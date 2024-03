Los headsets 3 Body Problem no es la RV que queremos, es nuestra peor pesadilla

Si hay algo que he aprendido viendo 3 Body Problem de Netflix, es que hay niveles de la realidad virtual que no me gustaría experimentar.

No he visto la temporada completa del drama de ciencia ficción, lo que significa que es poco probable que estropee nada (pero si prefieres ser precavido, te sugiero que dejes de leer ahora).

Sin embargo, he visto lo suficiente como para quedarme impresionado por la tecnología de los auriculares alienígenas y también absolutamente horrorizado por lo que este equipo portátil puede hacer.

Para quienes no se hayan sumergido en la serie, basada en una aclamada novela, la historia gira, en parte, en torno al contacto alienígena con los habitantes de un planeta moribundo. Al parecer, nosotros les tendimos la mano primero y ellos respondieron con entusiasmo, y ahora parecen estar reclutando a los humanos en un esfuerzo por salvar su planeta, posiblemente destruyéndonos a todos.

Los headsets desempeñan un papel crucial en la trama, ya que se utilizan para reclutar a las mentes más brillantes de la Tierra (o al menos eso me pareció).

Use esto bajo su propio riesgo

Como tecnólogo, tengo la costumbre de fijarme en la tecnología de la televisión y el cine, incluso cuando sólo está ahí para hacer avanzar la trama. No creo que sea el único, y tengo buenas razones para ello. Cuando se trata de innovación, el pasado (o el futuro representado en el pasado) es un prólogo. Los ordenadores basados en gestos de Tom Cruises en Minority Report presagiaron nuestro Apple Vision Pro basado en gestos y con seguimiento ocular. La mayoría de las películas de ciencia ficción ofrecen a sus personajes smartphones y tabletas transparentes y ultrafinos que ahora empiezan a parecer menos una fantasía y más una realidad a corto plazo,

Sin embargo, los headsets de 3 Body Problem no son el mismo tipo de fantasía tecnológica incremental de un futuro cercano. Los cascos metálicos son mucho más potentes que los mejores equipos de realidad virtual, como Meta Quest 3 y Vision Pro de Apple.

Por supuesto, el casco del programa probablemente utiliza el seguimiento de los ojos y los gestos, pero la mayor parte de su trabajo parece realizarse a nivel neuronal. El casco no sólo rastrea la actividad cerebral, sino que la llena de imágenes y experiencias que podrían describirse como sueños lúcidos.

This woman is not your friend and that blade will not feel virtual. (Image credit: Netflix)

Por mucho que podamos ver, oír y examinar en la RV actual, los cascos como Vision Pro no pueden transmitir el gusto, el olfato, el tacto o las sensaciones. Sí, puedes ponerte algún equipo háptico para sentir un puñetazo virtual en el estómago, pero nada de ese hardware es natural u orgánico. Es una pobre simulación de la sensación real del tacto, una bofetada, un abrazo o un beso.

En 3 Body Problem, los usuarios de headsets pueden saborear la suciedad, oler el olor corporal y sentir cómo una cuchilla les atraviesa el cuello. Nadie afirma que lo que ven y sienten los personajes sea real. En una escena, un personaje recuerda a su compañera que, aunque parezca que hierven vivos, "no es real" y con esa simple frase, ella es capaz de ignorar el dolor psíquico, sumergirse en el fondo de la olla y tocar la base para activar una función básica del juego (avanzar rápido).

La serie lucha con el realismo y, para sumergirse en este mundo, hay que emplear una suspensión de la incredulidad bastante fuerte. Para creer en la idea de la serie es necesario aceptar que la vida extraterrestre es real, que existe una tecnología que puede borrar a las personas no sólo de los vídeos, sino de la imagen real, y que unos auriculares sin tecnología visible pueden alterar las ondas cerebrales de tal manera que el espectador se traga la ficción.

Dentro de la fantasía

Hay que reconocer que los creadores de la serie (los directores de Juego de Tronos, D.B. Weiss y David Benioff) han acertado con la experiencia inicial del casco de realidad virtual. Cada vez que alguien se pone el elegante casco, ve sus propios ojos, que luego se funden antes de sumergirse en un entorno de 360 grados totalmente envolvente y a menudo peligroso.

No se sabe casi nada de cómo funcionan estos cascos. No sabemos nada de cómo se alimentan y me he dado cuenta de que, incluso cuando están colocados en sus envoltorios en forma de estuche lunar ligeramente Vision Pro, no hay ningún indicio de que se estén cargando. Quizá los auriculares y la carcasa se carguen de forma inalámbrica.

Aunque los headsets son demasiado finos para albergar mucha batería, creo que podrían alojar un chip Qualcomm Snapdragon AR2 Gen 1 decente. ¿Creo que ese chip tiene la capacidad de procesamiento necesaria para hacer funcionar el juego ficticio de 3 Body Problem? No, no lo creo.

Imágen 1 de 2 Choose your VR weapon (Crédito de la imagen: Future) Why is this man smiling? (Crédito de la imagen: Future)

Los headsets parecen de acero inoxidable, pero sería demasiado pesado e incómodo para la cabeza. Concedo que probablemente se trate de alguna aleación alienígena. Por cierto, llevé una réplica del casco en la activación de 3 Body Problem de Netflix en CES 2024. Era de plástico y ofrecía una experiencia de realidad virtual aceptable. En varios intervalos, Netflix introdujo calor, frío y viento en la sala para aproximarse a la experiencia del juego. (ver mi TikTok más abajo).

Sea cual sea la tecnología, no quiero este nivel de inmersión. Por un lado, no quiero saber qué se sentiría al ser cortado en dos por una espada ninja. Por otro, es justo el tipo de experiencia que podría animar a algunos a no volver nunca al mundo real.

Tal vez simplemente no entiendo el punto de este espectáculo. Para mí, se trata de una experiencia de RV que sale mal. Los espectadores más perspicaces probablemente conectarán con la parábola de la estabilidad y el caos y de cómo si no cuidamos de nuestro mundo, alguien o algo vendrá a quitárnoslo, al tiempo que nos atrapa en una RV que parece divertida pero que seguramente es nuestra peor pesadilla en RV.