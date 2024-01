No compres un Samsung Galaxy S24 Ultra, hay mucho más valor en otro Galaxy.

Si, como yo, estás pensando en hacerte con un Samsung Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra, pero no te decides por uno, no serías el único que gravitaría hacia un Samsung Galaxy S24 Ultra. Sin embargo, con esta nueva gama de dispositivos estrella de Samsung, la mejor oferta de smartphones podría encontrarse en un lugar menos tradicional.

Los pedidos anticipados del Samsung Galaxy S24 han dejado a muchos usuarios con un debate clave: ¿dónde se puede encontrar la experiencia más premium y emblemática, aprovechando al mismo tiempo las impresionantes ofertas de pedidos anticipados para ahorrar el máximo dinero posible? Este año, la respuesta, por lo que podemos ver, es el Samsung Galaxy S24 Plus.

Siendo el orgulloso intermediario de la gama Samsung Galaxy S24, es posible que te quedes perplejo al saber por qué esta opción es nuestra elección ideal para aquellos que buscan hacerse con su teléfono antes de tiempo. Para ser honesto, este no era el teléfono que esperaba comprar, ya que el último modelo Plus de la serie S que tuve fue la razón por la que di el salto al Ultra al año siguiente. Pero con algunas de las mejoras de este año, la elección es una de las más claras que hemos visto en años.

Hace mucho tiempo, en una galaxia (Samsung) muy muy lejana...

En iteraciones del pasado, el modelo Samsung Galaxy Plus ha sido fácilmente menospreciado, y con razón. Si nos fijamos en los modelos lanzados desde el S8 Plus, allá por 2017, han sido pocas, o ninguna, las ventajas significativas otorgadas al hijo mediano de la gama Samsung Galaxy, siendo incluso el S8 Plus notablemente peor que su opción más pequeña, el Samsung Galaxy S8.

Los modelos siguientes mostraron signos de mejora, pero con poco atractivo real. El S9 Plus fue el punto de entrada para Samsung DeX en ese momento, mientras que el Samsung Galaxy S10 Plus introdujo sensores de profundidad en la cámara selfie, además de pasar al siempre atractivo diseño trasero de cerámica. Las variantes S20, S21, S22 y S23 Plus, por su parte, intentaron hacerse más atractivas, pero sin llegar a ofrecer ninguna razón destacable para dar el salto. Sin embargo, con el Samsung Galaxy S24 Plus, Samsung parece haber aprendido la lección.

Una nueva esperanza para el futuro

Con el lanzamiento de los Samsung Galaxy S24, S24 Plus y S24 Ultra, siempre iban a surgir dudas sobre qué modelo es mejor para la mayoría de la gente, sobre todo con los precios de los teléfonos en constante aumento en plena crisis del coste de la vida. De forma bastante inesperada, parece que el Samsung Galaxy S24 Plus por fin ha dado un paso al frente.

Con algunas mejoras notables, el Samsung Galaxy S24 Plus ha encontrado su lugar entre una de las gamas Samsung Galaxy más difíciles de destacar, con algunas mejoras muy bien pensadas sobre el Samsung Galaxy S24 estándar.

Dado que la nueva gama se centra en la inteligencia artificial -como en todas las cosas ahora mismo-, el S24 Plus no solo ofrece la habitual mejora de la duración de la batería que cabría esperar de este modelo, sino también una mayor oferta de RAM para ayudar a procesar algunas de las nuevas funcionalidades de inteligencia artificial de Samsung más rápido y durante más tiempo. Junto a esto, la pantalla más grande del S24 Plus finalmente ha recibido el tratamiento que se merece, con la resolución de la pantalla actualizándose a QHD+, en lugar de las opciones FHD+ presentes en el S24 estándar.

Aparte de esto, las mejoras del Samsung Galaxy S24 Plus son menores, pero apreciables. Como siempre, el dispositivo utiliza carga por cable de 45 W, lo que supone un paso adelante con respecto a la carga por cable, ahora mejorada, del S24 estándar, que es de sólo 25 W. Para aquellos a los que les guste tener un bisel lo más pequeño posible, el S24 Plus también tiene una relación pantalla-cuerpo del 91,6%, una mejora del 4% respecto a su predecesor, lo que hace que la experiencia visual del dispositivo sea posiblemente mejor incluso que la del Samsung Galaxy S24 Ultra.

Debes elegir

Con la actual gama de ofertas de precompra del Samsung Galaxy S24, elegir el Samsung Galaxy S24 Plus es, sinceramente, una de las opciones más inteligentes actualmente disponibles.

Con la opción de doble almacenamiento de Samsung, puedes hacerte con un Samsung Galaxy S24 Plus de 512 GB y 12 GB de RAM por 120 dólares menos de lo que normalmente pagarías. Esta opción te da acceso a la opción de 12 GB de RAM, que no está disponible en el Samsung Galaxy S24 estándar de 512 GB, con la ventaja añadida de una pantalla mejorada y más grande, una batería más grande y una carga mejorada.

En Estados Unidos, si reservas el Samsung Galaxy S24 Plus en Best Buy, podrás conseguir al instante una tarjeta regalo de 100 dólares para gastar en lo que quieras, aunque una buena opción podría ser hacerte con un Galaxy Watch 6 o unos Galaxy Buds 2 Pro rebajados para mejorar tu experiencia.

En el Reino Unido, la reserva del Samsung Galaxy S24 a través de Samsung te da acceso a un descuento del 30% en fundas Galaxy Buds 2 Pro y Samsung para tu nuevo dispositivo, así como 12 meses de Disney Plus gratis y 30 libras de crédito Galaxy Store para ayudarte a sacar el máximo partido a tu nuevo Samsung Galaxy S24 Plus.