Threads de Instagram es mejor aplicación de fotografía que... Instagram

Desde hace años existe una narrativa tóxica sobre la fotografía en Instagram. Sus algoritmos impiden forjar conexiones significativas en torno a tu propia fotografía y con aquellos con los que te gustaría relacionarte. Y esta "aplicación de fotografía" en realidad promueve el vídeo por encima de la fotografía: es un patio de recreo de Reels e Historias, mientras que las galerías de fotos acechan en las sombras.

Twitter no es mejor que Instagram para los fotógrafos, y por razones diferentes, aparte de su cultura a menudo negativa y su reciente desmoronamiento general. Existen limitaciones reales sobre cómo puedes compartir realmente tus fotos, y la agresiva compresión de archivos impide que otros disfruten de tu fotografía en todo su esplendor.

Aparece Threads.

Si aún no conoces Threads, tenemos una guía con todo lo que necesitas saber sobre el rival de Meta en Twitter, además de contenido de apoyo que incluye 7 cosas que debes saber sobre el asesino de Instagram en Twitter. En el caso concreto de los fotógrafos, la nueva aplicación combina lo mejor de Instagram y Twitter, al estar directamente vinculada a la primera, y añade un poco más de bondad a la mezcla. Y aún está en su fase de luna de miel, así que esperamos que mejore.

La reacción inicial de los fotógrafos a Threads ha sido muy positiva. El fotógrafo profesional de astrofotografía y paisajismo @aaronjenkin reaccionó: "Es la nueva aplicación para compartir fotos", y no es el único que piensa así. Veamos por qué puede ser cierto.

Muestra tus fotos como quieras

Los fotógrafos serios que utilizan plataformas de redes sociales como Instagram y Twitter para hacer crecer su negocio se ven obstaculizados por varias razones, y una de ellas tiene que ver con las limitaciones que las plataformas imponen a la forma de presentar las fotos.

La mayoría de los sensores de las cámaras profesionales tienen una relación de aspecto 3:2, que volteada a formato vertical es 2:3. Twitter e Instagram no pueden adaptarse a este formato, ya que están limitados a una relación de aspecto 3:4. Si disparas en formato vertical, pierdes detalle de la parte superior o inferior de la foto. Las aplicaciones de terceros son una solución, mediante la cual añades un borde a los lados de tus imágenes 2:3 para crear una relación 3:4, o puedes morder la bala y recortar la parte superior o inferior.

No ocurre lo mismo con Threads. He visto fotos 2:3 y carruseles de fotos en relaciones de aspecto mixtas, todas mostradas en su totalidad. Incluso los vídeos 16:9 volteados a un formato vertical 9:16 se muestran sin recorte superior/inferior, y sin tener que complicarse con aplicaciones de terceros. Threads es ahora mismo una aplicación para compartir fotos sin complicaciones.

La compresión agresiva también limita a los espectadores a la hora de disfrutar de las imágenes en toda su resolución. Por supuesto, ver una foto en un smartphone no es la mejor forma de disfrutar de la fotografía en el mejor de los casos, pero la compresión reduce aún más la nitidez de la imagen.

Los primeros indicios con Threads sugieren que se está aplicando menos compresión a las fotos que en Twitter: puedes hacer zoom con el pellizco y sigue habiendo muchos detalles nítidos.

Sin embargo, hay limitaciones iniciales de imagen en Threads, como que las fotos apaisadas no giran cuando pones el teléfono en horizontal. Esperaba que algo así se solucionara, pero vale la pena señalarlo. No obstante, dejando a un lado la función de rotación automática, hasta ahora todo va bien, y Threads ya está consiguiendo apaciguar a los fotógrafos serios.

Una nueva oportunidad para un engagement significativo

Más allá de la capacidad de mostrar tus fotos adecuadamente, cada vez es más difícil entablar conversaciones significativas en torno a la fotografía en Instagram, e incluso en Twitter.

Instagram está impulsando los anuncios, que no aparecen en Threads... por ahora. Existen soluciones para ayudarte a seleccionar lo que ves en Insta, pero es otro proceso que hay que implementar. También es un sentimiento compartido entre muchos fotógrafos y usuarios en general que demasiado engagement en Twitter es... bueno, llamémoslo simplemente insano.

Lo siguiente puede sonar cursi, incluso elevado, pero Threads es una oportunidad para empezar de nuevo. Sé quien quieres ser. Relaciónate con quien quieras relacionarte. Comparte lo que quieras compartir. Define tus conexiones y deja que comiencen las conversaciones reales. Es pronto, y me interesa ver cómo evoluciona esto, pero quiero ser optimista.

¿Cuánto tiempo se mantendrá Threads así?

Yo fui uno de las primeras en adoptar Instagram: fue la primera salida real que tuve para compartir fotos y dio un significado adicional a mis esfuerzos creativos.

Pero a medida que la aplicación Instagram evolucionó, me involucré menos. Tras su Meta-ficación, el compromiso humano disminuyó, y aparecieron los anuncios, sin ser invitados. Las aguas se enturbiaron hace mucho tiempo, y TechRadar publicó un artículo explorando por qué Instagram está roto para los fotógrafos allá por 2021. En cuanto a Twitter, nunca lo he utilizado realmente para compartir fotos; hay demasiadas limitaciones, además, no participaba en las comunidades fotográficas del mismo modo que en Insta.

Threads me parece un nuevo comienzo; se están formando nuevas conexiones y comunidades, y puedo compartir fotos como quiera. Me gusta Threads ahora, aunque soy prudente en cuanto a cuánto tiempo permanecerá así: Instagram tardó muchos años en desenredarse para los fotógrafos, y Threads se apoya en Insta, y su curva de crecimiento ya es rápida, y eso es potencialmente una mala noticia: podría ser como la leche que se deja al sol.

Ahora mismo, quiero pasar tiempo en Threads de una forma que no lo hago con su aplicación hermana -una aplicación llamada "de fotografía", como ya he mencionado- o con Twitter. Esta nueva aplicación es realmente un movimiento genial por parte de Meta y ahora está claro: Instagram es para vídeo, Threads es para fotografía. Por ahora, al menos...