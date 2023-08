Análisis de la Alienware Aurora R16: un poco menos Alien, un poco más oficina

El panel lateral de cristal no tiene sentido

Alienware Aurora R16: Reseña en dos minutos

El año pasado salió a la venta la Alienware Aurora R15, el potente y caro PC para juegos de Dell equipado con algunas de las especificaciones más altas del mercado. La Alienware Aurora R16, sin embargo, intenta algo diferente. Aunque sigue siendo una PC de escritorio para juegos, ha sido rediseñada para hacerla más ligera y para que se adapte mejor a un escritorio de oficina.

A ello contribuye su forma de caja negra, sorprendentemente benigna, que desafía por completo la estética "alienígena" de las PC Alienware. El único defecto menor de este escritorio es el panel lateral de cristal que permite ver todas las entrañas, es decir, los componentes. Por desgracia, el aspecto interior es un poco aburrido, ya que Dell no se molestó en cambiar la distribución interior respecto a modelos anteriores.

La selección de puertos es bastante excelente, con prácticamente todo lo que se puede necesitar para conectarse al escritorio. Incluye cuatro puertos USB 3.2 Gen Type-A, tres puertos USB 3.2 Type-C, una toma de audio, dos salidas digitales SPDIF, una salida envolvente lateral, una salida envolvente trasera, una salida central/subwoofer, un puerto Ethernet, un puerto de salida de línea y un puerto de entrada de línea.

Su ventilación también es excelente, ya que la Alienware Aurora R16 nunca ha estado cerca de sobrecalentarse ni de sentir calor alrededor de las rejillas de ventilación durante las sesiones de juego intensas. Esto se debe a varias rejillas de ventilación en la parte superior y en el lateral de la carcasa, un sistema interno de refrigeración líquida y una rejilla de ventilación en forma de panal situada bajo el panel lateral de cristal. Esta última es efectiva pero visualmente extraña, ya que la R16 no necesita que tenga esa forma, a diferencia de la R15.

Se comporta extremadamente bien con cualquiera de los mejores juegos de PC que le puedas echar encima como un campeón. Títulos como Cyberpunk 2077 y Dirt 5 se ejecutan sin problemas a 1080p, que es para lo que está pensado. Y aunque Dirt 5 también puede funcionar a 4K manteniendo más de 80 fps, Cyberpunk 2077 sufre mucho sin DLSS 3 activo.

Alienware Aurora R16: Precio y disponibilidad

A partir de $1,749

Disponible en Estados Unidos, Reino Unido y Australia

La Alienware Aurora R16, aunque todavía un poco cara, es una de las PC para juegos más asequibles equipada con componentes de última generación como el procesador Intel Core i7 de 13ª generación y la tarjeta gráfica Nvidia RTX 4070. El precio de salida es de 1.749 $, con actualizaciones que no disparan el precio ni mucho menos. Y hay otra opción aún más asequible que estará disponible más adelante en 2023.

Dell ha confirmado que la R16 se lanzará en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. A diferencia del lanzamiento en Estados Unidos, que será el 3 de agosto de 2023, tanto en Reino Unido como en Australia será el 8 de agosto de 2023.

Puntuación del precio: 4 / 5

Alienware Aurora R16: Especificaciones

La Alienware Aurora R16 viene en dos configuraciones, con una tercera más barata prevista para más adelante en 2023. La que me han dado para la Reseña es la siguiente: un procesador Intel Core i7-13700F, tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4070 12GB GDRR6, 32GB de RAM DDR5 y 1TB de almacenamiento SSD PCIe NVMe M.2.

Mientras tanto, la configuración inicial actual para Estados Unidos es un Intel Core i7-13700F, una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4070, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD. La configuración de partida para la versión del Reino Unido es un poco diferente, ya que viene con un Intel Core i7-13700F, una Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD.

Swipe to scroll horizontally Estas son las especificaciones de La Alienware Aurora R16 Componente Modelo base Unidad de reseña Configuración tope Precio $1,749.99 $1,899.99 N/A CPU Intel Core i7-13700F Intel Core i7-13700F Intel Core i9F-13900F GPU Nvidia GeForce RTX 4070 Nvidia GeForce RTX 4070 12GB GDRR6 Nvidia GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X RAM 16GB RAM (8x2) DDR5 RAM 32GB (16x2) DDR5 RAM 64GB DDR5 Almacenamiento 1TB NVMe M.2 PCIe SSD 1TB NVMe M.2 PCIe SSD 4TB NVMe M.2 PCIe SS Puertos 4x USB 3.2 Gen Type-A, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x audio port, 2x SPDIF Digital Output, 1x Side Surround Output, 1x Rear Surround Output,1x Center/Subwoofer Output, 1x ethernet port, 4x USB 3.2 Gen Type-A, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x audio port, 2x SPDIF Digital Output, 1x Side Surround Output, 1x Rear Surround Output,1x Center/Subwoofer Output, 1x ethernet port, 4x USB 3.2 Gen Type-A, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x audio port, 2x SPDIF Digital Output, 1x Side Surround Output, 1x Rear Surround Output,1x Center/Subwoofer Output, 1x ethernet port,

Dado que se trata de una PC y no de una laptop, cada componente puede actualizarse. Sin embargo, el estrecho espacio dentro del chasis podría dificultar ciertas actualizaciones. Y si no eres de los que actualizan sus componentes por sí mismos, hay muchas opciones de configuración disponibles para personalizar tu PC.

Puntuación de las especificaciones: 5 / 5

Alienware Aurora R16: Diseño

(Image credit: Future)

Más compacta y ocupa menos espacio en el escritorio

El panel lateral de cristal no tiene sentido

Gran selección de puertos

Gran ventilación

La Alienware Aurora R16 es fascinante como PC de escritorio para juegos, ya que su estética es discreta y se aleja del diseño habitual de Alienware. Aunque sigue siendo una máquina de juegos hasta la médula, la carcasa negra lisa, la sutil iluminación RGB, la forma de caja más compacta y el único panel lateral transparente crean una PC perfecta para la oficina. Es impresionante el poco espacio que ocupa en un escritorio y, en cuanto a su peso, es más fácil de maniobrar que el modelo anterior, aunque sigue siendo un poco corpulento.

Aunque me gusta el aspecto llamativo del panel lateral transparente, está un poco fuera de lugar para una PC destinada a un entorno más profesional. Por no mencionar que no hay nada especialmente interesante que ver, ya que el interior está configurado como cualquier equipo Alienware de escritorio. De hecho, es un poco menos interesante debido a la falta de iluminación RGB y al interior casi claustrofóbico.

(Image credit: Future)

Tiene una impresionante selección de puertos, con un montón de puertos en la parte delantera y trasera hechos a medida para casi cualquier cosa a la que quieras conectar la PC. Hay cuatro puertos USB 3.2 Gen Tipo-A, tres puertos USB 3.2 Tipo-C, una toma de audio, dos salidas digitales SPDIF, una salida envolvente lateral, una salida envolvente trasera, una salida central/subwoofer, un puerto Ethernet, un puerto de salida de línea y un puerto de entrada de línea.

La ventilación también es de las mejores que existen entre las PC para juegos, sin un solo momento de sobrecalentamiento durante largas sesiones de juego. Hay varias rejillas de ventilación en la parte superior y en los laterales del chasis que ayudan a ello, junto con el sistema de refrigeración líquida de 240 mm del interior. Por no hablar de lo silencioso que es, difícilmente oirás ningún sonido procedente de él. Y aunque las rejillas de ventilación en forma de panal bajo el panel transparente funcionan bien, es una elección de diseño innecesaria teniendo en cuenta que la R16 no las necesita, a diferencia de la R15. Una rejilla de ventilación normal habría sido más que suficiente.

Puntuación del diseño: 4 / 5

Alienware Aurora R16: Desempeño

Excelente rendimiento general

Funciona bien para juegos, productividad y creación/edición

Alienware Aurora R16: Benchmarks Estos son los resultados de la Alienware Aurora R16 en nuestro conjunto de pruebas comparativas: 3DMark: Night Raid: 73.829; Fire Strike: 36.116; Time Spy: 17.203; Port Royal: 10.934 Cinebench R23 Multi-núcleo: 17.664 puntos GeekBench 5: 1.935 (mononúcleo); 15.764 (multinúcleo) PCMark 10 (Prueba en casa): 8.194 puntos Total War: Warhammer III (1080p, Ultra): 133 fps; (1080p, Bajo): 310 fps Cyberpunk 2077 (Ultra): 16 fps; (Bajo): 56 fps Dirt 5 (Ultra): 82 fps; (Bajo): 168 fps Copia de archivos de 25 GB: 20,9 Freno de mano 1.6: 3:52 CrossMark: Global: 2,076 Productividad: 1,921 Creatividad: 2,328 Capacidad de respuesta: 1,858

Como ocurre con la mayoría de las PC para juegos, la Alienware Aurora R16 no sólo rinde bien con títulos de PC de gama alta, sino que también puede funcionar como máquina de productividad y creatividad/edición.

Maneja bien títulos como Cyberpunk 2077 y Dirt 5: el primero alcanza casi 60 fps de forma constante, mientras que el segundo supera los 150 fps con los ajustes más bajos. Sin embargo, en Cyberpunk 2077 la cosa se pone un poco delicada cuando subes la resolución a 4K, bajando la velocidad de fotogramas a 16 fps sin DLSS 3 activo. Dirt 5 también baja, pero la velocidad de fotogramas sigue siendo de unos excelentes 82 de media. Esto se debe a que la R16 se centra en juegos a 1080p y QHD, por lo que hacerla funcionar a resolución 4K no es lo ideal.

Dell ha hecho la interesante afirmación de que la R16 iguala o supera en rendimiento a la R15 manteniendo un precio de gama media. Y al mirar las puntuaciones de los benchmarks, puedes ver de dónde viene esa afirmación. En 3DMark, la R16 está sorprendentemente cerca de la R15 en Night Raid y Fire Strike, y sólo pierde en Port Royal y Time Spy. Aunque este último supera con creces al primero en los resultados de Cinebench R23, la R16 iguala o supera los resultados de GeekBench 5 y PCMark 10 Home Test.

Por supuesto, los puntos de referencia no son el fin y el fin de todo el rendimiento real, y naturalmente, la R15 supera a la R16 en lo que se refiere a juegos debido a que tiene una tarjeta gráfica mejor. Pero por lo que tiene la R16 y por su menor coste, es una máquina sólida para quienes deseen un rendimiento sólido en los juegos sin pagar cerca o más de 4.000 $ por las especificaciones de gama alta.

También obtiene buenas puntuaciones en otros benchmarks como la prueba de copia de archivos de 25 GB, la prueba Handbrake 1.6 y la prueba CrossMark. Si necesitas una PC para proyectos creativos y de edición, valdría la pena invertir en un monitor con una sólida gama de colores para sacar partido a esta PC.

Puntuación de rendimiento: 4,5 / 5

¿Deberías comprar la Alienware Aurora R16?

Swipe to scroll horizontally Alienware Aurora R16 Atributos Notas Puntaje Precio Para una opción de gama media, el precio es correcto 4 / 5 Especificaciones Las especificaciones para cualquier construcción y hay toneladas de opciones de personalización 5 / 5 Diseño Es un diseño mucho más discreto para Alienware y en general funciona 4 / 5 Desempeño Excelente rendimiento en general, independientemente del uso que le des 4.5 / 5 Promedio total Es una gran PC que responde bien a los juegos, así como a muchas otras tareas de oficina 4.5 / 5

Cómprala si...

Necesitas una PC completa Por sus pruebas y rendimiento general, esta PC puede con todo y bien. Puedes usarla para juegos, productividad y proyectos creativos o de edición.

Necesitas una selección de puertos variada La selección de puertos es excelente, una selección muy completa que se adapta a muchos dispositivos.

Necesitas una PC más pequeña para la oficina Comparado con otros modelos de la misma línea, éste es más compacto y un poco más ligero, lo que le permite encajar perfectamente en un entorno de oficina.



No la compres si...

Tienes un presupuesto estricto Aunque la opción más barata es agradable de ver, sigue sin ser una máquina económica y las configuraciones más altas pueden resultar un poco caras.

Alienware Aurora R16: También considera

Swipe to scroll horizontally Alienware Aurora R16 Maingear Turbo Alienware Aurora R15 Precio: $1,749.99 $5,807 $4,499.99 CPU Intel Core i7-13700F AMD Ryzen 7 5800X3D 13ᵗʰ Gen Intel Core i9-13900KF GPU Nvidia GeForce RTX 4070 12GB GDRR6 Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Nvidia GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X RAM 32GB (16x2) DDR5 RAM Asus B660-PLUS 16GB DDR4 32GB DDR5 Almacenamiento 1TB NVMe M.2 PCIe SSD 1 x 1TB M.2, 1 x 2TB SSD 1TB NVMe M.2 PCIe SSD

Si la Alienware Aurora R16 te hace pensar en otras opciones, aquí tienes otras dos PC para juegos a tener en cuenta...

Alienware Aurora R15 Es la predecesora de la R16, y aunque es mucho más cara, también ofrece un rendimiento de juego de primer nivel. También tiene el diseño clásico y único de Alienware.

Maingear Turbo Si quieres una PC de juegos que lo tenga todo y algo más, esta opción de gama alta te vendrá como anillo al dedo. Siempre que el precio no sea un problema para ti.

Cómo probamos la Alienware Aurora R16

Probé la Alienware Aurora R16 durante una semana.

Probé juegos de PC con ajustes bajos y altos.

Utilicé una serie de pruebas de rendimiento, así como el juego en general, para comprobar el rendimiento.

En primer lugar, probé el peso general de la Alienware Aurora R16 levantándola y moviéndola por mi domicilio. Después de configurarla, ejecuté varias pruebas para comprobar el procesador y la tarjeta gráfica, así como el rendimiento del juego. Por último, puse a prueba títulos como Dirt 5 y Cyberpunk 2077 en varios ajustes para comprobar tanto el rendimiento general como la calidad de la ventilación.

La Alienware Aurora R16 está fabricada especialmente como PC para juegos, lo que significa que la mayor parte de mis pruebas se centraron en comprobar el rendimiento de los juegos y buscar cualquier problema de ventilación.

He probado un montón de PC y laptops para juegos, por lo que estoy más que cualificado para entender los resultados de las pruebas de referencia y cómo someter a las máquinas a las pruebas de estrés adecuadas para ver lo bien que funcionan durante sesiones de juego tanto casuales como intensas.

Reseña por primera vez en agosto de 2023