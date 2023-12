GTA 6 no llegará a PC - Aquí te contamos

La expectativa en torno al tráiler de GTA 6 había llegado a un punto de euforia, pero se vio rápidamente desinflada por Rockstar, la empresa detrás de la icónica serie de videojuegos, al lanzar el tráiler antes de lo previsto.

La razón de este adelanto parece estar relacionada con una filtración del tráiler en las redes sociales, a pesar de que originalmente se esperaba para más tarde en el día del 5 de diciembre.

Aunque el tráiler sin duda tiene un aspecto prometedor (puedes verlo a continuación), también hay algunas aspectos decepcionantes. Tal como habíamos sospechado a partir de filtraciones previas, GTA 6 se desarrollará en Vice City, una versión inspirada en Miami, y contará con dos protagonistas, uno de los cuales será el primer personaje jugable femenino en una historia de GTA para un solo jugador.

La ciudad parece estar muy bien realizada, y las animaciones de los personajes parecen estar mucho mejor que en GTA V (que, para ser justos, salió hace 10 años). Sin embargo, mi emoción inicial al ver el tráiler se convirtió en horror.

En primer lugar, está la revelación de la fecha de lanzamiento, y no es muy agradable: todo lo que obtuvimos fue "llegará en 2025". Eso está muy lejos. Cualquiera que esperara un lanzamiento el próximo año quedará bastante desilusionado.

La fecha de 2025 también es bastante vaga; podríamos estar hablando de finales de 2025, lo que podría significar que aún faltan dos años para poder jugar el juego, y eso suponiendo que Rockstar no lo retrase, lo que ha sucedido en el pasado con juegos anteriores de Rockstar.

Lo peor de todo, sin embargo, es el hecho de que en un comunicado de prensa que se lanzó junto con el tráiler, Rockstar confirmó que llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X (y Series S)... pero no a PC.Top of Form

(Image credit: Friends Stock / Shutterstock)

Esto confirmó mis peores temores. Tanto GTA V como Red Dead Redemption 2, los juegos más recientes de Rockstar, finalmente llegaron a PC, pero después de notables retrasos, y parece que será el caso aquí.

Eso significa que los jugadores de PC podrían tener que esperar hasta 2026 (o incluso más) para jugar el juego. De manera molesta, la PC era donde esperaba jugarlo. He sido fan de la serie desde el primer GTA en 2D desde arriba, que se lanzó primero en PC.

He jugado el resto de la serie en varias consolas, incluyendo las PlayStations 1 a 4, e incluso la Gameboy Color. Sin embargo, aún no he comprado una PlayStation 5, ya que mi PC de juegos actual es ahora mi plataforma de elección, y es muy probable que la versión de PC de GTA 6, cuando aparezca, sea la versión definitiva, con el mejor rendimiento, gráficos y adiciones como el soporte para monitores ultrapanorámicos. Oh, y el multijugador también es gratuito en PC.