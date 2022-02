Trust GXT 619 Thorne: análisis

Trust es más conocido por sus teclados, ratones, auriculares y cámaras web. Pero como habrás notado estos últimos meses, las barras de sonido están en auge. Por lo tanto, la competencia en el mercado es enorme y Trust no ha querido quedarse atrás en este aspecto, mezclando la necesidad de tener un equipo de sonido con la estética gaming más actual.

La marca quiere atraer principalmente a los usuarios que más tiempo pasan delante del PC con un precio bajo. Por lo tanto, ciertamente no era su intención ofrecer una barra de sonido de gama alta. El resultado es un producto compacto, asequible y sencillo a la par que moderno al alcance de todos.

Trust GXT 619 Thorne: diseño

La GXT 619 tiene un diseño bastante cuidado para su rango de precio. El principal punto de venta de esta pequeña barra de sonido son sus luces RGB, situadas en los bordes inferiores, rodeando el dispositivo. Todos los altavoces están en la parte delantera, y el control de volumen está situado justo en el centro, con una franja que también se ilumina (aunque solo de rojo) y que tiene un giro muy consistente y bien acabado, además de un click para asegurarte de que está apagada y que no te dará ningún susto. la parte superior con una capa brillante, lo que hace que la barra de sonido se vea mucho más elegante.

Esta pequeña barra de sonido mide unos 40cm de ancho y, por lo tanto, quedará bien bajo cualquier monitor que no supere las 27 pulgadas, como es nuestro caso. Además, solo se puede comprar en color negro, por lo que pegará con la gran mayoría de monitores y no llamará la atención hasta que no esté encendida.

Además del controlador de volumen, que hace de encendido y apagado, también cuenta con un inesperado botón táctil en la parte superior que cambia el modo de la iluminación RGB de la barra de sonido. Eso sí, nos parece algo incómodo si has colocado el dispositivo justo debajo del marco de tu pantalla, ya que al intentar pulsarlo podemos darle un golpe al panel.

Por lo demás, la barra de sonido cuenta con dos conexiones por cable: un jack de 3.5mm para la salida de sonido y un USB estándar para conectarlo al ordenador.

Tamaño: 40cm de ancho, 70mm de alto y 75mm de profundidad

Configuración: sonido 2.0

Potencia del altavoz: 12W

Conexiones: jack de 3.5mm y USB-A

Peso: 700g

Trust GXT 619 Thorne: prestaciones

Si buscas una barra de sonido pequeña para tu habitación o despacho por muy poco dinero, la Trust GXT 619 Thorne es una de las mejores opciones. Eso sí, ten en cuenta que, debido a su precio, el sonido rara vez suena completo y le falta bastante profundidad (léase: bajo). Por otro lado, los niveles de volumen son muy altos, más que de sobra para espacios pequeños. Por resumir, la calidad del sonido podría ser mejor, pero si tienes en cuenta el precio, está bien. También depende mucho de cómo la uses. Si solo la tienes conectado al ordenador todos los días para ponerte música de fondo o escuchar a tus compañeros durante una videollamada, la Thorne es definitivamente una buena compra.

Pero si lo que quieres es una fiesta limpiando tu casa o si amaneces con el antojo de escuchar tu álbum favorito sin perder detalle y subir el volumen al máximo, esta barra de sonido de Trust no es una buena opción.

Nos ha gustado

Trust ha cumplido con la GXT 619 Thorne. Por el bajísimo precio de no más de 40€, tienes una pequeña barra de sonido bien acabada y con iluminación RGB. Es compacta, con las conexiones básicas y no parece que valga lo que vale. Además, su potencia será más que suficiente si buscar darle un toque extra al sonido que sale de tu monitor o de tu portátil.

No nos ha gustado

Es una pena que no disponga de conexión Bluetooth (y por consiguiente, poder usar una aplicación) para poder controlar ese punto fuerte de la barra de sonido, la luz RGB. De nuevo entra en juego el precio, ¿estamos renunciando a lo que hoy en día se considera imprescindible por bajar el precio hasta el extremo?

Conclusión

Como hemos dicho antes, Trust no tiene la intención de ofrecer una barra de sonido de gama alta para verdaderos melómanos. Por lo tanto, no vale la pena compararla con otras barras de sonido (o incluso altavoces) de la competencia directa con marcas como Sonos o Samsung.

Con la GXT 619 Thorne, Trust ofrece una barra de sonido compacta, verdaderamente asequible, pero sobre todo accesible. El altavoz hace todo lo que se supone que tiene hacer, tiene las opciones de conexión más básicas e imprescindibles y ofrece suficiente sonido para un usuario medio. Desde esa perspectiva, Trust ha cumplido con creces su objetivo.