta filtración. De todos modos, es una falsificación bastante convincente si es realmente falsa.

De cualquier manera, lo sabremos con seguridad cuando Apple anuncie su próxima línea de MacBook Pros, lo que se espera que suceda a finales de octubre . Si esta filtración resulta ser auténtica, habrá serias dudas en Apple sobre cómo pudo haber sucedido.