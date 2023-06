Nvidia GeForce RTX 4060: la mejor tarjeta gráfica de gama media para las masas

La Nvidia GeForce RTX 4060 es una actualización fantástica para cualquiera que busque el mejor rendimiento 1080p de su clase, al tiempo que deja la puerta abierta a un sólido rendimiento 1440p (con salvedades) a un precio aceptable. El mayor problema, sin embargo, son sus 8 GB de VRAM, que limitan la capacidad de resolución de esta tarjeta, ya que sus mejores características dependen demasiado de si los desarrolladores de juegos las implementan o no.

Nvidia GeForce RTX 4060: Reseña en dos minutos

Nvidia realmente quiere que sepas que la Nvidia GeForce RTX 4060 es una tarjeta para aquellos que aún utilizan una GTX 1060 o una RTX 2060, y realmente es la mejor estrategia de marketing del Team Green para esta tarjeta.

Para ser claros, la Nvidia RTX 4060 es respetablemente mejor que la Nvidia RTX 3060 a la que sustituye, y tiene un PVPR de lanzamiento de 299 $ (unos 240 £/450 U$D) inferior al de su predecesora. Su rendimiento en juegos a 1080p es el mejor que vas a encontrar por debajo de 300 $, y su rendimiento a 1440p es bastante sólido, especialmente cuando activas el DLSS. Si juegas a un juego con DLSS 3 y generación de fotogramas, aún mejor.

Por desgracia, el rendimiento 4K de la tarjeta se resiente debido a la limitada memoria de vídeo con la que trabaja, que supone una disminución del 50% respecto a la reserva de VRAM de 12 GB de la RTX 3060 inicial (aunque al menos no baja de los 8 GB de las RTX 3060 posteriores).

También dispones de núcleos tensoriales y de trazado de rayos más sofisticados que los de la generación Ampere, y esta madurez se nota en el rendimiento muy mejorado de la tarjeta en trazado de rayos y DLSS.

También hay algunas ventajas añadidas para los streamers, como la compatibilidad con AV1, pero ésta va a ser la tarjeta de un jugador de gama media-baja, no de un streamer, y por lo que obtienes por su precio, es una gran tarjeta.

Sin embargo, el verdadero problema de esta tarjeta es la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Durante más de un año desde que la RTX 3060 Ti apareció en escena, encabezó nuestra lista de mejores tarjetas gráficas por su espectacular equilibrio entre precio y rendimiento, superando con creces a la Nvidia GeForce RTX 3070.

Desde que estalló la burbuja de las criptomonedas y las tarjetas Nvidia Lovelace empezaron a llegar a las estanterías, el precio de las tarjetas Nvidia Ampere de última generación ha caído en picado, incluida la RTX 3060 Ti. Ahora puedes conseguir la RTX 3060 Ti por un precio muy inferior al MSRP, y aunque la RTX 4060 supera a la RTX 3060 en aproximadamente un 20%, sigue estando por debajo de la RTX 3060 Ti, así que si puedes conseguir una RTX 3060 Ti por un precio cercano o igual al de la RTX 4060, podría ser una mejor apuesta. Aún no he visto que la RTX 3060 Ti baje tanto de precio, pero sin duda es posible.

La razón por la que la RTX 3060 Ti es competitiva aquí se debe especialmente a que muchas de las mejores características de la RTX 4060 dependen de que otras personas implementen la tecnología DLSS 3 de Nvidia en sus productos. DLSS 3 con Generación de Fotogramas es increíble para la mayoría de los juegos (aunque hay que resolver algunos problemas de latencia), pero el número de juegos que lo implementan es bastante pequeño por el momento.

Muchos juegos nuevos lo tendrán, pero como hemos visto con la reciente polémica sobre la asociación de Starfield con AMD, uno de los juegos de PC más importantes del año podría no tener DLSS implementado en absoluto en el lanzamiento. Es algo difícil de reprochar a la RTX 4060 como un sólido punto negativo, ya que cuando la tecnología está implementada, funciona increíblemente bien. Pero también es inevitable que el mayor argumento de venta de Nvidia en esta generación de tarjetas gráficas esté explícitamente ligado a la cooperación de terceros desarrolladores de juegos.

Con algo como la Nvidia GeForce RTX 4070, DLSS 3 es una buena característica, pero no la convierte en el éxito o el fracaso de la tarjeta. Con la RTX 4060, su atractivo está profundamente ligado a si tiene o no esta tecnología disponible en sus juegos, y perjudica seriamente a la tarjeta cuando no la tiene. Su rendimiento sin DLSS sólo es mejor que el de la RTX 3060 por una mejora estándar de generación en generación a 1080p, y sin DLSS, es posible jugar a 1440p, pero se verá gravemente obstaculizado por la limitada VRAM. El juego a 4K, por su parte, quedaría totalmente descartado.

Dicho todo esto, la Nvidia RTX 4060 seguirá siendo una actualización increíble para cualquiera que venga de una GTX 1060 o RTX 2060, que es realmente donde esta tarjeta intenta encontrar su mercado. Los jugadores de la RTX 3060, sinceramente, estarán mejor ahorrando algo más de dinero para la RTX 4070 que preocupándose por la RTX 4060 (y probablemente puedas saltarte la Nvidia RTX 4060 Ti, sinceramente).

Si buscas la mejor tarjeta gráfica barata de Nvidia, la Nvidia GeForce RTX 4060 es probablemente lo mejor que va a haber durante un tiempo, ya que ha habido pocos rumores -si es que ha habido alguno- sobre la llegada de una Nvidia RTX 4050 o una Nvidia RTX 4050 Ti al segmento económico en un futuro próximo. Es discutible que valga la pena actualizarla desde una RTX 3060, pero si tienes poco dinero y buscas una actualización desde las tarjetas de la serie 60 de Pascal o Turing, esta tarjeta te encantará.

Nvidia GeForce RTX 4060: Precio y disponibilidad

¿Cuánto cuesta? PSVR en Estados Unidos.: 299 $ (unos 240 £/450 U$D)

PSVR en Estados Unidos.: 299 $ (unos 240 £/450 U$D) ¿Cuándo sale a la venta? 29 de junio de 2023

29 de junio de 2023 ¿Dónde puedes conseguirlo? Disponible en todo el mundo

La Nvidia GeForce RTX 4060 estará disponible el 29 de junio de 2023 por un PVPR de 299 $ (unos 240 £/450 AU$), lo que supone un 10% menos de lo que costaba la RTX 3060 cuando se lanzó en 2021.

Hay una salvedad en este precio, y es que no existe una Edición Fundadores de Nvidia de la RTX 4060, por lo que sólo está disponible a través de socios de terceros como Asus, PNY y otros. Estos fabricantes pueden cobrar lo que quieran por la tarjeta, así que puedes esperar ver muchas de las tarjetas a un precio superior al MSRP de Nvidia, pero habrá algunas como la Asus RTX 4060 Dual que probé para esta RESEÑA que se venderán al MSRP.

Aunque esta tarjeta es más barata que la mayoría, no es la más barata de la generación actual. Sería la AMD Radeon RX 7600, con un PVPR de 269,99 $ (unos 215 £/405 U$D), que sigue ofreciendo la mejor relación rendimiento-precio de todas las tarjetas de la generación actual. Aun así, dado el nivel real de rendimiento que obtienes de la RTX 4060, sin duda ofrece un valor convincente sobre sus tarjetas rivales, aunque al final sean más baratas.

Nvidia GeForce RTX 4060: Características y chipset

Trazado de rayos de 3ª generación y núcleos tensoriales de 4ª generación

Sólo 8 GB de VRAM

DLSS 3 con generación de fotogramas por menos de $300.

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4060 Specs Nvidia GeForce RTX 4060 Nodo de Procesamiento TSMC 5nm Cuenta deTransistores 18.9 billion Boost Clock 2,460MHz VRAM 8GB GDDR6 Bus de Memoria 128-bit L2 Cache 24MB Velocidad de la Memoria 17 Gbps Ancho de Banda de la Memoria 272 GB/s Núcleos CUDA 3,072 Núcleos Ray Tracing 24 Núcleos Tensor 96 TGP 115 Conector 8-pin Sañidass 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a

En términos de especificaciones, la Nvidia GeForce RTX 4060 supone una notable mejora con respecto a la Nvidia RTX 3060 gracias a un nodo de proceso TSMC de 5 nm más pequeño en comparación con el nodo Samsung de 8 nm de la RTX 3060. También cuenta con velocidades de reloj mucho más rápidas, con una velocidad de reloj base y boost aproximadamente un 39% más rápidas.

También tiene una velocidad de memoria más rápida, pero una reserva de VRAM más pequeña y un bus de memoria más pequeño, por lo que acaba teniendo un ancho de banda de memoria aproximadamente un 25% menor, lo que realmente pone un techo al rendimiento en resoluciones más altas.

Aún así, con velocidades de reloj más rápidas, núcleos tensoriales y de trazado de rayos más maduros, y un TGP inferior al de su predecesora, ésta es una de las tarjetas gráficas más potentes y energéticamente eficientes de su clase.

Nvidia GeForce RTX 4060: Diseño

No existe un diseño de referencia para la Nvidia RTX 4060, ya que no hay Founders Edition, por lo que el diseño de la tarjeta va a depender totalmente de la versión que consigas de cada fabricante.

En mi caso, recibí la Asus GeForce RTX 4060 Dual OC edition, que cuenta con un diseño de doble ventilador y un tamaño mucho menor, propio de una tarjeta de gama media. Afortunadamente, la tarjeta utiliza un conector de alimentación de 8 patillas, por lo que no hay necesidad de complicarse con ningún cable adaptador 12VHPWR.

Viene con las tres salidas de vídeo DisplayPort 1.4 y una HDMI 2.1 ya estándar en esta generación de tarjetas Nvidia, así que los que tengan uno de los mejores monitores USB-C volverán a estar de enhorabuena aquí.

La tarjeta es de doble ranura, por lo que no deberías tener problemas para introducirla en una carcasa, y es lo suficientemente ligera como para que puedas prescindir de un soporte.

Nvidia GeForce RTX 4060: Desempeño

El mejor rendimiento en juegos a 1080p de su clase

Enorme mejora si vienes de una RTX 2060 o anterior

Test system specs Este es el sistema que utilizamos para probar la Nvidia GeForce RTX 4060: CPU: Intel Core i9-13900K Refrigerador de CPU: Cougar Poseidon GT 360 AIO RAM: 64 GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6600MHz Placa base: MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi SSD: Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD Fuente de alimentación: Corsair AX1000 Gabinete: Praxis Wetbench

Cuando se trata de 1080p, la Nvidia RTX 4060 ofrece el mejor rendimiento en juegos por debajo de $300.

La AMD RX 7600 la supera en rendimiento de rasterización pura, e incluso llega a superar a la RTX 4060 en ocasiones, pero cuando empiezas a aumentar el trazado de rayos, la RTX 4060 se aleja absolutamente de sus rivales.

Esto es especialmente cierto cuando activas el DLSS, lo que hace que los juegos a 1440p sean una opción muy factible con esta tarjeta. Aunque definitivamente no va a ser una de las mejores tarjetas gráficas 1440p, en ciertos títulos con determinados ajustes, te sorprenderá lo que puedes conseguir.

Pruebas Sintéticas

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Firestrike 28,120 31,837 22,732 Nightraid 130,102 125,313 108,208 Speedway 2,534 1,963 2,182 Port Royal 6,033 5,509 5,156 Time Spy 10,563 10,819 8,777 Firestrike Extreme 13,142 14,780 10,609 Time Spy Extreme 4,949 5,147 4,100 Firestrike Ultra 5,709 7,251 5,094 Wildlife Extreme 20,474 18,928 17,410 Wildlife Extreme Unlimited 20,340 19,119 17,330 PassMark 3D 23,956 22,008 20,786 Desempeño promedio 1080p 79,111 78,575 65,470 Desempeño promedio 1440p 8,068 8,268 6,681 Desempeño promedio 4K 12,868 12,611 10,983 Desempeño Promedio 24,174 23,879 20,216

En cuanto a las pruebas sintéticas, se produce el típico choque entre las tarjetas de Nvidia y AMD que hemos visto en el pasado, con AMD superando en las pruebas de rasterización pura como 3DMark Time Spy y Firestrike, mientras que Nvidia saca ventaja en las cargas de trabajo de trazado de rayos como Port Royal y Speedway.

La RTX 4060 y la RX 7600 están lo bastante cerca en términos de rendimiento bruto como para que, de media, no haya diferencia, pero vale la pena señalar que la RTX 4060 es un 20% mejor de media que la RTX 3060. Lo digo sobre todo para contrastarlo con la RTX 4060 Ti, que sólo era un 10-12% mejor que la RTX 3060 Ti de media.

Por otro lado, una mejora del 20% de una generación a otra es mucho más respetable y justifica considerar la RTX 4060 como una mejora, incluso con una RTX 3060 en tu equipo. Puede que no consigas un 20% más de rendimiento con este tipo de GPU, pero al menos vale la pena considerarlo, a diferencia de lo que ocurre con la RTX 4060 Ti.

Pruebas de juego

Swipe to scroll horizontally Max 1080p Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 45 43 37 F1 2022 190 168 147 Total War: Warhammer III 84 82 72 Cyberpunk 2077 79 87 70 Returnal 85 81 70

Sin embargo, donde la RTX 4060 realmente despega es en el rendimiento en juegos. Comparada con la RX 7600, está más o menos igualada cuando juega a 1080p con los ajustes al máximo, sin trazado de rayos ni escalado. En particular, la RTX 4060 rinde un 9% menos que la RX 7600 en Cyberpunk 2077 cuando no usas trazado de rayos ni escalado.

Swipe to scroll horizontally Max 1080p, Max Ray Tracing Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 33 27 27 F1 2022 76 71 65 Cyberpunk 2077 32 8 30 Returnal 68 53 55

Sin embargo, si subes el trazado de rayos a Psycho en Cyberpunk 2077, el valor de la RTX 4060 empieza a ponerse de manifiesto. La RX 7600 se hunde por completo cuando RT está al máximo, pero esto no es universal. En otros juegos, la RX 7600 es competitiva, pero Cyberpunk 2077 es realmente el talón de Aquiles de AMD. Por su parte, la RTX 3060 aguanta bastante bien en algunos títulos, mientras que la RTX 4060 saca una considerable ventaja en otros.

Swipe to scroll horizontally Max 1080p, Max Ray Tracing, Upscaling Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 Nvidia RTX 4060 (DLSS 3 with Frame Generation) AMD Radeon RX 7600 Nvidia RTX 3060 Cyberpunk 2077 (Quality) 59 92 19 48 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 113 161 49 90 Returnal (Quality) 64 83 76 73 Returnal (Ultra Performance) 83 126 98 95

Con el escalado activado, la RTX 4060 consigue superar sustancialmente tanto a la RTX 3060 como a la RX 7600. Si dejas la configuración DLSS básica y no te metes con la generación de fotogramas, la RTX 4060 consigue una clara victoria en Cyberpunk 2077, aunque tiene una tasa de fotogramas media ligeramente inferior a la de la RTX 3060, pero una tasa de fotogramas mínima superior, es una experiencia mucho más estable en general.

Sin embargo, una vez que activas la generación de fotogramas, las cosas cambian radicalmente a favor de la RTX 4060. Incluso puedes aumentar la resolución en Cyberpunk 2077 a 1440p con la generación de fotogramas activada y obtendrás más fps de media y como mínimo que con la RTX 3060 a 1080p, mientras que la RX 7600 simplemente no puede mantener el ritmo a este nivel.

Por desgracia, gran parte de esto depende de que los desarrolladores implementen la nueva tecnología de Nvidia. Sin DLSS 3 con Generación de Fotogramas, aún obtendrás un rendimiento respetablemente mejor que el de la RTX 3060, pero nada que te deje absolutamente boquiabierto.

Mientras tanto, la RX 7600 ofrece una alternativa convincente si buscas ahorrar algo de dinero y no te importan los 1440p ni el trazado de rayos.

Aun así, si puedes cambiar un ajuste y conseguir 50 fps más en un juego exigente, no hay comparación posible, y sólo por eso, la RTX 4060 gana por defecto.

¿Deberías comprar la Nvidia GeForce RTX 4060?

Swipe to scroll horizontally Valor Para una tarjeta gráfica de menos de 300 $, la RTX 4060 ofrece un valor increíble 4.5 / 5 Característicass & chipset Los 8 GB de VRAM de esta tarjeta son decepcionantes, pero el DLSS 3 a este precio y el TGP drásticamente inferior la salvan de forma enorme. 4.5 / 5 Diseño A la RTX 4060 se le resta medio punto por no tener una tarjeta de referencia, pero el bajo TGP significa que nadie necesita usar el estúpido cable 12VHPWR de Nvidia. 4.5 / 5 Desempeño En términos de rendimiento en juegos a 1080p, esta tarjeta es lo mejor que hay a este precio. 5 / 5 Total La RTX 4060 está a la altura de la AMD RX 7600, pero a un precio más elevado, el argumento de venta de esta tarjeta es su rendimiento a 1080p, el mejor de su clase. Si quieres la mejor tarjeta 1080p, es ésta. 4.625 / 5

Cómprala si...

Quieres el mejor juego a 1080p por menos de 300 $. Esta tarjeta es una campeona 1080p en su categoría de peso, aunque camine justo por la línea de la gama media.

Quieres una compatibilidad fantástica con el trazado de rayos Nvidia fue pionera en el trazado de rayos en tiempo real en los juegos, y realmente se nota aquí.

No la compres si...

Quieres la mejor relación calidad-precio Aunque la RTX 4060 está muy bien de precio, la AMD RX 7600 ofrece una relación calidad-precio mucho mejor.

No te interesa el trazado de rayos ni el escalado Sinceramente, el trazado de rayos está sobrevalorado y muchos juegos no ofrecen o ni siquiera necesitan escalado, así que si no te importan estas funciones, la RTX 4060 de Nvidia puede que no ofrezca lo suficiente para que te gastes el dinero extra.

Nvidia GeForce RTX 4060: También considera

AMD Radeon RX 7600 La tarjeta de gama media competidora de Team Red tiene un precio fantástico y ofrece un rendimiento convincente a 1080p (siempre que el trazado de rayos y el escalado no sean tus mayores preocupaciones).

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Como los precios de las tarjetas gráficas de la serie Nvidia RTX 3000 siguen bajando, es posible que esta tarjeta se acerque al PVPR de la RTX 4060, y con su mejor rendimiento, ofrece una alternativa convincente.

Cómo probamos la Nvidia GeForce RTX 4060

Pasamos cerca de una semana probando la tarjeta

Nos fijamos en el rendimiento de la tarjeta en juegos y en el rendimiento sintético bruto.

Utilizamos nuestra batería estándar de pruebas de tarjetas gráficas y varios juegos de PC actuales para llevar la GPU al límite.

Dedicamos mucho tiempo a probar la RTX 4060 durante varios días, utilizando pruebas sintéticas como 3DMark y Passmark, al tiempo que ejecutaba varios juegos en la tarjeta con diferentes ajustes y resoluciones.

También probé la tarjeta rival más cercana, así como la tarjeta a la que sustituye en la pila de productos de Nvidia, y comparé las puntuaciones de rendimiento de las tarjetas para evaluar el rendimiento general de la tarjeta.

Para ello utilicé los controladores más recientes de Nvidia y AMD en un banco de pruebas con el mismo hardware para cada tarjeta probada, de modo que pudiera aislar la contribución de la tarjeta gráfica al rendimiento general que obtuviera en el juego o en las pruebas sintéticas.

Nos enorgullecemos de nuestra independencia y de nuestro riguroso proceso de prueba de las reseñas, ofreciendo una atención a largo plazo a los productos que revisamos y asegurándonos de que nuestras reseñas se actualizan y mantienen: independientemente de cuándo salió a la venta un dispositivo, si aún puedes comprarlo, está en nuestro radar.

Revisado por primera vez en junio de 2023