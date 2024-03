OpenAI dio acceso a Sora a artistas y demostró que la herramienta de vídeo de IA es más extraña y potente de lo que creíamos

Air Head - AI-generated video image by shy kids using OpenAI Sora

¿Un hombre con cabeza de globo? Y habrá cosas más raras, esto gracias a una serie de videos experimentales realizados por 7 artistas con ayuda de la plataforma de creación de video generativo Sora de OpenAI.

A diferencia del chatbot de IA ChatGPT de OpenAI y de la plataforma de generación de imágenes DALL-E, la herramienta de conversión de texto en vídeo de la empresa aún no está disponible públicamente. Sin embargo, el lunes, OpenAI reveló que había dado acceso a Sora a "artistas visuales, diseñadores, directores creativos y cineastas" y reveló sus esfuerzos en una entrada de blog de "primeras impresiones".

Aunque todas las películas, cuya duración oscila entre los 20 segundos y el minuto y medio, son visualmente impresionantes, la mayoría son lo que podría describirse como abstractas. La película de 20 segundos de Alex Reben, artista residente de OpenAI, es una exploración de lo que bien podrían ser algunas de sus esculturas (o al menos conceptos para ellas), y el vídeo de la directora creativa Josephine Miller muestra modelos fusionados con lo que parece una vidriera translúcida.

No todos los vídeos son tan esotéricos.

Si tuviéramos que dar un premio al más entretenido, podría ser "Air Head", de la productora multimedia Shy Kids. Se trata de un cortometraje sobre un hombre cuya cabeza es un globo amarillo lleno de aire caliente. Puede que le recuerde a una versión retorcida por la IA de la clásica película "El globo rojo", aunque sólo si esperaba que el chico creciera y se casara con el globo rojo y... no importa.

La capacidad de Sora para fusionar de forma convincente la fantástica cabeza de globo con lo que parece un cuerpo humano y un entorno realista es asombrosa. Como señaló Walter Woodman, de Shy Kids: "Por muy bueno que sea Sora generando cosas que parecen reales, lo que nos entusiasma es su capacidad para hacer cosas totalmente surrealistas". Y sí, es una peliculita divertida y extremadamente surrealista.

Pero espera, que la cosa se pone más rara.

El otro vídeo que hará que te despiertes en mitad de la noche es "Beyond Our Reality" (Más allá de nuestra realidad), del artista digital Don Allen Stevenson III, que es como una retorcida película de National Geographic sobre la naturaleza que muestra fusiones de animales nunca vistas, como el Girafflamingo, los cerdos voladores y el Gato Anguila. Cada uno de ellos parece como si un científico loco hubiera cogido animales dispares, los hubiera trinchado y luego los hubiera fusionado a la perfección para crear estas nuevas quimeras.

OpenAI y los artistas nunca detallan las instrucciones utilizadas para generar los vídeos, ni el esfuerzo que costó pasar de la idea al vídeo final. ¿Todos escribieron simplemente un párrafo describiendo la escena, el estilo y el nivel de realidad y pulsaron enter, o se trató de un proceso iterativo que de algún modo les llevó al punto en el que la cabeza de globo del hombre se ajustaba perfectamente a sus hombros o el Armadillo Conejito pasaba de ser grotesco al producto final, adorable?

No es de extrañar que OpenAI haya invitado a creativos a probar Sora. Son sus medios de vida en el arte, el cine y la animación los que más peligro corren ante las ya de por sí impresionantes capacidades de Sora. La mayoría parecen convencidos de que es una herramienta que puede ayudarles a desarrollar más rápidamente productos comerciales acabados.

"La capacidad de conceptualizar rápidamente con un nivel de calidad tan alto no sólo supone un reto para mi proceso creativo, sino que también me ayuda a evolucionar en la narración. Me permite plasmar mi imaginación con menos limitaciones técnicas", afirma Josephine Miller en la entrada del blog.

Ve a ver los vídeos, pero no nos culpes si te despiertas gritando en mitad de la noche.