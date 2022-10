iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: Apple se supera (un poquito)

Apple ha anunciado sin hacer mucho ruido el iPad Pro 2022 (opens in new tab) en formatos de 11 y 12,9 pulgadas, sustituyendo al iPad Pro 2021 (opens in new tab) que se lanzó unos 17 meses antes.

La naturaleza discreta del anuncio indica una cosa simple sobre estos nuevos modelos: son muy similares a sus predecesores inmediatos. No esperes ninguna característica o componente nuevo.

Dicho esto, hay un par de distinciones importantes entre las dos generaciones más recientes de iPad Pro. A continuación te mostramos cómo se comparan, especificación por especificación.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: precio y disponibilidad

El iPad Pro 2022 se lanzó el 18 de octubre de 2022 en dos tamaños. El de 11 pulgadas parte de 1.049€, mientras que el iPad Pro de 12,9 pulgadas comienza en 1.449€. Sin embargo, añadir la conectividad móvil y el almacenamiento a ambos hará que esas cifras suban considerablemente.

En ambos casos, los precios mencionados son para los modelos de 128GB con conexión Wi-Fi, pero se puede añadir conectividad celular y escalar las capacidades de almacenamiento hasta 256GB, 512GB, 1TB e incluso 2TB. Si quieres un iPad Pro 2022 de 12,9 pulgadas con 2TB de almacenamiento y conectividad móvil, tendrás que pagar la friolera de 3.024€.

El iPad Pro 2021 llegó a las tiendas el 21 de mayo de 2021, y también llegó en los mismos dos tamaños. El modelo de 11 pulgadas partía de 879€, mientras que el iPad Pro 2021 de 12,9 pulgadas partía de 1.199€.

Una vez más, se podía añadir conectividad celular y más almacenamiento, con la gama que culmina en los 2.579€ del iPad Pro 2021 de 12,9 pulgadas preparado para el 4G, con 2TB de almacenamiento.

Como puedes ver, el precio se ha incrementado significativamente para el iPad Pro 2022 en España, "gracias" a las condiciones económicas globales adversas.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: diseño

El iPad Pro 2022 y el iPad Pro 2021 tienen diseños totalmente idénticos. Realmente hay que afinar el ojo para saber cuál es cada uno.

Esto se evidencia en el hecho de que ambas variantes de 11 y 12,9 pulgadas tienen dimensiones idénticas de 247,6 x 178,5 x 5,9 mm y 280,6 x 214,9 x 6,4 mm, respectivamente. En cuanto al peso, ambos modelos de 11 pulgadas pesan 466g y los de 12,9 pulgadas 682g. A esto hay que añadir los mismos 3 o 4g para los modelos con móvil.

En cuanto al aspecto de las dos generaciones, también es prácticamente el mismo. Se trata de las mismas tablets finas de aluminio, con los mismos bordes planos. Todo ello significa que cualquier accesorio (como las fundas) comprado para una generación funcionará perfectamente con la siguiente, por muy ajustadas que sean las tolerancias.

Sin embargo, es una pena que Apple no se haya aventurado, al menos, con los esquemas de color del iPad Pro 2022. Al igual que el iPad Pro 2021, viene en plata y gris espacial. Apple introdujo un montón de colores con el nuevo iPad 2022 de 10,9 pulgadas, así que ¿por qué no aquí?

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: pantalla

Al igual que los modelos 2022 y 2021 del iPad Pro parecen idénticos, Apple ha mantenido exactamente las mismas pantallas.

Para las variantes más pequeñas del iPad Pro, eso significa una pantalla LCD IPS de 11 pulgadas de 2388 x 1668 con una frecuencia de actualización adaptativa ProMotion de 120 Hz y un brillo máximo típico de 600 nits.

Los modelos más grandes utilizan una pantalla que es inequívocamente superior a la de sus hermanos compactos. Se trata de una pantalla LCD mini-LED de 12,9 pulgadas de 2048 x 2732, que también viene con una frecuencia de actualización adaptativa ProMotion de 120Hz, pero que se beneficia de un brillo típico mucho mayor de 1000 nits. También puede llegar a 1600 nits de pico en algunas situaciones.

En resumen, las pantallas mini-LED ofrecen imágenes más brillantes, más vibrantes y más contrastadas que las LCD IPS directas. El contenido HDR, en particular, se ve más rico en estos iPads más grandes.

Las únicas divisiones reales aquí, entonces, se encuentran entre los dos tamaños distintos de iPad Pro, en lugar de entre las dos generaciones.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: cámara

Siguiendo con su tema de bajo perfil, Apple ha dejado el sistema de cámara del iPad Pro 2021 bien solo para el iPad Pro 2022.

Las cuatro tablets tienen la misma configuración de cámara dual en la parte trasera, que incluye un sensor de 12MP angular y uno de 10 MP de ultra angular. Estos son asistidos en cada caso por un escáner ToF 3D LiDAR, para la detección de profundidad de alta precisión, utilizado principalmente para el escaneo de objetos y experiencias AR (realidad aumentada).

También hay cámaras para selfies de 12 MP, que pueden encargarse del desbloqueo facial y del seguimiento facial Center Stage durante las videollamadas.

Las únicas diferencias en la cámara se deben a la inclusión de ese nuevo procesador M2, que permite algunas capacidades avanzadas de captura de vídeo. Las veremos en la siguiente sección.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: especificaciones y rendimiento

Y aquí llegamos a la principal diferencia entre el iPad Pro 2022 y el iPad Pro 2021. Mientras que los dos modelos del 2021 funcionan con el chip M1 de Apple, los dos modelos 2022 funcionan con el nuevo M2 de Apple.

Tanto el M1 como el M2 tienen CPUs de 8 núcleos, pero el M2 tiene una GPU de 10 núcleos frente a los 8 del M1. Aunque Apple dice que la CPU del M2 es solo un 15% más rápida que la del M1, asegura que la GPU del nuevo chip es un 35% más rápida.

El iPad Pro 2021 era suficientemente rápido en las tareas cotidianas, mientras que no hay ningún juego disponible en la App Store que pueda siquiera acercarse a los límites de cualquiera de estas tablets.

Sin embargo, el nuevo M2 dota al iPad Pro 2022 de un 'Media Engine' mejorado y de un procesamiento de imágenes superior. Esto le permite grabar vídeo ProRes, mientras que el modelo del año pasado solo podía transcodificarlo. Además, el M2 puede transcodificar secuencias ProRes mucho más rápido que el M1.

Otra mejora en las especificaciones está relacionada con la conectividad del iPad Pro 2022. El modelo de este año viene con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y (en el caso de los modelos celulares) 5G. Eso se compara favorablemente con el Wi-Fi 6, el Bluetooth 5.1 y el 4G del iPad Pro 2021, respectivamente.

El iPad Pro 2022 también se beneficia de la conectividad mejorada del Apple Pencil 2. Si tienes el último stylus de Apple, verás que la pantalla del último iPad Pro puede detectar cuando la punta se acerca a 12mm.

Apple ha aprovechado esto con una serie de interacciones de hovering. Cuando pasas el lápiz por encima de un cuadro de texto, por ejemplo, se expandirá. Hablando de esto, el nuevo iPad Pro 2022 tiene un rendimiento mejorado a la hora de reconocer la escritura a mano.

También puedes utilizar el Apple Pencil Hover para previsualizar pinceles en las apps creativas compatibles.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: batería

Apple está haciendo la misma afirmación de 10 horas de duración de la batería para el iPad Pro 2022 como lo hizo para el iPad Pro 2021. Esto no debería ser una sorpresa.

Dado el idéntico tamaño y peso de estas dos generaciones de iPad Pro, es casi seguro que llevarán exactamente las mismas baterías que antes. Eso significaría una célula de 10.758mAh para los modelos de 12,9 pulgadas, y una célula de 7.538mAh para los modelos de 11 pulgadas.

Será interesante ver cómo se comportan los nuevos modelos celulares del iPad Pro 2022 preparados para el 5G en lo que respecta a la resistencia mientras están fuera de casa, dado el infame consumo de energía del 5G. Sin embargo, esa es la única pega que podemos verle.

Conclusión

Digan lo que quieran de de Apple, pero no tienden a anunciar las verdaderas actualizaciones incrementales a bombo y platillo.

Puede parecer que la compañía no está hablando a gritos del iPad Pro 2022 porque apenas se diferencia del iPad Pro 2021 anterior. La nueva gama de tablets premium tiene exactamente el mismo diseño, la misma pantalla, el mismo sistema de cámara y, muy probablemente, la misma batería que su predecesor.

Sin embargo, las diferencias están ahí. Ha habido una mejora notable en el rendimiento, así como una integración superior del Apple Pencil, y una mejor conectividad, en todos los aspectos.

Nos hubiera gustado ver algunas mejoras más visibles aquí, pero la simple conclusión de todo esto es que la mejor tablet del mercado por cierto margen acaba de mejorar más aún.

¿Encontrará el iPad Pro 2022 un lugar en nuestra lista de los mejores iPads y las mejores tablets del mercado? Casi seguro, una vez que le hayamos hecho un análisis en profundidad.