Todo en Uno MSI Modern AM271P 11M: análisis

El MSI Modern AM271P 11M es un equipo Todo en Uno perfecto para la oficina o para el teletrabajo. Gracias a su delgado diseño, no te ocupará demasiado sitio y aun así podrás disfrutar de su gran pantalla. Es un ordenador que rinde muy bien, es perfecto para trabajar en multitarea y además cuenta con puertos suficientes para que puedas conectar todos tus periféricos. Eso sí, no es el indicado si lo que quieres es jugar a videojuegos, ya que le falta fluidez gráfica, pero para trabajar ofrece un rendimiento fantástico a un buen precio.

Es fácil ver las ventajas de los equipos Todo en Uno, también conocidos como All in One (AIO): si quieres un ordenador de sobremesa, este tipo de dispositivo es la forma más compacta de conseguirlo. Además, hoy en día vienen con increíbles especificaciones y grandes pantallas, por lo que ofrecen un gran rendimiento y resultan perfectos para trabajar, ya sea en la oficina o desde casa.

Un ejemplo fantástico de esto es el MSI Modern AM271P 11M, que gracias a los componentes más modernos, como los procesadores de última generación de Intel, así como su gran cantidad de RAM, te permitirán trabajar en multitarea y hacer tu trabajo realmente más fácil.

Hay que tener muy en mente, que si bien hay otros modelos de Todo en Uno más económicos en el mercado, no rinden igual, y estamos hablando de diferencias muy notables. Nos hemos encontrado con equipos de este tipo que iban tan lentos que resultaban inviables para la oficina, tanto a la hora de hacer nuestras tareas, como para estar atendiendo a clientes y decirles cada dos por tres que estamos tardando porque el ordenador va lento.

También es importante la calidad de la pantalla, la movilidad del soporte y la cantidad de puertos disponibles para conectar tus periféricos: en todo esto el MSI Modern AM271P 11M resulta muy satisfactorio, y además lo ofrece a un buen precio. Es cierto que la capacidad gráfica no es la mejor del mercado, pero resulta más que suficiente para la oficina.

Además, solo tendrás que conectar el ratón y teclado inalámbricos que vienen incluidos en la caja y el conector de corriente, y ya estarás listo para empezar a trabajar. ¿Quieres hacer videollamadas? Pues el MSI Modern AM271P 11M viene también con una webcam FullHD incluida que solo tendrás que conectar vía USB para poder empezar tus reuniones en línea y conferencias.

(Image credit: Anastasia Lazaridis)

Precio y disponibilidad

Puedes comprar el MSI Modern AM271P 11M en diferentes variantes, pero incluso la más básica te rendirá de forma fantástica para todo lo que necesites hacer en tu trabajo: desde edición de documentos, a trabajar con hojas de cálculo o realizar videollamadas.

De cara al futuro, podrás aumentar la capacidad de tu equipo con un segundo disco duro SATA (si la variante que has comprado no cuenta ya con uno), y además en este caso es un proceso realmente fácil, que comentaremos más adelante en este artículo.

En cuanto a los colores, en España este AIO se comercializa en negro y en blanco, por lo que podrás elegir el que mejor quede en tu oficina.

El Todo en Uno MSI Modern AM271P 11M parte de 1199€. A continuación os dejamos una tabla con las distintas configuraciones disponibles y sus precios.

(Image credit: Anastasia Lazaridis)

Diseño y pantalla

Probablemente, uno de los aspectos más destacables del diseño del MSI Modern AM271P 11M es que es tan fino que parece un monitor. Concretamente, sus dimensiones son 611.75 x 169.96 x 436.06 mm.

La pantalla de este Todo en Uno es de 27 pulgadas, tiene una resolución de 1920x1080 (FHD) y un ángulo de visión de 178º. El tiempo de respuesta de la pantalla es de 14ms, lo cual no es precisamente destacable, por lo que para el gaming, por ejemplo, no es para nada adecuado, pero para trabajar esta no es una característica importante, y simplemente notarás que todo va fluido.

El nivel de brillo también es bastante estándar; de 300 nits. Nos ha parecido que es más que suficiente para poder ver bien todo el contenido. Eso sí, si te da el sol a través de la ventana justo encima de la pantalla y estás viendo una película muy oscura, entonces te costará un poco ver los detalles si no bajas un poco la persiana. Pero volvemos a lo mismo, este equipo está destinado sobre todo al trabajo, y para eso el brillo va sobrado.

El tamaño del panel resulta fantástico para trabajar en multitarea, y gracias a que el equipo es tan compacto, ocupa mucho menos espacio de lo que pensarías. Su soporte te permite girar la pantalla para que mire más hacia arriba o hacia abajo, lo cual se agradece.

Algo que nos hubiera gustado es que existiera alguna variante con pantalla táctil, aunque es posible que no haya mucha gente que necesite esta característica.

También encontrarás en el MSI Modern AM271P 11M plenitud de puertos, ya que cuenta en el lateral con dos USB Tipo-C, dos USB Tipo-A (estándar) y un conector de audio minijack para poder conectar tus auriculares.

(Image credit: Anastasia Lazaridis)

En la parte trasera hay un panel adicional con más conexiones, en este caso tenemos dos USB Tipo-A, HDMI IN, HDMI OUT y un puerto RJ45 para el cable de red (aunque el equipo también cuenta con receptor WiFi incorporado). Por último, justo por encima de donde se une el equipo al soporte hay otro puerto USB, perfecto para conectar la webcam FullHD que viene con el Todo en Uno.

Otras tres cosas que encontrarás en la parte posterior del equipo son: el conector donde se enchufa la corriente, el botón de encendido y un pequeño joystick que te permite acceder a distintos ajustes.

En cuanto al adaptador de corriente, es uno de 120W. Esto no tiene mucho misterio, aunque es importante que el cable no quede tenso porque sino se saldrá y se te apagará el ordenador si mueves el soporte.

(Image credit: Anastasia Lazaridis)

Sonido y webcam

Francamente, el departamento del sonido nos ha parecido algo limitado en este equipo, aunque por suerte tenemos alternativas para solucionarlo.

Esto lo decimos porque los altavoces incorporados en el MSI Modern AM271P 11M producen un sonido nítido pero con un volumen algo justo. En otras palabras, será suficiente para escuchar una videoconferencia si no trabajas en un sitio ruidoso, pero si por ejemplo, quieres poner algo de música, o si tienes una carretera transitada cerca de tu lugar de trabajo, es posible que no escuches tanto como te gustaría.

Por suerte, gracias a la conexión minijack que encontrarás en el lateral del Todo en Uno, que es de entrada y salida de audio, podrás conectar unos auriculares y aumentar así el volumen del sonido y usar el micrófono de los cascos, solucionando de esta forma el problema.

Por otro lado, algo con lo que no cuenta este Todo en Uno es con micrófono o webcam integrados. Afortunadamente, esto se resuelve gracias a que encontrarás en el paquete una webcam FullHD incluida, la cual conectas al equipo a través del puerto USB y que tiene micrófono incorporado.

Respecto a la webcam, es una FullHD que nos ha parecido que ofrece una calidad de imagen muy buena y por lo tanto es perfecta para las videollamadas. Además, un añadido bienvenido es que tiene una pequeña tapa física que puedes mover para bloquear el objetivo de la cámara y ganar privacidad en el caso de que no estés usando la webcam.

Por último, el micrófono incorporado en la webcam funciona, pero por lo que dijeron los demás miembros de la videollamada, se nos oía bastante bajito, y finalmente decidimos utilizar unos auriculares para que todo funcionara mejor en este sentido.

(Image credit: Anastasia Lazaridis)

Puesta en marcha del MSI Modern AM271P 11M

Se agradece mucho lo fácil que es poner en marcha este equipo para poder empezar a usarlo. Al venir con Windows 10 ya incluido e instalado, no tendrás que calentarte la cabeza con el MSI Modern AM271P 11M. Básicamente lo enchufas a la corriente, lo enciendes y comienzas a trabajar.

Algo a tener en cuenta, aunque habitual, es que cuando compres el MSI Modern AM271P 11M te vendrá sin montar el soporte, y necesitarás un destornillador para unirlo a la pantalla con los cuatro tornillos que te vienen en el paquete. No olvides también atornillar la base del soporte al mismo.

Recibirás junto con el Todo en Uno, un teclado plano y un ratón inalámbricos, cuyo receptor se encuentra en el departamento de las pilas del teclado. Se usa el mismo receptor para ambos periféricos y se conectan automáticamente sin ningún problema y funcionan perfectamente.

El MSI Modern AM271P 11M te ayudará a aumentar tu productividad en el trabajo

La conexión HDMI OUT del MSI Modern AM271P 11M que hemos mencionado antes es un gran añadido, ya que te permite conectar un segundo monitor y aumentar tu productividad en el trabajo enormemente.

Nosotros lo hemos puesto a prueba con el monitor MSI MD271QP y nos ha encantado, y más todavía gracias a que el soporte de este monitor te permite colocar la pantalla en cualquier postura imaginable; es realmente versátil.

Trabajar de esta forma, con el Todo en Uno MSI Modern AM271P 11M y un monitor externo, te permite hacer múltiples tareas a la vez sin tener que estar minimizando las ventanas todo el rato, sino que las podrás ver todas a la vez, y como consecuencia, tu productividad aumenta notablemente.

Imagen 1 de 2 (Image credit: Anastasia Lazaridis) Imagen 2 de 2 (Image credit: Anastasia Lazaridis)

Especificaciones y rendimiento

A la hora de comprar el MSI Modern AM271P 11M, podrás elegir entre distintas configuraciones. Básicamente las variantes se diferencian en tres áreas:

El procesador : que puede ser un Intel Core i5-1135G7 o un Intel Core i7-1165G7 . Los dos chips son de la 11ª generación de Intel y te ofrecerán un gran rendimiento.

: que puede ser un . Los dos chips son de la 11ª generación de Intel y te ofrecerán un gran rendimiento. La RAM : que podrá ser de 8GB o de 16GB .

: que podrá ser de . El almacenamiento: todas las variantes cuentan con un disco duro sólido M.2 PCIe NVMe, pero podrás elegir entre 256GB o de 512GB. Por otro lado, según el modelo que escojas, el equipo vendrá también con una segunda unidad de almacenamiento de 1TB, un HDD SATA de tipo tradicional, que es más lento que el primero, pero viene perfecto para guardar todos tus datos.

Especificaciones del equipo (Image credit: Micro-Star INT'L CO., LTD) Esta es la configuración del MSI Modern AM271P 11M que hemos analizado en TechRadar: CPU: Intel i7-1165G7

Gráfica: Intel Iris Xe integrada

RAM: 16GB DDR4 RAM, ampliables hasta 64GB

Pantalla: 27" IPS Panel LED Retroiluminado (1920x1080 FHD) con tecnología MSI Anti-Parpadeo

Almacenamiento: M.2 256GB PCIe NVMe SSD

Puertos: 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo C, 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo A and 3x USB 2.0 Tipo A, 1x HDMI in, 1x HDMI out, 1x Ethernet LAN, 1x combo minijack

Conectividad: Intel Wireless Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Realtek RTL8111H Ethernet LAN

Cámara: No integrada, pero encontrarás una webcam FullHD en la caja

Peso: 7.42 kg

Dimensiones: 611.75 x 169.96 x 553.52mm

Además de estos tres factores, algunos de los modelos vienen con Windows 10 Pro y otras con Windows 10 Home. Sea como sea, esto significa que el sistema operativo te vendrá incluido con el equipo, y por tanto no tendrás que pagarlo por separado.

Respecto a la configuración concreta que nosotros hemos puesto a prueba, como podéis ver en el cuadro de especificaciones, el MSI Modern AM271P 11M no se queda nada corto. El Intel i7-1165G7, que rinde realmente bien, es un procesador móvil construido sobre 10nm que alcanza una velocidad de reloj de hasta 4.7GHz, tiene cuatro núcleos y una caché de 12MB.

También están muy bien los 16GB de RAM, y aquí lo único malo es que, si bien se pueden aumentar hasta 64GB, no es un proceso fácil, y hablaremos de ello en la siguiente sección.

El almacenamiento del equipo que hemos probado nosotros tiene una capacidad de 256GB, lo que puede ser suficiente o no, dependiendo de cuántos datos almacenes, el peso de los archivos que trabajes y la cantidad de programas que quieras instalar. El almacenamiento SSD tipo NVMe M.2 cuenta con velocidades de lectura y escritura muy rápidos, aunque la capacidad es justa en esta variante y es muy posible que tu ordenador llegue al límite de su capacidad pasado cierto tiempo.

Además, el disco viene dividido en dos particiones. Esto quiere decir que tu disco duro está separado virtualmente en dos secciones distintas. Cuando se hace así la instalación de Windows, una de las particiones suele tener el nombre de "C:" y la otra "D:" u otra letra. En la práctica significa que es posible que una se llene, mientras que en la otra tendrás capacidad libre, pero muchas aplicaciones solo se dejan instalar en la partición C: y este es un problema que puede llegar a ser muy frustrante: ver que te queda espacio libre en el disco duro físico, y que no puedas usarlo para lo que quieres.

Este almacenamiento SSD M.2 se puede aumentar, pero al igual que pasa con la RAM, no es un proceso sencillo en el MSI Modern AM271P 11M. Por suerte, sí que podrás añadir un disco duro adicional tipo SATA fácilmente para aumentar la capacidad del equipo.

Por último respecto a las especificaciones, los gráficos corren a cargo de la Intel Iris Xe integrada, que está bien para trabajar y ver películas, pero no cuentes con jugar a videojuegos con este equipo de manera fluida.

En el siguiente cuadro podéis ver cómo ha puntuado este equipo al ponerlo a prueba con distintos test de rendimiento.

Puntuaciones obtenidas: Estas son las puntuaciones que el MSI Modern AM271P 11M ha obtenido en nuestros benchmarks (test de rendimiento): 3DMark Night Raid: 15.577; Fire Strike: 4.319; Time Spy: 1.610

Cinebench R20 CPU: 2.054

GeekBench 5: 1.580 (un núcleo); 5.225 (multi-núcleo)

PCMark 10: 5.124 puntos

Creemos que el rendimiento del MSI Modern AM271P 11M es fantástico para trabajar. Nosotros lo hemos puesto a prueba realizando a la vez todas las tareas que se nos ocurren para este ámbito, como realizar una videollamada en grupo, editar documentos, abrir múltiples páginas web en nuestro navegador, instalar un programa... y en ningún momento se ha ralentizado el equipo.

Lo único que sí podemos decir es que en algún momento puntual los ventiladores han comenzado a oírse bastante más de lo que deberían, pero no creemos que esto sea algo que sufran la mayoría de los usuarios.

(Image credit: Anastasia Lazaridis)

Actualización de los componentes

En lo que respecta a las posibilidades de actualizar los componentes del Todo en Uno MS Modern AM271P 11M, la buena noticia es que este equipo cuenta con un departamento fácilmente accesible para poder añadir un segundo disco SATA, en caso de que tu variante no lo tenga, o de cambiar el que tienes por uno de más capacidad o más rápido, en caso de tener ya un segundo disco.

Este departamento está situado en el lateral derecho y lo podrás abrir quitando un solo tornillo. Tan solo tendrás que meter un disco duro para poder empezar a usarlo como almacenamiento adicional. Por supuesto, te recomendamos que sea un SATA SSD, ya que la velocidad de escritura y lectura de tus datos será mucho más veloz.

Esta reflexión también merece la pena: como habéis podido ver en las distintas configuraciones disponibles del equipo, algunas cuentan con un segundo disco duro, pero es de tipo HDD, por lo que es más lento que un SSD. Tal vez sea más interesante comprar una de las variantes que solo cuenta con un disco duro SSD M.2, y luego ya aumentar el almacenamiento por ti mismo con un segundo disco que sea SSD.

Por otro lado, hablando de la capacidad de actualización del Todo en Uno MSI Modern AM271P 11M, también hay que pensar esto a la hora de elegir una variante: podrás elegir si te viene con 8GB o con 16GB, y sí, podrías aumentarla de cara al futuro hasta 64GB, pero no va a ser tarea fácil.

Tanto para cambiar la RAM como para actualizar el disco SSD M.2 tendrás que abrir el equipo al completo, literalmente, para poder acceder a las ranuras correspondientes y cambiar las piezas. Esto no es algo que cualquiera pueda hacer, y es posible que tengas que llevar tu Todo en Uno a un profesional para que lo abra y haga el trabajo por ti, cosa que te costará dinero.

Abrir un equipo a este nivel siempre conlleva ciertos riesgos si el usuario no está familiarizado, y es posible romper algo y que la gracia salga mucho más cara. Por lo tanto, tened esto en mente antes a lanzaros a abrir un equipo siguiendo las instrucciones de un vídeo que hayáis encontrado en YouTube.

(Image credit: Anastasia Lazaridis)

¿Debería comprar el Todo en Uno MSI Modern AM271P 11M?

Cómpralo si...

Quieres un Todo en Uno que rinda como un sobremesa tradicional Equipos como el MSI Modern AM271 11M demuestran cómo ha avanzado la tecnología, ya que aunque cuente con componentes internos móviles, ofrece un rendimiento fantástico que te permitirá trabajar con fluidez en multitarea.

Quieres un sobremesa que ocupe poco sitio Para empezar, cuentas aquí con la ventaja clásica de un Todo en Uno frente a un sobremesa, es decir, que no necesitarás un monitor, una torre, etc., para poder completar tu equipo, ya que está todo incluido en la misma pieza, y por tanto ocupa menos espacio en tu escritorio. Pero eso no es todo; dentro de los dispositivos de este tipo, el MSI Modern AM271 11M es tan delgado que realmente parece un monitor.

Quieres conectar un segundo monitor El puerto HDMI OUT del MSI Modern AM271 11M te permitirá aumentar la productividad en tu trabajo gracias a las ventajas de conectar un segundo monitor. Podrás repartir entre ambas pantallas todas las tareas que estés realizando, y evitarás tener que estar minimizando y maximizando ventanas todo el tiempo: es realmente cómodo.

Buscas un Todo en Uno con una buena relación calidad-precio Puede que algunos usuarios tiendan a comparar este equipo con el nuevo iMac de Apple, cuya pantalla es bastante mejor, pero no hay que olvidar que cuesta más, y además tiene otros inconvenientes, como que tiene menos puertos para conectar tus periféricos. El MSI Modern AM271 11M ofrece una relación calidad-precio fantástica, y te permitirá disfrutar de un rendimiento fantástico en la oficina o en casa, sin vaciar tu cuenta del banco.

No lo compres si...

Quieres jugar a videojuegos Si bien el rendimiento de este Todo en Uno es fantástico para las tareas diarias y para el trabajo, la fluidez de sus gráficos no es suficiente para jugar a videojuegos, ya que se ejecutan a tirones.

Quieres un equipo con micrófono incorporado y buenos altavoces El MSI Modern AM271 11M no cuenta con micrófono incorporado; podrás usar el que hay incrustado en la webcam que viene incluida, aunque nos ha parecido que no captaba muy bien nuestra voz. Por otro lado, el ordenador sí que cuenta con altavoces, pero su volumen está algo limitado. Es muy posible que acabes usando este equipo con unos auriculares, y si esto te parece bien pues entonces perfecto, cómpratelo, pero si te resulta problemático, es algo que deberías tener en cuenta.

Quieres una pantalla táctil No creemos que una pantalla táctil sea necesaria en la oficina, pero si ya has usado una antes es posible que te hayas acostumbrado y ahora no puedas vivir sin esta característica. Si es así, tendrás que buscar otro modelo de Todo en Uno ya que de este no hay disponible ninguna variante con pantalla táctil.

¿Necesitas más detalles técnicos? Puedes consultar todas las especificaciones y características adicionales del MSI Modern AM271 11M en la página web oficial de MSI pinchando aquí.Ver Oferta

Consíguelo en Amazon En Amazon encontrarás distintas configuraciones de este Todo en Uno. Por ejemplo, el MSI Modern AM271P 11M-029EU, que cuenta con el procesador Intel Core i5-1135G7 y 8GB de RAM. Es de color blanco y quedará precioso en tu oficina. Precio: 1.193,71€.Ver Oferta