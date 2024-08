La canción Nightcall de Kavinsky, rompió récords de lo más buscado en "Shazam", durante la clausura de los Olímpicos

De todos los récords que se batieron durante los Juegos Olímpicos de París, no todos fueron batidos por los competidores: la canción que sonó durante la ceremonia de clausura se convirtió en la canción más utilizada en Shazam de todos los tiempos, superando un récord establecido previamente durante la ceremonia de apertura de los mismos Juegos Olímpicos. Y eso, claramente, significa que no todos los que deberían haber visto la película Drive la han visto, porque fue una canción clave en esa película.

La canción es Nightcall de Kavinsky, quien se unió a la banda de rock francesa Phoenix en el escenario durante la ceremonia. La canción nunca encabezó las listas de éxitos luego de su lanzamiento en 2010, pero si viste Drive, la reconocerás. También apareció en la versión cinematográfica de The Lincoln Lawyer y en la película de financiación colectiva algo menos conocida Our RoboCop Remake, y ha sido "covereada" por London Grammar, M Roosevelt and Mitski y My Vitriol, entre muchos otros.

Kavinsky - Nightcall (Drive Original Movie Soundtrack) (Official Audio) - YouTube Watch On

¿Por qué los Juegos Olímpicos batieron los récords de Shazam?

El objetivo de los Juegos Olímpicos, al menos oficialmente, es unir a la gente del mundo, y esta vez lo logró por partida doble, al hacer que la gente dijera "¿cuál es esa canción?". En la ceremonia de apertura, la canción fue el éxito disco de 1977 Supernature de Cerrone, que tiene un video bastante bueno. Y para la ceremonia de clausura, fue Nightcall.

Según Apple, tal y como informa EDM.com, Nightcall también estableció un nuevo récord para la canción más buscada en Shazam en un solo día, siendo Francia, México y Estados Unidos los tres principales países de búsquedas durante la ceremonia de clausura. Otras canciones que experimentaron un marcado aumento en las búsquedas fueron Lisztomania de Phoenix y If I Ever Feel Better, ambas interpretadas en la misma ceremonia.

Definitivamente, era hora y era momento de que Kavinsky recibiera la atención que tanto merece.

#Paris2024 | ¡Increíble! Así fue la presentación del DJ Kavinsky, en la Ceremonia de Clausura - YouTube Watch On