Forcepoint One, la plataforma con visión 360 en ciberseguridad

Protección con visión integral, extensión de políticas DLP y un enfoque comprensivo de los nuevos retos en materia de ciberseguridad que enfrentan las empresas es la promesa de Forcepoint con su nueva plataforma Forcepoint One.

La transición hacia modelos híbridos de trabajo evidenció la necesidad de actualizar los procesos y políticas de ciberseguridad en entornos cada vez más ubicuos, y que representan mayores retos para la protección de datos. En opinión de Vince Spine, Vicepresidente Senior de Forcepoint, la transformación digital y la aparición de COVID a nivel mundial cambiaron las reglas del juego.

"En todo el mundo estamos en gran medida en un entorno híbrido en el que a veces vamos a trabajar y a veces hacemos nuestro trabajo dondequiera que estemos. Puede ser en casa, podría ser en un Starbucks, podría ser, en un cubículo de We Work, etc. Así que ahora tienes esta noción de que tus datos y aplicaciones ya no están bajo los límites de tu empresa. Ni tampoco tu gente. Y en los inicios, cuando todo el mundo estaba allí y tus datos estaban allí, la DLP empresarial se limitaba a proteger el punto final y a asegurarnos de que manteníamos a salvo a nuestros clientes. Pero al mismo tiempo, identificabas si había un actor malintencionado y te asegurabas de que no se produjera ninguna exfiltración en la que un ancla estuviera enviando datos desde un puerto USB o una impresora, etcétera. Así que hicimos DLP on premise, pero ahora que todo el mundo está fuera de las empresas, esos límites no funcionan. Y tenemos que hacerlo de una forma mejor".

Forcepoint One

Para proveer de una protección robusta y comprensiva de estas nuevas complejidades Forcepoint ha lanzado Forcepoint One, una integración a las políticas DLP para cubrir tanto entornos de nube para usuarios remotos, entornos web, aplicaciones e infraestructura on premise para cubrir las necesidades de las empresas.

"Lo atractivo de la plataforma SaaS Forcepoint One es que ahora está totalmente integrada con DLP. La mayoría de las soluciones allá afuera sugieren que tienes que hacer un cambio del 100% a la nube. Muchas de ellas se han dado por vencidas con la empresa y el Endpoint y simplemente lo han trasladado todo a la nube. Y creo que eso funciona para algunos clientes, pero los clientes más grandes, no pueden moverse tan rápido. Todos quieren llegar a la nube, pero necesitan emprender un viaje, y lo bueno de Forcepoint es que podemos emprender ese viaje con ellos a la velocidad a la que quieran pasar a la nube. Nuestra solución es totalmente híbrida, admitimos endpoints tanto dentro de la empresa como en cualquier otro lugar de los que hablemos. Y el nivel de las políticas de datos que podemos aplicar es exactamente el mismo en cualquiera de esos canales de amenaza. Así que cuando aplicamos una política o la creamos, podemos aplicarla contra cualquier canal de amenaza creando una política y enviándola a través del canal web, la nube, aplicaciones privadas, tu punto final, cualquier cosa, correo electrónico".

Empresas mexicanas, reactivándose tras la pandemia

En el caso de México las necesidades de protección de datos son igual de críticas que para el resto del mundo, sin embargo, hay empresas que aún ven la ciberseguridad como un gasto y no como una prioridad.

Jennifer Murillo, Country Manager de Forcepoint para México asegura que este cambio de mentalidad se da muchas veces por liderazgos convencidos de la implementación de seguridad en las organizaciones.

"Para una empresa, por pequeña que sea o para una empresa grande, el hecho de que sus datos fluyan entre toda esa combinación de dispositivos, de aplicaciones, de Internet, pues finalmente hoy sí está generando una mayor conciencia, el hecho de que mi información está en todos lados, en todas partes, entonces tengo que asegurarme de protegerla porque además hoy una un tema de pérdida de datos puede llevar incluso a la quiebra de una empresa".

Para aquellas que continúan con la idea que la inversión en ciberseguridad no es necesario, Murillo asegura que los requerimientos legales los están llevando a implementar estas soluciones

"Aunque hay empresas que lo ven como un gasto, lo ven también como un cumplimiento normativo entonces Van a tener que hacer la inversión y lo que ellos quieren es pues que sea lo más óptimo para ellos y encuentran en Forcepoint One una consola unificada con centro de reporteo unificado, una sola consola donde van a ver prácticamente todo lo que está sucediendo. Entonces eso va de acuerdo, digamos, a las tendencias que hay hoy en día".